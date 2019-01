Dha Yurt Bülteni -18

Suriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçtiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye'den, sınır hattındaki Şenyurt Mahallesi'ne getirilen ve büyük şehirlerdeki 29 yerde bombalı eylem için kullanılacağı belirlenen...

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye'den, sınır hattındaki Şenyurt Mahallesi'ne getirilen ve büyük şehirlerdeki 29 yerde bombalı eylem için kullanılacağı belirlenen 191 kilo PETN patlayıcıyla hazırlanan el yapımı bombalar ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 4- 5 Ocak'ta Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt mahallesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir arazide arama yapan güvenlik güçleri, toprağa gömülü 191 kilo el yapımı patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, 1 avometre, uzak mesafeli telsiz rölesi, 5 kullanma kılavuzu, adaptörlü kapı açma- kapama anahtarı, 6 dış kısımları bantlı pil kutusu, 2 tüfek, 2 tabanca, 10 şarjör, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, 1 Drone, 5 mont ve çok sayıda askeri kamuflaj ve el telsizi ele geçirildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen patlayıcıyla ilgili yaptıkları incelemede, Suriye'den getirildiği belirlenen patlayıcılarla, büyük şehirlerde 29 ayrı eylemde kullanılacağını belirledi. Valilikten yapılan açıklamada, patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağı belirtilerek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Mardin Valiliği Koordinasyonunda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak 2019 günü Kızıltepe ilçesi Şenyurt mahallesi civarında bulunan tarla içerisinde, PKK/ KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya milis/işbirlikçileri tarafından patlayıcı madde, silah, mühimmat bırakılmış olabileceği yönünde bilgiler elde edilmiş olup, belirtilen arazide aynı gün saat 17.30 sıralarında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyetinin gerçekleştirilmesi sonucunda toprağa gömülü vaziyette mavi renkli bidon, jelatin ve bantlarla sarılı vaziyette çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu görülmüştür. Ele geçirilen patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin, 29 ayrı yerde eylem yapmaya müsait olacak şekilde 29 bomba yapmaya elverişli olduğu tespit edilmekte ve metropol illere eylem yapmak amaçlı olarak, Suriye ülkesinden ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca yürütülen tahkikat devam etmektedir. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı" denildi.



Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali Türker, (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Baba Türker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali Türker, tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Türker, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can Türker, ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı fabrika işçisi Ali Türker ise eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali Türker, tutuklanarak cezaevine konuldu.



'PİŞMAN DEĞİLİM'



Ali Türker'in, ifadesinde; 3 erkek çocuk sahibi olduğunu, müzisyenlik yapan oğlu Mustafa Can'ın sürekli sorunlar çıkardığını, evlerine de ara sıra geldiğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi de oğlu Mustafa Can'ın, eve gelip, kendisi ile eşine hakaretler ettiğini anlattığı belirtilen Ali Türker'in "Evi dağıttı, bana ve annesini hakaretler etti. Sinirlerime hakim olamadım, tüfeği alıp, vurdum. Pişman değilim; bana kötü davranıyor, annesine hakaret ediyor. Sonuçta beni, annesini ve kardeşlerini üzüyor. Benim böyle bir evladım yok" dediği öğrenildi.



Hatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldı



HATAY'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.



Kentte son 3 gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.



METEOROLOJİ'DEN DOĞU AKDENİZ İÇİN UYARI



Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yarın akşama kadar Adana, Osmaniye, Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman için sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Antalya- Konya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı



ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı.



Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Akseki'nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.



Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi.



Hasta kadınlar kardan kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı



BİNGÖL'de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hasta 2 kadın, saatler süren yol açma çalışmalarının ardından hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.



Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Sancak köyünde Halime Tüz'ün yaşadığı kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yakınları sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı, sağlık ekipleri, Bingöl 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istedi. Görüş mesafesinin olmaması nedeniyle helikopterin uçuş yapamayacağı bilgisi verilmesi üzerine bu kez, Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdare, Karayolları ekipleri köye ulaşmak için harekete geçti.



Bir diğer hasta kurtarma operasyonu ise Bingöl merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağıl köyünde oldu. Belkıse Özgüven (70), durumunun kötü gitmesi üzerine, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulunuldu. İhbarı alan sağlık ekipleri, kar nedeniyle köy yolunun kapalı olması ihtimali üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile paletli ambulans Özgüven için harekete geçirdi. Yoğun uğraş sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Özgüven'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.



2 bin yıllık surlara sprey boyayla yazı yazdılar



BURSA'nın İznik ilçesinde, Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti. Nakkaş Yalçın Öztürk, "Bu surlar 2 bin yıldır ayakta duruyor. Bizden çektiğini ne Haçlı ordularından çekti ne de doğa şartlarından" dedi.



M.Ö. 4'üncü yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik'in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boya kullanılarak yazı yazıldı. Tarihi surlara zarar verilmesine İznik sakinleri tepki gösterdi. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, surların hiçbir dönemde bu kadar zarar görmediğini ifade edip, "Şu gördüğünüz surlar 2 bin yıldır ayakta duruyor. Bizden çektiğini ne Haçlı ordularından çekti ne de 2 bin yıldır doğa şartlarından. Bu tarihi eserlerimizi sprey boyalar ile tahrip etmek, üzerine yazı yazmak geçmişin aydınlık yüzünü karalama tahtasına çevirmektir. Hangi kendini bilmezin işidir, merak ediyorum" diye konuştu.



Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde oturan şeker hastası 5 yaşındaki Muhammet Aras için Kaymakam Levent Yetgin tarafından insülin pompası alındı.



Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Akkol ailesinin oğlu Muhammet, üç yıl önce hastaneye yaşadığı rahatsızlık için giderken doğuştan tip 1 diyabet hastası olduğu tespit edildi. O günden beri Muhammet'in her gün parmaklarını delerek şeker ölçümü yapması zorluk yaşanmasına neden olurken, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den yardım desteği geldi. Geçtiğimiz günlerde insülün pompasına kavuşan Muhammed Aras, pompanın takılmasıyla birlikte iğneden kurtuldu.



Diyabet hastası Muhammet'i evinde ziyaret eden Kaymakam Yetgin'e Akkol ailesi teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Baba Seracettin Akkol, "Çocuğum 2 yaşındayken tip1 diyabet teşhisi konuldu. Şeker ölçümü için hergün parmakları deliniyordu. Diyabet hastaları için çıkan bir pompanın olduğunu öğrendik ama alacak durumumuz olmadığı için Kaymakamlığa başvurduk. Sağ olsunlar Kaymakam Bey bizi kırmadı ve çocuğuma insülin pompası aldı ve çocuğumun parmaklarını delmekten kurtulduk. Bize yapmış olduğu yardımlarından ve ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Karla kaplı ilçelerde hayvanlara besin desteği



ADANA Büyükşehir Belediyesi, dondurucu kış koşullarının hüküm sürdüğü Pozantı ilçesinde karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, kuşlar ve köpeklerin beslenmesini sağladı. Belediye görevlileri, yılkı atlarına saman ve yonca, kuşlara elma, köpeklere kuru mama bıraktı.



Etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde günlük yaşamın kesintiye uğramaması ve yolların açık kalması için mücadele veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların da yardımına koştu. Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Şubesi ekipleri kar kalınlığının bir metreye eriştiği Pozantı İlçesi'nde ve Akçatekir Yaylası'nda yılkı atları, kuşlar ve köpeklerin beslenmesini sağladı.



Belediye ekipleri, karla kaplı alanlarda yılkı atları için saman ve yonca bıraktı, kuşlar için ağaç dallarını elmalarla donattı, sokak köpeklerini kuru mama ile besledi. Yol kenarında saman ve yonca bırakıldığını fark eden yılkı atları, koşarak gelip yemlerle karınlarını doyurdu. Sokak köpekleri ise kartonlar üzerine dökülen kuru mamaları doyasıya yiyerek, açlıklarını giderdi.



Dağlık ve ormanlık alanlarda yaban hayatının korunması için seferber olan Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kış mevsimi boyunca kar yağışının olduğu ilçelerde yabani ve sokak hayvanlarına yemleme ve besin desteğinin devam edeceğini bildirdi.



