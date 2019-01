Dha Yurt Bülteni -18

Bolu Dağı'nda TIR kazası: İstanbul yönü ulaşıma kapandıBolu Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp yolu kapattı.

Bolu Dağı'nda TIR kazası: İstanbul yönü ulaşıma kapandı



Bolu Dağı'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp yolu kapattı. Kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapandı.



Bariyerlere çarpan 34 FVH 09 plakalı TIR'ın sürücüsü kapıların açılmaması nedeniyle aracın içinde mahsur kalırken, ekiplerin sürücüyü araçtan çıkarma çalışması sürüyor. Sürücünün araçtan çıkarılmasıyla, TIR'ın yoldan kaldırılma çalışmaları başlayacak.



Kahta-Siverek yolunda görüş mesafesi 10 metreye düştü



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.



Adıyaman-Diyarbakır Karayolunun Narince Köyü ile Nissibi köprüsü arasındaki 30 kilometrelik kısımda sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolu ulaşımında görüş mesafesini 10 metreye düştüğü yolda sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi.



Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı stat karla kaplandı



Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam 19.50'de oynanacak Boluspor-Galatasaray maçının oynanacağı Bolu Atatürk Stadı karla kaplandı.



Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Kar yağışı aralıksız sürerken bu akşam 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı. TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi. Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00-19.00 gibi karar verileceği belirtildi.



Askeri okul sınavına hazırlanan genç kız kazada öldü



Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18), hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Vural, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza, 7 Ocak Pazartesi günü, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Liseyi bu yıl bitiren Cemile Vural, Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık için sıklıkla gerçekleştirdiği yürüyüş için sabah yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a, Erhan G.'nin yönetimindeki 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemile Vural, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cemile Vural, hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini, dün (pazartesi) akşam kaybetti. Cemile Vural'ın ölümü, ailesini ve yakınlarında büyük üzüntü yarattı. Kazadan sonra gözaltına alınan Erhan G., daha sonra serbest bırakıldı. Cemile Vural'ın ölümü üzerine, Erhan G. tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Erhan G. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 18 yaşındaki Cemile Vural için cenaze töreni yapıldı. Tepecik Mahalle Camii'ndeki törene; Efeler Bağımsız Belediye Başkanı Mesut Özakcan, babası Cüneyt Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının tabutunun yanından ayrılmayan baba Cüneyt Vural, taziyeleri kabul etti. Yağmurlu havada, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Cemile Vural, Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler kurtarıldı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 gün önce dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, bugün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, pazar günü Nusaybin'e bağlı Beyazsu köyü yakınlarındaki dağlık alanda gerçekleşti. Otlanırken, dağa çıkan 4 keçi, kayalıklardan inemedi. Keçilerin sahibi durumu fark edince müdahale etmek istedi. Kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bugün bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kayalıklardaki keçileri ip yardımıyla kurtardı. Keçiler, sahibine teslim edildi.



Kazaya karışan aracına binmeyen kadını, evine polis bıraktı



Denizli'de, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir minibüs otomobile arkadan çarptı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yardımıyla şarampole kayan araçlar tekrar yola çıkarılırken, minibüsün arkadan çarptığı otomobilde bulunan Gülizar Kundakçı, eşi Ahmet Kundakçı'nın kullandığı araca binmek istemedi. Polis ekipleri, Kundakçı'yı ekip otosuyla evine kadar götürdü.



Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya karayolunun çeşitli bölümlerinde ulaşımda yaşanan sıkıntılar sürüyor. Kazıkbeli Geçidi'nin bir bölümünde buzlanma yaşanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. İzmir'den Antalya'daki bir yakının cenazesine giden, içinde Suriye uyruklu 6 kişinin bulunduğu, 63 MF 044 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmed Aiman, bugün saat 14.00 sıralarında, Kazıkbeli Geçidi'nde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Önünde ilerleyen Ahmet Kundakçı yönetimindeki 20 B 9029 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otomobil ve minibüs şarampole kaydı. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ve trafik ekiplerinin yardımıyla şarampoldeki araçlar kurtarıldı.



Eşinin kullandığı otomobilde bulunan Gülizar Kundakçı, "Biz yolda ilerliyorduk. Arkamızdan gelen minibüs bize çarptı. Çok korktum. Otomobilimizi kurtaran görevlilere teşekkür ederim" dedi. Ahmed Aiman ise cenazeye giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.



Otomobillerinin şarampolden çıkarılmasından sonra eşinin kullandığı araca binmek istemeyen Gülizar Kundakçı, polis aracına bindirilerek, Serinhisar ilçesindeki evine bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



YOL SÜRÜCÜLERİ ZORLADI



Öte yandan yoğun kar yağışının hakim olduğu yolda ilerleyemeyen TIR şoförü Coşkun Akça, "Serinhisar'dan Denizli'ye doğru gidiyorduk. Yağış şiddetlenince yolda kaldık. Yolun durumu iyiydi. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu. Biz de rampayı çıkamadık. Burada kaldık" dedi.



Evinin çatısında çanak anteni düzeltirken düşerek öldü



Bursa'nın İnegöl ilçesinde çanak anteni düzeltmek için evinin çatısına çıkan Salih Sucu (59) dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Sucu hastanede yaşamını kaybetti.



Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hocaköyyolu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısına çanak anteni düzeltmek için çıkan Salih Sucu, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Sucu, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Salih Sucu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Diyarbakır'da belediyeden sokaklara 'kedi Evi'



Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellenmesi amacıyla kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 11 'Kedi Evi', Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ile birlikte kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yerleştirilen evler onlarca kediye ev sahipliği yaparak kış aylarında soğuktan korunma ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de Kedi Evleri'nin yanına mama kabı bıraktı. Ekipler, kedilerin beslenmesi için mahallelerdeki esnafa da kedi maması dağıttı.



Kırklareli'ne '12 Yıldız Şehri' ödülü



Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli, artık gururla bakılabilecek bir kent halini aldı. Avrupa Konseyi'nin bu konudaki çalışmalarını biz de yakından takip ediyorduk. Başvuruda bulunduk. Diğer belediyelerin arasından sıyrılarak, Kırklareli 12 Yıldızlı şehir belgesi almaya hak kazandı. Bu gurur hepimizin gururudur" dedi.



Kırklareli Belediyesi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen '12 Yıldız Şehri" unvanına layık görüldü. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı; gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile 12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, görev geldiklerinde Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılan bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Gerçekten bu Kırklareli için üzüntü verici bir şeydir. Ama Trakya'da bildiğiniz gibi 3 tane il var, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. Edirne Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış oturmuş bir şehir. Tekirdağ denizi ve limanı olan bir şehir. Biz biraz daha gözden ırak, gönülden ırak kalmış bir şehiriz. Aradaki farkı kapatmak için ortak aklı kullanarak bu kenti büyütmeye çalıştık. Önemli bir ivme kazandığımızı gururla söyleyebilirim. Mutlu insanlar kenti Kırklareli'ni artık ülke kamuoyu yakından tanıyor. Benim, Kırklareli için çok ciddi projelerim oldu. Her türlü imkansızlıklara rağmen hayata geçirmesini bildik. Kırklareli, artık gururla bakılabilecek bir kent halini aldı. Avrupa Konseyi'nin bu konudaki çalışmalarını biz de yakından takip ediyorduk. Başvuruda bulunduk. Diğer belediyelerin arasından sıyrılarak, Kırklareli 12 Yıldızlı şehir belgesi almaya hak kazandı. Bu gurur hepimizin gururudur. Bu sadece benim kişisel başarım değildir. Tek elle alkış tutulmaz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımın başarısıdır. En önemli başarı bağrında şekillendiğim Kırklareli halkının başarısıdır. Onlar bize sahip çıktılar. Bizi teşvik ve motive ettiler. Biz de bu noktaya geldik. Bundan sonra Avrupa'da da Kırklareli Belediyesi konuşulur hale gelecek. Oradaki kardeş belediyeler ile çalışmalarımız gündeme gelecek. İlimizin özelliklerini ve güzelliklerini Avrupa'da tanıtma fırsatı bulacağız."



Başkan Kesimoğlu, bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin bire bir aynısını Kırklareli Yayla Mahallesi'nde yaptıklarını belirterek, "Bu sürede yaklaşık 200 bin kişi Kırklareli'ni ziyaret etti. Hem ilimizin tanıtılmasında ciddi rol oynadı, hem de Atatürk'e sahip çıkan bir kent olmanın hazzını yaşadık. Hem de gelenlerin şehrimizde geçirdikleri zaman içerisinde şehrimize ekonomik değer yarattıklarını gördük. Bu ödülle birlikte Avrupa'da tanınırlılığımız artacak ve yabancı turistler kentimizi ziyaret edecek. Bizim gerçekten farklı yönlerimiz var. Trakya'da bizim diğer illere göre doğa turizmi imkanımız çok daha farklı. Dünyada 3 örneği vardır. Güney Amerika'da Amazonlar, Afrika'da Kongo, Türkiye'de İğneada. Dünyanın dört bir yanından Kırklareli'ne ziyaret gerçekleşecek" dedi.



Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın ödül töreni 19 Şubat'ta Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilecek. Ödül, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından alınacak.



Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (2)



TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI



Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, Karayolları Tunceli 86'ncı Şube Şefliği ekipleri karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışması başlattı.



Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



================



Otomobildeki uyuşturucuyu 'Dark' buldu (2)



TUTUKLANDILAR



Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. H.K. ve Y.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

