DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Son Dakika

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (Araçlar suya gömüldü)

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkildi. Özellikle Lara semtinde birçok alan, su altında kaldı. Bir site bahçesinde biriken suyun yüksekliğinin, yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu görüldü. Site bahçesinde park halindeki araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. Site bahçesinde su nedeniyle gidecek yer bulamayan bir sokak köpeği ise park halindeki otomobilin üzerine çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpek, ardından kendine bir yol bulup tehlikeli alandan uzaklaştı.

YAĞMUR ALTINDA ÇİFTETELLİ OYNADILAR Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 2 genç ise yağmura aldırış etmeden, sokak ortasında yarı çıplak halde karşılıklı çiftetelli oynadı. Gençler, bir taraftan çiftetelli oynarken, bir taraftan ise yerdeki su birikintisine vurarak birbirlerini ıslatmaya çalıştı. 2 gencin çiftetelli oynama anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)---------------Gençlerin çiftetelli oynaması detayGenel detaylarGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.HABER- KAMERA: Adem AKALAN,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------Köpeğin aracın üzerine çıkmaya çalışmasıVatandaşın yağış durumunu anlatmasıVatandaş kamerasından yağmur görüntüsüSu basan yerlerden görüntü (Vatandaş kamerası)GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı (2)

YAĞMUR SULARI ÇEKİLDİ, GERİDE ÇAMURU KALDI

Bodrum'da 2 gündür aralıklarla devam eden fırtınayla birlikte daha da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yağan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokakları suyla doldu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken geri de çamur deryasına dönen sokaklar kaldı.

Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un altyapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi: Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un altyapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kim ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yağmur sularının çekilmesinin ardından çamur deryasına dönen sokaklardan görüntü-Yağmur sularından korunmak için kum torbaları ile alınan önlemlerden görüntüHaber - Kamera: Gökçe ADAR/ BODRUM (Muğla),

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Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

ŞANLIURFA'da ev sahibinin evinden çıkmasını istemesine kızan Suriyeli aile, evi yakmaya çalıştı. Evi ateşe veren Suriyeliler, kendilerine müdahale eden 2 polisi bıçak ve sopalarla yaraladı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi 3488 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydan beridir kiralarını ödemeyen 2'si çocuk 4 kadının bulunduğu eve gelen ev sahibi, kiracılarının evi boşaltmasını istedi. Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasını isteyen polise ise psikolojileri bozuk olduğu öğrenilen kadınlar taş, sopa ve bıçak atarak saldırdı. Yaşanan arbedede 2 polis vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, 4 kişi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Çevrede önlem alan polisSağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesiSuriyeli uyruklu bayanları gözaltına alınmasıGözaltına alınan şüphelileri polis aracına konulmasıOlay yeri inceleme polis ekipleriÇevrede bilgi toplayan polis ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, birçok noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle denetim gerçekleştirildi. Trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.