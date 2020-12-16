DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

SAHTE ALKOL FACİASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 11'inin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere sahte içkiyi Erhan O. ve Uğur K.'nin sattığını tespit etti. Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: BURSA,

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Kızların tekme tokat 'erkek arkadaş' kavgası kamerada

Bursa'da 2 grup kızın, iddiaya göre 'erkek arkadaş' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görülen kızların kavgasını ayırmak mümkün olmadı.

Kız kavgası, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. 2 grup halinde parkta buluşan kızlar arasında, 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Birbirlerinin saçlarından tutan ve tekmeler atan kızların kavgası, parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kızlardan bazılarının maske takmadığı görülürken, kavgada sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.