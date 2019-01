Dha Yurt Bülteni-18

DİYARBAKIR'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakıp kaçan ve olaydan 4 saat sonra bir akrabasının evinde yakalanan H.Ü. (53), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkl edildi. Olayda yaralanan sevgilisi halen hastanede tedavi altında olan kadına, adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.



Olay, Cumartesi akşamı Peyas Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. H.Ü., iddiaya göre eşi Recep Ürkek'in kahvehaneye gittiği sırada gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö.'yü eve çağırdı. Ancak bir süre sonra cep telefonunun şarjı biten Recep Ürkek eve döndü. Oturma odasında sigara görmesi üzerine de eşine evde kimin olduğunu sordu. H.Ü. çelişkili cevaplar verince Recep Ürkek, evde arama yapmaya başladı. Bu sırada bir odada saklanan V.Ö.'yü gördü. Recep Ürkek ile V.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. V.Ö., H.Ü. ile birlikte Recep Ürkek'i boğazı ve akciğerine sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Bu sırada kendisi de yaralandı. İkili, Recep Ürkek'in cansız bedenini bir karton kutuya koyup, kapının önüne çıkardı. V.Ö.'nün yaralı olması nedeniyle cesedi taşıyamayan ikili, karton kutuyu kapının önünde bırakıp kaçtı. Apartman sakinlerinden birinin karton kutudan kan aktığını fark etmesiyle olay polise bildirildi. Apartmana gelen polis ekipleri, karton kutuyu açtıklarında Recep Ürkek'in cesediyle karşılaştı.



ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ



Şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Apartman çevresi ve kaçış güzergahlarındaki yüzlerce güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüsünü inceleyen özel ekip, olaydan 4 saat sonra Recep Ürkek'in eşi H.Ü.'yü bir akrabasının evinde yakaladı. Yaralı V.Ö. ise gittiği bir hastanede gasbedildiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri üzerine hastane polisinin dikaktini çeken V.Ö., tedavi olmadan hastaneden kaçmak isterken, yakalandı. Özel ekip, hastaneye gelerek, V.Ö.'yü hastanede gözaltına aldı. V.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, H.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen H.Ü.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.



İki öğretmenin 'imar affı uyanıklığı' tutmadı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.



Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T ve F.A., 2018 Nisan ayında kendilerine lojman olarak, geçici süreyle tahsis edilen gecekonduyu, iddiaya göre imar barışından yararlanarak üzerlerine geçirmek istedi. İki öğretmen, internet üzerinden 'gerçeğe aykırı beyanda' bulunarak, yapı kayıt belgesini aldı. Durumdan haberdar olan Bodrum Kaymakamlığı, 2 öğretmeni hemen görevlerinden uzaklaştırararak, soruşturma başlattı. Soruşturmada müfettiş atanacağı öğrenildi.



Mardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var



MARDİN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2018 yılında Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış olduğunu söyledi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Beştaş, kentte 2018 yılında yaşanan suçlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Başsavcı Bektaş, vatandaşın adalet hizmetine erişmesi ve adaletin tahsis edilmesinin başlangıç noktasının savcılık makamları olduğunu söyledi. Mardin'de 2018 yılında gelen evrakların yüzde 85 oranında karara bağlandığını, bunun Türkiye ortalamasının üstünde bir oran olduğunu kaydeden Başsavcı Bektaş, bütün suçlarda olduğu gibi Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda da artış olduğuna dikkat çekti. Başsavcı Bektaş, şunları söyledi:



"2018 yılında, Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden adli olay sayısı 15 bin 251 olmuş. 2018 yılında gelen evrak sayısı yaklaşık yüzde 85 oranında karara bağlama süreci yaşamış. Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyleyebilirim. Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen yani adliyemizin fiziki imkansızlığı, yetersizliği, personel sayısının azlığı ve hakim, savcı sayısının yılın son çeyreğinde arttırılması dikkate alındığında çıkarılan evrak azımsanmayacak kadar önemlidir. Mardin ilinin konumu, sınıra olan yakınlığı, sınır hattının uzunluğu ile terör dediğimiz anayasal düzene karşı işlenen suçlar alanında da bir artış söz konusudur. 2018 yılında çevre ülkelerde yaşanan olayların ülkemize yansıması, ülke içerisinde gelişmelerden dolayı sayı artmış durumdadır. Suçun tipi, şüphelinin profili bizim için hiç önemli değildir. Önemli olan bu dosyayı bir şekilde karara bağlamaktır. Cumhuriyet savcısı sayısının arttırılması ile büyük bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim."



Suriye'den kaçarak teslim olanların sayısının fazla olduğunu aktaran Bektaş, "Gerek sınırdan gerek ülke içerisinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü elemanlarından gerekse de onlarla birlikte hareket eden PYD ve değişik harf gruplarından oluşan terör örgütünün elamanlarından gelip teslim olan ve işlemleri yapılan kişi sayısı bayağı var" diye konuştu.



Başsavcı Bektaş, Mardin'de yeni adliye binasının yapımına yakın bir zamanda başlayacağını da sözlerine ekledi.



Saldırıya uğrayan hakem komiser çıktı; kulağından ameliyat oldu







İZMİR 1. Amatör Lig 10. Grup'ta Torbalı Yedi Eylül Stadı'nda dün oynanan Ayrancılar Gençlikspor ile MESEV Gençlik ve Spor arasında oynanan müsabakanın son anlarında saldırıya uğrayan Hakem Fatih Tokail, ameliyat oldu. Aynı zamanda İzmir Emniyeti'nde görevli komiser olan Tokail'in kulağından küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde hakeme saldıran 2 şahıs, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Olayın fitilini ateşleyen Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, hakeme ilk fiili saldırıyı gerçekleştiren Ayrancılar'dan Osman Karataş, Necim Oğuz ve birçok futbolcunun Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedileceği öğrenildi.



İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, hakem, gözlemci ve saha komiserinin detaylı raporunu beklediklerini söyledi. Torbalı'da 1-1 berabere devam eden karşılaşmada hakemin verdiği karara tepki göstererek tribüne yollanan Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, pozisyonun devamında kullanılan frikiğin golle sonuçlanmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar'ın yediği golden sonra oyunu bitiren hakem Tokail'e doğru koşan Atasoy'dan önce futbolcular hakeme saldırmaya başladı. Sahanın içi karışırken, bu kez taraftarlar tribünlerden atlayıp hakem Fatih Tokail'e saldırmaya çalıştı.



Tekme ve yumruklarla darp edilen Tokail kendini soyunma odasına zor attı. Yardımcı hakemler Berkan Şen ve Abdurahim Akça'ya da fiziki saldırı gerçekleşirken, polis olaylara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylar sonucunda şiddete maruz kalan Hakem Fatih Tokail, yardımcıları ve MESEV Gençlik Sporlu futbolcular, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Olayı görüntüleyen Demirören Haber Ajansı'nın muhabiri de darp edildi.



Kabini kopan TIR'da 2 kardeş yaralandı



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü TIR, hafriyat sahasına daldı. Kabini kopan TIR'da bulunan 2 kardeş ağır yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın yolu Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Ferdi İnan idaresindeki 37 RE 702 plakalı mermer yüklü TIR, rampa aşağı yolda kontrolden çıkarak belediyenin hafriyat sahasına daldı. Hız göstergesi 85'de takılı kalan TIR'ın kabini koptu. Dorsesinde yüklü olan 20 ton ağırlığındaki mermer yola düştü. Kopan kabinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Ferdi İnan ve yanındaki kardeşi Mesut İnan (26), ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre frenleri boşalması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kardan kapanan Geçittepe yolu açıldı



SİİRT'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle 8 gündür kapalı olan 20 köy ve mezranın kullandığı Geçittepe yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.



Pervari ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Geçittepe'de 20 köy ve mezranın kullandığı yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 gün önce ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekipleri, yaptıkları temizlemenin ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. Yolun temizlenmesiyle 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanabiliyor.



İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ilçe ve köylerde kar mücadelesinin 7/24 saat devam ettiğini söyledi.



MHP'li Başkan Alıcık'tan AK Parti'ye ziyaret



'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde için yeniden aday gösterdiği Aydın'ın Nazilli ilçesinin Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı olan Alıcık'ı, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, her iki partinin kadın ve gençlik kolları başkanları da ziyarette hazır bulundu. Birlik, beraberlik içinde çalışarak başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediye başkanlıklarını kazanmayı hedeflediklerini belirten Alıcık, "Tüm gelirler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplanmakta. Dağılımda ve paylaşım buradan yapılmakta. Bu dağıtımlar, adil bir şekilde yapılmamakta. İşte biz çok çalışarak, bunun için Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak zorundayız" dedi.



Nazilli'de görevi Esat Ergüler başkandan devraldığını belirten Alıcık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nazilli halkının gönlüne taht kurmuş, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkandı. Ağır bir yükün altına girdiğimizi o zaman anladım. Bu yükün altından kalkabilmek için arkadaşlarımızla çok çalıştık. Gece- gündüz mücadele ettik, bu noktaya geldik. Her şeyi izlemek lazım. Sokağa inmek lazım. Halk ile iç içe olmak lazım. Çok iş yapıyoruz ama yaptıklarımızı halkımıza anlatamıyoruz. Yaptıklarımızı halkımıza anlatmamız lazım. Bunu da kadınlarımız tüm ilçeyi gezip anlatmalı. Biz Nazilli'de böyle yaptık."



