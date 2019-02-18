Dha Yurt Bülteni -18

ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜSURİYE'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öznütepe'nin acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.



Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.



Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi.



Şehidin cenazesinin, saat 18.00 sıralarında, Erzurum'a getirileceği belirtildi. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verileceği kaydedildi.



Nurhayat- Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi.



BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI



Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.



'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'



Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.



Görüntü Dökümü



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Hatay Devlet Hastanesinden genel görüntüler



Şehit'in naşının bulunduğu konvoyun hastane çıkışı ve yol üzerindeki görüntüler



SÜRE: 01.06 BOYUT: 124 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



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Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi enkaz altında -EK



2 İŞÇİNİN CESEDİ ÇIKARILDI



Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş Mevkii'ndeki maden ocağında yaşanan iş kazasında, kayaların altında kalan işçilerden ikisi öldü. Ölen iki işçinin cesetleri kayaların altından çıkarıldı. Cesedi bulunan ilk işçinin Şükrü Otlak, diğerinin ise Engin Tutuk olduğu belirlendi. Kayaların altındaki Servet Çapacıoğlu'na ulaşmak için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



AK Parti Muğla milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.



Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla), DHA)



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Gazipaşa kaza: 1 yaralı



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin istikametinden Gazipaşa'ya yönüne seyreden Veli Özkan (35) idaresindeki 07 UT 709 plakalı motosiklet,



kavşakta sağa dönen Turgut Özer (46) idaresindeki 07 UM 234 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli Özkan ve arkasında yolcu olarak bulunan annesi Havva Özkan yola savruldu. Veli Özkan yaralanmadan kazayı atlatırken annesi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Havva Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yeri,



Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi,



Ambulansa konuluşu,



Motosikletten genel ve detay görüntüler



22.0 MB, 00.41



Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), -



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GEMİDEKİ YARALI, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINIP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Edremit ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 10.30 sıralarında, Romanya'nın Midia Limanı'ndan Lübnan'ın Beyrut Limanı'na canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı 'Britta' isimli kargo gemisinde, Suriyeli personel Ahmad Younes düşerek başından yaralandı. Gemici için tıbbi tahliye çağrısı yapıldı. Geminin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaralıyı hastaneye ulaştırmak için tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirdi.



Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı, Akçay İskelesi'ne getirildi. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmad Younes,, hastanedeki tedavisinin ardından tekrar gemisine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Sahil Güvenlik botu ve gemiden görüntü.



-Tahliye edilen yaralının sahil güvenlik botundan sağlık ekiplerine teslim edilmesinden görüntü.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),



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BOLU ADLİYESİ'NDE HÜKÜMLÜLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER MAĞAZADA SATILACAK



Bolu Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu 'İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.



Bolu T Tipi ve çeşitli illerdeki bazı cezaevleri içerisinde oluşturulan atölyelerde üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2'inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.



Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim materyallerinin Bolu'da üretildiğini belirterek, "Bolu Açık Cezaevinde mobilya atölyesi, park ve bahçe mobilyaları, sedef atölyesi ve fırın iş koluyla kantin ve çay ocakları ile temizlik iş kolu var. 3 bin metrekarelik mobilya atölyesinde 10 personelimizin yanı sıra işlerin yoğunluğuna göre 60 ila 100 arasında hükümlü burada çalışıyor. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol gereği özel eğitim materyalleri ürettik. Bu ülke çapında çok büyük bir karşılık buldu. Bu üretime önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Biz buradaki hükümlülere biz aynı zamanda iş kazandırmış oluyoruz. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ellerinde meslekleri oluyor. Aynı zamanda her hükümlümüze bakanlıkça belirlenen miktarlarda ücret ödeniyor, sağlık sigortaları yapılıyor ve yıllık kar payı veriliyor." dedi.



Cezaevlerinde üretilen malzemelerin birçok kurumun ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit ise şöyle konuştu:



"Yakın geçmişten itibaren özellikle açık cezaevlerinde çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel ürünler üretiliyor. Bunlar aynı zamanda hem tutukluların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da birçok kurumun ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor. Özellikle rekabet ortamında böyle bir açılışın aynı zamanda haksız rekabetle mücadele de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"



Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar birçok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri inceledi.



Görüntü Dökümü



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-Önder Yaman'ın konuşması



-Ahmet Ümit'in konuşması



-Kurdele kesilmesi



-Ürünlerden görüntüler



-Detaylar



Süre: 03.51-Boyut: 433 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, KOLU KIRIK HALDE BULUNDU



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68), ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu.



Kilis'te oturan ve Köleli Mahallesi'nde yaşayan kızı Fikret Ceren'i ziyarete gelen Arzuye Yalçın, iddiaya göre, dün akşam saatlerinde ayrıldığı eve dönmedi. Kızı ve yakınları tüm arama çalışmalarına rağmen Alzheimer hastası Yalçın'ı bulamayınca sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Yeşilova Jandarma Karakolu ekipleri ile güvenlik korucuları Arzuye Yalçın'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sonunda Yalçın, Daşlıkaş bölgesindeki ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu. Jandarma aracıyla Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülen Arzuye Yalçın, buradaki tedavisinin ardından kızı Fikret Ceren'e teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kadının jandarma aracından indirilmesi



Askerlerin kucağına alması



Kadının sağlık ocağına götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Kocaeli'nde 'hayalet konteyner' operasyonu (2)



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M.(35), D.T. (27), H.A. (39), tutuklanırken A.M.K. (21) ve T.Y. (22) adli kontrol ile serbest bırakıldı.



KOCAELİ



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2 bin 395 parça tarihi eseri satmak isterken yakalandılar



GAZİANTEP'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Ele geçirilen tarihi eserler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)



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SEYHAN GÖLÜ SİLÜETİ BOZAN YÜKSEK KATLI BİNALAR



ADANA'da Seyhan Gölü yakınlarında ormanlık alanın tepesine inşa edilen yüksek katlı binalar, görenlerin dikkatini çekiyor.



Merkez Sarıçam ilçesindeki Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Gölü'ne bakan ormanlık alanın tepesine inşa edilen 15 katlı, 4 blokluk site inşaatı, kentin dört bir yanından görülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ın döneminde, sitenin bulunduğu alana imar düzenlemesi yapıldığı, hukuka aykırı bir durumun olmadığı öğrenildi.



Göl kenarında gezinti yapan Adanalılar, yüksek katlı binalar nedeniyle kentin silüetinin bozulduğunu, durumun hukuka uygun olsa bile mantığa aykırı olduğunu kaydetti.



Görüntü Dökümü



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Binalardan görüntü



Dron çekimleri



SÜRE: 01'25" BOYUT: 157 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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