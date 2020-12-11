DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı(2)

'ANTALYA'YA VE PARTİYE LAZIMSIN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 11 Büyükşehir, 9 il belediye başkanı ile yapılan çevrimiçi toplantıya katıldı. Başkan Böcek'in göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Başkan Böcek, yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir ve 9 İl Belediye Başkanı ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'in sağlığına kavuşarak görevine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.'BİR BELAYI SAVMAK BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİ BİR OLAY'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "En son telefonda görüştüğümde kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştim. Başkanımızın hastanede tabucu olması, görevinin başına dönmesi son derecede güzel. Genel Başkan olarak bütün belediye başkanlarını dileği olarak aramıza hoş geldin. Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Covid 19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay."BAŞKAN SAĞLIĞINA DİKKAT ETBaşkan Muhittin Böcek'in Covid 19'u yenmek için güçlü bir irade gösterdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Başkan sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" dedi. AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAMAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iyi dilekleri için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Görevime döndüm, sayenizde. Bundan sonra da aynı azim kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız" dedi.YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜToplantıda yerel yönetimlerin mevcut durumu ve belediyelerin bundan sonraki yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Belediyelerin başarılı faaliyetlerinin artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca, yerel yönetimlerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ile bu sorunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i tedavisi sırasında iki kez Antalya'ya gelerek ziyaret etmiş ve doktorlarından bilgi almıştı.