Dha Yurt Bülteni-18

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 9'uncu Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, 1'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende Kur'an-ı kerim ve şehidin özgeçmişi okundu.



YAKINI OLMAYINCA, MEMLEKETİNE SİLAH ARKADAŞLARI GÖTÜRDÜ



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Törende şehit askerin yakınının olmaması nedeniyle cenazesini silah arkadaşları memleketine götürdü.



2)KAYSERİ'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 2 LİSELİDEN 1'İ ÖLDÜ



KAYSERİ'de, lise öğrencileri Mehmet Özer (14) ve Hacı Ali Tuğrul (14), okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, parçalanarak yaşamını yitirirken, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Olay, saat 14.40 sıralarında Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi, Kışla Sokak'ta meydana geldi. Baki Ayşe Simitcioğlu Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okuldan çıktıktan sonra evlerine doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, yaklaşık 300 metre sonra yolda köpek sürüsüyle karşılaştı. Köpeklerin üzerlerine geldiğini gören Özer ve Tuğrul, karla kaplı boş araziye girerek koşmaya başladı. Ancak köpekler, yaklaşık 100 metre kaçabilen Özer ve Tuğrul'u yakaladı. Yaklaşık 25 köpeğin arasında kalan Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, yerde çırpınarak kurtulmaya çalıştı.



PARÇALANARAK ÖLDÜ



Bu sırada durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, köpeklere müdahale etti. Jandarma ve vatandaşların taş, sopa ve copla müdahalesi sonucu köpekler uzaklaştırıldı. Ancak köpeklerin parçaladığı Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul ise yaralandı. Tuğrul, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafınan ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tuğrul'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olay yeri inceleme ve sağlık ekiplerinin incelemesinin tamamlanması ardından Özer'in cesedi tabuta konularak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.



GÖRGÜ TANIĞI: ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYE KORKUYORUZ



Bir görgü tanığı, bölgedeki köpekler nedeniyle çockularını okula göndermeye korkutkalrını belirterek, "Burada bazı vatandaşlar iyi niyetle köpekleri besliyor; ancak kış zamanı bu tür sorunlar çıkıyor. Olay yerine geldiğimde jandarma köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyordu. Olayın gerçekleştiği yere okulumuz 300 metre uzaklıkta" dedi.



BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ANLIK BİR MESELE



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede başıboş köpeklerin düzenli olarak toplandığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Çocuklarımıza saltıran köpek sayısıyla ilgili net bir bilgi ulaşmadı; ama 5-6 köpek olduğu yönünde bilgilerimiz var. Belediyemiz başıboş köpekleri düzenli olarak topluyor, Büyükşehir barınağına ulaştırıyor. Ama çok anlık bir mesele. Bize ulaştığında emniyetimiz, jandarmamız, ilgili birimlerimiz olaya müdahale etmek için büyük bir seferberlik örneği gösterdik; ama maalesef çocuğumuzu kaybettik. Düzenli işlem yapmamıza rağmen ilçemizin merkeze çok yakın olması nedeniyle bırakılan köpekler olduğunu görüyoruz. Şikayet üzerine sürekli toplamalar var. Bu bölgede de dün 5 köpek alınmış, kayıtlarımızda var. Gün içerisinde de 170 köpek Büyükşehir barınağına teslim edilmiş durumda. Çok acı bir olay. Diğer çocuğumuzun durumunun iyi olmasına mutlu olduk. Ama çocuğumuzu kaybetmenin acısını yaşıyoruz."



Başıboş köpeklerle ilgili düzenli kontroller yaptıklarını kaydeden Özdoğan, "Anlık olduğu için maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık. Hayvan haklarıyla ilgili bir hukukçu olarak gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili belediyelerin yetkilerinin, görevlerinin genişletilmesi konusunda kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini not ediyorum" diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3)AK PARTİ'Lİ MUŞTU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA ERTELENDİ



VAN'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu"yu öldüren PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan haklarında açılan davaya devam edildi. Dava ertelenirken, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.



Özalp İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 10 Ekim 2016'da evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitirdi. Muştu'nun yerine İlçe Başkan Yardımcısı olan Aydın Ahi de 1 Temmuz 2017'de teröristler tarafından öldürüldü. İçişleri Bakanlığı 19 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, Aydın Muştu ve Aydın Ahi'nin öldürülmesi olayının faili, PKK'lı 4 teröristin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aydın Muştu'yu öldüren PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla A.D. ve N.A. tutuklandı.



Haklarında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan dava açılan A.D. ve N.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan A.D. hazır bulundu. N.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı kabul etmedi. Duruşmaya, sanık avukatları, Muştu'nun yakınlarının avukatları ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti teşkilat üyeleri ile sanık yakınları katıldı.



Duruşmada Kürtçe savunma yapan sanık A.D., olayla ilgisinin olmadığını sadece sesinin benzetilmesinden dolayı yargılandığını savunarak tahliyesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmaları ya da tutuklu bulunmalarını gerektirecek bir delilin dosyada bulunmadığını savundu. Muştu ailesinin avukatları da sanıkların atılı suçu işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Mart'a erteledi.



'VAN'DA PARTİMİZİN 6 ŞEHİDİ VAR'



AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu'nun ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirten Türkmenoğlu şöyle konuştu:



"Biz her zaman demokrasiden, insan haklarından söz ederken, maalesef çok kalleşçe, haince saldırı sonucu Ekim 2016'da Aydın Muştu şehit edilmişti. Ardından Aydın Ahi şehit edilmişti. Partimizin Van'da 6 şehidi var. AK Parti olarak her zaman şehit yakınlarımızın yanında olacağımızı ve onları savunacağımızı ifade ediyoruz. Bir gece geliyorlar, kapınızı kırıyorlar, içeri giriyorlar ve ailenin önünde kalleşçe, haince öldürüyorlar. Tek günahı, siyasi partide yönetici olmak. Bu duruşmaya katılarak Muştu ailesinin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Failleri olan teröristler öldürüldü. Buradaki amacımız, teröriste yardım ve yataklık yapanların da mutlak suretle cezasını çeksin. Adaletten istediğimiz budur. Sonuçta tetiği çeken bir kişidir, onun arkasında kimler varsa hangi hainler varsa biz onların da yargılanmasını ceza almalarını istiyoruz. "



'KENDİ ÜLKEMDE ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUM'



Türkmenoğlu'nun ardından konuşan, Aydın Muştu'nun kızı Pınar Muştu da kendi ülkesinde özgürce yaşamak istediğini söyledi. PKK'ya destek verilmemesini isteyen Muştu, "Lütfen PKK'ya destek vermeyin. Benim gibi 6 kardeş tekrar yetim kalmasın. Ben kimsenin yetim kalmasını istemiyorum. Kürt'üm ama hain Kürtlerden değilim. Sonuna kadar babamın bıraktığı davayı sürdüreceğim. Çünkü babam o partinin davasında gitti" diye konuştu.



Gülay KUYUCU/VAN, -



4)ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI



OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.



Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Cezaevi'ne gönderildi.



Şüphelinin adliyeye getirilişi



Askerler eşliğinde adliyeye girdirilmesi



Adalet sarayının binasının tabelası



Süre: 30 Sn Boyut: 60 mb



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),



5)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ: 1 YARALI



İZMİT'TE sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada sürücü Sacit Kumru yaralandı.



Kaza İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen Sacit Kumru idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, kasasındaki yükün kayması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan sürücü Sacit Kumru'yu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kumru, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı



-Yaralının 112 personeli ile konuşması



-Kaza yapan kamyonet



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



6)KARABÜK'TE CAMİ TUVALETİNDE CESET BULUNDU



KARABÜK'te, cami tuvaletinde bir kişi ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Yaşar Özal (73), cesedi hastane morguna kaldırıldı.Olay Bayır Mahallesinde meydana geldi. Ulu Camii'nin görevlisi cami tuvaletinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil ekiplerini aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Özal'ın öldüğünü belirledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Yaşar Özal'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Cesedin tabuta alınması



-Cenaze aracına konulması



Haber-Kamera: Bülent Diktepe-KARABÜK-DHA

