DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Annesini, kahvaltıya uyandırdığı için öldürmüş

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, rehin aldığı annesi Vesile Dönmez'i (55) pompalı tüfekle öldüren Uğur Dönmez (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönmez'in, annesini, kendisini kahvaltı için uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uğur Dönmez, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfeğiyle rehin aldı. Şizofreni hastası olan ve 15 gündür ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Uğur Dönmez'in annesini rehin aldığını fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Uğur Dönmez, annesini tüfekle vurarak öldürdü. Uğur Dönmez, cinayetin ardından özel harekat polislerinin eve düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

KAHVALTIYA UYANDIRMASINA SİNİRLENDİRMİŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Uğur Dönmez'in, annesini, kahvaltı için kendisini uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı. Dönmez, ifadesinde "Kanepede uyurken annem 'oğlum kalk kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Uyuduğum kanepenin altındaki, kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem silahı görünce balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım var. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adliye SarayıZanlının adliyeden çıkarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Şanlıurfa'da en fazla arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayet işlendi ŞANLIURFA'da akraba ve aşiretler arasında son aylarda yaşanan silahlı kavgaların nedenlerinin başında arazi anlaşmazlığının geldiği belirtildi. Şanlıurfa Barosu avukatlarından Halil Öncel, kentte en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği kaydetti.

Hafta sonu akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin ölmesi, kentte üzüntüye yol açtı. Kavgayla ilgili olarak avukat Halil Öncel tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilirken, ikinci sırada ise bazılarının çıkış nedeni bile unutulan kan davaları olduğu dile getirildi.

Öncel'in hazırladığı raporda cinayet nedenleri 5 ana başlıkta sıralandı. En fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiğinin belirtildiği raporda, ikinci sırada ise kan davaları geliyor. Üçüncü sırada alacak meselesi yer alırken, dördüncü sırada ise töre nedeniyle işlenen kadın cinayetleri olduğu belirtildi. Raporda son sırada ise çeşitli nedenlerle işlenen cinayetler olduğu bildirildi. Arazi anlaşmazlığının detaylarının da yer aldığı raporda mera ve hazine vasıflı arazilerin paylaşılamamasının en fazla cinayetin işlenmesine neden olduğu aktarıldı. Diğer maddelerde ise mirastan kaynaklı uyuşmazlıklar, müşterek mülkiyetin yaygın olması, hukuki anlamda gayrimenkul davalarının çok uzun sürmesi, kırsal mahallelerde akrabalıkların feodal tarzda olması, toplulaştırmadan kaynaklı uyuşmazlıklar, müstakil mülkiyetin olmaması yer aldı.

Şanlıurfa'da son zamanlarda arazi anlaşmazlığı yüzünden cinayetlerin işlediğinin altını çizen avukat Halil Öncel, "Şanlıurfa'da yaşanan bu cinayetler analiz edildiğinde bunun en önemli nedeni toplulaştırma geliyor. Kırsal bölgelerde silah oranının güvenlik ve avcılık nedeniyle yüksek olmasından kaynaklı neden olarak görebiliriz. Kırsal mahallelerde eğitim oranı düşük olması bunun yanında hukuksal olarak arazi davalarının uzun sürmesi en basit davanın 10 yıl sürmesi gösteriliyor. Bu şuç oranının düşmesi için bir çalıştay yapılması gerekiyorö dedi.

Kentte yaşayanlar da arazi anlaşmazlıkları nedeniyle cinayetlerin işlenmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Arazilerin müşterek olması ve akrabalar arasında tarla sınırı nedeniyle yaşanan tartışmaların cinayetle sonuçlandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa'nın bu tarz olaylar ile gündeme gelmesinden de üzüntü duyduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Balıklıgölden gezen vatandaşlarAvukat Halil Öncel'le yapılan röp.Vatandaşlarla yapılan röp.Şehirden genel görüntüArazi kavgasında ölen 5 kişinin görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Ehliyetsiz sürücünün minibüsle çarptığı kadın öldü KONYA'da Songül Satıcı (56) yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Hurşit S.'nin (18) kullandığı minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hurşit S.'nin kullandığı 42 KG 566 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Satıcı'ya çarptı. Yaralanan Satıcı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan ehliyetsiz sürücü Hurşet S. ise, Büsan Sanayi Sitesi 1064 Sokak'ta, kazanın ardından durumu fark edip kendisini takip eden bir vatandaşın ihbarı sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü) -------------------------------Kazaya karışan minibüsten detay-polis ekiplerinin minibüsü incelemesiHaber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA))

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Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaynatılıp soğuması için bırakılan süt kovasına düşerek vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan 3 yaşındaki Feride Merdun, dün gece Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Feride Merdun'un eniştesi Zekeriya Mutlu, "Annesi yoğurt peynir yapmak için kaynattığı sütü soğuması için kovaya alarak yere bırakmış. Mutfağa giren yeğenimiz oyun oynarken süt kovasının içine düşmüş" dedi.

Manavgat'ın Çardak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde anne Dilek Merdun, yoğurt ve peynir yapmak için sahip oldukları tek ineğinden sağdığı sütü tencerede kaynattı. Sütü soğuması için bir kovaya boşaltan anne Dilek Merdun, o sırada evde bulunan eşi Mehmet Merdun ve kızları Feride Merdun'un bulunduğu diğer odaya geçti. Bir süre sonra küçük Feride Merdun, odadan mutfağa geçerek kaynak sütün bulunduğu kovayla oynamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden küçük kız, kaynar sütün bulunduğu kovanın içine düştü. Feride'nin acı feryatları üzerine anne ve baba hemen yanına koştu. Sıcak süt dolu kovanın içinden çıkarılan küçük kızın banyoda üzerine temizleyen anne ve babası kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede kalbi duran küçük Feride, yeniden yaşama döndürülerek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede vücudunda birinci derecede yanıklar bulunan küçük kızın tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı özel ambulans uçaktan yardım istendi. Saat 01.00 sıralarında Fraport TAV Antalya Havalimanı'na inen uçakla Feride Merdun, Ankara'da Başkent Hastanesi'ne sevk edildi.

'KOVANIN İÇİNE DÜŞMÜŞ'Küçük kızın eniştesi Zekeriya Mutlu, dün öğle saatlerinde annesinin kaynatıp soğutmaya bıraktığı sütün içerisine yeğenlerinin düştüğünü anlatarak, "Annesi, sütü bir kovaya koymuş ve diğer odaya geçmiş. O sırada evde baba Mehmet Merdun da var. Evde bulunan küçük kızımız, bulundukları odadan mutfağa geçip, üstü kapalı olan süt kovasıyla oynamaya başlamış. Bir süre sonra kovanın içine düşmüş. Çocuğun çığlıkları üzerine anne ve baba hemen mutfağa gelerek çocuğu çıkarmış. Banyoda üzerini temizleyip, kendi araçlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Ben olaydan bu sırada haberdar oldum. İlk müdahalenin yapıldığı Serik'e vardığımda Feride doktorların kollarındaydı. O sırada bir baygınlık geçirdi. Bizi dışarı çıkardılar. Ardından kızımızı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada yapılan tedavinin ardından gece saat 01.00 sıralarında uçakla Ankara'ya gönderdiler" dedi.

'EKONOMİK DURUMLARI DA İYİ DEĞİL'Baba Mehmet Merdun'un son yerel seçimlere kadar ASAT'ta kepçe operatörü olarak çalıştığını anlatan Zekeriya Mutlu, "Seçimden sonra baba Mehmet Merdun'u ASAT'tan çıkardılar. O da buraya geldi. Oturdukları ev kiralık. Burada bir tane inekleri var. Kirayla tarla tutup çiftçilik yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik durumları da iyi değil" diye konuştu.

'KIZIMIZ YOĞUN BAKIMDAYMIŞ'Zekeriya Mutlu, minik Feride Merdun'un anne ve babasının da Ankara'ya gittiğini söyleyerek, "Az önce telefon açtılar. Kızımız yoğun bakımdaymış. Anne ve babasını yoğun bakım odasına birkaç dakikalığına almışlar. Bu sırada Feride uyanmış ve 'anne, baba' demiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Merdun'un evinden görüntüDetay görüntülerİnek ve buzağının görüntüsüRÖP: Zekeriya Mutlu Evin dış cephesinden detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

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Kaçak gerilen ağa takılan alabalığı, mühendisler kurtardı

TOKAT'ın Almus ilçesinde denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Harami Yaylası'ndeki göle gerilmiş kaçak ağa takılan siyah benekli alabalığı, kurtararak, 2 saat süren tedavinin ardından doğaya bıraktı.Almus ilçesinde Tarım Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri kaçak avcılık denetimlerine çıktı. İlçe Müdürü Yavuz Selim Kepenek, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Osman Bozkuş ve Su Ürünleri Mühendisi Fatih Argun tarafından yapılan rutin avcılık denetimlerinde Harami Yaylası'ndaki gölde gerilmiş ağ fark edildi. Almus Ataköy Baraj Gölü altındaki bölgede bulunan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki ağ, alabalıkların yaşama alanı olan ve yılın 12 ayı avlanmaya yasak olan bölgedeki sudan çıkarıldı. Çekilen uzatma ağında 2 siyah benekli alabalık olduğu tespit edildi. Balıkların birinde hayat belirtisi gören ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca hayvanı kendine getirmeye çalıştı. Yapılan çalışma ile hayata dönen yumurtlama dönemindeki alabalık doğaya bırakıldı.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Osman Bozkuş, "Almus İlçe Tarım Orman Müdürlüğü su ekipleri olarak denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Şu anda Almus Ataköy Harami mevkiindeyiz. Siyah benekli alabalık ağımızda çıktı. Onu kurtarmak için çalışma yaptık. İnsanımızın da duyarlı olmasıyla inşallah bunların sayılarının artacağını umuyoruz" dedi.