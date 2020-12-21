DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 3 günlük arıza olsa Adana susuz kalır

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte su sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekti. Karalar, "Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar, yeni bir proje yapıyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda belediye hizmetleri ile ilgili yapılan basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 18 aylık süreçte yapılan çalışmaları anlattı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) kent merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, "ASKİ 18 ayda yaptığı çalışmalarla 132 köye su götürdü. Aynı zamanda görevi devraldığımızda yüzde 10 tamamlanmış olan ve çalışmaları süren Kuzey Adana Su Projesi kapsamında 67 köye su götürülecek. Bundan önce ASKİ'yi yönetenler 'ASKİ'nin para kazanması asla mümkün değil' dediler. Oysa ASKİ para üretmezse kanalizasyon yapamaz, vatandaşa sağlıklı su götüremez, yağmur suyu hattı döşeyemez. 2018'de ASKİ 145 milyon zarar ediyor. 9 ayda bizim yerinde müdahalelerimiz ve yönetim biçimimizle 98 milyon artıya geçilmiş" dedi.

'NÜFUS ARTIYOR, SU SIKINTISI OLABİLİR'Adana'da su sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, "Çünkü nüfus artıyor. Öngörmediğimiz 400 bin göçmenimiz var. İlk olarak Yedigöze Barajı'nı yapmalıyız. Onula ilgili çalışmamız devam ediyor. İkinci olarak Çatalan'ın ikinci hattını da yapmak durumundayız. Şimdi Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. Allah korusun 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar, yeni bir proje yapıyorlar. Çok önemli bir sorun" diye konuştu.

'SUYUMUZ ÇOK UCUZ'Suyun kentte ucuz olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, şöyle konuştu: "9 bine yakın su abonemiz var. Yazın kestiğimiz fatura yaklaşık 70 milyondu. Bu aylarda onlar 60 milyona düşüyor ama tahsilatımız bunun altında. Vatandaşımız su borcunu niye ödemez ben anlamıyorum. Yapılandırmayı bekliyor desek mevcut ayı ödemiyor. Ondan sonra 3-5 ay geçiyor onun tahsilatı için mecburen hukuki yollara başvuruluyor. Adana'nın suyu çok ucuz. Biz geldiğimizde su 4 liraydı. Köylere 1 liraya olan su indirim yaptık, 0,75 oldu, bizim suyumuz 3 TL'ye düştü. Yazın koronavirüsten dolayı 3 ay daha da düşürdük. 2020 böyle bir yıldı. Şuan 3,70 oldu su. Hala 4 TL değil. Bütün giderler yüzde 60-80 arttı ama suyumuz bizim teslim aldığımız su fiyatından hala aşağıda. Muhtemelen yıl içerisinde bir zam zorunluluğu olabilir. Şuanda yapılandırma geçen hafta itibariyle 10 milyon civarındaydı. Oysa 330 milyon eski döneme ait borç var. Bunun 30 milyonu yapılandırmaya girmiyor."

ÇİFTÇİLERE PROJELER

Çiftçiler için de projeler üretildiğine dikkat çeken Karalar, "İklim bozukluğundan dolayı doğal afeti engelleyemezsiniz ama doğal afet görüntüsü olan yağmuru, rüzgarı, soğuğu önceden çiftçiye bildirebiliyoruz. Birinci çalışma bu. Çiftçiyi bu konularda önceden uyaracağız, onlar da buna göre önlem alacak. Ayrıca Adana tarımının fotoğrafını çekiyoruz. Hangi bölgede, nerede, ne kadar, ne ekilmiş ve dünyadaki fiyatını çiftçiye bildiriyoruz. Dünya piyasalarına, ihtiyaca, ekim oranına göre ne ekeceğine karar verecek. Çitfçi buna dikkat ederse ürün tarlada kalmayacak. Bunu Türkiye'de ilk biz yaptık" dedi.