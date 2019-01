Dha Yurt Bülteni - 18

ÇAY SULARI SU DEPOSU VE ARITMA TESİSİNDE ZARARA YOL AÇTIMANİSA'nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası, Söğüt Çayı'nın akış hızı arttı.

ÇAY SULARI SU DEPOSU VE ARITMA TESİSİNDE ZARARA YOL AÇTI



MANİSA'nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası, Söğüt Çayı'nın akış hızı arttı. Çay kenarına kadar taşan sular, buradaki su deposu ve arıtma tesisinde büyük hasara yol açtı.



Bebekli Mahallesi yakınlarından geçen Söğüt Çayı'nın akış hızı, şiddetli sağanak yağmur sonrası arttı. Hızla yatağında akan çay, kıyısına taşarak ilerledi. Hızla akan sular, çay kenarındaki, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan içme suyu deposu ve arıtma tesisine zarar verdi. MASKİ ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.



İZNİK'TE YAŞANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ



BURSA'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.



İznik Gölü'nü besleyen derelerden biri olan Karasu Deresi'ne çifçilerin attığı zirai ilaçlar sebebiyle yaşanan çevre kirliliğinin dün haber yapılması üzerine Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bugün bölgeye gelerek, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de dereye atılan atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede yaşayanlar ise derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yapılmasını istedi.



AMANOSLAR'DA TERÖRİSTLERE AİT 9 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ







HATAY'da, Amanoslar bölgesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları tarafından 17-26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonların düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda teröristlere ait 9 sığınak tespit edildi.



Sığınaklarında banyo, oda ve mutfak olarak 3 bölme olduğu belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler, bol miktarda yaşamsal malzeme ve ilk yardım malzemesi yanında sığınak-barınak yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.



AK Partili Kurtulmuş: Artık Ali Cengiz oyunları yok







AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, "CHP zihniyeti bugün sorsanız der ki, 'Cumhurbaşkanını gelin parlamentoda seçelim'. Millet seçiyor ve memnun. Artık halkımız kapalı kapılar ardında Ali Cengiz oyunları ile Ahmet'in Mehmet'in istediği bir adayı değil, sandıktan hür iradesiyle çıkardığı birisini istiyor" dedi.



Numan Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi. Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu belirterek, "Bazı şehirler vardır koşa koşa gideriz, üzüle üzüle ayrılırız. Şanlıurfa koşa koşa geldiğimiz ve ayrılırken buruk ayrıldığımız ama her geldiğimizde dostlarımızla el ele, gönül gönüle inancımızı, imanımızı, umudumuzu, kararlılığımızı tazelediğimiz gerçekten şanlı bir şehir" dedi.



'O ADAYIN TARAFTARLARI, BU ADAYIN TARAFTARLARI YOK'



Aday adaylarının seçilen adaylara destek vermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Adaylar ortaya çıktıktan sonra hepinizden beklediğimiz şudur; Her bir aday adayı arkadaşım, 'Ben seçilemedim ama seçilen arkadaşım en az benim kadar layıktır' diyerek kolları sıvayacaklar. O adayın taraftarları, bu adayın taraftarları yok. Artık Türkiye'nin taraftarları, bu milletin taraftarları olarak seçim yapacağız" diye konuştu.



ÜÇ VASIF SIRALADI



Vatandaşların belediye başkanlarını üç konuda denetlemesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Üç konuda hepiniz, tabiri caizse belediye başkanlarımızı takip eden yol arkadaşı olun. Sizleri onların denetçileri olarak görmek istiyoruz. Bu üç vasıf olmazsa olmaz. Birincisi adalettir, adalet mülkün temelidir. Adaleti sağlamak dünyanın en zor işidir. Allah her bir belediye başkanımıza Hazreti Ömer'in adaletini nasip etsin. Diğer vasıflar ise emanet ve sadakattir."



'AK PARTİ KİMSEDEN EMİR ALMAZ'



AK Parti'nin ilk özelliğini yerli ve milli olması diye açıklayan ve partilerinin kimseden emir, talimat almayıp, emperyalistlere diz çökmediğini anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:



"Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde, milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rüküya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz. Bu memlekette çok reformlar yapıldı. Ama geçtiğimiz 16 yılın en önemli reformlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir. Çünkü Türkiye'deki her Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yazık olaylı olmuştur. Türkiye'de bazı darbeler Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek yapılmıştır. 2014'te millet içinden çıkan birisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sonra bir adım daha attık. 24 Haziran seçiminde de hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti çıkarttık. Bu milletten Allah razı olsun."



'HİÇBİR DARBEYİ UNUTMADIK'



Hiçbir darbeyi unutmadıklarını dile getiren ve AK Parti'nin kalkınma özelliği taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti kalkınmayı, Türkiye'nin her yerine kalkınmayı yaymış bir partidir. Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de havaalanı, yollar, üniversiteler, sağlık hizmetleri her şey var. İstanbul ve Ankara'da ne varsa Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da da var. Çünkü biz kalkınmayı milletimizin tamamına yaymayı temel hedef olarak görüyoruz. Biz kuşatıcı bir siyasi hareketiz. Biz, memleketin sadece bir kısmında değil, herkesin ama herkesin siyasi hareketiyiz. Bu toprakları böldürmeyiz, bu coğrafyayı parçalatmayız. Milletin arasına fitne sokulmasına izin vermeyiz. Biz bu oyunlara izin veremeyiz. AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların toplumların partisidir." dedi.



Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. Salondan ayrılan Kurtulmuş daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'e geçti.



BALIKLIGÖL'Ü GEZDİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Balıklara yem atarak dilek tutan Kurtulmuş, buradaki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, şifalı olduğuna inanılan sudan içti.



Kedi Yeşim'in ölümü üzdü



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, patilerinin üstünde kasaptan yiyecek beklemesiyle ünlenen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, yaşamını yitirdi. Kedinin ölümü, başta onu besleyen kasap İkram Korkmazer (47) olmak üzere kentte üzüntü yarattı.



Turgutlu'da 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer'in her sabah dükkanı açar açmaz işyerine gelen 'Yeşim' adlı sokak kedisini beslediği görüntüler, sosyal medyadan paylaşınca, büyük beğeni topladı. Ön patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yemek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri tebessüm yaratıp, başkalarınca da sosyal medyadan paylaşıldı. Videonun yurt dışında da yayınlanmasıyla iyiden iyiye ünlenen sosyal medya fenomeni kedi 'Yeşim', bu hafta başında işletmeye bitkin halde geldi. Hemen veterinere götürülen Yeşim, 3 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Çiftlik evinin bahçesine kediyi gömdüğünü söyleyen Kasap İkram Korkmazer, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi.



SİTENİN ESKİ YÖNETİCİSİ, 2 YENİ YÖNETİCİYİ ÖLDÜRDÜ







MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.



Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli cenazeleri Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.



Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü







ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde Olcay K. (19), iddiaya göre tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yı (73) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'taki Nazlı K.'ya ait evde meydana geldi. Nazlı K., iddiaya göre torunu Olcay K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olcay K. pompalı tüfek ile babaannesi Nazlı K.'yı ateş açarak evden kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşular ve aile yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Nazlı K.'nın çocukları, annelerinin öldüğünü öğrenince evin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Olcay K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



MHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin







MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Yozgat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin" dedi.



MHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çevre illerden eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül, memleketin nasıl bir durumda olduğunu herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Bugün iletişim şartlarını göz önüne aldığımızda en ücra köyümüzdeki vatandaşımız bile eğer vicdanlıysa, merhametliyse, içinde bir nebze Allah korkusu varsa, bir nebze olsun bir vatan sevgisi varsa, Türkiye'de neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Mesele bu iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasıdır" diye konuştu.



Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin. Milletin tercihine tepki göstermeyin" dedi.



Otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı







BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mürsel Cenik'e (57) hastanede tedaviye alındı.



Kaza, akşam saatlerinde Gemlik-Orhangazi yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mürsel Cenik'e, 16 ACA 354 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Cenik, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cenik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Serik'te hortum, ev ve iş yerleriyle seraları vurdu (EK)



EVLERDE MAHSUR KALAN SURİYELİLER KURTARILDI



Serik'in Yukarıkocayatak ve Şatırlı mahalleleri arasında kalan Kuzulcak Deresi yoğun yağmur ve dolunun etkisiyle taştı. Bölgedeki seralarda çalışan Suriyeli 20 kişi, taşan suların etkisiyle kaldıkları evleri su basınca mahsur kaldı. Suriyelilerin çalıştıkları seraların sahiplerine haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kepçe ve iş makineleriyle Suriyeli işçileri evlerden kurtardı.



Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan Suriyeli işçiler, bel hizasına kadar su altında kaldıklarını ve çok korktuklarını anlatırken, su baskını sırasında evde küçük yaşta çocuklar olduğunu da kaydetti. Bölgede birçok seranın ve evin su altında kaldığı belirtildi.



Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (ek)



ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDU



Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık ekili sera zarar gördü. Çoğu kullanılmaz hale gelen seralardaki ürünlerin de telef olduğu belirtildi.



AKSU ÇAYI TAŞTI TEKNELER BATTI



Antalya'da yağışın etkisiyle debisi yükselen Aksu Çayı'nda iskeleye bağlı çok sayıda günübirlik gezinti teknesi ve özel tekne halatlarının kopması nedeniyle sürüklendi. Kontrolsüz şekilde sürüklenen teknelerden 5'i battı. Bazı tekneler ise açık denize sürüklendi. Sürüklenen teknelerden birinde ise köpek mahsur kaldı. Çevredeki uzun süre köpeği kurtarmak için çaba gösterdi. Suyun akış hızının yüksel olması nedeniyle Aksu Çayı'na giremeyen vatandaşlar tekneyi karadan takip etti. Teknenin karaya yaklaştığı nokta tekne sahiplerinden Ahmet Ogün Göbüş can yeleği giyerek suya atladı. Tekneye yaklaşan Göbüş, köpeği bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkması yardım etti. Bir süre sonra suya atlayan köpek yüzerek kıyıya çıktı. Tekne ise bir süre sürüklendikten sonra karaya oturdu.



Ağabeyi ve arkadaşlarıyla ava giden 10 yaşındaki Burak, elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla öldü (2) - Yeniden







Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine; 'Arkadaşlarıyla ava giden çocuk, tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.



-------------------------------------



YENİDEN



KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve iki arkadaşıyla birlikte ava giden Burak Kulle (10), iddiaya göre elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini başından vurdu. Hayatını kaybeden Kulle'nin cansız bedenini köylüler buldu.



Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre Burak Kulle, ağabeyi İ.K. (13), arkadaşları Y.T. (15), S.Y. (15) ile birlikte avlanmak ve hayvanlara yem toplamak için traktöre binerek araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kulle'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kulle'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. jandarma karakoluna götürülürken, Kulle'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, traktörle gittikleri sırada, Kulle'nin elinde olan ve Y.T.'ye ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.







Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,



================================



Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine, teröristlerce yapılan saldırının konuşulduğu bildirildi. Barzani, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ve soruşturma başlatıldığını vurguladı.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Terör provokasyonuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme yapılmış, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



"Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."



Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,



==============================



İYİ Parti 166 belediye başkan adayını daha açıkladı







İYİ Parti 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere toplamda 166 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi için Dursun Ataş'ı aday gösteren İYİ Parti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ejder Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Serdar Kaman, Konya Büyükşehir Belediyesi için Oğuz Şimşek ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi için de Cihan Kolip'i aday gösterdi. Ağrı'da Taner Söylemez Muş'ta Erkan Çelikoğlu Rize'de ise Yakup Özkan aday gösterildi.



Haber: Kaan ULU/ ANKARA,



===========================

