Dha Yurt Bülteni - 18

Hafriyat kamyonunun ezdiği çocuk öldü, kaçan şoförü jandarma yakaladı (YENİDEN)ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Mehmet Can olay yerinde yaşamını yitirirken, acılı ailenin fertlerinin kovaladığı kamyon şoförü, köyden kaçtı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C.'yi yakalayıp gözaltına aldı.Kaza, Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan M.C. yönetimindeki 54 UE 141 plakalı hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaparken, iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Can Mantar bir anda yola fırladı. M.C. durumu fark etmeyince kamyonla geri gelirken Mehmet Can'ı ezdi. Mehmet Can tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kaldı. Kamyondan inen sürücü M.C., çocuğun aracın altında olduğunu görünce çevreden yardım istedi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan Mehmet Can'ın ailesi bağırışlar üzerine evden çıktı. Aile, Mehmet Can'ın kanlar içinde yattığını görünce şok yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Acı haberi alan aile, kamyon şoförü M.C.'ye yakalamaya çalışırken, mahalleli ise ellerindeki demir sopa ve taşlarla sokaktaki kamyonun kapılarını ve camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığı jandarma sakinleştirirken, M.C. ise koşarak köyden kaçtı. Jandarma , kaza yerini şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Mehmet Can'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.Kamyon şoförü M.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yapan araçJandarma önlemMahalleli halkOlay yeri incelemeDetaylarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), Daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan anne ve kızının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tedaviye alınan Hatun Çağlışek ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------- Anne kızın ambulansa binişiGenel detay(SÜRE: 2.26 - BOYUT: 294 MB)Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis , ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Polis ve sağlık ekiplerinin arama yaparken görüntüsüPolis ve sağlık ekiplerinin intihar eden şahsı ipten alırken görüntüsüPolis ekiplerinin yardım isterken görüntüsüAmbulansa alınması ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, Bakan Hulusi Akar , "İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" dedi.'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol' töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunu söyledi. Binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduklarını ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri olduğunu anlatan Akar "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.FARKINDALIK EĞİTİMLERİAkar, kadına şiddet konusunda farkındalık ortaya koymak ve zihniyet duygusunu sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde ( TSK ) erbaş, erlere ve tüm personele farkındalık eğitimleri verildiğini kaydetti. Bakan Akar, "Bu kapsamda TSK personeli tarafından 2014-2016 yılları arasında toplam 637 bin 818 personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Bu çalışmamız bundan sonra daha kapsamlı bir şekilde devam edecektir. İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" diye konuştu.BAKAN SELÇUK: 34 BİN TSK PERSONELİNE ULAŞTIKAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 2013 yılından itibaren Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği protokolleri kapsamında eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Selçuk "Bu seminerlerle 34 bin TSK personeli ve 464 bin er ve erbaşa ulaşmış durumdayız. 2018 yılı Eylül ayında başlatılan bedelli askerlik eğitim programında 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminere yer verilmesi de önemliydi. Söz konusu seminerlerle ilk 4 ayda yaklaşık 99 bin er ve erbaşa ulaştık. Tüm celp dönemleri boyunca vereceğimiz seminerlerle bu rakamın 500 bine yaklaşacağını umuyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Bakanlar Akar ve Selçuk, protokolü imzaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakanların konuşması-İmzaların atılmasıHaber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ ANKARA, Biz işimizi yapıyoruz, kendimizi anlatıyoruz" dedi.'EYVALLAH DEMEYİ BİLMİYORSA İŞİNE GÜCÜNE GİTSİN'3 aydır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkanı adaylarını belirlediklerini aktaran Özhaseki, adaylarda aradıkları kriterleri şöyle anlattı:"Adayımız bu işin ehli olsun, liyakat sahibi olsun, emaneti yukarı taşısın. Çünkü milletin bütçesini vereceğiz, kocaman bir şehri teslim edeceğiz. Emin adam olması lazım. Arkasından bir şeye daha baktık, bunun yüzü gülüyor mu? Eli cebine yakın mı? Gelene yemek ısmarlar mı? Gönlü, kapısı açık mı? İnsanlar bir şey dediği zaman 'eyvallah' demeyi biliyor mu? Bilmiyorsa işine gücüne gitsin, başka işe baksın. Belediye başkanı para, insan, zaman ve mekan yönetimini bilecek. Yöneticiyseniz sorumluluk omzunuzda sonuna kadar hizmet edeceksiniz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Ziyaretten genel ve detaylar-Özhaseki'nin açıklamalarıHaber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA,