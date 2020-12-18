DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 17
18.12.2020 16:26
Bursa'da, kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu havadan görüntülendiBursa'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
Bursa'da, kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bursa'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafik oluşturdu. Kent trafiğinin önemli noktalarından biri olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.
Son Dakika Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar