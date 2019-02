Dha Yurt Bülteni -18

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı (1)İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi.

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı (1)



İzmit'te, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.







Haber: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -



Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren koca, adliyeye çelik yelekle götürüldü



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren Tolga Göçer (28), çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Göçer ifadesinde, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dedi.



Tolga Göçer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Göçer'e adliyeye götürülüşü sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.







Kas hastası çocukların ailelerinden 'doktor rotasyonu' tepkisi



İzmir'de bir araya gelen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığına sahip çocukların aileleri, uzun zamandır aynı doktor tarafından takip edilen hastaların, rotasyon uygulaması nedeniyle mağduriyet yaşayacağını öne sürdü. Hasta yakınları, rotasyonun durdurulması için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne dilekçe verdi.



Halk arasında 'kas erimesi' olarak bilinen DMD hastası çocukların aileleri, rotasyon kararı nedeniyle kendileriyle ilgilenen hekimlerin görev yerlerinin değiştirileceğini belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol ve hasta çocukların aileleri İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanıp, Başhekimliğe 3 aylık rotasyon kararının değiştirilmesi için dilekçe verdi. Her 3 bin 500 çocukta genetik olarak görülebilen hastalığın genellikle erkek çocuklarda ortaya çıktığını anlatan Dernek Başkanı Sadullah Erol, hastalığın yürüme zorluğu, merdiven çıkamama ile ortalama 3 yaşında başladığını dile getirdi. 10 yaşındaki DMD hastası oğlu Arif Yiğit Efe'nin de yürüme zorluğu çektiğini belirten Erol, "Bu hastalar genellikle 9- 10 yaşlarında tekerlekli sandalyaye mahkum oluyor. 15- 16 yaşlarında kol, kalp ve akciğer kasları zayıflıyor. 20'li yaşlarda hayata veda edebiliyorlar. Hastalığımızın Türkiye'de ve dünyada tedavisi yok. Bazı yavaşlatıcı tedaviler var, daha iyi bakıldıklarında 30- 35 yaşlarına kadar yaşayabilirler" dedi.



DMD hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 hastanenin faaliyet gösterdiğini ifade eden Sadullah Erol, biri İzmir, diğeri Antalya'da bulunan bu hastanelerin Türkiye'nin her bölgesinden hasta kabul ettiğini söyledi. Hastalıkla ilgilenen çok az doktor bulunduğunu belirten Erol şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın bütün kontrolleri burada rahatlıkla yapılıyor. Buradaki ekip 10 yıldır kas hastalıkları birimini ayakta tutuyorlar. Şimdi bu birimdeki doktorların rotasyonla değişeceğini öğrendik. Çocuklarımızı devamlı aynı hekimin görmesi bizim için çok önemli. Çünkü evlatlarımız yaşamın kıyısında. 3 ayda bir değişen doktor hastalığındaki ilerleyişi göremez."



'DOKTORLARIMIZA DOKUNULMASIN'



5 yaşındaki oğlu Ramazan Mete Alkanat'a 8 aylıkken DMD teşhisi konulduğunu anlatan Serap Alkanat ise hastalığın hızını yavaşlatmak için fizik tedavi ve kortizon kullandıklarını belirterek, "Oğlum fizik tedavi ve evde özel eğitim alıyor. Hemen yorulduğu için kucakta taşımak gerekiyor. Doktorlarımızın değişmesini istemiyoruz" dedi. 3,5 yaşındaki Ege Şenol Karadede'nin annesi Yasemin Karadede ise "Bu hastanede dosyamız olduğu için doktorlarımız çocuklarımızın durumunu yakından takip ediyor. Rotasyon yapılırsa farklı doktorlar gelip bakacak. Doktorların eğitimi için başka bir birim oluşturulsun ama bizim merkezimize dokunulmasın" diye konuştu. Oğlu için endişeli olduğunu anlatan Mustafa Canbaş ise şunları söyledi:



"Benim oğlum Deniz Nuri Canbaş da 7 yaşında. 3 senedir bu hastanede takip altındayız. İzmir genelinde 700 kayıtlı hasta var. Rotasyonu istemiyoruz. Hastalığı hiç bilmeyen biri gelip çocuklarımızla ilgilenecek. Oğluma vereceği bir ilaç onu anında tekerlekli sandalyaye mahkum edebilir. Bunun olmasını istemiyoruz. Doktorlarımıza dokunulmasın."







Mersin'e gelen gemideki muz yüklü konteynerde 615 kilo kokain ele geçirildi







Mersin Limanı'na yanaşan Ekvator'dan gelen gemide, muzların arasına gizlenmiş, değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, kentteki uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan gelen ve Mersin Limanı'na yanaşan gemideki muz yüklü konteynerde arama yaptı.



Ekipler muzların arasına gizlenmiş 530 paket halindeki 615 kilogram kokain bulunduğunu tespit etti. Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.







Öğrenci servis araçlarına ceza yağdı



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci yarısının başlaması nedeniyle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin çeşitli noktalarında okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplam 12 araç sürücüsüne çeşitli usulsüzlükler nedeniyle toplam 5 bin 528 TL para cezası kesildi.



Polis ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki 6 farklı noktada servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri, okul servis araçlarına binerek öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Toplam 20 polisten oluşan 10 ekibin, 06.00 - 15.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulama kapsamında, 155 servis aracı denetlendi. 3 araç sahibine muayenesiz araç kullanmaktan 705 lira, 2 araç sahibine yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 2 bin lira, 3 araç sürücüsüne servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamaktan 705 lira, 2 araç sürücüsüne mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan araç kullanmaktan 1234 lira, 2 araç sürücüsüne yolcu tedbiri güvenliği ile ilgili tedbirleri almamaktan 884 lira olmak üzere toplam 5 bin 528 lira idari para cezası verildi.



Servis şoförleri ise uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması, öğrenci servis şoförlüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.







Belçik'da öldürülen Türk, Konya'da defnedildi



Belçika'nın Anvers kentinde çıkan kavgada kahvehane işleten Mehmet Y. tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen mobilya dekorasyon ustası Emre Söğütlü (27), gözyaşları içinde memleketi Konya'da toprağa verildi.



Ailesiyle birlikte Avrens kentinde yaşayan 1 çocuk babası Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü (20), geçen cumartesi günü, iddiaya göre 2 yıl önce aralarında çıkan kavga sonucu husumet oluşan kahvehane işleten Mehmet Y.'nin iş yerinin önünde karşılaştı. Aralarında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada yanında oğlu da bulunan Mehmet Y., tabancayla iki kuzenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü ile kavgayı ayırmak için araya giren Fatih Dalbaş yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antwerpen Uz Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emre Söğütlü, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Söğütlü'nün cenazesi bugün memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Yukarı Piribeyli Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak baba evinde helallik alındı. Söğütlü'nün ikiz kardeşi Yunus Söğütlü, babası Bayram Söğütlü'ye sarılıp ağladı. Bayram Söğütlü de oğlunun elini tutup, uzun süre bırakmadı. Yunus Söğütlü daha sonra taziyeye gelen jandarma ekiplerine de sarılıp ağladı.



Emre Söğütlü'nün cenazesi mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına mezarlığına defnedildi. Olayda yaralanan kuzeni Ozan Söğütlü ile Fatih Daldaş'ın tedavisinin devam ettiği, saldırgan Mehmet Y.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.







Rizeli, dairesi ile bakkal arasına teleferik hattı kurdu



RİZE'de oturduğu binanın 5'inci katı ile binaya ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalan Gökhan Gökdemir (28) yaşadığı zorluğa sıra dışı bir yöntemle çözüm buldu. Dairesi ile bakkal arasına 200 metrelik ip hattı kuran Gökdemir, makaralı sisteme bağladığı sepet yardımıyla siparişleri eve çekiyor.



Gülbahar Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan motosikletli kurye Gökhan Gökdemir, merdivenler ile binaya ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalınca çözüm yolu aradı. Dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip hattı üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkal işletmecisine telefonla verdiği siparişleri evine çekmeye başladı. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.



Bina merdivenleri ve dik yokuşu inip çıkmaya üşendiği için böyle bir yöntem kurduğunu anlatan Gökhan Gökdemir, "Evime ulaşmak için dik bir rampa çıktıktan sonra 5 katlı bir merdiven çıkıyordum. Bakkala gidip gelmek zordu. Buna bir çözüm aradım. Çıkıp inmeye üşenince 200 metrelik bir ip hattı kurdum. Bakkalı arıyorum, ekmek, çekirdek artık ihtiyacım ne ise sepete koyuyor bende çekiyorum. Çok rahat oluyorö dedi.



Bakkal işletmecisi Muhammet Peçe de uygulamanın güzel olduğunu belirterek "Biraz ilginç olmuş ama güzel bir fikir. Müşterimize yardımcı olmaya çalıyoruzö diye konuştu.



İp hattını gören Hamza Çavuşoğlu ise "İlginç bir yöntem olmuş. Gördüğümüzde çok şaşırdık. Bu evi ile bakkal arası çok dik. Bu dik yokuş inilip çıkılmaz. Doğru bir yöntem bulmuş. Kendisini tebrik ediyorumö ifadelerini kullandı.







20 yıldır boş duran plazada yıkım öncesi tahliye süreci başladı



Bursa'da, Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır boş duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım öncesi tahliye süreci başladı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tahliye için geniş güvenlik önlemi aldığı binada, tespit komisyonunun da eşya ve malzemeleri kayıt altına aldığı belirtildi.



Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde 1990 yılında 38 bin metrekare alan üzerine yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar, inşaat aşamasında başladı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alınan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı.



Yürürlükteki deprem ve yapı denetim yönetmeliklerinden çok önce projelendirilen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne de maruz kalan binanın olası can ve mal kaybına yol açmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi ilk olarak riskli yapı tespit başvuru sürecinin başlatılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki aldı. Yetkinin ardından geçen yıl Mart ayında plaza sahiplerine, Bakanlıkça yetkilendirilen bir kuruluşa denetim yaptırması ve riskli yapı tespitine ilişkin dosyayı 45 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmesi, aksi halde tespit çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından resen başlatılacağı bildirildi. Verilen süre içerisinde plaza sahipleri tarafından herhangi bir işlem yaptırılmayınca, Büyükşehir Belediyesi tespit çalışmalarına başladı.



DENETİM ENGELLENDİ



Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yapı Araştırma Test Merkezi yetkilileri, geçen yıl Haziran ayında denetim için gittikleri plazaya güvenlik görevlileri tarafından alınmadı. Bunun üzerine yasa gereği denetimi engelleyen görevliler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Devam eden süreçte riskli yapı tespitinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce resen yürütülmesi konusunda mahkeme kararları bulunmasına rağmen; yapı sahipleri, yürütülen teknik işlemleri engellemek üzere girişimlerde bulundu. Bu hamlelere karşın yetkili test kuruluşu teknik çalışmasını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sundu.



İTİRAZLAR REDDEDİLDİ



Şirket avukatı tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin riskli yapı tespiti yapılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığı dava, İdare Mahkemesince reddedildi. Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz da 23 Temmuz'da reddedildi. Mahkeme kararları, riskli yapı tespitine ilişkin çalışmaların tamamıyla usul ve yasalara uygun olduğunu ortaya koydu.



BİNA RİSKLİ BULUNDU



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra, 2018 Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapının çürük olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş oldu. Onaylı mimari projede 4 bodrum, zemin ve 18 normal kattan oluşan 23 katlı binanın taşıyıcı sisteminde yapılan incelemeler neticesinde, "Yapılan tüm inceleme araştırma ve hesaplamaların ışığı altında söz konusu bina, can güvenliği performansını sağlamamakta olup, yönetmelik kurallarına göre riskli binadır" denildi.



TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI



Bakanlıkça çürük olduğu tescillenen yapıların ivedilikle yıkım sürecinin başlatılması gerekirken, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi yetkililerince bürokratik süreç vakit kaybetmeden başlatıldı. Bina sahiplerine tahliyenin başlatılması için verilen sürenin dolmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin amirleri polisin de geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Tower Plaza'ya geldi. Bina sahiplerinin avukatları ile yapılan görüşmenin ardından tahliye süreci başlatıldı. Öncelikle bina içindeki malzemelerin tespiti için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm eşya ve malzemeleri kayıt altına alacak ve tespit işleminin ardından tahliye işlemi başlatılacak. Tahliyenin tamamlanmasının ardından da binanın yıkım sürecine geçilmiş olacak.







Anamur'daki istasyon çalışanlarına farkındalık eğitimi



Mersin'in Anamur ilçesindeki akaryakıt istasyonlarında çalışan personele, karşılaşılması muhtemel tehlikelere ne şekilde yaklaşılacağının anlatıldığı 'Genel Farkındalık Eğitimi' verildi.



Belediye binasındaki etkinlikte bir sunum yapan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Seval Ehliz, günlük yaşantıda kazakların oluşturduğu statik elektriğin dahi büyük tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan herkesin farkındalık eğitimini alması gerektiğinin altını çizen Ehliz, "Tehlikeli Madde Anlaşması (ADR) uyarınca personellerin görevlerini daha iyi yapabilmesi ve sorumluluklarının farkında olmaları için bu eğitimi vermek zorundayız" dedi.



Eğitime çok sayıda akaryakıt istasyonu çalışanı katıldı.







