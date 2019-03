Dha Yurt Bülteni-18

ULUDAĞ'DA LİSELİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5'İ AĞIR, 25 YARALI BURSA'da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı.

BURSA'da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağrı olduğu öğrenildi. Yasak yola girdiği belirlenen otobüs sürücüsü gözaltına alındı.



İstanbul'dan Bursa'ya geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ Kayak Merkezi'nden dönüşte, Dobruca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü Cingöz ile birlikte 41 öğrenci, 5 öğretmen ve 1 muavinin bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 25 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.



İtfaiye araçtaki ufak çaplı yangına müdahale ederken, diğer ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Bölgede yapılan ilk incelemede, tur otobüsünün otobüslerin girmesinin yasak olduğu yola girdiği belirlendi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (2)



ERDOĞAN ARTVİN'DE HALKA HİTAP ETTİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan mitinginin ardından karayoluyla geldiği Artvin'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik önündeki alanda selamladığı kalabalıktan, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini sürdürmesini istedi. Ardahan'dan helikopterle gelmeyi planladıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle kara yoluyla geldikleri için programa geç kaldıklarını anlatan Erdoğan, Artvin'e son 17 yılda toplam 26 katrilyonluk yatırım yaptıklarını kaydetti.



'HAKKINIZI HELAL EDİN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlandığında bam başka bir baraj olacağını da söyledi. Erdoğan, "Önce hakkınızı helal edin. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya uçamadık. Aşırı sis, kar, tipi ve bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Tabi geldik ama şu barajları görünce, hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir tarafta o güzellikler. İnanın şöyle 5 sene 10 sene sonra bu Artvin var ya, şu barajları sebebi ile yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Biz hep ne dedik: 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' Yufufeli bam başka bir baraj olacak. Deriner Barajı'nı da aşacak. Yusufeli'nde adeta bam başka bir ilçe kuracağız" dedi.



'YAHU ELİNE DİLİNE DURSUN'



Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, hava yolunu halkın yolu yapacaklarını ifade etti. Rize-Artvin havalimanını 2020 yılında hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Orada da dağları deldik, taşlar taşınıyor, öyle kolay iş değil. Ama yaparız. İman öyle bir şeydir ki, tekeden bile süt çıkartır. Artvinli çiftçilerimize 2002 yılında 3 buçuk milyon lira, tarımsal destek verilmişken, bu rakamı geçtiğimiz yıl 88 milyon liraya çıkarttık. Artvinli çiftçilerimize bugüne kadar 606 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor: 'Çiftçi öldü, çiftçinin elinden tarlalarını aldılar' Yahu eline diline dursun yahu. Ben sana resmini rakamları veriyorum. 'Şu kadar para verdik' diyorum Artvinli iş insanlarımıza girişimcilerimize toplam yaklaşık 3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Sağladığımız desteklerle 2 bin 323 Artvinli kardeşimize istihdam kapısı açtık. İşverenlerimize 176 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. Bugün de Artvin'de toplam yatırım tutarı 1 milyar 252 milyon lira olan 145 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz"



'SİZE BU ÜLKE TOPRAKLARINI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye adına bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir yer olmadığını ve Kürdistan hayalleri kuranların Kuzey Irak'a gidebileceklerini ifade etti. Erdoğan, "Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Hani bir tane mutabakat kurmuşlar, kim var burada CHP var, kim var bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu'muz var, bizim Güneydoğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var. Bizim Ege'miz var, Marmara'mız var ve 780 bin kilometrekare ile bizim vatan topraklarımız var ama Kürdistan isteyen varsa Kuzey Irak'ta Kürdistan var oraya gider. Defolup oraya gider. Biz size bu ülke topraklarını böldürtmeyeceğiz. Ne diyorlar; 'biz sırtımızı YPG'ye dayadık' diyor, 'sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık. Bizim farkımız budur. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu yılsonuna kadar TOBB ile beraber çalışarak 2,5 milyon işsize de iş temin edilecek. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz, bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla, iş gücüne katılma oranı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseldi. Tüm bu yükselişlere rağmen, Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 5,8'in oranında büyütmemiz varö diye konuştu.



'KOLTUĞA YAPIŞTI, ORADAN KALKAMIYOR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerini sürdürdüğü ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun, göreve geldiği ilk günden bu yana 9 seçim kaybettiğini hatırlatarak şöyle dedi:



"Bay Kemal SSK'da Genel Müdürlük yapmadı mı? Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi ya hu. SSK genel müdürlüğünü yapamayan birisi, bir kasetle CHP'nin başına geldi, 9 seçimde mağlup oldu ama koltuğa yapıştı, oradan kalkamıyor. Ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazır mıyız? Bu işi biz başaracağızö



Erdoğan konuşmasının ardından toplu açılış töreniyle kentte yer alan yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Rize'ye hareket etti.



Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)



KILIÇDAROĞLU'NU, ATLI SÜVARİLER KARŞILADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak'taki mitingin ardından Eşme ilçesine geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Eşme girişinde atlı süvariler karşıladı. Süvariler, parti otobüsünün önünde miting yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı'na kadar atlarını sürdü. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine hediye edilen yörük poşusunu omuzlarına koydu.



Mitingde ilk olarak CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan konuştu. Tozan'dan sonra parti otobüsünün üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Sizlerle biraz sohbet etmeye geldim" diyerek, başladı. Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki Eşme bir tarih yazacak. Adaletten doğruluktan yana bir tarih yazacak. Buranın sorunları var biliyorum. Nasıl çözerler? Akıllarıyla çözerler. Halka inanarak onlarla birlikte çözerler. Yılmaz (Tozan) Başkanın böyle bir inancı var. 'İnançlıyım kararlıyım' diyor. Sizin alt yapı sorunu dahil bütün sorunlarınızın teminatı benim. Gerekirse alt yapı sorununu çözmek için İzmir'i, Tekirdağ'ı, Aydın'ı, Hatay'ı buraya yığar buranın sorununu çözerim. Halkçı belediye nasıl olur halka nasıl hizmet edilirmiş sadece Eşme değil bütün Türkiye duysun diye Yılmaz Başkan, belediye başkanlığı yapacak" dedi.



'HARCADIĞIN HER KURUŞ MİLLETİN PARASIDIR'



"Biz sorunları biliyoruz nasıl çözüleceğini de biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren iktidarın 17 yıldır memleketi yönetemediğini öne sürerek, "Nereden yönetiyorlar? Saraydan. Saraydan ülke yönetilmez halkın arasında olacaksınız. Esnafla, halkla, sanayiciyle oturup konuşacaksınız. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi kadın erkek eşitliği demektir. Yerel yönetimlerde halka hizmet demektir. Saydam olmak demektir. Yani harcadığın her kuruşun hesabını halka vermek demektir. Bizim belediye başkanlarımızın özelliği benim de kendilerinden isteğim; Bir başkan seçildiği günden itibaren kendisine oy versin vermesin bütün vatandaşlarını kucaklayacak. İki harcadığın her kuruş milletin parasıdır" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de konuşmasında değinen ve şükranlarını sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sadece ben değil İYİ Parti'yle birlikte veriyoruz. Genel başkanına da şükranlarımızı sunmak istiyorum. Her evde barış olsun, huzur olsun, tencere kaynasın istiyoruz. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz, bereket olmaz. Ahlaki standartlarda çürüme olur. O nedenle önemli olan ekonomide güçlü olmak, üretmek. Çiftçiyi perişan ettiler. Çiftçi mahvoldu. Bir beyefendi konuşuyor. Sabah, akşam, öğle hakaret ediyor. Ne derse desin benim gönlümde yatan sizin dertleriniz. Sizlersiniz. Benim derdim sizin dertlerinizi çözmek. Her şeyi yapacağım. Bütün alt yapı sorunlarınız çözülecek. İnşallah Türkiye'yi yönettiğimiz zaman ekonomik krizi bitireceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.



Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (3)



'ÇUKUR OLAYLARINDA YAKILAN 25 BİN KONUTU YAPTIK'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde belediye tarafından yapılan Hamidiye Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lıların, Doğu ve Güneydoğu'daki hendek ve barikat olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, 'Terör örgütü PKK'ya yüz vermeyin' çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:



"Birileri çıkıyor, 'Bize oy verin' diyor. Biz kimiz? Müslümanlıkta böyle bir tarif var mı? Biz hep beraberiz. Bu ülkenin bayrağı için bu ülkenin bağımsızlığı özgürlüğü için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da kimse diline, ırkına, ne olduğuna bakmadan bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bize nifak sokmaya çalışıyorlar, ayırmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biz ne demektir? Biz Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Suniyiz. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu cahillilere, be terör örgütünün kanmışlarına ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi teslim ederiz. Çok çalışıyoruz, çok gayret ediyoruz. Artık bu milletin çektiği yeter. Terör örgütünün geri bırakmaya ittiği bu kardeşlerimize, bu güzel şehirlerimizde bunların sona ermiştir. Ne olursuz bunlara yüz vermeyin. Bunlar burada yüz bulamasınlar. Sebebi şudur, 13- 14 yaşındaki çocukları dağa götürüp, kız çocuklarımızı kendi masasında meze yapan ahlaksızların inancı, değerleri, kutsalları yoktur. Diyarbakırlı gençlere sözümüzdür, vallahi kimseyi size musallat etmeyeceğiz. Artık çocuklarımıza, gençlerimize pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım. Onlar bizim ümidimizdir."



'KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE 90'A ÇAKIVERSİN TOPU GÖRELİM'



Konuşmasında kayyumdan önceki belediye yönetimlerini eleştiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Yıllardan beri Diyarbakır'ı idare ediyorlar. Şu iki yılda Diyarbakır'ın çehresi değişti mi, huzur geldi mi? Demek ki bunlar, ideoloji, kör bir anlayış üzerinde, paraları Kandil'e götürüyorlardı. Halkımızın istifade edeceği bir çok hizmet yaptık. Peki onlar ne yaptı^? Tam 507 kez Yüksekova havalimanına saldırı yaptılar. Diyarbakırlılar, bu ahlaksız oyuna son verelim. Bunu beraber gerçekleştirelim. Doğu ve Güneydoğu'da çukur olaylarında yaktıkları 25 bin konutu yaptık. Güçlü bir anlayışı hep birlikte ortaya koymaya çalıştık. Biz kimseye bağlı değiliz. Onların ipi Amerika'nın, Avrupa'nın elinde. Onların ipi Türkiye'yi şu an da çökertme planları yapanların ellerinde. Bizim elimiz sizin elinizde. Biz bu PKK terör örgütün ezer geçeriz, bundan bir endişeniz olmasın. Biz onlara ne yapacağımızı iyi biliriz. Ama sizden isteğimiz bunlara yüz verilmemesini etrafınızdaki herkese söyleyin."



Bakan Soylu konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerde bulunarak, "Siz, Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'a çakıversin topu görelim" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hatay'da (2)



YENİ STADYUMU İNCELEDİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan yeni stadyumu inceledi. Stadyumun 25 bin kişi kapasiteli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Şu an Hatay stadımızın incelemesini bitirdik. İnşallah Hatayımız 25 bin kapasiteli stadyumumuza önümüzdeki sezon kavuşacak ve Hataysporumuz burada yeni destanlar yazacak. Oldukça modern, UEFA standartlarına göre hazırlanmış. 25 tane locamız var ve tribünün tamamı kapalı, imalat kalitesi çok yüksek. Bitirdiğimiz zaman Hatayspor'un şu an mevcut maçlarını yaptığı yerde de 46 bin metre karelik alanda da millet bahçesi inşaasını Hatayspor buraya taşır taşımaz gerçekleştireceğiz" dedi.



Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, toplam 349 gram uluşturucu madde metamfetamin ve 5 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen, sokaklarda uyuşturucu madde satan kişileri 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Takibin ardından Doğu illerinden kargo ile kendilerine gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik geçen 27 Şubat sabahı Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 349 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi. 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., Ş.Ö., D.S., E.T., İ.D ve B.D. tutuklandı. Diğer şüpheli C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



