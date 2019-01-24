Dha Yurt Bülteni -18

18Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (7)ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜKAntalya'da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu.

DHA YURT BÜLTENİ -18



Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (7)



ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK



Antalya'da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu. Muratpaşa'da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte fırtınayla birlikte hortum meydana geldiğini belirterek, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, "Antalya'nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara'ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike'de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca'da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike'de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Allah bundan daha kötü etmesin. Gerçekten durumumuz kötü" dedi.



Yenigöl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, "Eşime 'Bir şey tangırdadı, kasırga geliyor' dedim sonrasında eşime 'Dışarı kaç' dedim. Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var. Seralarımda maydanoz vardı. Patlıcan dikmiştik. Zararımız büyük. Buna da şükür. Allah'tan gelen bir şey daha önce de başımıza gelmişti. O zaman da yaralarımızı sarmıştık" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Fırtınanın vurduğu seralardan görüntü



Çifti Süleyman Boyacıoğlu ile röp



Yıkılan sera ve dökülen portakalların görüntüsü



Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp röp



383 MB - 3.17'



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



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Trafik polisi kazada şehit oldu (2)



MESLEKTAŞLARI HASTANEYE KOŞTU



İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alırken, minibüsün çarpması sonucu şehit olan, 2 yıllık trafik polisi Tahir Kartal'ın (27) acı haberi alanlar, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini alan Ziyaettin Kartal ve eşi başta olmak üzere genç polisin yakınları ile meslektaşları, hastaneye koştu. Hastanede aileye başsağlığı dileğini ileten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kazaya polis arkadaşımız müdahale ediyordu. Başkalarının can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için önlem aldığı sırada, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağ olsun" dedi.



Torbalı Belediye Başkanı AK Parti'li Adnan Yaşar Görmez de hastaneye gelerek, acılı aileye başsağlığı diledi.



Öte yandan polis memuruna çarpan minibüs sürücüsü Hüseyin Uzun'un, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü, yapılan testte alkolsüz olduğunun belirlendiği kaydedildi.



EMNİYETTE TÖREN YAPILACAK



Şehit Tahir Kartal'ın babası ve annesinin Erzurum'da yaşadığı öğrenildi. KOAH hastası baba Ziyaettin Kartal'ın ameliyatı için ailenin 1 hafta önce Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan en küçük oğullarının yanına geldiği, öncesinde Torbalı'da görevli Tahir Kartal'ı da ziyaret ettikleri belirtildi. Şehit Tahir Kartal'ın ağabeyinin ise Tekirdağ'da polis olarak görevli olduğu öğrenildi.



Şehit trafik polisi Tahir Kartal için yarın saat 10.00 Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hastaneden görüntü



Kaza yerinden görüntü



Hastaneden görüntü



Silah arkadaşlarından görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM-İbrahim DANIŞ- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ TORBALI (İzmir),



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Sabuncubeli Tüneli yakınında heyelan meydana geldi



Manisa'da sağanak yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'ne 100 metre mesafedeki tali yolda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildi.



Manisa'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Manisa-İzmir karayolunun Karakoca Mahallesi bölümünündeki Sabuncubeli Tünelleri'nin Manisa yönünden giriş kısmına 100 metre mesafede bugün saat 15.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu ağaçlar devrilirken, bir kaya parçası tali yola düştü. Yolun bir bölümü de kayan topraklar nedeniyle kapandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 23. Bölge Şefliği ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yolun kaya parçası düşen bölümünü dubalarla kapattı, yoldaki toprak ve kaya parçası dozerlerle temizlendi. Çalışmalar sırasında ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İş makinesinin çalışması



-Karayolları ekiplerinin heyelanın meydana geldiği alanda çalışması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)



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Kayıp kişinin, Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu



Eskişehir'de, 3 gündür kayıp olan Kadir Öztürk'ün (52) Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu.



Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Kadir Öztürk'ten Salı gününden beri haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde bir vatandaş, Porsuk Çayı'nda çanta içerisinde bir dizüstü bilgisayar bulunca polisi aradı. Ekipler, bilgisayarın Öztürk'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Öztürk'ün en son dün saat 05.00'te Kırmızı Toprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta görüldüğü tespit edildi.



Kadir Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine UMKE, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Porsuk Çayı'nın su seviyesi düşürüldükten sonra başlatılan arama çalışmaları suda ve karada eş zamanlı yürütüldü. Bugün de devam eden arama çalışmalarında Porsuk Çayı'nın su seviyesi daha fazla düşürüldü. Akşam saatlerinde de Kadir Öztürk'ün cesedi, düştüğü tahmin edilen bölgeden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan alınarak, kurtarma botuna konulan Kadir Öztürk'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü



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-Kadir Öztürk'ün cesedi sudan çıkarılırken,



-Olay yerinden,



-Tabutun cenaze aracına konulması,



-Kadir Öztürk'ün sağlık fotoğrafından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Boyut: 287,88 MB



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA



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Muhtar adayı ile muhtar çocukları arasında silahlı kavga: 2 yaralı



Şanlıurfa'da mahalle muhtarının çocukları ile muhtar adayı arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından vurulan 2 kardeş, yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı'nda meydana geldi. 31 Martta yapılacak muhtarlık seçimleri çalışmaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinde 'Oy verirken adayın ailesine iyi bakın, iyi düşünün' yönünde paylaşımda bulunan mevcut muhtar M.D.'nin çocukları A.D. ve R.D. ile aynı mahalleden muhtar adayı olan M.N. K. arasında tartışma çıktı. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışma, bir süre sonra M.N.K.'nın muhtarlık bürosuna gitmesi ile kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki tabancayla A.D. ile R.D. kardeşleri bacağından vurdu. Yaralı kardeşler çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.N.K.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.



Polis, kardeşleri yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinde toplanan kalabalık



Polis ekipleri olay yerine gelmesi



Bacağından yaralı genç



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Uğur Mumcu Foça'da anıldı



İzmir'in Foça ilçesinde, gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde anıldı.



Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi ile Foça Belediyesi tarafından, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde, otomobiline konulan bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Yağmura rağmen Demokrasi Meydanı'nda toplanan aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık, Küçükdeniz Sahili, Marsilya Meydanı güzergahını takip edip Uğur Mumcu'nun adını taşıyan ve büstünün bulunduğu parka kadar yürüdü. Kalabalık 'Uğurlar Olsun' ve 'Ankara'nın Taşına Bak' türkülerini söyledi. Uğur Mumcu'nun büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Anma töreninden görüntü



-Yürüyüşten görüntü



-ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat'ın konuşması



-Uğur Mumcu maskına karanfillerin bırakılması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA, DHA)



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Usta oyuncu Eşref Kolçak'a hastane odasında sürpriz doğum günü (2)



EŞREF KOLÇAK: "ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR SAPASAĞLAMIM"



Usta oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Allah'a çok şükür beni tedirgin edecek herhangi bir rahatsızlığım yok" diyen usta oyuncu, "Biraz nefes almakta zorluk çektim, hastaneye gittik. Dediler ki akciğeriniz su toplamış. Onun için hemen beni Bursa'ya sevk ettiler. 1 litreden fazla su alındı. Onun tedavisi, başka herhangi bir rahatsızlığım yok. Allah'a çok şükür sapasağlamım. Ayaktayım, konuşabiliyorum. Bütün değerli seyircilerimden özür dilerim lütfen yalan yanlış haberlerle kendinize üzüntü yapmayın. Sağlamım, daha da sağlıklı olarak yine karşınıza geleceğim, beraber çalışmalarımız da olacak inşallah" ifadelerini kullandı.



"HAKİKAT OLAN ŞEYLERİ YAZIN"



Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Eşref Kolçak, "Yanlış haber yazan arkadaşlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor anlamıyorum. Yalan yanlış seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı? Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki bu rahatsızlığım var niye çekineyim" dedi. Resmi olarak tedavisinin bugün sona erdiğini ancak kendini zinde hissettiği o gün hastaneden ayrılacağını dile getiren Kolçak, son olarak sevenlerine ise "Hepinizi çok seviyorum çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız" mesajını verdi.



Görüntü dökümü;



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-Eşref Kolçak'ın açıklamaları



-Detaylar



Süre: 4 dakika 25 saniye, Boyut: 582 MB



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ-Feyzi SARIKAYA/BURSA,



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AK Parti'nin Adana ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı



AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhur İttifakı kuran AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Remzi Ergü olarak açıklandı. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Saimbeyli, Karataş, Yumurtalık, Feke ve Karaisalı ilçelerinde MHP'nin adaylarını destekleyeceği bildirildi.



Görüntü Dökümü



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-AK Parti il başkanı açıklaması



- AK Parti aday tanıtımı



Genel ve detaylar



SÜRE: 02'30" - BOYUT: 276



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,



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Belediye binasını kurşunlayan saldırgan tutuklandı (2)



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



İzmit'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır Kurt (50), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi







KOCAELİ,

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