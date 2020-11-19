DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

19.11.2020 18:04
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu 4 şüpheli tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika


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