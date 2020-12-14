DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

AÜ'deki uzaktan sınav sistemi, sıra dışı kopya yöntemini yakaladı

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) bir öğrencinin online sınav sırasında uyguladığı kopya yöntemi, sistem tarafından tespit edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, öğrencinin bilgisayarına 4 arkadaşının uzaktan bağlantı yaptığını belirterek, "Tıpkı James Bond filmi gibi. Sıra dışı ve zekice bir yaklaşımı bile sistem yakaladı" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin sürdüğü AÜ'de, online sınav sırasında sıra dışı bir kopya yöntemi uygulandı. Kameralar önünde uzaktan sınav olan bir tıp fakültesi öğrencisinin kopya yöntemi, üniversitenin sistemi tarafından tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, yöntemi 'James Bond' filmlerine benzetti. Prof. Dr. Turhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor. Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım. Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı. Senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar aldık. Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık."

SİSTEMDEN KAÇIŞ YOK

Prof. Dr. Murat Turhan, uzaktan sınav sisteminin güvenilir olduğunu belirterek, "Sıra dışı ve zekice yaklaşımlar kullanılsa dahi sistemin yakalandığını göstermesi açısından önemli bir örnek. Şu ana kadar sınava giren binlerce öğrencimiz arasında sadece bir kere olan bu örnek ön plana çıkmasa daha iyi olurdu. Biz öğrencilerimizin iyi niyetine güveniyoruz. Aramızda güven sorunu yok" dedi.

SANAL BİR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULDU

Uzaktan güvenilir sınav yapabilme konusundaki çabalarının süreceğini, şu an sınav ortalamalarının yüz yüze sınav ortalamalarına çok yakın olduğunu aktaran Prof. Dr. Murat Turhan, "Uzaktan sınav sistemi için sürekli çalışmaktayız. Rektör hocamızın pandemi sürecinde öğrencilerimizin mağdur olmaması için gereken her şeyin yapılması ve yüz yüze eğitime en yakın uzaktan eğitim ve ölçme değerlendirme sistemi kurulması konusunda kesin talimatı var. Bu amaçla pandemi nedeniyle zaten mağdur olan öğrencilerimizin geçen seneden farklı olarak slaytlarla değil, sanki kampüsteymiş gibi sanal ortamda senkron derslerle eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan bir sistem kuruldu. Aslında sanal bir Akdeniz Üniversitesi kuruldu. Öğrencilerimizden de uzaktan eğitim sistemi hakkında çok iyi geri bildirimler almaktayız. Hatta yüz yüze eğitimden bile daha yoğun bir eğitim programı olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

'HAZIRLIKLI OLMANIN AANTAJINI YAŞADIK'Eğitim ve öğretim kalitesini en çok etkileyen faktörlerden biri olan ölçme değerlendirme konusunda da ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Son günlerde sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalar nedeniyle sınavlarını yüz yüze yapan üniversitelerin, güvenilir bir uzaktan sınav sistemleri olmadığı için sınavlarını ertelemek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Biz zaten uzaktan sınav yaptığımız için böyle bir durumla karşılaşmadık. Hazırlıklı olmanın avantajını yaşadık. İyi bir uzaktan eğitim sistemi. Bunun yanında güvenli bir uzaktan sınav sistemi sayesinde bu zor günleri kayıpsız ya da en az kayıpla hep birlikte atlatmak rektörümüz Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın bizlere verdiği en önemli görev. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Turhan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizdeki çuvala dolanarak su üzerinde kıvranan yavru deniz kaplumbağası, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, Palamutbükü sahilinde bugün öğle saatlerinde denizin ortasında çırpınırken fark edilen yavru deniz kaplumbağasının yardımına, emekli inşaat mühendisi Ahmet Yıldırım (51) yetişti. Dalgalı ve soğuk sulara aldırmadan denize giren Yıldırım, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasına ulaşarak sahile çıkardı. Nefes almakta zorlanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının boynuna ve yüzgeçlerine dolanan çuvalı makasla keserek kurtaran Yıldırım, bir yandan da bir veteriner hekime telefonla ulaşıp, ne yapacağı konusunda bilgi aldı. Veterinerin yönlendirmesi üzerine; Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile görüşen Yıldırım, yetkililerin talimatı doğrultusunda kontrol ettiği ve herhangi bir yara izine rastlamadığı kaplumbağasını hiç vakit kaybetmeden denize bırakarak, kurtulmasını sağladı. Denize bırakılan yavru kaplumbağa, suya dalıp gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNÜ: -Ahmet Yıldırım (51) denizden çıkardığı yavru deniz kaplumbağasını dolaşan çuvaldan kurtarmasından görüntü

Haber : Mehmet ÇİL/D ATÇA (Muğla),

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Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor

ASELSAN'ın Konya'da kurduğu Aselsan Silah Sistemleri Sanayi fabrikası 17 Aralık'ta üretime geçiyor. Fabrikanın 500 milyon liralık stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Fabrika, tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacak" dedi.

21 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya sanayicilerinin yüzde 49 pay ortaklığında Aselsan ile birlikte Aselsan Konya Silah Sistemleri (KSS) A.Ş.'nin kurulmasına yönelik yetkilendirme kararıyla başlayan süreçte sona gelindi. Aselsan Konya Silah Sistemleri fabrikası 17 Aralık'ta açılıyor. Konuyla ilgili Konya Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ile Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu katıldı.

'500 MİLYON LİRALIK STRATEJİK YATIRIM'Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık'ta üretime geçeceğini duyuran AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Salgın dönemi tedbirleri çerçevesinde tüm toplu organizasyonlar bir süreliğine ertelendi. 17 Aralık'ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya'yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin birtakım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde toplamda 500 milyon liralık stratejik bir yatırımın ürünü olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda ortaya çıkaracağı üretim ekosistemiyle Konya sanayisinin çekici güçlerinden birisi konumuna erişecek. 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak. Savunma sanayii sistem, üretim, test ve entegrasyon faaliyetlerinin yürütüleceği fabrika aynı zamanda silah ve silah sistemlerinin tasarım, üretim ve inovasyon merkezi olacakö diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ UZAKTAN KOMUTA SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETMEK'Fabrika hakkında bilgi veren Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ise şunları söylerdi:

"Şirketimizin kuruluş amacı her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirme; söz konusu silah ve silah sistemleri ile savunma sanayi ürünlerinin üretimini tez montaj ve entegrasyonunu satış ve pazarlamasını yapmak. Amacımıza uygun olarak hedeflerimizi belirlemek dışında stratejik planımızı hazırlıyoruz. Deneme üretimlerimize de başladık, Allah kısmet ederse üretime de hazırız. Şu an için çalışan sayımız 90, 2021 için planlanan çalışan sayımız 230 olacak ve 5'inci yılın sonunda tam kapasiteye ulaşmak istiyoruz. 5'inci yılın sonunda da bin 224 takım arkadaşıyla çalışmayı hedefliyoruz. Çalışan insan kaynağımızın yüzde 60'ı Ar-Ge mühendislerden oluşacak. Katma değeri yüksek ürünler ve sistemler üretmek ana hedefimiz. Aselsan'ın güçlü yönü olan mühendislik ve tasarım kabiliyetini özel sektörü hız ve dinamiklik ile birleştiriyoruz. Önceliğimiz uzaktan komuta silah sistemleri üretme. Uzaktan komuta silah sistemlerinin üzerinde kullanılan silahlarımızın büyük bir bölümü ithal, bizim birincil önceliğimiz sistemlerde kullanacağımız silahlarımızın millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi, tasarımsal geliştirme, mühendislik ticarileştirilecek olan süreci yönetmek."