Dha Yurt Bülteni - 18

SİVAS'ta işçi emeklisi Y.K. (58) pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

SİVAS'ta işçi emeklisi Y.K. (58) pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, saat 18.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası işçi emeklisi Y.K. oturduğu müstakil evin bitişiğindeki kömürlüğe gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları kömürlüğe gittiğinde Y.K.'yı yerde hareketsiz gördü. Yanında ise kendisine ait pompalı tüfek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Y.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Y.K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



PATLAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI







ADANA'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsü aracı çalıştırmak istediği sırada meydana gelen patlamanın ardından yandı. kısa sürede alev topuna dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkartılan sürücü Osman Tüfekçi, yaralandı.



Akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki park halindeki otomobil, sürücüsü Osman Tüfekçi'nın araca binip, çalıştırmasının hemen ardından henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Tüfekçi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili kısa sürüde söndürürken, yaralı Tüfekçi ve patlama sesinden etkilenip, kriz geçiren sara hastası bir mahalleli ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aracın patlayıp, yanmasına neyin sebep olduğu uzman itfaiye ve polis ekiplerce araştırılıyor.



Alev alev yanan otomobilin yukarıdan görüntüsü



Otomobilin yanma anından görüntü



İtfaiye erlerinin yanan araca tazyikli su sıkması



Aracın söndürülmesi



Şoka giren sara hastası gence vatandaşların müdahalesi



Çevresinde toplanan vatandaşlardan görüntü



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Olay yerinden detay görüntüler



Sara hastası gencin ambulansa taşınması



MENFEZ BORUSUNA SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI







ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde yolun altından geçen menfez borusuna sıkışan atı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan atı kurtarmak için borunun girişindeki çamuru temizleyerek, alanı genişletti. Gövdesine bağlanan halat ve traktörle çekilen at sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.



Gözleri görmediği öğrenilen at sahibine teslim edildi.



Menfezdeki boruda çıkartılmaya çalışan at



İtfaiye ekipleri atı çıkarmak için çalışma yapması



Traktör yardımıyla at bulunduğu yerden çıkartılması



Genel ve detay görüntüler



Sivas'ta yarın okullar tatil edildi



SİVAS'ta gün boyu aralıklarla beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan personeller de izinli sayılacak.



Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gün boyu aralıklarla beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Çocuklar, sizlerin sağlığı ve ulaşım güveliği için eğitime 1 gün daha ara verdik. Bu tatilleri telafi edeceğiz" dedi.



Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser, kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.







Tunceli'de eğitime kar tatili







TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.



Tunceli kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbir amaçlı okulların 1 gün süreyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır"



Bitlis ve Çukurca'da okullara kar tatili







BİTLİS il merkezi ile Adilcevaz, Tatvan ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime yarın için ara verildi.



Bitlis ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışının bugün ve yarın etkili olcağını belirtilmesi üzerine de Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde açıklama yaparak, Bitlis il merkezi ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edileceğini duyurdu.



Kar yağışını etkili olduğu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de okulların yarın için tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının süreceğini söyledi.



Kaya parçasının altında kalarak can verdi







AYDIN'ın Efeler ilçesinde devrilen çam ağacının dalını kesmeye çalışan 61 yaşındaki Mevlüt Ayaz, dala dayanan kayanın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.



Olay, saat 16.00 sıralarında Ortakayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin dışında bir çam ağacının devrildiğini gören Mevlüt Ayaz, motorlu testere ile dallarını kesmek istedi. Motorlu testere ile ağacın dalını kesmeye çalışan Ayaz, dala dayanan kayanın bir anda yuvarlanması sonucu altında kaldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Mevlüt Ayaz'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Mevlüt Ayaz'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Elazığ genelinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi







ELAZIĞ merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Elazığ ve ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, Vallikten yapılan açıklamada, eğitime kent merkezi ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, açıklamada şöyle denildi:



"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."



