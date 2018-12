Dha Yurt Bülteni -18

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, "Sayın Devlet Bahçeli dükkanı kapattı. Bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı muhalif kimliğiyle. Sayın Bahçeli, hiçbirimizin söylemediği hırçınlıktaki sözleri Recep Tayyip Erdoğan'a söylerdi. Sonra ne olduysa oldu, patron çıldırdı ve dükkanı kapattı. MHP ortadan ikiye bölündü. 60 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir parti daha çıktı" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Özel, "Sayın Devlet Bahçeli dükkanı kapattı. Bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı muhalif kimliğiyle. Sayın Bahçeli, hiçbirimizin söylemediği hırçınlıktaki sözleri Recep Tayyip Erdoğan'a söylerdi. Sonra ne olduysa oldu, patron çıldırdı ve dükkanı kapattı. MHP ortadan ikiye bölündü. 60 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden bir parti daha çıktı. Şimdi kalkmış diyor ki o bazılarını tatile göndersin. Bizim tatile ihtiyacımız yok Sayın Bahçeli. Tatili yapan muhalefet partisiyiz diye Meclis'e girip, iktidar partisinin yancılığını yapan sizin partinizdir. Biz emekliler için, yaşa takılanlar için, emekçiler için, askeri ücretliler için, sendikal haklarından mahrum bırakılmış işçiler için, dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçiler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tatile siz çıktınız. Muhalefeti bıraktınız. Milletin anasını ağlatanlarla da kol kola girdiniz" diye konuştu.



'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'



Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlığa atananlar arasında emekli maaşı ve yaşlılık aylığı alanlar var ise bunun kesilmeyip, çift maaş almalarının önünü açan kararnameyi eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanı, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dinlemek yerine, 'Bunlar nereden türedi? Neden emekli edelim bunları erken yaşta? Erken yaşta emekli olacaklar sonra kendilerine başka iş bulacaklar?' demişti. Söylediklerinin gerçekle ilgisi yoktu. Kimse erken yaşta emekli olsun istemiyordu. Herkes hak ettiği emekliliği istiyordu. Cumhurbaşkanı emeklilikte takılanlara karşı acımasızca davrandı. Bugün onlara göstermediği şefkati ve anlayışı, bugün kendi bakanlarına ve cumhurbaşkanı yardımcılarına gösterdiğini görüyoruz. Bugün bir kararname çıkarmış ve o kararnamede diyor ki 'Bakanlarım emekli olursa ya da zaten emeklilerse bunlar çift maaş alsın.' Emeklilikte yaşa takılanlara, 'çift dikiş olmaz' diye meydan okuyan, hadlerini bildiren Erdoğan, bakanlarına çift maaş vermeye çalışıyor. Şaşırmamak elde değil. Senin bakanlarının kimisi eski CEO, kimi eski zincir okullara sahip. Hepsinin müthiş gelirleri var. Bir de emeklilik maaşlarının peşine düşmüşler. Bu nasıl bir tamahkarlıktır, sen emeklilikte yaşa takılanlara hakkını verme, bakanına ayrıyeten emekli maaşı ver. Kabul etmek mümkün değil."



'KİM, NASIL OY KULLANACAK?'



Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmek istenmesine de değinen Özel, şunları söyledi:



"CHP olarak kanun teklifimizi verdik. Teklifimiz şu; Sakarya'daki tank fabrikasının özelleştirilmemesi lazım. Askeriyeye ait böyle kuruluşların milli olarak kalması, yandaşlara peşkeş çekilmemesi lazım. Bu konuda, 'Tank fabrikasının özelleştirilmesine karşıyız' diyor. İYİ Parti, 'Karşıyız' diyor. Bizim zaten her türlü bu tip özelleştirmelere tavrımız belli. Bekliyoruz; bakalım Meclis açıldığında kim, nasıl oy kullanacak? Ama bizim yapacağımız en önemli iş, Meclis'in ilgili komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırmak olacak. O gün yine göreceğiz bakalım; kim bu ülkenin varlıklarının devlette kalmasından yana, kim tank fabrikasının yandaşlara karşı peşkeş çekilmemesinden yana; hep birlikte göreceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Özel'in açıklamaları



Haber- kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA



Emekli uzman çavuş, kardeşi ve eniştesini öldürdü



İZMİR'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş A.R.A. (Ali Rıza Avcı) (55), kardeşi Nesrin Cengiz (43) ve eniştesi Taner Cengiz'i (44) beylik tabancasıyla öldürüp, polise teslim oldu.



Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'taki iki katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş A.R.A., bugün saat 11.00 sıralarında alt kattaki kardeşi Nesrin Cengiz ve eniştesi Taner Cengiz'in yaşadığı daireye indi. İddiaya göre A.R.A. ile bir kahvehanede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine A.R.A., belinden beylik tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi A.R.A.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. A.R.A., daha sonra tabancısını peş peşe 6 el daha ateşleyip, eniştesini de başı ve göğsünden vurup, öldürdü. A.R.A., olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 'Kardeşim ve kocasını öldürdüm' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ekipleri ile giden polis, içeri girdiklerinde çiftin çocukları K.A.C.'yi cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cengiz Çifti'nin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polisi soruşturma başlatırken, bekar olan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen A.R.A.'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Öldürülen Nesrin Cengiz ve Taner Cengiz'in birlikte fotosu



-Cengiz çiftinin tek çocukları ile fotoğrafı



-Olayın meydana geldiği evin görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber_Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),



Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (3)



SÜRMENE'DE LOJİSTİK ÜS İÇİN İMZALAR ATILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bakan Kurum, 'İmar Barışı' uygulamasında başvuru tarihinin 31 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle bankaların hafta sonu açık olacağını hatırlattı.



Kentte yapımı süren proje ve yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu tam donanımlı deniz üssünü Trabzon'un Sürmene ilçesinde kurma kararını ilişkin, gerekli imzaların atıldığını belirtti. Bakan Kurum, "Sürmene ilçesinde 60 bin metrekare alanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Lojistik üs yapması için tahsisini bugün imzaladık. ve inşallah bu projeyi de yaptığımızda Sürmene'de istihdam anlamında, hem de ekonomik değer anlamında önemli bir proje olacak" dedi.



'AYDERDE DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK'



Bölge turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl'e ilişkinde konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Biz buradan Rize geçeceğiz orada Ayder'in dönüşümüne ilişkin kararlar alacağız ve Ayder'de dönüşümü 2019 yılında başlatacağız. Uzungöl de Ayder gibi bizim önemli bir değerimiz. Oraya ilişkin de ön çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde Uzungöl'de de, biz Uzungöl'ün doğal güzelliklerin ön planda olduğu, insanların oraya giderken trafikte eziyet çekmedikleri bir projeyi belediyelerimizde birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Bu projenin içinde her zaman vatandaşımız olacak. Vatandaşımız rızası da olacak belediye de destek verecek, bakanlık olarak biz de her türlü desteği vereceğiz. Bizim Ayder ve Uzungöl gibi değerlerimiz ile ön plana çıkaracak projeler olacak ve bölgede istihdamı, turizmi artıracak projeler olacak"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan Kurum konuşma



HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,



AK Partili Zeybekci ve Dağ, Kınık'tan destek istedi



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kınık ilçesini ziyaret edip, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi.



İlk olarak Kınık Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve beraberindekiler, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer'den ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Kınık Belediyesi Anı Defteri'ni imzalayan Zeybekci ve Dağ'a Belediye Başkanı Doğruer, fincan takımı ve Kınık kilimi hediye etti. Zeybekci ve Dağ, daha sonra Kınık Belediyesi Maden Şehitleri Parkı Sakız Adası Sosyal Tesisleri'ne geçip, burada AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı yönetimi ile partinin kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetim krurulu üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, "Kınık'ta yaptığımız hizmetler ortada. İnşallah 31 Mart tarihinde Kınık ile ilgili çok fazla bir düşüncemiz yok. Halkımızın hem teşkilatımıza hem Belediye Başkanımıza ciddi bir teveccühü var. Bu farkındalığı oluşturan İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik olmazsa bu farkındalık oluşmuyor. Zaten Kınık'ta karşılaştığımız manzara 31 Mart'ın habercisidir. Muhalefet de bunu gördüğü için aslında kendi içinde bocalama yaşamaktadır. Bir isim çıkarma sıkıntısı yaşamaktadır. O nedenle, 31 Martta Kınık'ta yola devam edeceğiz, bundan şüphemiz yok. Ancak bu kez farklı kazanmak için çok çalışıp Kınık'ta ve İzmir'de seçimi kazanacağız" dedi.



'İZMİR'İ İSTİSMAR EDENLERE ARTIK İZMİRLİ İNANMIYOR'



Nihat Zeybekci Denizli'de yaptığı hizmetleri hatırlatarak, şunları söyledi:



"Tarihi bir dönem yaşıyoruz. İzmir tarihi bir dönüşüm ve değişime doğru, sessiz bir devrime doğru ilerliyor. hazırlanıyor. 31 Mart tarihinde Anadolu'ya güneş doğudan değil batıdan yani İzmir'den doğacak. Bugüne kadar İzmir'i ihmal edenler, İzmir'i istismar edenler, kendi becerisizliklerini, verimsizliklerini, ideolojik bir kılıf altına saklayıp İzmir'i istismar edenlere artık İzmir'li inanmıyor. İzmirliler, 31 Mart'ta şunu diyecekler; 'Yeter artık, İzmir kendi kaderini kendisi çizecek güce sahiptir.' Bunu da topyekün seferberlik ile yapacağız.Denizli'ye özenir hale geldi. Şimdi aynı çalışmayı İzmir için hep birlikte yapacağız. Kampanyamızı, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi değil çişil çişil yağan ve her yere temas eden yağmur gibi yapacağız. Çok sesli değil herkesin gönlüne dokunan şekilde yapacağız. İzmir'de ziyaret etmediğimiz, hasta elini öpmediğimiz yaşlı bırakmayacağız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kınık ziyaretinden görüntü



-AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması



-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın konuşması



-Genel ve detay gödrüntüler



Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İZMİR),



Engelli çiftler, ilk kez gelinlik ve damatlık giydi



DENİZLİ'de daha önce evlenen ancak düğün yapamayan engelli çiftler düzenlenen etkinlikte ilk kez gelinlik ve damatlık giyme heyecanı yaşadı.



Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde kursiyer olan engelli çiftler, Abdullah Sevgi Yorulmaz ile Salih Zehra Cura'nın gelinlik ve damatlık giyme hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün organize etti. Süslenerek gelin arabası yapılan minibüsle Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen çiftler, davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Düğün atmosferini yaşayan çiftler, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Engelli Derneği üyelerinin yalnız bırakmadığı çiftlere, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, takı ve düğün seti hediye etti. Çiftler daha sonra süslenen minibüsler konvoy halinde



fotoğraflarının çekileceği İncilipınar Parkı'na hareket etti.



Belediye Başkan Muhammet Subaşıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, "Çiftlerimiz çeşitli nedenlerden dolayı yaptıkları evliliklerde gelinlik ve damatlık giyememişler. Bizde onların bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok anlamlıydı. Bizim için onları mutlu etmenin tarifi açıklanamayacak kadar çok" dedi.



Engelli çiftlerden Zehra Cura daha önce gelinlik giymemesinin içinde hep eksiklik olarak kaldığını ifade ederek, "8 yıl önce evlendik. O zamanlar imkansızlıklar nedeniyle ne düğün yaptık ne de gelinlik giydik. Bugün çok mutluyum. Bugün bizim ikinci baharımız oldu" diye konuştu. Salih Cura ise, kendilerine bu anı yaşatanlara teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Çiftlerin minibüsten indirilmesi



-Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu'nun hediyeleri vermesi



-Belediye Başkanı Subaşıoğlu ile röp.



-Gelinler Zehra Cura ve Sevgi Yorulmaz ve damat Salih Cura ile röp.



-Gelinlerin davul ve zurnalar eşliğinde minibüse binmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



