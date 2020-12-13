DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ  -17

13.12.2020 18:37
DHA YURT BÜLTENİ  -17, System.String[]

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (Araçlar suya gömüldü) ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜAntalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkildi.

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (Araçlar suya gömüldü)

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkildi. Özellikle Lara semtinde birçok alan, su altında kaldı. Bir site bahçesinde biriken suyun yüksekliğinin, yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu görüldü. Site bahçesinde park halindeki araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. Site bahçesinde su nedeniyle gidecek yer bulamayan bir sokak köpeği ise park halindeki otomobilin üzerine çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpek, ardından kendine bir yol bulup tehlikeli alandan uzaklaştı.

YAĞMUR ALTINDA ÇİFTETELLİ OYNADILAR Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 2 genç ise yağmura aldırış etmeden, sokak ortasında yarı çıplak halde karşılıklı çiftetelli oynadı. Gençler, bir taraftan çiftetelli oynarken, bir taraftan ise yerdeki su birikintisine vurarak birbirlerini ıslatmaya çalıştı. 2 gencin çiftetelli oynama anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)---------------Gençlerin çiftetelli oynaması detayGenel detaylarGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.HABER- KAMERA: Adem AKALAN,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------Köpeğin aracın üzerine çıkmaya çalışmasıVatandaşın yağış durumunu anlatmasıVatandaş kamerasından yağmur görüntüsüSu basan yerlerden görüntü (Vatandaş kamerası)GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

======================

Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı (2)

YAĞMUR SULARI ÇEKİLDİ, GERİDE ÇAMURU KALDI

Bodrum'da 2 gündür aralıklarla devam eden fırtınayla birlikte daha da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yağan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokakları suyla doldu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken geri de çamur deryasına dönen sokaklar kaldı.

Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un altyapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi: Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un altyapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kim ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yağmur sularının çekilmesinin ardından çamur deryasına dönen sokaklardan görüntü-Yağmur sularından korunmak için kum torbaları ile alınan önlemlerden görüntüHaber - Kamera: Gökçe ADAR/ BODRUM (Muğla),

========================

Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

ŞANLIURFA'da ev sahibinin evinden çıkmasını istemesine kızan Suriyeli aile, evi yakmaya çalıştı. Evi ateşe veren Suriyeliler, kendilerine müdahale eden 2 polisi bıçak ve sopalarla yaraladı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi 3488 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydan beridir kiralarını ödemeyen 2'si çocuk 4 kadının bulunduğu eve gelen ev sahibi, kiracılarının evi boşaltmasını istedi. Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak  istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasını isteyen polise ise psikolojileri bozuk olduğu öğrenilen kadınlar taş, sopa ve bıçak atarak saldırdı. Yaşanan arbedede 2 polis vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, 4 kişi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Çevrede önlem alan polisSağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesiSuriyeli uyruklu bayanları gözaltına alınmasıGözaltına alınan şüphelileri polis aracına konulmasıOlay yeri inceleme polis ekipleriÇevrede bilgi toplayan polis ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

=======================

Mardin sokakları kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, birçok noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle denetim gerçekleştirildi. Trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

Kamera, Bodrum, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada
Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti         
18:44
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı         
17:27
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:08
Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı         
16:41
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi         
15:45
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti         
15:27
1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı         
13:29
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar         
11:51
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 18:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ  -17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei