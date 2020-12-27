DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Traktörle hemzemin geçitten geçerken tren çarptı, öldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten traktörle geçmeye çalışan Mahmut Kırık (54), yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi Tekbaraka mevkii hemzemin geçidinde meydana geldi. Adana- Kayseri seferini yapan yük treni seyir halindeyken, Mahmut Kırık'ın kullandığı traktöre çarptı.
Metrelerce sürüklenen traktörün üzerinde bulunan ve bahçe çalışmasından döndüğü öğrenilen Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık kaza yerinde hayatını kaybetti. Kırık'ın cesedi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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