Dha Yurt Bülteni - 18

ŞİDDETLİ SAĞANAK SEFERİHİSAR'DA SU BASKINLARINA YOL AÇTI

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bazı mahallelerde zemin kattaki ev ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bazı mahallelerde zemin kattaki ev ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı.



Seferihisar'da bugün başlayan sağanak yağmur, aralıklarla devam etti, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokak ve caddeler suyla dolarken, zemin katlardaki ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Evlerine ve işyerlerine dolan yağmur sularını temizlemeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerini aramalarına rağmen yanıt alamamaktan yakındı.



ŞANLIURFA'DA PKK'LI VE DEAŞ'LI 2 TERÖRİST TUTUKLANDI







ŞANLIURFA 'da, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirenen Suriye uyruklu 1 kişiyi yakalandı. Ekiplerin, Hilvan'da düzenledikleri diğer bir terör operasyonunda ise terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi olduğu saptanan 1 terörist yakalandı. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkrmece tutuklandı.



Bakan Soylu: Rica ediyorum sisteme gölge etmesinler







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, "Her seçim de aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler" dedi.



İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çevre illerin valileri ve davetliler katıldı.



Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'de son yıllarda her seçim öncesi bazı kesimlerin seçim güvenliğini tartışmaya açtığını belirterek, şöyle konuştu:



"Birileri sürekli sisteme saldırıyor. Oysa bu sistem herkese lazımdır. Sistemin güvenirliği itibarı herkese lazımdır. ve sisteme saldırmak, halkın iradesine, demokrasiye ve halkın iradesi sonucu tecelli eden iradeye saldırmak anlamına gelmektedir. Türkiye'deki seçim sistemi, her aşamasına herkesin dahil olduğu bir sistemdir. Milletin kendisinin dahil olduğu bir sistemdir. Esasen güvenirliği de buradan gelir. Bunun güvenilir olduğunu, bugün şaibe iddialarında bulunanların kendileri de bilmektedir. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme gölge etmesinler."



6 BİN 939 PERSONEL GÖREV YAPACAK



31 Mart yerel seçimlerinde alınacak tedbirler hakkında konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bakanlık olarak öncelikle seçim güvenliğinin yönetimi noktasında etkin bir koordinasyon ve iletişim yapısı kurmaya odaklandık. Seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bakanlık merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında 'seçim koordinasyon komisyonu' oluşturduk. Bu komisyona her ildeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir Vali Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan 'seçim koordinasyon merkezleri' tarafından bilgi akışı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde toplam 6 bin 939 personel görevlendirdik ve bu personelin tamamına eğitim verdik" diye konuştu.



'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'



Bakan Soylu, seçim güvenliğini, 'kampanya dönemi güvenliği', 'seçim günü güvenliği' ve 'oyların sayım güvenliği' olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Kampanya dönemindeki güvenlik önlemlerini planlarken birinci önceliğimiz ifade özgürlüğüdür. Yani güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesine, öte yandan bir hukuksuzluğa veya güvenlik ihlaline de müsaade etmemeye azami gayret gösterilecektir. Stant açma, toplantı ve gösteri yapma ile ilgili prosedür, yasal çerçeve ile belirlenmiştir. Bu kurallara herkesin riayet etmesi, parti ve bağımsız adayların gerekli izinlerin alınmasında hassasiyet göstermesi bizlerin de işini kolaylaştıracaktır. Stantların güvenliğine de ayrıca dikkat etmek lazım. Kanuna aykırı veya izinsiz olarak bir stant açılmış da müdahale ediliyorsa, buradaki eksikliği belgelemeye, eksikliklerin tutanakla kayıt altına alınmasına, gerekirse video ile belgelemeye özen gösterilecektir. Hiçbir şekilde 'propaganda hakkının ihlali' gibi bir iddiaya mahal vermemeye gayret edilecektir. Ne bir adayın hakkının yenilmesine ne de bir provokasyona, hukuksuzluğa mahal verilmeyecektir. Yine bu kampanya döneminde yerel risk analizlerine ağırlık verilecektir. Yerelde birbiriyle çatışma tehlikesi bulunan grupların olup olmadığı; önceki seçimlerde yaşanan hadiselerin analizi gibi tüm veriler değerlendirilip bu seçim dönemine ilişkin bir tehdit haritası oluşturulacaktır."



'553 BİN KOLLUK PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAKTIR'



Son 6 yılın seçim olayları incelendiğinde toplam olay sayısının özellikle seçim günü yoğunlaştığını belirten Bakan Soylu, "Yine son 6 seçim incelendiğinde olay sayısının mahalli idareler seçimlerinde nispeten arttığı görülüyor. Bu itibarla seçim günü sahil güvenlik personelimiz dahil olmak üzere 553 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yine aynı şekilde helikopter, insansız hava aracı, drone'larla seçim gününün güvenliğine azami özen gösterilecektir" diye konuştu.



SANDIK GÜVENLİĞİ



Bakan Soylu, sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin çağrısıyla görevli kolluk birimlerinin olay yerine giderek gerekli yasal işlemleri yapacağını söyledi. Bakan Soylu, seçim günü oy sayım güvenliği noktasında da tedbirlerin alındığını kaydederek, şunları söyledi:



"Hatta oy sayımı güvenliğine seçim gününden de önce başlamak lazım. Mesela kurgu ve manipülasyon yapmak için seçim öncesinde oy kullanılacak mekanlarda video çekimi yapanlar olabilir. Bu videoları seçim sonrasında sanki seçim sırasında yaşanmış bir hadise gibi servis etmeye çalışabilirler. Anı şekilde şehir çöplüklerinde benzer organizasyonlar içinde olan kişiler olabilir. Dolayısıyla bu tür şüpheli hareketlerin hep takip edilmesi gerekir. Oy pusulaları il ve ilçelere nakilden itibaren kamera görüntüsü olan alanlarda muhafaza edilecektir. Muhafaza ve nakil sırasında gereken tedbirler planlanmıştır. Özellikle kameralarımızın durumu, çalışıp çalışmadıkları, görüş açıları, kayıt sistemleri kontrol edilerek seçim günü eksiksiz çalışıyor olmaları temin edilecektir. Daha önce de ifade ettim, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar, başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlarımızın hassasiyeti temin edilecektir. Yine sandık çevrelerinin aydınlatmalarına özen gösterilecek, bu noktada eksiklik varsa şimdiden tespitleri yapılıp seçim gününe kadar bunlar giderilecektir. Keza trafo, elektrik dağıtım tesisleri gibi yerlere sabotaj yapılması ihtimaline karşı da önlemler arttırılacaktır. Çünkü bu da geçmiş dönemlerde gündem konusu yapılmıştı. Seçim sonuçlarına tesir etmesi veya etmemesi önemli değildir, önemli olan bir aksaklığa meydan vermemektir."



AK Parti'li Çelik: Seçimler bizim için bir şölen, demokrasi bayramıdır



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır" dedi.



AK Parti, Tekirdağ'da 31 Mart yerel seçimlerinde belirlediği belediye başkan adaylarını, Kültür Merkezi'nde düzenlediği törenle tanıttı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkan Vekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı İlker Yücel katıldı.



Törende konuşan Ömer Çelik, bazılarının seçim lafını duyduğu zaman, seçimden bahsedildiği zaman korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Onlar için seçim meşakkattir, zorluktur. Çünkü siyasi hayatlarını millete karşı vesayete destek vermekle, millete karşı darbelere destek olmakla özdeşleşmişlerdir. Ama biz siyaseti milletin iradesinin, milletinin egemenliğinin yegane temsili olarak kabul ettiğim için her seçimi yüce milletin iradesine başvurmak için, bir fırsat, bir şölen için her seçim bizim için demokrasi bayramıdır. Tekirdağ'ın demokrasi bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.



'TÜRKİYE İKİ DEFA HASTA ADAM OLDU'



Salondaki katılımcılara geçmişe yönelik hatırlatmalarda bulunan Çelik, "Türkiye'nin geçmişinde, Türkiye'miz iki kere hasta adam olarak nitelendirildi. İki hasta adam olarak nitelendirildi. Bir tanesi Osmanlı'nın son dönemlerinde imparatorluğumuza, devletimize hasta adam dediler. Zayıf düşmüştük tarihin bir anında siyasi irademiz ve gücümüz kırılganlığa uğramıştı. Ama tüm dünyaya müthiş bir mücadele veren milletimizin asla hasta adam olmayacağını güçlü bir millet olduğunu, biz olmaksızın dünya tarihinin yazılmayacağını genç Türkiye Cumhuriyetini kurarak bize hasta adam diyenlere karşı genç bir devletle tekrar dünya sahnesine çıkarak bir kere daha gösterdik. İkinci kere batı basının da hasta adam diye nitelendirildiğimiz dönem, 90'lı yıllardaki krizlerdi. Askeri vesayet üzerinden, yargı vesayeti üzerinden siyaseti kuşatmaya çalışanlar, siyaseti hırpalamaya çalışanlar, sadece askeri vesayetle, yargı vesayeti vasıtası ile siyaset kurumuna karşı maalesef haksız uygulamalara imza atmakla kalmadılar, siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik bu teşebbüsler, aynı zamanda ekonomimizi de kırılgan hale getirdi ve ikinci kere batı basınında tekrar kırılgan bir şekilde hasta adam olarak nitelendirildi devletimiz. Tekrar sizler partimizin iktidara geldiği günden bu güne bu büyük istikrarı bu büyük oluşumu, bu büyük birlik beraberliği oluşturarak bu salonları doldurarak tekrar dünyaya hasta adam olmadığımızı gösterdiniz" diye konuştu.



Yaklaşan yerel seçimler için Cumhur İttifakı vurgusu yapan Çelik, "İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile bu yolda giderken, AK Parti adayları kadar, Cumhur İttifakı adaylarına da, o kardeşlerimize de hep beraber bu salonda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde sahip çıkacağız ve 31 Mart gecesi Türkiye haritası ortaya çıktığı zaman Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı damgasını vuracağız" dedi.



'TÜRK ORDUSU GÜÇLÜDÜR VE KUVVETLİDİR'



AK Parti'li Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahları Kuvvetleri'nin daha da güçlendirdiğini belirterek, "Gücümüzün, birliğimizin, dirliğimizin ne büyük işlere imza attığını görelim. Biz 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra o zamanlar AB Bakanıydım ben, Avrupa'da bize soruyorlar bu kadar o Fetullahçı terör örgütü mensubu bir takım atılan subayları, asker üniforması giymiş teröristleri, subay yada astsubay rütbesi taşıyan teröristleri soruyorlardı. 'Bu kadar kişiyi attınız, attıktan sonra ordunuz zayıflamadı mı? Hayır diyorduk, Türk ordusu güçlüdür ve kuvvetlidir. Bu gücün ve kuvvetin ne olduğunu nerede gördük, iki ay sonra ülkemizi tehdit eden DAEŞ, PKK'nın uzantısı YPG terör örgütüne karşı silahlı kuvvetler Suriye'ye girdiği zaman hep beraber gördük, bütün dünyaya da gösterdik" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK'



Yapılan kara haberlere vatandaşların inanmamaları gerektiğini belirten Çelik, "Şunu unutmayalım bu ara sağdan, soldan 'Şöyle zorluklar var, Türkiye şöyle kuşatıldı, Türkiye'nin başına şu işler gelecek' gibisinden karalama propagandaları çok oldu. Çok fazla olumsuzluk haberleri, çok fazla kasvetli haberler, çok fazla kara haberler yayılıyor. Onların hiçbirine kulak asmayın, Onların hiçbirine inanmayın. Bizim bakacağımız tek şey bu salonlara, bu meydanlara, bu şehirleri doldurup doldurmadığımızdır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, Türkiye'nin önünde umut kapıları açıktır. Türkiye daha büyüyecektir, Türkiye daha güçlenecektir ve geleceğe ve tarihe damgasını vurmaya devam edecektir" dedi.



Çelik, konuşmasının ardından 11 ilçenin 2'si MHP'den gösterilen belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek, tanıttı. Tanıtım sırasında bazı adayların bir eliyle Rabia işareti, diğer eliyle de Bozkurt işareti yaptığı görüldü.



Firari suç makinesi yakalandı







AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Metin Arslan'ı (32), gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Arslan, tutuklandı.



Olay, saat 14.30 sıralarında kırsal Tuzburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Jandarma, arkada yolcu olarak bulunan kimliğinin yanında olmadığını söyleyen ve isminin Savaş Kaya olduğunu belirten gençten şüphelendi. Gözaltına alınan şüpheli Savaş Kaya'nın jandarmadaki sorgusunun ardından hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme ve hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan araması olan Metin Arslan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu, 19 Aralık 2018 tarihinde Nazilli Açık Cezaevi'nden kaçtığı öğrenildi. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.



Geçim kaynağı hayvancılık olan Gümeli beldesinde, E.C.'ye ait 2 koyunda başlayan hastalık, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen düzelmeyince Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Alınan örnek ve tahliller Ankara'ya gönderildi. Gelen sonuçlarda 2 koyunda koyu-keçi vebası hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler, koyunlara gerekli tedavi ve aşılamayı yaptı. Belde, diğer küçükbaşların da bulaşıcı olan hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için 3 haftalığına karantinaya alındı.



Alaplı İlçe Tarım Müdürü Rafet Yılmaz, konuyla ilgili olarak kaymakamlık nezdinde komisyon kararının alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı söyledi.







MHP, 21 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 11'i ilçe, 10'u belde 21 belediye başkan adayını açıkladı.



MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 21 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı.



Durmaz'ın açıkladığı adayların listesi şöyle:



Adıyaman Gerger-Namık Kılıç, Afyonkarahisar Bayat-Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı-Mustafa Gürel, Giresun Alucra-Suat Aybar, Elazığ Karakoçan-Selçuk Perdeci, Hakkari Çukurca-Naci Sevinç, Isparta-Aksu Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu-Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler-Mustafa Rıdvan Ertan, Kastamonu Şenpazar-Mustafa Eğilmez, Kütahya Simav-Eray Efe, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli-Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan-Erhan Keskin, Giresun Eynesil Ören-Sabit Balcı, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik-Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere-Seyfettin İlhan, Siirt Pervari Beğendik-Sabri Solmaz, Tokat Niksar Gökçeli-Atanur Acar, Tokat Niksar Yazıcık-Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu-İmran Karacabey, Bartın Ulus Abdipaşa-İsa Tunçer



