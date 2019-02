Dha Yurt Bülteni -18

GABAR DAĞI'NDA TERÖRİSTLERİN 33 YAŞAM ALANI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak merkez kırsalında, Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı bölgesinde 'Şehit Piyade Astsubat Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında, 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak tespit edildi.



Bulunan yaşam alanlarında güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, G-3 piyade tüfeği, 4 Kaleşnikof şarjörü, RPG-7 mühimmatı 60 milimetrelik havan döşemesi, 2 havan mühimmatı, 15 tabanca mühimmatı, 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş 700 gram C-4 patlayıcı gibi mühimat ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Teröristlerin yaşam alanları kullanılamaz hale getirilirken, yaşam malzemeleri de olay yerinde imha edildi. Silah ve mühimmat ise Tugay komutanlığı'na götürüldü.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: AYDIN VE MUĞLA'DA HER YER ÇÖP







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla ve Aydın'daki CHP'li başkanların halka yeterli hizmet veremediğini ifade ederek, "Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok. Her yer çöp" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Antalya'da Konyaaltı ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Bugün Muğla ve Aydın'da seçim çalışmalarına katıldığını belirten Çavuşoğlu, bu iki ilin Antalya gibi belediyecilik anlayışı istediğini söyledi. Bu iki kent ve ilçelerinde şikayetleri duyduğunda inanamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Muğla'da aylarca su kesiliyor. Bodrum'da kanalizasyon suları denize akıyor. Bodrum'da yağmurdan sonra sel suları araçları alıp götürdü. Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok, her yer çöp. İzmirli artık iş yapacak insanı iş başına getireceğini söylüyor. Nihat Zeybekçi'yi başa getirecekler, çünkü onun Denizli'de ne iş yaptığını biliyorlar" diye konuştu.



'HELAL OLSUN CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA'



Bodrum dahil Muğla'nın her yerinde çöp olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Aydın'da durumun daha kötü olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerde hizmet olmadığını ileri süren Çavuşoğlu, "Konyaaltı'nda da hiç hizmet yok. Gaye Doğanoğlu ile Konyaaltı istenen düzeye gelecek. Konyaaltılılar, Aydın ve Muğla gibi ah demeyecek. Bu sene o kadar yağmur yağdı, sel oldu mu, olmadı çünkü Menderes Türel kanalizasyonları yaptı. CHP'li vatandaşlarımız da Muğla'da yıllarca partilerine oy verdiğini, ancak hizmet yapmadığını söyledi. Bu vatandaşlarımız artık 'CHP; FETÖ, PKK, DHKP-C, PYD gibi terör örgütlerini ittifak içine aldığı için CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyor. Helal olsun CHP'li vatandaşlarımıza" dedi.



GAYE DOĞANOĞLU'NA ÖVGÜ



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da halkın işi bilmeyenlere teslim etmeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Menderes Türel dışındaki adayların proje sunmadığını belirterek, "Bugüne kadar bir çivi çakmamışlar ki proje getirsin. Getiremez, Konyaaltı'ndaki bütün güzellikleri Menderes Türel getirdi. Antalya aşkın varsa yaparsın. Gaye Doğanoğlu da benim siyasi hayatımda en çok takdir ettiğim siyasetçilerdendir. Bir kadın siyasetçi Doğanoğlu gibi olmalıdır" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI OLMASI LAZIM'



'Cumhur ittifakı'yla hükümet sistemini değiştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sisteme ilk karşı çıkanların bugünkü başkanlık sisteminden çok memnun olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha geçiş dönemindeyiz. Sistem yeni yeni oturuyor. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması lazım. Bunun için de iki de bir erken seçim olmasın istedik. Bu sistemin faydasını 6 ayda görmeye başladık. 'Cumhur ittifakı' devlet ve milletin bekasıdır. Pazara kadar değil mezara kadar olan 'cumhur ittifakı'mız Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaktır" dedi.



Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu ve diğer katılımcılar seçim merkezinin açılış kurdelesini kesti.



Riskli tarihi Rum evin bitişindeki evde iki aile tahliye edildi







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören SİT alanındaki tarihi eski Rum evi, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi yaşadı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle tarihi evin yanındaki 2 binada yaşayan aileler evlerinden tahliye edildi.



Ayvacık ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan 5.0. büyüklüğündeki depremin etkisiyle, bugün akşam saatlerinde Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesi'nde bulunan tarihi Rum evinin duvarları çatlarken evden sesler geldi. Mahalle sakinleri durumu Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde tarihi yapının üst çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığı görülünce zabıta ekipleri evin yıkılma tehlikesine karşı çevre güvenliği alındı. Belediye ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine UEDAŞ yetkilileri tarihi yapının dayandığı elektrik direğindeki akımı başka elektrik direğine bağlayarak, mahallede elektrik kesintisinin yaşanmasını engelledi. Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevre bulunan iki evde oturan toplam 6 kişi tahliye edildi. Kasap ve Yaman aileleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın talimatı ile belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.



'TARİHİ YAPI ÇOK TEHLİKELİ DURUMDA'



Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "İlçemizde çok sayıda SİT kapsamında olan tarihi bina var. Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumu ile ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacakö dedi.



TENDÜREK DAĞI'NDA TIR İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ







AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Kazada TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.



Kaza, bugün saat 20.35 sıralarında Tendürek Dağı'nda meydana geldi. Adana'dan Iğdır'a gübre taşıyan Hasan Yılmaz (38) yönetimindeki 80 HB 281 plakalı TIR, Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantroldan çıktı. Bariyerlere çarpan TIR dorse kısmından ikiye ayrıldı. Ters dönen TIR içerisindeki sürücü Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Yılmaz'ın cesedi, ihbar üzerine olay yarene gelen DAK ekipleri tarafından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra cenaze Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda yolun virajlı olduğuna dair hiçbir uyarıcı tabelanın olmadığı öne sürüldü.



Danıştay, Amasra'daki termik santral için 'ÇED olumlu' raporunu bozdu







BARTIN'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu.



HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın'ın yeşil ile denizin buluştuğu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurmayı planladığı termik santral için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi 'ÇED olumlu' kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2 bin 2 kişi temyiz isteminde bulundu. Danıştay 14. Dairesi'nde, Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istemi ile açılan dava görüldü.



Danıştay 14. Dairesi oy birliği ile "Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi'nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına." yönünde karar verdi.



Bartın Platformu konu ile ilgili yarın açıklama yapacak.



