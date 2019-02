Dha Yurt Bülteni -18

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki programı kapsamında bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra, tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, oda ve birlik başkanları ile muhtarlar katıldı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye Denizlispor atkısı ve forması hediye edildi. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, gıda ve tarım sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtip, "Türkiye kendi arazilerini kendi kaynaklarını çok iyi değerlendiriyor. Küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği'nde (AB) birinci sıradayız. Hayvanla ilgili sıkıntımız var deniliyor ya; süt sığırı varlığında AB'de birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan sayısında ise AB'de Fransa'dan sonra ikinci ülkeyiz. İnşallah, 2022'de Türkiye hayvan ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bununla ilgili çok büyük bir hayvan serbest bölgesi üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunun lansmanını yapacağız" diye konuştu.



'2023'DE TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30'U ORMAN OLACAK'



Türkiye'nin orman varlığını arttıran ender ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "2002'de yüzde 22'lik bir orman varlığına sahiptik. Şu an bu oran yüzde 28. Yüzde 6'lık bir artış var. 2023'de tüm Türkiye'nin toplam alanının yüzde 30'u orman olmuş olacak" dedi.



"DENETİMLER 40 MİSLİ ARTTI"



Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimlerin artığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Malum sezon kış, hava muhalefeti var. İstemediğimiz olaylar oluyor. Antalya'daki örtü altındaki seralarımızda tahribat yaşadık. Bundan dolayı da hem sezonsal hem de bu yaşadığımız olumsuz durumlardan dolayı zaman zaman fiyatlarda artış yaşıyoruz. Bu konuda fırsatçılara göz açtırmamak için gıda denetimlerini 40 misli arttırdık. Ben her zaman söylüyorum. En güzel denetim, vatandaşın denetimidir. Yani bir yerde bir ürün pahalıysa başka bir yere yönlenmenin yollarını bulmamız lazım" dedi.



'HAL YASASI GELİYOR'



Sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek artışlara değinen Bakan Pakdemirli, "Tarlada 1 lira olan ürün, hale gelene kadar yüzde 10-15 kaybediyor. Halde yüzde 15-20 kaybediyor. Markette de bir yüzde 10 kaybediyor. Evde de bir yüzde 10 kaybediyoruz. Eve gelinceye kadar nakliyecilere, aracılara, hale para ödemeseniz zaten ürün otomatik olarak 2 lira olacak. Herkesin bu zincirden hakkaniyetli bir para kazanması gerekiyor. Bu konuda Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Üreticiyi daha fazla kollayacak şekilde neticelendirmenin yollarını arıyoruz. Aynı zamanda perakende yasasını da çalışmamız gerekiyor. Eğer Denizli'deki çiftçinin tarlada ürettiği ürünü, aynı kentteki ulusal zincirin manav reyonunda sattırabilmeyi başarırsak, taşıma ve lojistikten kaynaklı fiyat artışından kurtulmuş olacağız. Üretici de 1 liraya değil 2 liraya satmalı, tüketici de 4 liraya değil 3 liraya yemeli" diye konuştu.



ANTALYA'YA 30 MİLYON LİRA ÖDENDİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili rakamları vermek istiyorum. Geçen 24-31 Ocak tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası, 1343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak'ta başladık. Önceliği en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'ta 1380 hasar dosyasını sonuçlandırarak, TARSİM'den 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık."



YERALTI BARAJLARI GELİYOR



Yer üstünde barajlar yaptıklarını, ancak yeraltında da barajlar yapacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Yeraltında barajları konuşmaya başladık. Şimdi yerin üstünde barajları yapıyoruz ama yerin altında da suyu tutma imkanımız var. Bunları da ufak bir bent yaparak ufak maliyetlerle yer altı barajları yapmak mümkün. ÇED gibi kamulaştırma gibi birçok masraftan kurtulmak veya doğanın dengesiyle oynamak gibi birçok masraftan kurtulmak mümkün. Bununla ilgili bir eylem planı açıklayacağız" dedi.



Hizmetli kadın, okulun bahçesinde eniştesini öldürdü



İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir lisede görevli hizmetli 47 yaşındaki Şengül G., okul bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçe kısmında, ablasının eşi olan eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şengül G.'yi okulun yakınlarında, suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Şengül G.'nin ilk ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.



Lisede görevli bir diğer hizmetli Gülnur Eren ise, olayı öğrendiğinde şoke olduğunu belirterek, "Beraber çalışıyorduk, çok iyi bir arkadaşımdı. Böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmezdim. Kimseyle bir sorunu olmayan çok iyi bir insandı. Son zamanlarda biraz sessizleşmiş, dalgınlaşmıştı" dedi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Çorum'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı



ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.



Kaza Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Takla atan otomobilde 7 kişi yaralandı



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hayrettin Dağ yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin Dağ ile yanında bulunan akrabaları Sultan, Recep, Zeynep, Adem, Esra ve Yusuf Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



İşçi servisi ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 yaralı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında meydana geldi. Adnan Ş. İdaresindeki 41 P 2762 plakalı bir lastik fabrikasının işçilerini taşıyan servis midibüsü 41GD 116 Şaban S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis midibüsü yan yattı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada yaralanan 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Aile Konak Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



