Dha Yurt Bülteni -18

Oyun oynarken traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldüKONYA'da traktör ile yem karma makinası arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.

Oyun oynarken traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldü



KONYA'da traktör ile yem karma makinası arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.



Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan traktörü bağlı yem karma makinasıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid (22), çocukları Selin Ramazan ve Memed Razaman'ı oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş kabin içinde bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, traktörden çıkartıp yere indirdi. Ardından da eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları beslenmesiyle ilgilendi. İki kardeş de traktör ve yem karma makinası arasında bulunan makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra iki kardeş, elbise ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Çocuklarının öldüğünü duyup sinir krizi geçiren anne Döne Abid'e sağlık görevlileri müdahale etti. İki kardeşin cesedi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma şüphe üzerine anne Döne Abid ve baba Hasan Ramazan'ı gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor



'Yan baktın' kavgasında lise öğrencisi bıçakla yaralandı



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 lise öğrencisi yaralandı. Polis, olayın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.



Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi'nin karşısında bugün saat 16.00 sıralarında, iki grup arasında, iddiaya göre, birbirlerine yan baktıkları gerekçesiyle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emre Arıkan, karnından yaralandı. Çevredeki diğer öğrencilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Arıkan, ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kavgada Arıkan'ı bıçakla yaralayıp kaçtıkları ileri sürülen F.B. (19) ve beraberindeki O.U.'yu (20) yakalayıp, gözaltına aldı.



TIR'ın dorsesi seyir halinde alev aldı



İZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.



Çiğli'den Menemen yönüne Anadolu Caddesi'nde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinin lastiği bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü aracın kupasını dorseden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, TIR'ın dorsesinde ise hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.



Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı







ZONGULDAK'ta, testis kanseri olan ve valilikten spermlerini dondurmak için yardım talebinde bulunan K.A. (33), istediği mektarda paranın verilmemesi üzerine valilik binasının 5'inci katına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna ederek, indirdiği K.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Olay, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği'nde meydana geldi. Testis kanseri olduğu belirtilen K.A., iddiaya göre, yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Vakıf tarafından para ve kıyafet yardımı yapılan K.A., testis kanseri olduğunu ve ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek, spermlerinin dondurulması için kendisine 5 bin liralık yardım yapılmasını talep etti. K.A.'ya, fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeme yapılabileceği söylendi. Gereken parayı istediği an alamamasına sinirlenen K.A., valilik binasının 5'inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen K.A., polislerin ikna etmesinin ardından indirildi. K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



VAKIFTAN AÇIKLAMA



Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca K.A.'nın valilik binası içinde intihara kalkışmasının ardından yazılı açıklama yapıldı. K.A.'ya sperm dondurmak için talebi üzerine mütevelli heyetince yapılan görüşme sonrası vakıf kanunları ve yönetmelikler çerçevesinde fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:



"K.A., vakfımıza testis kanseri olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştur. Vakfımız K.A.'ya giysi ve bir miktar para yardımında bulundu. Testis kanseri olduğu için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçilerek tedavi masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacağı ve tedavi edileceği kendisine bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü K.A.'nın tedavisi için çalışma başlattı. Eşinden ayrılmış olan ve 2 çocuğu bulunan K.A., vakfımıza yeniden başvurarak testis kanseri olduğu için bir daha çocuk sahibi olamayacağını bu nedenle de spermlerini dondurmak için 5 bin TL kendisine yardım edilmesini talep etti. Konu mütevelli heyetince görüşüldü ve vakıf kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde kendisine 2 bin 500 TL verileceği kararlaştırıldı. Kendisinden de sperm donduracağını gösteren bir fatura istendi. Yardımı bugün almak isteyen K.A., vakfımıza yeninden geldi. Ancak bugün alamayacağı kendisine iletildi. Faturalandırma da yapılmadığı için ödeme yapılamayacağı belirtildi. Sonrasında ise bu talihsiz olay yaşanmıştır."



Yalova'da el freni tutmayan minibüs kafeye girdi



YALOVA'da sürücüsünün park halinde bırakıp indiği minibüs, el freninin boşalması nedeniyle eğimli sokakta bir kamyonete çarptı, arından da bir kafenin camın içeri girerek durdu.



Olay akşam saatlerinde Yalova Merkez'de Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokak'ta, meydana geldi. Dinçer Yavuz (33), 77 DS 802 plakalı minibüsünü eğimli yolda park ederek aracından indi. Bir süre sonra hareket eden araç geri yönde ilerleyerek önce 77 MA 057 plaklı park halindeki kamyonete çarptı. Sürücüsüz minibüs sonrasında ise sokaktaki bir kafenin camındar iceri girerek durdu.Dinçer Yavuz, olay sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerine el frenini çekerek araçtan indiğini, vitesin boşta olduğunu söyledi.



Kafe işletmecisi ve sürücü birbirinden şikayetçi olmadıklarını polise bildirdi. Kaza sonrası minibüs, çekiciyle girdiği kafenin içinden çıkartıldı.



Bağışlanan organları 3 hastayı hayata bağlayan liseli torağa verildi



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan ve sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalara can aşısı oldu. Taş'ın cenazesi ise Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi'ne götürülüp, toprağa verildi.



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen 16 Aralık'ta meydana gelen kazada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10.Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş'ın da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan Taş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradaki yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Taş, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aort damarı yırtıldığı belirlenen Taş, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen dün (perşembe) Taş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Bölümü yetkililerinin yaptığı görüşmenin ardından, ailesi Taş'ın organlarını bağışladı.



Denizli Devlet Hastanesi'nde, Bursa'dan gelen transplantasyon ekibi tarafından yapılan ameliyatla, Taş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Alınan organlardan böbrekler İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer Bursa'daki bir özel hastaneye (Acıbadem Hastanesi) götürülerek, organ bekleyen hastalara nakledildi. Korneaları da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aort damarı yırtıldığı için zarar gören kalbi ise nakil için uygun bulunmadı.



Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, genç yaşta oğullarını kaybeden Taş Ailesi'ne baş sağlığı dileyip, "Taş ailesi 15 yaşındaki çocuklarını trafik kazası sonucu kaybetti. Acılı aile, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı. Organ bekleyen aileler adına kendilerine minnettarlığımı sunuyorum. Unutmayalım organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılmaktadır. Bu yüzden bir kez daha herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.



Öte yandan Taş için bugün ikindide Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar ve Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, Taş'ın öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı. Arkadaşları, Taş'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş'ın cenazesi Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Öte yandan Taş'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçekler konuldu.



TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor



Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), - TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirme kapsamına alınan Altay Tankı'nın üretileceği ve bin kişinin çalıştığı Tank Palet Fabrikası için, "Kimse bir şey bilmiyor. O işçilerin yerine koyun kendinizi. Onların zarar göreceği bir şey yaptırmayız" dedi.



Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve kentteki önemli kuruluşların yetkilileri katıldı.



Programa ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi atlatacağını umduğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomide sıkıntılar var. Kriz var, bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz derseniz 365 oda ve borsa başkanı var. Sizlerin sıkıntılarını toplayıp Türkiye genelinde çözülecek sorunları bizzat bana iletirler. 4 sektörde otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimleri sağlandı. Bu sektörlerdeki ateşlemeyle beraber piyasaya biraz olsun dönmeye başladı. Sıkıntılarımız var, bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki vergi yükleri. Sayın Atalay doğru söylüyor, 1600 lira asgari ücret ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Biz de diyoruz ki işçimiz daha fazla alsın, almasın demiyoruz ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın da işçimiz hiç olmazsa asgari ücretle sıfır olsun 2 bin 500 lira alsın diyoruz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünyada şampiyonuz. Vergi maliyetlerimiz yükseldi, krediye ulaşmak zorlaştı, faizler yükseldi, ben ülkemin geleceğine güveniyorum, son 25 senede iç ve dış kaynaklı çalkantı yaşadık, hepsini de atlattık, biz bunun da üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.



'ZARAR GÖRMELERİNE İZİN VERMEYİZ'



Törende konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da 1.8 milyon metrekare alan üzerine kurulan Altay Tankı'nın üretileceği Tank Palet olarak bilinen TSK'ya bağlı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı için alınan 'özelleştirme' kararına değindi. Atalay, herkesin kendisini bu fabrikada çalışanların yerine koyması gerektiğini belirterek burada çalışan işçilere zarar verecek hareketlere izin vermeyeceklerini söyledi.



Fabrika ile ilgili kimsenin bilgisi olmadığını söyleyen Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Adapazarı'nda Tank Palet Fabrikası özelleşiyor, kapanıyor dediler canlı yayında. Asgari ücret konuşurken onu anlattım. 714 kişi çalışıyor, 112 memur var, geri kalanı subay astsubay, 970 sayı. Kendimizi onların yerine koyalım bakalım? Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak, kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor, bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, burada yetkili herkes. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. İnsanlar burnundan soluyor. Dün konuştum Milli Savunma yetkilileriyle, bakan yurt dışında. Ali İhsan Bey'e dedim bir an evvel bakanla konuş, Cumhurbaşkanımızla konuş. Bu şehre bilgi verelim. Ben 3 şeyden sorumluyum, 1 işçi, 2 Türk İş, 3 Sakaryalıyım. O fabrikada çalışanlara zarar verdirecek bir şey yaptırmayız Allah nasip ederse. Asgari ücretle ilgili çalışmalar devam ediyor. Benim görevim ücreti konuşmak değil, çocuğu konuşmak. 8 ile 12 yaş arası 2 milyon çocuğu konuşuyorum. Bu ülkenin yüzde 40'ı, gemi dönmüyor 1600 lira ile onu ifade ediyorum. İş verenin yükü var mı? var."



'ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'



Asgari ücretle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Genel Başkan Atalay, sosyal medyada hakkında çıkarılan 'Türkiye'yi kışkırtıyor' iddialarına tepki göstererek, "Ayın 4'ünde Kopenhag'da Dünya Sendikaları'nın kongresi vardı. 140 milyon üyesi var, 160 ülke, 330 sendika, ben de delegesiyim. Bir konuşma yaptım, Türkiye'nin bütün STK'ları tamamı salondaydı. Yemen'i anlattım, Kaşıkçı'yı anlattım, Amerika'nın terör örgütlerine silah verdiğini anlattım, dedim ki 'Avrupalılar benim ülkemi kötülüyorsunuz, benim ülkeme 10 ayda 42 milyon turist geldi' ertesi gün buraya döndüm. Perşembe sabahı, Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi çayla simitle kahvaltı yaptım. Bir gazeteci sordu bana '1600 yeter mi sayın başkan?' dedim yetmez. Sonra Fransa örneğini verdi, dedim benzin zamlarını geri çektiler şimdi ne olduğuna beraber bakarız. Telefon kullanmıyorum, sosyal medya yok ben de, oğlum 'baba haberin var mı?' dedi, dedim neden? Bazı yayın organları Ergün Türkiye'yi kışkırtmaya milleti sokağa dökmeye çalışıyor, öyle bir şey olur mu dedim, sonra bir baktı eyvah. 28 Şubat olmasaydı ben Türk-İş Başkanı olmazdım. Bakın 27'sinin sabahı ilk açıklamayı yapan Türk-İş Konfederasyonu, altında benim imzam var, milletin kaçtığı zaman. 15 Temmuz'u beraber yaşadık, 40 senenin her dakikası toplumun önünde. Ömrüm zalimlerle kavga etmekle, darbelerin karşısında durmakla, hırsızlarla mücadele etmekle geçti. Sosyal medyayı anlatıyorlardı inanın bilmiyordum" dedi.



Konuşmaların ardından Sakarya ekonomisine en çok katkı sağlayan kuruluşların yetkililerine ödül verildi.



Eskişehir'de 'uçak kazası' tatbikatı



ESKİŞEHİR'deki Hasan Polatkan Havaalanı'nda, ekiplerin katılımıyla, olası bir uçak kazası sonrası yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat yapıldı.



Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki bulunan Hasan Polatkan Havaalanı'nda, 'Acil Durum Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi itfaiyesi, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri katıldı.



Tatbikat gereği acil iniş sonucu kaza geçiren uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 40 yolcudan 15'i kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kalan 25 yolcunu kurtarılması için 100 kişiden oluşan ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken kurtarma ekipleri de uçak içerisindeki yolcuları tek tek dışarı çıkardı. Temsili yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.



Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan Siirt'te



İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelip, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Seçim Yolunda Eğitim Modeli' adlı panele katıldı.



Siirt'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Siirt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demircan, devletin en önemli görevinin, toplumu bir arada tutmak olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Demircan, "Sivil toplum örgütleri, siyasetin olmazsa olmazı, toplamsal hayatın parçalarından biridir. Çünkü insanoğlu birlikte yaşamak üzere toplanmış bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Dolayısıyla devletin en önemli görevi toplumu bir arada tutmak, onları motive etmektir. Bu vazifeleri yapacak olanlarda ise elbette sivil toplum örgütleridir" dedi.



PANELE KATILDI



Demircan, buradan AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Seçim Yolunda Eğitim Modeli' paneline katıldı. Siirt Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan panelde konuşan Demircan, yerel yönetimlerin önemini anlatarak, şunları söyledi:



"Biz bir aileyiz, bizler siyaseti geleceğimiz için yapıyoruz. Siyaseti, çocuklarımızı için yapıyoruz, refahımız için yapıyoruz. Siyasetin özü, özeti budur. Dolayısıyla son 17 yılda Türkiye'de neler olduğunu hepimiz birlikte kendimiz gördük yaşadık. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bakın. Türkiye'nin her yeri kötüydü. Bugün ise Türkiye'nin her yeri çok iyi durumdadır. Sadece Siirt, Mardin, Batman değil, bütün Anadolu vilayetleri son 17 yılda yukarıya çıktı."



