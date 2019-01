Dha Yurt Bülteni -18

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİBursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)



GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullanılan pompalı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık raporu için Orhangazi Devlet Hastanesi'ne getirilen Bayramcan D., ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D., "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. Buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.



Öte yandan, cinayet anı ise olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------



-Olay anı güvenlik kamerası



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hasan Bozbey/BURSA,



====================



KANYONDAKİ TÜRKMEN DAĞCININ CANSIZ BEDENİ, 3 GÜNDE ÇIKARILABİLDİ (EK GÖRÜNTÜYLE)







SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.



Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurdu. Bölgeye giden ilçe sakinleri, terk edilmiş çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Hojayev'e ait olduğunu belirledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kanyona giderek 4 iz takip köpeği ile arama kurtarma çalışması başlattı. 16 Ocak'ta dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin 200 metrelik uçurumun kenarında olduğu belirlendi.



3 GÜN SONRA ALINABİLDİ



Ekipler, Hojayev'in cansız bedeninin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel plan hazırlandı.



Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 halat istasyonu kurdu. Bugün ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek Yusuf Hojayev'in cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Cenazenin tekenden alınıp cenaze aracına konulması



AFAD ekipleri ve aracı



Jandarma ekipleri



Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),



=============================



Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim yakışıklı olsun (2)



TUTUKLANDILAR



Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



KAHRAMANMARAŞ



========================



Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmalarda M.K. ve S.B. 'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Bir süre takibe alınan şüphelilerin ilçe merkezindeki evine düzenlenen operasyonda M.K. ve S.B.'nin dışında B.T. ve A.D. isimli iki kadın gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda yüklü miktarda skunk maddesi, 2 öğütücü ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları kişilerin isimleri ile yapılan satışların parasal değerlerinin yazıldığı bir not defteri ele geçirildi.



Gözaltı işlemleri tamamlanan B.T. ve A.D. isimli iki kadına uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, M.K. ve S.B. isimli iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmaktan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-İki şüphelinin adliyeye getirilmesi



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



==========================



CHP'NİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BOZBEY, MUHARREM İNCE İLE BİRLİKTE VATANDAŞLARLA BULUŞTU







CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Bozbey, bir vatandaşın 'Gürsu'nun sorunlarını sayabilir misiniz' sorusu üzerine, "Gürsu'nun birinci sorunu kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardır" cevabını verdi.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile Gürsu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Gürsu Belediye Başkan adayı Funda Türkcoş Pekiner de Bozbey ve İnce'ye eşlik etti. Bir fırından cevizli lokum alan İnce, Bozbey'e ikram ederek, fırıncı ile kısa süre sohbet etti. Gürsu'da Sarı Kahve'de çay içen Mustafa Bozbey, Muharrem İnce ve Funda Türkcoş Pekiner, burada vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sorularını yanıtladı. Bir vatandaşın "Gürsu'nun sorunlarını sayabilir misiniz" sorusu üzerine Bozbey, "Gürsu'nun birinci sorunu kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardır" dedi.



BOZBEY: NİLÜFER'DE BAŞARDIK, BURSA'DA BAŞARACAĞIZ



Muharrem İnce'nin sürpriz yaparak Bursa'ya geldiğini dile getiren Mustafa Bozbey, "Muharrem İnce yine bir sürpriz yaptı. Talebimizi yerine getirdi. Gürsu Belediye Başkan adayımız Funda Türkcoş Pekiner ile birlikte buradayız. Bursa'nın adayı olarak Bursalılara teşekkür ederim, bizleri çok sahiplendiler, bizleri destekliyorlar. 31 Mart'ta Bursa gülümseyecek. Bursa'da farklı bir yerel yönetim modeli uygulamak için yola çıktık. Cumhurbaşkanı adayımız söyledi, biz 20 sene Nilüfer'i birlikte katılımcı anlayışla yönettik. Mahalle komiteleri kurarak vatandaşlarla birlikte yönettik. Onların önceliklerini öncelik saydık. Bizim amacımız aynı şekilde Gürsu da dahil böyle bir yerel yönetim modelini uygulamak. Nilüfer'de başardık, Bursa'da başaracağızö diye konuştu.



İNCE: NEDEN BURSA DA TÜRKİYE'DE BİR MARKA OLMASIN?



Muharrem İnce ise vatandaşlara hitap ederek, "Bana gittiğim yerlerde 'Bursa'da sürpriz mi oluyor' diye soruyorlar. Aynen öyle oluyor. Eğer İstanbul'da, Adana'da Ankara'da 'Bursa'da bir şeyler oluyor' diye konuşuluyorsa bu iş olmuştur. Gürsu'da yarım saattir yürüyoruz, burasını çok iyi gördüm. Bozbey'e daha önce söylemiştim 'Ben her Yalova'ya uğradığımda Bursa'ya gelirim' demiştim. Haftada bir, 10 günde bir uğrayacağız, gezeceğiz. İnşallah Funda Türkcoş Pekiner ve Mustafa Bozbey belediye başkanı olacaktır. Nilüfer Türkiye'de bir marka, neden Bursa da Türkiye'de bir marka olmasın? Neden Bursa bir Nilüfer olmasın?" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------



-Gürsu ziyaretinden detaylar



-Bozbey'in vatandaşlarla görüşmesi



-İnce ve Bozbey'in açıklamaları



-Detaylar



Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,



=============================



AK PARTİ'Lİ MİROĞLU, HAKKARİ'DE PARTİSİNİN ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI







HAKKARİ'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirterek, "Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum, rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek" dedi.



Hakkari Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, merkez, ilçe ve belde başkan adayları ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan Miroğlu, belediyeye görevlendirme yapılmadan önceki süreci hatırlatarak, "Bunu hatırlamadan Hakkari'de bir vatandaşımızın ister o zamana kadar, 31 Mart seçimlerine kadar HDP'ye de vermiş olursa olsun, CHP'ye de hiç fark etmez, elini vicdanına koymadan acaba oy kullanabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu muhasebeyi yapmak artık bölge halkının olmazsa olmazıdır" diye konuştu.



'KARDEŞÇE ORTAKLIKLARIN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİ AK PARTİ'



Miroğlu, "Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi Diyarbakır halkı yüzde 70-80 civarında oy verirdi. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu Kürtlerle Türkler arasındaki siyasi ilişkilerin, siyasi münasebetlerin, kardeşçe ortaklıkların en büyük temsilcisi AK Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran, Kürtçenin üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran, bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğünde giriyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdu. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri meğer Türkiye'yi 15 Temmuz felaketine hazırlıyorlarmış. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendeklerin sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmekmiş. Bu artık belki o zaman net bir durum değildi ama bugün artık bunu net olarak görüyoruz" dedi.



'HDP'Lİ 2 MİLYONUN OYUNA TALİBİZ'



HDP'nin 2 milyon oyuna talip olduklarını da belirten Miroğlu, "HDP'li seçmene seslenirken hep şunu söyledik. 'Siyasi partileriniz kapatıldı bu ülkede, milletvekilleriniz 10 sene hapishanelerde kaldılar. Bu sistemden size ne, bu sistemi niye koruyorsunuz? Bu sistemin yol açtığı baskı mekanizmaları en çok size, sizin partilerinize ve size oy veren seçmene zarar verdi' dedik. Bunda etkili olduk mu, evet olduk. Referandumu biz 'hayır' oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz, tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz diyorum" diye konuştu.



'TERÖR DUVARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YIKILDI'



Miroğlu, buruda yaşayan HDP'li ailelerin de bir gelecek kaygısının olduğunu belirterek, "Olmalıdır da zaten. Çocuklarını burada büyütüyorlar bu ailelerimiz de. Akrabayız, dostuz, kardeşiz, aynı toprağı paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı camiye gidiyoruz ama gel gör ki bu halkın ve bu toprakların dokusuna hiç uymayan bir ideolojiyle Türkiye 35 yıldır mücadele ediyor. En büyük meselemiz de güvenlik politikalarımızın başarısı ve Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi terör duvarının yıkılması sonrası ortaya çıkan tablodur. Bu tablo şudur, halkla bizim aramızda, demokrasiyi isteyen, barışı isteyen insanların arasında örülen o terör duvarı bugün Doğu ve Güneydoğu'da yıkıldı" diye konuştu.



'İSTANBUL GİBİ HAKKARİ DE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANIYLA YÖNETİLECEK'



Bölgeyi kayyumlarla ilelebet yönetmek gibi bir niyette olmadıklarını belirten Miroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ama birileri seçilmiş insanların karşısına Kandil'den atanan birtakım yaşı bile kemale ermemiş, yaş anlamında söylüyorum- rüştünü bile ispat edememiş birtakım gençlere teslim edildi. Devlet buna seyirci kalır mıydı? Elbette ki kalamazdı. İstanbul nasıl ki seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Hakkari de seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecek. Nasıl ki Beyoğlu seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilecekse Çukurca da Şemdinli de Yüksekova da seçilmiş belediye başkanlarımızla yönetilecek. Yapılan bütün araştırmalarda kayyum politikalarımızı, kayyum döneminin getirdiği hizmetler HDP'li seçmeni memnun etmiş olmalı. Bugün artık hiç kimse bize Amerikan çıkarları doğrultusunda, daha doğrusu Amerika'nın vekalet savaşlarının faturasını Kürtlere çıkarmaya kalkmasın. Bu faturayı ne Suriye Kürtleri, ne Türkiye Kürtleri, ne Irak Kürtleri ödemek istemiyor. Çünkü bu bize ait bir fatura değil."



HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CÜNEYT EPCİM OLDU



Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı adayı Cüneyt Epcim ise kent için daha güzel hizmetler yapmak istediğini ve yeni dönem için birtakım projeler hazırladıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları tanıtımı yapıldı. Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çukurca ilçesi Belediye Başkan adayı Ensar Dündar, Yüksekova ilçesi Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, Esendere Belediye Başkan adayı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı ve Derecik ilçe Belediye Başkan adayı Ekrem Çetinkaya oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Ak Parti MKYK Üyesi Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ve partililerin salona girmesi



Orhan Miroğlunun konuşması



Adayların tanıtılması



Genel Detay



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



===================================



"CARMEN" KAPALI GİŞE PRÖMİYER YAPTI



MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, yoğun ilgi nedeniyle kapalı gişe prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.



Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi.



Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.



Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar (Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado) paylaşıyor.



Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye koyan rejisör Haldun Özörten, "Bu prodüksiyon Samsun seyircisi tarafından çok beğenildi. Çünkü çok farklı zamansız ve mekansız bir Carmen oldu. Carmen'i Çağlar geçse de ileri de veya geri de insanların duygularının değişmediği, hırslarının, egolarının hala aynı kaldığını anlatan bir konsept haline getirdik" dedi.



MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger de, yeni sezonda Mersinli sanatseverleri farklı prodüksiyonlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "22 Ocak'ta da ikinci temsilimizi gerçekleştireceğiz. Sanatçı arkadaşlarımız ve teknik personelimiz son derece özveri ile çalıştı. Gerçekleştirilen büyük çalışmanın sonucunda, verimini de büyük alkışlar alacağımıza inandığımız güzel bir eser oldu" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Kültür Merkezi girişi



-Kültür Merkezine girenler



-Kültür Merkezi fuayesindeki kalabalık



-Salondan genel ve detay



-Carmen Operası'ndan genel ve detay



-Rejisör Haldun Özörten ile röp



-MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger ile röp



SÜRE: 04' 23" BOYUT: 494 MB



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



===================================



Avukatların kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" müzik grubundan yardım konseri



DENİZLİ'de 5 avukat tarafından kurulan "Suça Sürüklenen Çocuk" isimli müzik grubu, yardıma muhtaç kimseler için bir eğlence mekanında konser düzenledi. 420 biletli seyircinin izlediği konserden elde edilen 10 bin liralık gelir, bir köy okuluna ve engelliler kulübüne bağışlandı.



Denizli Barosu avukatlarından Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve Barış Açıkgöz tarafından 2 yıl önce Suça Sürüklenen Çocuk isimli bir müzik grubu kuruldu. Gündüzleri adliyelerde görev yapan duruşmalara giren avukatlar, belirli günlerinde ise kurdukları müzik grubuyla sahne almaya başladı.



BUKEZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAHNE ALDILAR



Grup üyesi avukatlar, bu kez enstrümanlarını yardıma ihtiyaç duyan kimseler için çaldı. Hazırlıklarına günler öncesinden başlayan grup konser için de sosyal medyadan duyurular yaptı. Bir eğlence mekanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen konserde 420 bilet satıldı. Cübbelerini çıkarıp, sahneye çıkan avukatların performansı seyircilerin büyük beğeni topladı. Konserden elde edilen 10 bin liralık gelir ise kırsal bir mahallede bulunan bir ilkokul ile Denizli Engelliler Spor Kulübü'ne bağışlandı.



Grup üyelerinden avukat Orpak, sahnede yaptığı konuşmada, grubu suça sürüklenen çocuklara yardım etmek için kurduklarını söyledi. Orpak, grubun tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "5 avukatız. Biz denetimli serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli çocuklara müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugünde bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz" diye konuştu.



Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı yürüme engelli Ramazan Altun ise, kendilerine yardım için sahneye çıkan avukatlara ve bilet alarak kendilerine destek veren katılımcılara teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Grubun sahne performansı



Seyircilerden detay



Avukat Hasan Ozan Orpak'ın konuşması



Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ramazan Altun'un konuşması



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi

Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık

Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir