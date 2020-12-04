DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kent merkezinde uyuşturucu ve silahla yakalandılar

BOLU'da, kent merkezinde durdurulan biri otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, 15 adet uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Pazarda alışveriş yapan 9 hastalığı bulunan yaşlı adam: Buraya gelmeye mecburum

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazarlarda yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapan Recep Yeşilova(66), "9 hastalığım var ama pazara gelmek mecburiyetindeyimö dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlıyor. Bursa'da kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için pazarlara akın etti. Özellikle meyve sebze reyonlarında yoğunluk yaşanırken, çoğu semt pazarı haftasonu kurulamayacağı için bir gün erken kuruldu."9 HASTALIĞIM VARöPazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Recep Yeşilova, "Ben de 9 tane hastalık var ama pazardayım, başka çarem yok. Evde hanımla yalnızız birimizin çıkması lazım. Eşim evde hasta babama bakıyor. Ben de yüksek tansiyon, prostat, kalp, diyabet, guatr, safra kesesinde taş gibi bir sürü hastalık var. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklarım var. Ben de yok yok, engelli kartım bile var. Pazarlarda insanlar kurallara uyuyor, uymaya çalışıyor. Maskemizi taktık ama gırtlak durmuyor kiö dedi."9 AY SONRA İLK KEZ PAZARA GELDİMöYakup Ermiş ise 9 ay sonra ilk kez pazara geldiğini ifade ederek, "Hafta sonu kısıtlamasından önce sebze meyve almaya çıktım. İhtiyaçlarımı alacağım. Evde ailece oturuyoruz kalabalık yok. Pazarlarda vatandaşlarımız çok duyarsız. Bakın ben 9 aydır ilk defa bu çarşıya geliyorum. Mahallemde bazen dışarı çıkıyordum ama pazara ilk kez geliyorum 9 aydır. Kendi tedbirlerimi aldım. Sıkı tedbir aldım. Bu bir hastalık, Allah bizi imtihan ediyor. Vatandaşlar evleri, iş yerlerini kumarhanelere çeviriyor. Yazık günah insanların hayatlarıyla neden oynuyorsunuz? Bakın dünyaya göre bizim ülkemiz daha iyi atlatıyor. En basitinden sigara, paketini en az 15 liradan alıyoruz. Bunu alırken gözümüze gelmiyor halbuki bu da evdeki ekmek parası. Ben Sağlık Bakanımızın tedbirlerine uyarsak atlatacağımıza inanıyorum. Bu ülkeye yazıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Pazarlardan detaylar-Alışveriş yapan kalabalıktan detaylar-Röportajlar-Anons

Haber: Derya EVREN-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Vakaların yüzde 100 arttığı Samsun'da tedbirler sıkılaştırıldı

SAMSUN'da vaka sayılarının yüzde 100 artması üzerine ekipler denetimleri sıkılaştırdı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu caddelerde denetimler yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son haftalarda Adana, Samsun ve Ordu'da vakaların yüzde 100 artış gösterdiğini duyurdu. Hastanelerdeki yoğunluk artış gösterirken, vatandaşlar kalabalık caddelere akın etti. Vatandaşların bilinçlendirilmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. İlkadım İlçesine bağlı Gazi Caddesi Mecidiye Çarşısı ve Bankalar Caddesi'nde bulunan vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.