Dha Yurt Bülteni - 18

Asker eğlencesinde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 5 yaralı, 8 gözaltı BURSA'da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı.

Asker eğlencesinde çıkan kavgada polise ateş açıldı: 5 yaralı, 8 gözaltı







BURSA'da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Polise ateş açıp, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.



Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik mahalleli, askere gidecek B.Ü. (19) için meydanda düzenlenen asker eğlencesine katıldı. İddiaya göre burada içki içen iki roman aile arasında bilinmeyen nedenle kavga tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan kişiler, bu kez de kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdı. Polislere taş ve sopalarda saldıran mahalleliye, biber gazı ve coplarla müdahale edildi.



TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR



Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi tabanca ile polislerin üzerine ateş açıp, plakasız bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. Çıkan kavgada 5 kişi sopa ve bıçakla yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Gözaltına alınan kişilernden görüntüler



-Polis ekiplerinden görüntüler



-İnceleme yapan olay yerii incelemeden görüntüler



-Eğlence alanından görüntüler



SÜRE: 2.20 - BOYUT: 261 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Kilis'ten Suriye'ye asker sevkiyatı







HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.



Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Komando birliklerinin geçişi



Mühimmat dolu araçların geçişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Yüksekova'da hamile kadın için seferber olundu







HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı, yolu kar ve tipiden kapanan Altınoluk köyünde doğum sancıları başlayan Nazife Çakmak (32), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde meydana geldi. 7'nci çocuğunu bekleyen hamile Nazife Çakmak'ın, aniden doğum sancıları başladı. Köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye yakınları tarafından hastaneye ulaştıramayan Çakmak'ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı yolu açmak için yoğun çalışma yürüttü. Çalışma sonucu sağlık ekipleri köye ulaştı. Doğum hastası Çakmak, 2 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çakmak'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-İş makinesinin kardan kapalı olan yolun açması



-Çalışmalardan detaylar



-Yolda ilerleyen 112 ambulansı



-Sağlık ekiplerinin hamile kadının kollarına girip ambulansa bindirilmesi



-Ambulansta yapılan ilk müdahale



-Hasta yakının karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etmesi



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı



KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ipbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli eve düzenlenen operasyonda, S.İ. (25), F.A. (25),M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D'yi (22) yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ve 5 parça halinde 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Zanlıların minibüse bindirilmesi



-Genel detay



SÜRE: 1.35 DK/ BOYUT 132 MB



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



İYİ Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu







ANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Broşür dağıtan İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Muhammet İpek yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çini, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu, elindeki broşürler etrafa saçıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çini'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Öte yandan, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alınırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yapılan incelemenin ardından tekrar normale döndü. Sürücü Muhammet İpek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Sağlık ekiplerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Kazaya karışan araçtan görüntü



Trafik akışından görüntü



Yola savrulan broşürden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile makamında bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile makamında görüştü. Bakan Soylu ve Bozinoviç, makamdaki bu görüşmenin ardından bakanlık binasında bulunan Şehit Kaymakam Muhammat Fatih Safitürk toplantı salonunda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve Bozinoviç daha sonra basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Soylu, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, bölgesel barışın ve istikrarın gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



'İŞBİRLİĞİ KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI TEYİT ETTİK'



Hırvatistan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili ilişkileri kapsamlı bir şeklide ele alma imkanı bulduklarını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Gerek güvenlik işbirliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse uyuşturucu ile mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle FETÖ'ye ilişkin dile getirdiğimiz önemli hususların aynı hassasiyetle Hırvatistan tarafından da dikkate alınacağından kuşku duymuyorum. Bakanlıklarımızı ilgilendiren diğer konularda işbirliğimizi ilerletme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik."



'HIRVATİSTAN İLE BAĞLARIMIZ SARSILMAZDIR'



Konuşmasının devamında Hırvatistan'ın 2020'nin ilk yarısında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanı olacağını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:



"Hem Türkiye'nin AB yolculuğu konusunda hem de aynı zamanda Hırvatistan'ın dönem başkanlığında atacağı adımlardan dolayı bu yolculuğun güçleneceğine olan inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasında karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü konusunda mevcut işbirliğimizin bir adım öteye taşınması temennisinde bulunuyoruz. Bizim gerek uzak tarih, gerek yakın tarihte Hırvatistan ile hem ilişkilerimiz hem tarihi bağlarımız hem de kültürel bağlarımız sarsılmazdır."



Bakan Soylu, ayrıca Bozinoviç'in yarın sabah Nizip'de Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezi ile Öncüpınar Konteyner Kent'i gezeceğini, ardından da ülkesine gideceğini ifade etti.



BAKAN SOYLU, HIRVAT MEVKİDAŞINA OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETTİ



Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ise Türkiye'nin hem Hırvatistan hem de AB için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"2020'nin ilk 6 ayında, Hırvatistan'ın AB'nin dönem başkanlığını üstlendiği dönemde gündemimizin önceliklerinin ne olacağını paylaşma fırsatımız oldu. Türkiye, Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan'ın oluşturduğu üçlü zirvenin programında hem önemli bir ortak hem de önemli bir aday olarak ilk sırada yer alıyor. Hırvatistan'ın dönem başkanlığının önemli başlıklarından bir tanesi güvenlik olacak. Güvenlik başlığı altında da göç, sınır güvenliği, uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele gibi alt başlıklar takip edecek."



Bakan Soylu, konuşmaların ardından Bakan Bozinoviç'e yeni doğacak torunu için polis ve jandarma kıyafetli oyuncak bebek hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Bakan Soylu ve Bozinoviç'in baş başa ve heyetlerarası görüşmesi



-Bakan Soylu'nun konuşması



-Bakan Bozinoviç'in konuşması



-Bakan Soylu'nun Bozinoviç'e bebek hediye etmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Kırklareli'nden aday gösterilmeyen mevcut başkan CHP'li Kesimoğlu: Kılıç yarası aldım







KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir kopyasını yatırdığı evin bulunduğu Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendi. Meydan sadece Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılırken toplantıya çok sayıda partili katıldı. Kurulan kürsüye eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte çıkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5 yıldır Kırklareli'ne hizmet ettiğini ve devam etmek istediğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin başka aday gösterdiği kararı 'tanımadığını' belirten Kesimoğlu, "Beş yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu iradenin dört ay önce genel merkezde yöneticilerimize bildirdim ama 4 aydır gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, hak dedim, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacağım hiçbir pişmanlık yok. Bu irademi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizlerden aldım" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU'NA ANKETLERİ GÖSTERDİM'



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylığı için görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 70 oranındaki halk desteği anketlerini gösterdiğini belirterek, "2014 yılında sayın genel başkanımız bu görevi bana verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, geldim aday oldum. Sizler bana bu görevi yüzde 38 ile verdiniz. Beş yıl sonra ilk kez bu konuyla ilgili genel başkanımızla konuştum, anketleri gösterdim. Anketler yüzde 70. Milletvekilliğimde seçiminde ön seçimle aday oldum. Bunda da ön seçim istedim, benden başka isteyen yoktu. Çünkü ben demokratım, demokrasiye inanmış bir insanım. Eğilim yoklaması yapalım dedim. Ev, ev, kapı kapı gezelim çıkacak olan iradeye saygım var dedim. Eğer beni de aday yapmayacaksınız söyleyin, benim onurumla oynamayın. Kırklareli'nin iradesine ipotek koymayın dedim. Bugün bu noktaya geldik. En çok üzüldüğüm nokta Kırklareli halkı bugün burada Kesimoğlu diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım" dedi.



'KILIÇ YARASI ALDIM'



Kesimoğlu aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diklenmeden dik durmasını bildim, bunun için bedeller ödedim. Siyaset kaygan bir zemin, eğer o zemine uygun kıvraklığa sahip değilseniz sizi dinlenmeye alıyorlar. Bende 2007 yılında bir 'deniz' kazası geçirdim parlamento dışında kaldım. Ama 2011 yılında sizler beni yine milletvekili yaptınız. 2014 yılında milletvekilliğini bıraktım, geldim belediye başkanı oldum. Alınan bu kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Buradan Yayla Meydanı'ndan genel merkez yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklarelileri yok sayamazsınız, bu kararını gözden geçirmek zorundasınız. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine asla değil, her zaman söyledim CHP'nin 6 oku benim yüreğimde asla kimse sökemez. Benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına karşıyım ben. Makamı ve mevkii ne olursa olsun hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Bu bakımdan genel merkezimizin aldığı bu kararı gözden geçirmelerini diliyorum."



VİLAYET MEYDANI'NA KADAR YÜRÜDÜLER



Konuşması sırasında zaman zaman gözleri dolan Kesimoğlu, meydanda toplananlarla birlikte Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü. Sokakta halkın alkışlarıyla destek verdiği Kesimoğlu, anıtta kalabalıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kesimoğlu'nun açıklamalarına CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ile CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi de katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yayla Meydanı



-Meydanda toplanan kalabalık



-Kesimoğlu ve eşinin sahneye çıkması



-Kesimoğlu'nun konuşması



-Kesimoğlu ve kalabalığın yürüyüşü



-Atatürk anıtında toplanmaları



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (3)



ULUS ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ



'YENİDEN CANLI BİR ORTAM DOĞURABİLİRİZ'



AK Partil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara Kalesi'nde bulunan Hisar Kasrı'nda Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, Ulus'un canlandırılması için yapılması planlanan phrojelere değinerek, şöyle konuştu:



"Sizin temsilcilerinizle görüşerek, yeni iş merkezleri ve alışveriş merkezleri oluşturalım. Halihazırda içinde iş yapan arkadaşlarımızın taşınabilecekleri yerleri kendilerine gösterelim. Sonra da oradaki projelerle inşallah, öyle ümit ediyorum ki yeniden canlı canlı bir ortam doğurabiliriz. 'Kültür Yolu' projesinden bahsediyorum, Cumhuriyet döneminin en nemli eserleri orada. İlk kamu binalarının en güzelleri orada. Onların içine fonksiyon yükleyerek, burayı turizme yönlendirerek ancak kurtarabiliriz. Yoksa o küçük dükkanlardaki alışveriş imkanları bir müddet sonra zaten yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Burada yeniden oluşturacağımız bu meydan düzenlemesinde yeniden iş yerleri koymamız mümkün. Meydana bakan dükkanlar koymazsak zaten ölü doğan bir yer haline gelir. Orada insanların yaşayacağı, alışveriş edeceği mekanlar yapmazsak, cazip hale getirmezsek koca alan boşalır. Diş oyuğu gibi söktük aldık ne olur? Şu binayı da yıktık, bu binayı da yıktık, açık ne olacak? Oraya bir fonksiyon yüklenmezse, orada ticaret olmazsa, insanların gelmesini getirecek ortam doğmazsa belediyenin ne işine yarayacak? Yayalaştırdık, süsledik bunu görmeye kimse gelmez. Yaşatmamız lazım, yaşatabilmemiz için ticaret koymamız lazım."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Seymenlerin folklor gösterisi



-Özhaseki'nin açıklamaları



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Türkiye'deki en büyük eroin operasyonunda TIR şoförü tutuklandı (2)



Kİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan Hacı K. ile Saruhan Ö., savcılık sorgularının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.



Haber: Zafer KUMRU/ERZURUM,



===============================



Afganlı kadın cinayetinde eşi ve kayınbiraderi tutuklandı







KIRŞEHİR'de boğazı kesilerek öldürülen Afgan uyruklu Perwin Mohammadi (32) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi S.M. ve kayınbiraderi A.F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Geçen Perşembe günü Yenice Mahallesi Terme Caddesi'nde yaşanan olayda, Afgan uyruklu Perwin Mohammadi oturma odasında bozağı kesilerek öldürülmüş halde, eşi S.M. ise elleri arkadan bağlanmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çelişkili ifade veren S.M. ve akrabaları A.F.A., G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı. Perwin Mohammadi'nin eşi S.M. emniyetteki sorgusunda eşiyle aralarında kavga ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. Olayı derinleştiren polis ekipleri talihsiz kadının eşi S.M. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Zanlının karısı Perwin'i kıskançlık yüzünden öldürdüğü ve olayın ardından kardeşi A.F.A. ile birlikte kurgu yaparak, cinayeti başkası işlemiş gibi ellerini arkadan bağlattığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.M. ve A.F.A. tutuklanırken, G.R.A. ve M.A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Haber: Salih GÜNER/ KIRŞEHİR,



===============================



Karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa araba çarptı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Elif A. yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Emrah B. yönetimindeki 16 KMC 10 plakalı hafif ticari araç, aniden caddeye çıkıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Elif A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.



Yaralı çocuk, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi

CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum

İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt