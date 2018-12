Dha Yurt Bülteni -18

Van'da okullara kar tatiliVAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.



Van Valiliği,kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray'da eğitim- öğretime 25 Aralık 2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.



Haber: Behçet DALMAZ/VAN,-



Sağlık çalışanlarından şiddet tepkisi



ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 doktor ve 3 hemşirenin hasta yakını 3 kadın tarafından tarafından darp edilmesi, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.



Antalya Tabip Odası üyesi bir grup ve sağlık çalışanları, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Aralık gecesi yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınlarının, yoğun bakım servisinde görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ile hemşireler E.Ö., B.B.V. ile E.Ö'ye saldırmasını kınadı. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, 'Sağlıkta Şiddet Sona Ersin' yazılı pankart açtı, 'Sağlık çalışanlarına şiddete hayır', 'Yaşatmak için yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına basına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, "Artık yeter. Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta da şiddet sona ersin. Daha önce yaşanan şiddet olaylarında olduğu gibi bu olayda da sürecin her türlü takipçisiyiz. Sonuna kadar meslektaşlarımızın yanında omuz omuza olduğumuzun bilinmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları bu kadar duyarsızlığa, görmemezliğe, işitmemezliğe, tüm fiziksel, sözel saldırılara ve en acı boyutuyla ölümlere rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedir. Bizler tüm bunlara rağmen toplumun sağlığı için meslek ilkelerimiz doğrultusunda büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.



Basın açıklamasının ardından gruptakiler 'Hekimlik Andı'nı okuyarak dağıldı.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var







TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen, bizim de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da düzenlenen, 'Reel Sektör Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısına katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarını başlattık. Dokuzuncu toplantıyı da Tekirdağ'da yapıyoruz. Burada tüm Trakya, il ve ilçeleri bir araya geldik. Bankalarımızın da genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları aramızdalar. İlk defa reel sektördekiler ve bankacılar aynı masada buluşmuş oldu. İş dünyası olarak sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı bankalarımızın üst yöneticileri ile doğrudan paylaşacağız. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankalarımızın, reel sektördekilerin dertlerini dinlemek için doğrudan sahaya inmesi bizler için çok önemli. Bizlerin dertlerini sıkıntılarını dinlemek için buraya gelmeleri inşallah Trakya'mız için hayırlara vesile olacak. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünü beraber, bir arada daha iyi anlayacak, ortak çözümler geliştireceğiz. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik. İletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanının açık tutulması bizler için hayati önemde" diye konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, şunları söyledi:



"Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen, bizim de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk bankası öncülüğünde İş Bankası ile Vakıflar bankasıyla beraber konut kredisi faizleri düşürüldü. Bir önemli süreç, bugün aslında devrim niteliğinde, beş yıldır takip ettiğimiz, ticari alacak sigortasının önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi için mevzuat çıktı. Bu özellikle Küçük Orta Boy İşletmeler için alacakların sigorta edildiği bir sistem, bugün itibarıyla mevzuatı çıktı. Tüm bu önlemler piyasamıza moral vermektedir ve ticareti de desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız. İnşallah buradaki istişarelerimiz hayırlara vesile olur."



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise "Reel sektör ile bankacılık sektörü ülkenin ileriye gitmesi, kalkınması, istihdamı ve büyümesi için ne yapmamız gerekiyorsa bugün onu konuşacağız ve tartışacağız. Her iki tarafın eksiği, fazlası, noksanı, daha iyisi nasıl olur; onu konuşacağız. Açık yüreklilikle tartışacağız. Toplantının sonunda gerekirse firmalarımız ile bire bir görüşeceğiz" dedi.



FETÖ firarisine yardım etmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı



YUNAN Gümrüğü'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y.'ye götürdükleri valiz ile yakanan ve sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan Türk feribot kaptanı S.G., gemici A.A. bu defa döndükleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis, iki şüpheliye valizi verdiği belirlenen H.Y.'nin ağabeyi K.,Y.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y, tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Geçen 21 Aralık'ta Bodrum-Kos seferini yapan feribotun Türk kaptanı S.G. ve gemici A.A., Yunan Gümrüğü'nde yanlarındaki valizde sahte pasaport ve kaşe ve mühürlerle yakalandı. Yunan makamları tarafından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katan S.G., buradaki ifadesinde iddiaya göre, valizi kendisine 20 yıldır tanıdığı arkadaşı K.Y.'nin Atina'dan kendisini karşılamaya gelecek olan ağabeyine H.Y.'ye teslim edilmek üzere verildiğini ve içerisinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Gemici A.A. da kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan iki şüpheli, dün yine feribotla Bodrum'a döndü. Kaptan S.G. ve gemici A.A., bu defa Bodrum Limanı'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındı. Kaptan S.G., burada da Yunanistan'daki ifadesinin aynısını tekrarladı. Bunun üzerine polis, kaptan S.G.'ye valizi verdiği ileri sürülen K.Y.'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı.



K.Y.'nin sorgusundan valizi Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kardeşi H.Y.'ye gönderdiği ortaya çıktı. K.Y.'nin gönderdiği ve Yunan polisince el konulan valizde sahte asaport, kaşe ve mühürlerin yanı sıra kardeşi H.Y.'ye ait 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 hard disk, 1 cep telefonu olduğu da belirlendi.



Gözaltına alınan S.G., A.A. ve K.Y., FETÖ/ PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmeye çalışmak suçundan bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti



Malatya'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi.



Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.



