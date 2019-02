Dha Yurt Bülteni-18

SAĞLIK eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Millet İtiifakı'nda HDP'nin CHP ve İyi Parti ile kol kola olduğunu belirterek, "Her ne kadar HDP ittifakın içinde değilmiş gibi görünüyorsa da hepimiz biliyoruz ki HDP, bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir" dedi.



Ordu'ya gelen Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Akdağ'ın yanı sıra, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve partililer katıldı.



Burada konuşan Akdağ, Millet İttifakını eleştirdi. Akdağ, "Bu seçimin önemli bir farklılığı var. Bu seçim, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonraki ilk seçim deneyimimizi yaşayacağız. Ayrıca bu seçimde Türkiye'nin geleceğini, bekasını, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü, bayrağımızın şerefle ve bizim hürriyetimizi, istiklalimizi temsil eder biçimde dalgalanmasını, vatanımızın bölünmez bir vatan olduğunu, devletimizin de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ısrarla takip eden ve bu meseleye sahip çıkan bir Cumhur İttifakı ile seçime giriyoruz. Ordu'da da Hilmi Güler bakanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aday olmuştur. Bu birlikteliğin bir temeli var" dedi.



'CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ'



HDP'nin de Millet İttifakı içerisinde yer aldığına işaret eden Akdağ, "Karşımızda sözde ittifak adıyla bir araya gelenler sadece yıkmak, gözbebeğimiz Cumhurbaşkanı'mıza ve partimize zarar vermek amacıyla bir aradalar. Başka ortak hiçbir amaçları yok. Zaten başka türlü Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin HDP ile kol kola girmesini nasıl izah edebilirsiniz? Bunun bir izahı yok. Biz bu meselenin üzerinde Ordu'da da ısrarla durmalıyız. Her ne kadar HDP ittifakın içinde değilmiş gibi görünüyorsa da hepimiz biliyoruz ki HDP, bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir. Nitekim HDP Ankara ve İzmir'de aday göstermemiştir. Aday göstermediği gibi CHP'nin oradaki adaylarını destekleyeceğini ilan etmiştir. Bugün HDP'nin PKK ile kol kola olduğunu söylememe gerek yok. PKK ile bu kadar içli dışlı olmuş bir partiyle CHP'nin, İyi Parti'nin yan yana durması bu iki parti için bir talihsizliktir ve çok iyi biliyorum ki bu iki partiye de geçtiğimiz seçimlerde oy veren seçmenler bunu çok iyi bilmektedir. Biz ısrarla Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkacağız, asla küçük hesapların içerisine de girmeyeceğiz" diye konuştu



TEK ODALI EVDE YAŞAM MÜCADELESİ







KARS merkeze bağlı Boğazköy köyünde yaşayan Şenay- Turgay Çamak çifti, barakayı andıran tek odalı evde 2 engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin işsiz olduğunu belirten Şenay Çamak, "Köyümüz baraj suları altında kalacağı için boşaltıldı. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için kaldık. Ancak şimdi elektriğimiz dahi yok. Çocuklarımın ikisi de zihinsel engelli. Devletimiz bize sahip çıksın" dedi. Kars Çayı üzerinde 2011 yılında yapımına başlanan baraj sebebiyle yaklaşık 400 haneli Boğazköy'de yaşayanlar evlerini alt yapısı devam eden yeni köy yerine ya da il merkezine nakletti. İmkansızlıklar sebebiyle köyde kalan 20 aileden biri de 2 engelli çocuğu bulunan Çamak çifti. Baba Tugay Çamak'ın işsiz olduğu aile, devletin engelli çocuklar için verdiği aylık 400 TL maaşla geçinmeye çalışıyor. Kendilerine ait olmayan derme çatma, bir odası yıkık evin tek odasında yaşayan aile, bir de kış ortasında elektriksiz kaldı. Aras EDAŞ'ın barajın su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü terkedilen köyün elektriklerini kesmesiyle karanlıkta kalan aile ne yapacağını şaşırdı. Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede gece yaban hayvanlarının da görünmesi aileyi iyice korkutuyor.



11 yaşındaki Kadir'i 150 TL'lik servis ücreti sebebiyle rehabilitasyon merkezine gönderemeyen Çamak ailesi, sağlık durumu biraz daha iyi olan 8 yaşındaki Arda'yı ise komşu köydeki İncesu İlkokulu'na gönderiyor. "Soğukta kuş yuvadan çıkmaz" diyen anne Şenay Çamak, "Ben nereye gideyim. Çadırda yaşanılır mı? Mevsim boyu böyle yaşadık. 2 yıldır bu evdeyiz. Elektrikler yok gece çocuklar kalkıp ağlıyorlar. Ev istiyorum, iş istiyorum, çalışmak istiyorum. Eşime de iş bulsunlar ben de çalışayım ve bu zorlu hayattan kurtulayım. Karlar eridiğinde suyun içinde kalıyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Bir göz odada mum ışığında yaşıyoruz. Komşularım dolap verdi ama içini dolduramıyorum. Geceleri çok korkuyoruz. Maddi durumumuz yok ki üst baş giyinelim. Köylülerimiz tezek vermişler onları yakıyoruz. Köyümüz baraj sular altında kalacağı için boşaltıldı. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için kaldık. Devletimiz bize sahip çıksın" diye konuştu.



BU KEZ YALOVA'DA YÖN TABELASINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI



YALOVA'da yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Hasan İ.'nin geçen yıl Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Olay, şehiriçi trafiğinin en işlek olduğu Cengiz Koçal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ.'yi fark edenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yön tabelasının altında hava yastığı açtı. İtfaiye aracındaki sepetle Hasan İ.'nin yanına yaklaşan polisler, inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Cengiz Koçal Caddesi trafiğe kapatıldı. Yan yoldan verilen trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bir polisin de yön tabelasına çıkmasının ardından Hasan İ. ikna edilerek indirildi. Hasan İ., polis tarafından gözaltına alındı.



İNTİHAR GİRİŞİMİNİ MESLEK HALİNE GETİRMİŞ



Öte yandan Hasan İ.'nin daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aynı yöntemi kullanarak yön tabelasına çıkan Hasan İ.'nin 2018 yılında Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hasan İ. hakkında 'kamu düzenini bozma, seyahat özgürlüğünü kısıtlama' gibi suçlardan adli işlem yapılacağı öğrenildi.



HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI



MERSİN'de, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yandı.



Patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.



İsmi öğrenilemeyen sürücü, 31 V 0920 plakalı aracı ile kent merkezindeki Silifke Caddesi'nde seyir halindeyken, Kiremithane Mahallesi Muhtarlığı önüne geldiğinde aracının motor bölümünden dumanların yükseldiğini görüp kendini dışarı attı. Bir anda alev topuna dönen araca ilk müdahale sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı yangını kısa sürede söndürdü. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği araç, çekici ile bölgeden götürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği açıklandı.



Çelikhan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ilçe merkezinde 40 santimetreyi bulurken yaya ve araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolunda don ve buzlanmadan dolayı aksamalar yaşandı. Yolların açık tutulması için karayolları ekipleri ise kar küreleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe'ye bağlı 20 köy ve mezra yolların ulaşıma kapanmaması için İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



Fethiye Belediye Başkanı Saatcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu



MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, partisinin 'Millet İttifakı' kapsamında Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmamasını eleştirdi. Partisinden istifa eden Saatcı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday olduğunu açıkladı.



Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti, Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadı. İlin 13 ilçesinde ise İyi parti ve CHP ayrı ayrı aday çıkarma kararı aldı. Bu duruma tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, Facebook ve Twitter hesabından geçen 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde şahsım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" paylaşımında bulundu.







Başkan Saatci, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda bugün toplantı düzenledi. Açıklama yapan Saatcı, şöyle dedi:



"İttifak zor bir olay. Tüm siyasi partilerin ittifak yaparak anlaşmasının zor olduğunu biliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle, Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapınca, İYİ Parti ve CHP'nin ittifakını en fazla savunanlardan birisi benim. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'e ittifak yapma zorunluluğumuz olduğunu, en fazla dikte edenlerden biri benim. İttifak olmalıydı ancak Muğla'daki gibi ittifak olmaz. Muğla'daki ittifakı bana anlatacak bir akıl arıyorum. Muğla'daki ittifak, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tekrar başkan yapma ittifakıdır. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Osman Gürün Fethiye'ye gelecek, İYİ Parti'nin adayı sağında, CHP adayı solunda sokağa çıkılacak, Sayın Gürün'e oy istenecek. Sayın Gürün Fethiye'den gidecek, biz birbirimize dalacağız, seçim çalışması yapacağız. İYİ Parti'nin elinde iki elin parmakları geçmeyecek kadar ilçe belediyesi varken, bunların pazarlık dışı bırakılamaması, Büyükşehir'de ittifak olup, ilçelerde yarış içine giriliyor olmasının doğuracağı sonuçların, ilkokul çocuğuna bile sorsan, kime yarayacağını bilir. İttifak sürecine gelince; sabırla bekledik. Ta ki dün akşama kadar. Dün akşam CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinin yapmış olduğu görüşme sonrası bir düzeltme yapılmayacağı bize bildirilince, 12 gün önce attığımız tweetin arkasında durarak, bugün bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımı ilan ediyorum."



Saatcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini de kaydetti.



Kocaeli'de, Trabzon tanıtım günleri başladı



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Kocaeli'de' Projesi kapsamında 2'nci Trabzon Tanıtım Günleri başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İnterteks Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen 2'nci Trabzon Tanıtım Günleri 7-10 Şubat tarihleri arasında açık kalacak. Trabzon'un kültürüne ait birçok yöresel ürünün yer aldığı fuarda, Kocaelililer Trabzon kültürünü tanıma fırsatı buldu. Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu törende yaptığı konuşmada, "Trabzon'a gidemeyenler için biz Trabzon'u getirdik. Kocaeli Trabzon'dur, Antep'tir, Giresun'dur, Türkiye'nin tüm gelenekleri Kocaeli'dedir. Kocaeli'nin tüm derneklerinin görevi büyüklerimizin geleneklerini yaşatmak. Kocaeli adeta Anadolu'nun mozaiğini yansıtan bir şehir. Burada her şehirden, her kesimden insanımız yaşıyor. Onun için bu ülkemizin güzel insanlarına ben 15 yıldır hizmet ediyorum ve bununla da gurur duyuyorum." dedi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, Trabzon'un bir kültür, medeniyet ve tarih şehri olduğunu ifade ederek, "Burada çok güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Trabzon bir kültür, medeniyet, tarih şehri. Bu ülkenin birliğinin mayası olmuştur Trabzon. Görev yaptığım her yerde, Trabzon'un medeniyetini gördüm. Nasip oldu 3 ay önce de Trabzon'da göreve başladım. Bugün burada bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy etkinliğin insanların birbirini tanımasına fırsat vereceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kocaeli, Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında geliyor. Bu anlamda Trabzon'dan gelip buraya yerleşenler, ekonominin gelişmesine katkı sunan insanlardan bazıları. İlk sırada İstanbul'da ikinci sırada ise Kocaeli'de Trabzonlu vatandaşlarımız çok var. Bu anlamda Kocaeli'de yaşayan, katkı sunan hemşerilerimizin de bir araya geleceği bu etkinlik, bölge insanlarının birbirini tanımasına fırsat verecek. Memleketini görmemiş genç nesil için bu etkinlik büyük bir anlam taşıyor."



