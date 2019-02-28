Dha Yurt Bülteni -18

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİBabasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi.

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)



BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ



Babasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl Emirsultan Camisine getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazelr taşınırken tabutlara omuz verdi.



Görüntü dökümü;



-Cenazeden detaylar



-Tabutun taşınması



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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Liseli Melike, voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü



SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uysal, Zara ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.



Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıfta eğitim gören, Abdullah-Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Melike Uysal, iki gün önce okulda düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Otopsisi tamamlanan liseli Melike Uysal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Zara ilçesine getirilen Uysal için Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala,talihsiz kızın öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Melike'nin ağabeyi Ümit Uysal kardeşinin tabutuna dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Uysal'ı yakınları teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Melike Uysal, ilçe mezarlığına defnedildi.



20 GÜN ÖNCE ANJİYO OLMUŞ



Yaşamını yitiren Melike Uysal'ın yaklaşık 20 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeni ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü, anjiyo geçirdiği ve sonrasında taburcu edildiği belirlendi.



Görüntü Dökümü:



-Camiden görüntüler



-Yakınlarının üzüntüsü



-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı



-Melike'nin fotoğrafı



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Okul dönüşü kazada ölen Samet son yolcuğuna uğurlandı



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isterken bir hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Samet Utku Barak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözü yaşlı baba Bekir Barak, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için olunun ölümünden sorumlu tuttuğu servis şirketinden, şoförden ve kazaya neden olan araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Koruma Derneği Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Samet Utku Barak, geçen 21 Şubat'ta okul çıkışında evine gitmek üzere servis aracına bindi. Servis aracından Kayıhan Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında inen Barak'a, yolun karşısına geçmek isterken, Gülsüm Dağdaş'ın kullandığı 20 R 1214 plakalı bir hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralan Barak, 112 Acil Servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Barak, 5 gün süren yaşam mücadelesini geçen 26 Şubat'ta kaybetti. Barak'ın ölüm haberi yakınları, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.



OKULUNDA KÖŞE OLUŞTURULDU



Okulunda barak için köşe oluşturuldu. Köşedeki, kalp şeklinde kesilmiş bir fon kartonunun içine fotoğrafı yapıştırılıp, etrafına da yine aynı şekilde fon kartonundan çiçeklerle donatılan 'Seni Unutmayacağız" yazılı panonun önünde konulan sırayı arkadaşları çiçeklerle donattı. Arkadaşları, Barak için duygu dolu mektuplar yazarak, ailesine iletti.



CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Samet Utku Barak için bugün Kayıhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı, talihsiz çocuğun ailesi, öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Barak'ın cenazesi Kayıhan Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Üç çocuğundan birini toprağa veren gözü yaşlı baba 54 yaşındaki Bekir Barak, oğlunu ölümünde servis aracının şoförünün sorumlulğu olduğunu belirtip, "Servis aracında çocukları ailelerine teslim eden görevli de yokmuş. Oğulumu evin önündeki yolun karşısında indirmiş. Normalde evin önünde indiriyordu. Ama kazanın olduğu gün servis aracını da başka bir şoför kullaıyormuş. Böyle olaylar başka çocukların başına gelmesin, aileler büyük acı yaşamasın, önlem alınsın. Okul servisi firmasından, şoföründen ve çarpan hafif ticari araç sürücüsünden polisteki ifademde şikayetçi oldum" dedi.



Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Gülsüm Dağdaş ile okul servisi şoförü, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Baba Bekir Barak'ın konuşması



-Cenaze töreninden detay



-Cenaze namazının kılınması



-Ağlayan kadınlardan görüntü



-Tabutun taşınmasından



-Kazanın yaşandığı evin önündeki yoldan görüntü



-Bir vatandaşın olmayı anlatması



-Okuldaki anı köşesinden görüntü



-Okuldan ve servislere binen öğrencilerden görüntü



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Afrin şehidi, ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yapılan Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı, ölümünün birinci yılında ailesi ve silah arkadaşlarınca, İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Meslektaşları, mezarına Türk bayrağı serilmiş olan şehedi asker selamıyla selamlayıp, dua etti. Baba İhsan Palancı ise, "Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik geçen yıl yaptığı Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Uğur Palancı, şehit oldu. Bir yıl önce şehit olan Palancı, İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.



KAHRAMANI UNUTMADILAR



Uğur Palancı'nın şehit olmasının birinci yıl dönümünde, görev yaptığı Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşları, onu unutmadı. Ailesiyle bağlantıya geçen şehit askerin silah arkadaşları, şehitlikteki mezarı başında bir araya geldi. Emekli polis olan baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı ve kardeşleri Kadir Palancı ile Ümit Palancı, şehidin silah arkadaşlarını karşılayıp, onlara gül verdi. Şehit askerin Türk bayrağıyla örtülen mezarının başında Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılınç ile Afrin'e yönelik operasyonda kahramanca mücadele eden askerler, selam verip dua etti. Bu sırada aile üyeleri birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştı. Duaların edilmesinden sonra aile üyeleri, şehitlerinin silah arkadaşlarına tek tek sarılıp onları yolcu etti. Askerlerde, şehidin mezarı başında asker selamıyla ona olan saygılarını bildirdi.



Törenden sonra açıklama yapan baba İhsan Palancı, "Buradaki herkes bizim evladımız. Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Şehidin mezarının başındaki anma töreninden görüntü



Dua edilmesinden görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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Yurttan kaçan genç kızlar, kuaförlere para ödemeyince yakalandı



KARABÜK'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçtıktan sonra Bolu'ya gelip 7 kuaförde saçlarını makyajlarını yaptırıp para vermeden kaçan yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 kızdan, 2'si yakalandı. Polisin havaya 3 el ateş açarak yakaladığı kızlar, kelepçelenerek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Karabük'te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M.(15), İ.B.S.(15) ve A.T.S.(16) 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra genç kızlar para vermeden kuaförden kaçtı. Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı genç kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçmayı başardı. Kelepçe takılan 2 kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kızların kelepçeli halleri



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı



GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde cep telefonu satan iş yerlerine yapılan operasyonda 74 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, ilçede kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin iş yerlerinden birinde yaptığı aramada, çekmece ve masa kenarlarına özel olarak yaptırılmış gizli bölmelerde 74 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el koyan ekipler, iş yeri sahipleri M.A., A.A., M.Ş. ve M.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polisin operasyon düzenlemesi



Polisin zula olarak tabir edilen gizli bölmeleri bulması



Gizli bölmelerdeki cep telefonları



Haber: Metin İLİKSOY- Kamera: NİZİP- GAZİANTEP -DHA)



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Metal parçasını kesip, cep telefonu diye sattı



KAHRAMANMARAŞ'ta cep telefonunun ölçü ve ağırlığında metali keserek orijinal kutuya koyan ve aksesuarlarıyla birlikte satan Mehmet D., mağaza sahibinin şüphelenip durumu fark etmesi sonucu, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapıştırıcı izinden şüphelenip açtığı kutudaki metali görünce şoke olduğunu belirten telefon bayisi Mehmet Sular, "20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İnanılmaz planlanmış, tezgahlanmış bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun" dedi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, sabah saatlerinde Trabzon Caddesi'nde, Mehmet Sular'a ait cep telefonu ve aksesuarı mağazasında meydana geldi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mehmet D., elinde açılmamış 2 cep telefonu kutusu ile Sular'a ait mağazaya girdi. Mehmet D., faturasını da gösterdiği telefonları mağazadan aldığını ve satmak istediğini söyledi. Mehmet Sular, kutuları açmadan telefonları 8 bin 200 lira karşılığında aldı ve Mehmet D.'ye 6 bin lira ödeyip, 2 bin 200 lirasını öğleden sonra vereceğini belirtti. Mehmet D. mağazadan ayrıldıktan sonra Mehmet Sular, kutuların arkasının yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark etti. Bunun üzerine kutuları açan Sular, orijinal telefon ölçülerinde, 148'er gram ağırlığında 2 metal parçası ile karşılaştı. Hemen polise haber veren Mehmet Sular, Mehmet D.'yi de arayarak paranın kalan bölümünü vereceğini söyledi.



KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI



Mağazaya gelen Mehmet D., Sular'ın gerçeği öğrendiğini fark edince hızla kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, kovalamaca sonucu Mehmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet D.'nin üzerinden çıkan 6 bin lira da polis tarafından Mehmet Sular'a teslim edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



'20 YILDIR İŞİN İÇİNDEYİM, ŞOKE OLDUM'



Büyük şok yaşadığını belirten Sular, kutulardaki şarj aleti ve kulaklıkların orijinal, metal parçaların ise gerçek telefonun ölçü ve ağırlığında olduğunu söyledi. Kahramanmaraş polisinin çok hızlı harekete geçmesi sonucu mağdur olmaktan kurtulduğunu belirten Mehmet Sular, şunları anlattı:



"Kutudaki IMEI numaraları ile faturadaki IMEI numaraları birbirini tutuyor. Kendisi parayı alıp iş yerinden çıktıktan sonra kutulara baktığımda, arkasının yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark ettim. Normalde sıfır cihazlarda kutu açılmaz ama şüphelendiğim için kutuyu açtım ve 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim, bir demir parçası ile karşılaştım. Şoke oldum. Asıl mesleğim kuyumculuktur bizim ve kuyumcu terazim de mevcut. Tarttığım anda cihazın bire bir, gerçek ağırlığıyla aynı olduğunu gördüm. İnanılmaz planlanmış, tezgahlanmış bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun. Biz düştük, kimse böyle bir olaya düşmesin."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şüpheli polisler arasında



Hastaneye alınması



Doktor odasına götürülmesi



Hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Polis otosunun gidişi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Toprak evin damının çökmesiyle yaralandı



MARDİN'in Derik ilçesine Delil Uysak (45), taş silindirle toprak evinin damında çalışırken meydana gelen çökme sonucu düşüp yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana eldi. Dede Sokak'ta bulunan 2 katlı toprak evin sahibi Delil Uysak, aşırı yağışlar nedeniyle toprak damında taş silindirle çalışırken çökme meydana geldi. Taş silindirin ağırlığına dayanamayan tahta direklerin kırılmasıyla damdan düşen Uysak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Uysak'ı ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Uysak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan da olay yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. 5 kişilik Uysak ailesinin ikamet ettiği evde göçük sırasında Delil Uysak dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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Çöken evden görüntü



Kaymakam Kafkas'ın olay yerinde incelemesi



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),



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Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı



DÜNYACA ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Yazarı doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam köyünde düzenlenen etkinlikte hayatı anlatılıp, şiirleri seslendirildi.



'İnce Memed', 'Yer Demir Gök Bakır' gibi edebiyat tarihinin unutulmaz eserlerine imza atan usta yazar Yaşar Kemal, sevenleri tarafından ölümünün 4'üncü yılında da unutulmadı. Osmaniye'nin merkeze bağlı, eski adı Hemite olan Gökçedam köyündeki Yaşar Kemal Parkı'nda bulunan Kültür Evi önünde anma etkinliği düzenlendi.



Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü'nü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenen programa, öğrenciler, köy sakinleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



YAŞAD Başkanı Mehmet Özer tarafından Yaşar Kemal'in özgeçmişinin anlatıldığı etkinlikte Hemite köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu. Şiir dinletisinin ardından Ozan Duranoğlu'nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar ve Sevgi Sesli türküler seslendirildi. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal'in sevdiği kiriştek çevirme, mendil kapmaca, ip atlama ve yağ satarım bal satarım gibi çocuk oyunlarını oynadılar. Oyunlara, programa katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mana Potu Kitap Kulübü üyesi öğrenciler de eşlik etti. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezdikten sonra aynı park içerisinde bulunan İnce Memed anıtına karanfil bıraktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak'ın konuşması



YAŞAD Başkanı Mehmet Özer'in Yaşar Kemal'in bir konuşmasını anlatması



Programa katılanlardan detay



Yaşar Kemal Kültür Evi yazısından detay



Yaşar Kemal Heykeli Detay



Öğrencilerin şiirlerini okuması



Programa katılan köy sakinlerinden detay



Bağlama eşliğinde türkülerin seslendirilmesi



Çocuk oyunlarından detay



İnce Memed anıtına doğru yürüyen kalabalık



İnce Memed anıtına karanfil bırakılması



Hatıra fotoğrafı çekilmesi



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



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Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi



DENİZLİ'de polisin vatandaşların sorun ve sıkıntılarını daha rahat aktarabilmesi amacıyla, şehir merkezi ile 10 ilçede oluşturan toplam 12 Güven Masası, törenle hizmete başladı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, "Güven Masası huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek" dedi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların polis merkezlerinde daha rahat iletişim kurması, sorun ve sıkıntılarını daha kolay anlatabilmesi amacıyla Denizli ve ilçelerinde toplam 12 Güven Masası oluşturuldu. Şehir Merkezi'nde Çınar ve Sevindik Polis merkezi, ilçelerde ise Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde oluşturulan Güven Masası birimlerinin açılışı için tören düzenlendi. Sevindik Polis Merkezi'ndeki törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve emniyet mensupları katıldı.



Açılış töreninde Güven Masası hakkında bilgiler veren Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Doğan, "Güven Masası, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olup, diksiyonu ve iletişimi güçlü kadın polisler görevlendirilmiştir. Görevlilerimiz, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaat, şikayet ve taleplerini alarak polis merkezi amirliklerinin ilgili birimlerine yönlendirecekler. İlgi alanlarına giremeyen konularda ise vatandaşlarımız gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirecekler" dedi.



Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de "Güven Masası uygulamasının amacı, güvenlik hizmetinin daha etkin daha yalın daha sade halka daha etkili hizmet verebilmenin bir vasıtasıdır. Denizli bir huzur adası, bir huzur kentidir. Bunu sağlayan parametrelerde kurum ve kuruluşlarını duyarlılığı, halkın teveccühü, özellikle de değerli meslektaşlarımızın gayretidir. Bu mantaliteyle hareket eden Güven Masası da huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek. Şehrimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Güven Masası'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve polis memurları, Güven Masası'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Güvenlik Masası ve kadın polis memurlarından detay görüntüler



-Protokol üyelerinden görüntü



-Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Doğan'ın konuşması



-Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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