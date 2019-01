Dha Yurt Bülteni-18

FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliye'ye sevk edildiADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliye'ye sevk edildi



ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı ev ve işyerlerinde arama kararı verildi.



FETÖ BAĞLANTISI



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli jandarma binbaşıyı gözaltına alırken, işyeri ve evinde de arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında FETÖ terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyanda bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



Adli Tıp Birimi'nden detaylar



SÜRE: 49" BOYUT: 90 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



=====================



Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı



Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 8 kişiden Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış (19) ve Buğlem Arslan (5) ile kayınpederi Mustafa (65) ve kayınvalidesi Ayşe Öner (67), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir (24) ile çocukları Seyit Abdullah (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) de Kapaklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner ile kayınbiraderinin kızı Pınar Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ile birlikte 22 UF 474 plakalı otomobille Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gitmek için yola çıktı. Erkan Arslan yönetimindeki otomobil, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde, demir köprüye çarparak dereye uçtu. Kazada, otomobildeki 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunanların, cezaevinde olan Pınar Aldemir'in babasını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.



BİR AİLE YOK OLDU



Sürücü Erkan Arslan'ın kanser hastalığından Cumartesi günü yaşamını yitiren eşi Zehra'yı Pazar günü toprağa verdiği belirlendi. Zehra Arslan'ın ölümünden 4 gün sonra meydana gelen kazada ise, eşi Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem de hayatını kaybetti.



OĞULA SON BAKIŞ



İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Erkan Arslan ile çocukları Buğra Barış ve Buğlem'in cenazeleri Uzunköprü'deki baba ocağına getirildi. Mahallede toplanan akrabaları ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Erkan Arslan'ın kız kardeşi Gülseren, ağabeyinin yüzünü son kez görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğrem'in tabutları açıldı. Anne Adviye ve kızı Gülseren Arslan, Erkan Aslan ve çocuklarının yüzlerine bakıp gözyaşlarıyla vedalaştı. Alınan helalliğin ardından cenazeler, Şehsuvarbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ile vatandaşlar katıldı.



CEZAEVİNE ZİYARETE GİDİYORLARDI



Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, "Akşam üstü görüştük, cezaevine kayınbiraderini ziyarete gideceklerdi. Kayınvalidesi ve kayınpederi bizim torunlar, hepsi köyden yola çıkmışlar. Köprüye geldiklerinde hızlı giderken fren yapmış. Suya araba takla atıyor. Suda da boğulmuşlar. Araba ters dönmüştü ben gittiğimde. Oğlum beni arayıp sabah gideceğini söylemişti. Eşi 4 gün önce kanserden ölmüştü" diye konuştu.



'MAHALLELİ OLARAK YIKILDIK'



Erkan Arslan'ın mahalle komşusu Rezmiye Çınar, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Erkan Arslan'ın eşi Zehra kanserden öldü. Eşi, çocukları hepsi öyle aile tamamen kapandı. İki senedir eşi Zehra kanserdi, ardından da kaza haberlerini aldık. Hepimiz mahalle olarak yıkıldık. Erkan sayılacak insandı, herkes mahallede çok severdi. Oğlu Buğra da öyleydi, hele küçük olanı 'kıvırcık' diye severdik. Tüm sevenleri geldi, herkes çok üzgün" dedi.



Erkan Arslan'ın başka bir akrabası ise, "Allah bize sabır versin, aileden kimse kalmadı. Daha Cumartesi günü Zehra'mızı gömdük. Çocuklara da ayrı üzülüyoruz, tarif edilir gibi değil. Bütün aile gitti, kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.



Erkan Arslan'ın annesi Adviye Arslan ise "Kızanlarımı toplu kaybettik, yapacak bir şey yok. Gitti çocuklarım, gitti yılların şoförüydü nasıl oldu bilmiyorum" diye gözyaşı döktü.



ARKADAŞLARI TABUTUNA PAPATYA BIRAKTI



Cenazede, Barış Buğra Arslan'ın okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları, tabutunun üzerine beyaz papatya çiçekleri bıraktı. Öğretmenleri ise Barış Buğra'nın tabutuna fotoğrafını yapıştırdı. Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı.



Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Erkan Arslan ve çocukları, gözyaşları içinde Uzunköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Kazada ölen Erkan Arslan'ın kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi Ayşe Öner ise Uzunköprü'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde son yolculuğuna uğurlandı.



ANNE VE 2 ÇOCUĞU DA KAPAKLI'DA DEFNEDİLDİ



Kazada ölen Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir ile onun çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ise Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.



Görüntü Dökümü



-------------



Öner çiftinin cenazelerinin mezarlığa getirilmesi



Öner'lerin toprağa verilmesi



Baba Hamdi Arslan ile röp.



Komşularla röpler



Anne Adriye Arslan ile röp.



Arslan ailesinin cenazelerinin evin önüne getirilmesi



Kız kardeşin tabutun açılmasını istemesi



Kız kardeşinin ölenlere bakması



Aile fertlerinin ağlaması



Cenazelerin taşınması



Camideki tören



Baba ve yakınların tabutlara sarılıp ağlaması



Cenazeden detaylar



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),-



==============



İzmir'de, ata yapılan eziyet kamerada



İzmir'in Karabağlar ilçesinde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Eşrefpaşa Mahallesi'nde, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, arkasına tahtadan yapılmış iki yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek için en önde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki kemerle ata eziyet etti. Olay anı, o sırada caddeden otomobiliyle geçen bir vatadandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, atın arkasındaki yük yetmezmiş gibi, bir kişinin de kasaların üzerine çıktığı ve ağzında sigara bulunan diğerinin de elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



Olayın vatandaş tarafından çekilen görüntüsü



Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya/ İZMİR,



=============



Malkara'da otogar kazan dairesinde patlama: 2 ölü (2) Yeniden



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada Ayhan Güven Turan(25) ile Nihat Alakara(35), hayatlarını kaybetti. Patlamada, otogarda büyük hasar meydana geldi.



Malkara ilçesinin girişinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 21 Ağustos 2017 yılında faaliyete geçen Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogar'ın kazan dairesinde bugün saat 14.05 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada otogarın giriş ve çıkışlarındaki gişede görevli olan Ayhan Güven Turan, olay yerinde ölürken, otogarın temizlik işlerinden sorumlu Nihat Alakara ise ağır yaralandı. Patlamayla birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralanan ve durumu ağır olan Nihat Alakara kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.



Şiddetli patlamada 3 katlı otogarın kazan dairesi başta olmak üzere büyük hasara neden olurken, duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, "Olay yerinde yaptığımız ilk incelemede, kalorifer kazanında sıkışmaya bağlı bir patlama meydana gelmiş. İçeride hasar oluşmuş. ve maalesef 2 arkadaşımız hayatını kaybetti" dedi.



Bir otobüs firmasında çalışan Ayhan Özrtük, "İçeride bilet kesiyordum birden çok büyük bir gürüldü oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Sonra dışarı doğru kaçtım. Dışarı çıkınca kazanın patladığını öğrendim. Allah'tan içeride kimseler yoktu. Ama burada çalışan iki arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.



Patlamanın ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------



-Patlama olan binadan detay görüntüler



-Olay yerindeki kalabalık vatandaşlar



-Kırılan camlar



-Yıkılan duvarlar



-Hayatını kaybedenlerin cenaze aracına alınması



-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-



==============



Erzurum'daki 2 kıza işkence görüntülerine yayın yasağı



Erzurum'da, 1'i tutuklu, 4 sanığın dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç. (24) adlı kızlara işkence yaptıkları anlara ait görüntülere yayın yasağı getirildi.



Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.; B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. de bindi. İddiaya göre, Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vuran kişiler küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi B.Y.'ye de cinsel istismarda bulundu. Saldırganlar tarafından ayakkabıları da alınan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kızları dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U. (19) hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.



BAKANLIK TALEP ETTİ



Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine yayın yasağı kararı getirildi. Yargılamanın yapıldığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yayın yasağı kararında şöyle denildi:



"Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Ocak 2019 tarihli ve 2018/536 esas sayılı kararı ile dosya mağdurlarından bir tanesinin çocuk olması ve dosyaya konu suçlardan bir tanesinin çocuğun cinsel istismarı suçu olması, dosyaya konu olaya ilişkin görüntülerde yoğun şekilde şiddetin yer alması ve şiddete özendirir mahiyette olması dikkate alınarak, CMK'nın 87/3 ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2'nci maddesi uyarınca görüntüler genel ahlak ve mağdurların onurunu rencide edici nitelikte olduğundan, aynı görüntülere ilişkin basın ve yayın organlarında haber yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur."



Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -



================



Tatvan'da okullar yarın tatil



Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.



Haber: Ceren KURTYE/TATVAN,(Bitlis),-



======================



Liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü



ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 17 yaşındaki Azad Çiçek, yaşamını yitirdi.



Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile başka bir okulda eğitim gören öğrenci arasında okul önünde kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli öğrenciyi gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Olay yerinden genel görüntüler



Öğrencilerden genel ve detay



Olay yeri inceleme polislerinin çalışması



Yerdeki kan izi



Detay görüntüler



SÜRE: 01'53" BOYUT: 210 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



============================



Zonguldak'ta, Mithatpaşa tünelleri inşaatı yeniden başladı



ZONGULDAK,- ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması planlanan, 2013 yılında temeli atılan ve geçen yıl ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulan Mithatpaşa Tünelleri inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı.



Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'de dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, geçen Temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı. İnşaat firması genel koordinatörü Mustafa Şahingöz, tünellerden birisinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi. Karayolları bölge müdürlüğünün gayretleri ile 23 Aralık'ta inşaata tekrar başladıklarını ifade eden Şahingöz, "2019 yılının sonunda en azından bir tüpün, 2020'nin ilk aylarında da ikinci tüpü açarak bu yolu trafiğe verme hedeflenmiştir. Proje tamamlandığında Zonguldak trafiğinin tamamen rahatlatacak bir proje olacak. Diğer bir önemi ise bir bağlantı projesi olmasıdır. Amasra'dan devam eden bu sahil yolunun kilit noktasındadır. Bölgenin en önemli projesi olarak belirlenmesi olarak doğru bir tespit yapılmıştır." dedi.



'İNŞAATIN YÜZDE 15'İ TAMAMLANDI'



Mustafa Şahingöz, tünellerin 126 milyon liraya ihale edildiğini söyledi. Yaklaşık 250 işçiyle inşaatı tamamlamak için çalışacaklarını belirten Mustafa Şahingöz, şöyle dedi:



"Bunların içerisinde 15-20 adet teknik personelimiz alacak. Müşavirleri ve karayolları personellerini de sayarsanız bu sayı 300'ü bulur. Tünelde gaz var ama gaza tedbirler alındı. Tünelde ki gaz öyle bir maden boyutunda ki gaz değil. Tünelde ki gaz, mücadele edilebilir bir gaz. Engel değil. Yavaşlatmaması için gerekli tedbirler alındı. Gaz ölçüm cihazları ile donatılıyor tünel. Ona göre sondajlar açılacak. Emniyetli şekilde çalışılacak. Tünelin kendi yapısından dolayı yer altında kömür var. Bunlar da çalışmaları zorlaştırdı. Ancak herkes artık nasıl çalışacağını biliyor. Bunun önlemleri alındı. Şu ana kadar inşaatın yüzde 15'i tamamlandı."



Görüntü Dökümü



-Tünellerden detaylar



-Genel Koordinatör ile röportaj



-Tünel çalışmalarından detaylar



-İnceleme çalışmalarından detaylar



HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



==============================



'Junioshow' Bebe Hazır Giyim Fuarı, Bursa'da kapılarını ziyaretçilerine açtı



Bursa'da 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', yoğun bir katılımla ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow' fuarı, Bursa'da 2019 yılının ilk fuarı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



200'e yakın üretici firmanın katıldığı fuarda İlkbahar-Yaz dönemine ait 10 binden fazla ürün, yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından, fuaye alanında hazırlanan defilede çocuk mankenler İlkbahar-Yaz modasının trentlerini sergiledi. 60 ülkeden alım heyetinin ziyaret ettiği Junioshow Fuarı 12 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.



'İLK 2'Yİ ZORLAYACAĞIZ'



Junioshow Fuarı'nın 2019'un ilk fuar buluşması olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Yıl sonuna kadar 13 farklı sektörde yapacağımız fuarlarla başta Bursa olmak üzere bu bölgenin istihdam ve ihracatına destek olmaya devam edeceğiz. İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla fuar hazırlanan ilk 3 şehir haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilk 2'yi zorlayacağız. Bu hedefle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye birçok sektörde olduğu gibi fuarcılık alanında da gelişmiş ülkelerle yarış içerisine girdi. Biz de Türkiye olarak önümüzdeki dönemde dünya fuarcılığından önemli bir pay alacağız" dedi.



Görüntü dökümü



--------------------------------



-Fuar açılışından görüntüler



-Stantlarlardan görüntüler



-İlhan Ersözlü konuşması



-Çocuk defilesinden detaylar



Süre: 04.39 Boyut: 520 mb



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,



===========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu

Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu

Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı