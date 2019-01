Dha Yurt Bülteni-18

Kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı çevresine taştı. Ekipler, havalimanı yolunu sivil araç trafiğine kapattı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçelerle yol kenarına set kuruldu, Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar ulaşımın otobüslerle sağlanacağı belirtildi.



Çağlayancerit'te çığ düştü (2)



BELEDİYE BAŞKANI: 1 KİŞİNİN ÇIĞ ALTINDA OLDUĞU KANAATİNDEYİZ



Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Son durum hakkında bilgi veren Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, "Akdere Mahallemize bağlı Keklicek mevkiinde bir vatandaşımızın kaynak suyunu kontrol etmek üzere araziye çıktığını ve bir daha dönmediği ihbarını aldık. Araştırmalarımız neticesinde bu vatandaşımızın üzerine çığ düştüğü kanaatine vardık. Şu anda tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın desteğiyle olay mahalline ulaşmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz vatandaşımızı sağ salim kurtarıp evine, çocuklarının yanına göndermek. Tüm vatandaşlarımızın duasına ve desteğine ihtiyacımız var" dedi.



Başkan Üzeyir Kızılseki, ayrıca, Soğukpınar Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını, sabah da Engizek Mahallesi'nde çiftliğin üzerine çığ düştüğünü, 10-15 hayvanın telef olduğunu söyledi.



Kızılseki'nin açıklama yapması



Çağlayacerit'in karlı dağlarından detay



Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)



Boşanmak isteyen eşini öldürüp, intihara kalkıştı (3)



KOCA DA ÖLDÜ



Edirne'nin Havsa ilçesinde, ablasının yanında bulunan ve boşanma davası açan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Emre Şahin, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



EDİRNE



Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı



MERSİN'in Anamur ilçesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen Alaköprü Barajı, sağanak yağışlar sonrası tamamen doldu. Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri fazla suyun tahliye edilmesi için baraj kapaklarını açtı.



DSİ Anamur Şube Müdürlüğü'nden ilçedeki dahili sistem aracılığı ile Dragon Çayı ve çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsu yapıldı. Baraj kapakları son 20 günde 2'nci kez açılmış oldu.



DSİ anonsu



Baraj kapaklarının açılması



Suyun akışı



SÜRE: 01'00" BOYUT: 60 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



Seyir halindeki otomobil aniden alev aldı



TRABZON'da seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Sahil Yolu, Liman kavşağında meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü son anda otomobilden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Araçtan görüntüler



Ekiplerin yangına müdahalesi



BOYUT: 282 MB



HABER KAMERA: Serkan KILINÇ/TRABZON,



Kocaoğlu: Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem var



İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştireceği Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm projesi için tanıtım toplantısı düzenledi. Ankara'dan döner dönmez yapılan toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday adaylık başvurusu yaptım. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara'da iki gün süren temaslarının ardından, bugün akşam saatlerinde kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı'ndan doğrudan Fuar İzmir'de düzenlenen Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu yüzlerce kişi karşıladı. Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda partili ve hak sahipleri katıldı. katılanlar "İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak" diyerek slogan attı. Yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Aziz Kocaoğlu, Ankara temaslarına dair, şunları söyledi:



'10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılın sonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız gelsin bayrağı alsın, belediye başkanlığı meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı. 2014'te mecburen Binali Bey ile yarıştık. Sonra bu sefer 15 sene oldu, 150 yıllık İzmir belediye tarihinde 15 sene başkanlık yapan yok. Bu bize nasip oldu, 'biz bırakalım, bir genç arkadaşımız bu bayrağı alsın ileriye götürsün' dedik ama gelişmeler, yaşadığım olaylar, dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Bu konuyu kesmek istiyorum. Çünkü bu salonun işi değildir. Ben aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum. 15 yıldır hemşehrilerim için çalışıyorum. Kumpaslara karşı birlikte direndik. Eğer aday gösterilirsem geceli gündüzlü hemşehrilerim için çalışacağım. Aktepe-Emrez'i birlikte yapacağız. İzmir'i beraber kalkındıracağız benim canım hemşehrilerim."



Kocaoğlu'nun beklenmesi



Gelip araçtan inmesi ve karşılama



Salona girmesi, saygı duruşu, İstiklal Marşı



Kocaoğlu'nun açıklamaları



Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı.



Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli Taşova İlçesi Boraboy Gölü çevresinde yoğun kar yağışından nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanlarının beslenmesi doğaya yem bıraktılar. Jandarma ekipleri doğal ortamlarımda kar ve buzlanma sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için farklı bölgelere yem bırakarak yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.



Jandarma personelinden detay



doğaya yem bırakılması detay



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sıkıntılı süreci birlikte aşacağız



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12'ncisi Erzurum'da düzenlenen 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda konuştu. Özel sektör ve finans sektörünün durumunun aynı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İkimiz birbirimizin bütünüyüz, sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız" dedi.



TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 12 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcıları 11 ilden oda, borsa başkanlarının katıldığı toplantıya bölgedeki işadamları büyük ilgi gösterdi.



Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ve TOBB olarak Anadolu'daki diyalog toplantılarının 12'ncisini Erzurum'da yapıyoruz. 11 ilden oda ve borsa başkanlarımız ve 11 ilin iş dünyası buradalar. 10 büyük bankamızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları bizlerle beraber" dedi.



Tarihte ilk defa bankalarla özel sektörün sıkıntılı ortamda sahaya indiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:



"Aslında hepimiz aynı gemideyiz, ortak çözümler geliştireceğiz. Özel sektörün durumu neyse, bankacılık sektörünün durumu da o. İkimiz, birbirimizin ayrılmaz bütünüyüz. Sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Finansmana erişim noktasında, firmaların önünü açmamız lazım. Bankalar sağolsun bunun için bizlerle beraberler. Son 25 yılda buna benzer dönemleri atlattık, bunu da atlatacağız. Bu sıkıntılı dönemin sonucunda daha güçlü çıkacağız.Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak diyoruz. Daha hızlı gidecek, bu tümseği aşacağız. El ele verdik, işbirliği yaptık."



Erzurum'daki toplantıda sorunları ve dertleri konuşacaklarını belirten Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Finans serktörü ve reel söktür birbirinden ayrılamaz. Aynı gemide olduğumuz ifade ettik, sorunlarımızı, dertlerimizi konuşacağız, Bizim tarafımızdan bakığınız zaman kredi kanallarını sürekli açık tututuyoruz. Ama hasseten bu bölgede krediye erişimde ve sürdürülebilirliğinde bizim yaptığımız, eksik noksan varsa sizlerin eksik noktası ne varsa onları açık yüreklilikle tartışacağız. Bugüne kadar yaptığımız toplantılar faydalı yararlı oldu. Burada da birebir görüşmeler olacaktır. Toplantının hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Yapılan basın açıklamasının ardından 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' basına kapalı olarak devam etti.



OKUL VE YURT BİNASI AÇTILAR



Bu arada AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'un Pasinler ilçesinde ortaokul ve yurt binası açılış törenlerine katıldı. TOBB tarafından yaptırılan ve Efkan Ala'nın ismi verilen İmam Hatip Ortaokul'nun kurdelesini Vali Okay Memiş, Milletvekilleri Efkan Ala, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte kesti. Açılış sonrası sınıfları gezen Vali Okay Memiş, Efkan Ala ve Hisarcıklıoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.



YILLARDIR KARDA DOLAŞMADIM



Ortaokul açılışından sonra davetliler hemen yanındaki Aşkale Çimento Ekrem Ceyhun yurt binasının açılışını yaptı. Karla kaplı yurt bahçesinde yürüyen AK Parti Milletvekili Efkan Ala, "Yıllardır Erzurum'daki kadar güzel bir karda dolaşmadım. Kendimi öyle iyi hissediyorum ki işte bu kardeşim, harika" dedi. Ala, daha sonra beraberindekilerle yurt binasının açılışını yaptı.



-Okul açılışından detay



-Okulun gezilmesi



-Efkan Ala ve Rıfat Hisarcıklıoğlunun öğrencilerle sohbet etmesi



-Efkan Ala'nın karda yürürken özlediğini söylemesi



-Yurt binası açılışı



-Rifat Hisarcıklıoğlu basın açıklaması



-Hüseyin Aydın'ın konuşması



-Toplantı salonundan detay



Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

