DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17

06.12.2020 15:28
DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (2) ERZURUM'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü.

Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (2)

ERZURUM'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi.  İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Turgay İPEK/ ERZURUM

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Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu

MERSİN'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, lokanta ve fırınlarda hizmete devam edildi. Kısıtlama sürecinde yoğunluk yaşanan bazı lokantalarda paket servis elemanlarının sayıları artırıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Mersin'in cadde ve sokakları, boş kaldı. Çalışma zorunluluğu ve izni olanlar dışında sokağa çıkan olmazken, restoran, lokanta, pastane, fırın gibi iş yerleri daha çok paket servis yaptı. Telefonla ya da dijital uygulamalar üzerinden verilen siparişler, özenle hazırlanıp, servis elemanları tarafından müşteriye ulaştırıldı. Kent merkezindeki lokanta sahibi Zeki Ceylan, "Sokağa çıkma yasağından önce de al- götür servisimiz vardı. Adreslere teslim ediyorduk. 2 günlük sokağa çıkma yasağında herkes evinde kaldığı için ciddi bir yoğunluk oluştu. Bu süreçte paket servis elemanlarımızı fazlalaştırdık. İş yerinde çalışan elemanlarımızı servise aldık. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı çıkmadı ama güzel bir yoğunluk oluştu" dedi.

İşletme sahipleri, paket servisin arttığı bu süreçte eleman sayısını da artırdıklarını söyledi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika


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