Dha Yurt Bülteni -18

OKUL MÜDÜRÜNDEN GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERE DAYAK İDDİASI, O ANLAR KAMERADA ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERE DAYAK İDDİASI, O ANLAR KAMERADA







ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.



Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü. Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyaya yüklendi.



Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Okul merdiveni başında bekleyen müdür



Derse geç kalan öğrencilerden hesap soran müdür



Öğrencilere tokat atıp montları çekmesi



Bazı öğrencilerin kulağını çeken müdür



Genel ve detay görüntüler



Haber: ŞANLIURFA,



===============================



APARTMANIN 1'İNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI: 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ







KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın 1. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedaviye alındı.



Yangın, akşam saatlerinde Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Ahmet Güneş'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evin bir odasını tamamen sardı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanı saran duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan üst katlardaki bina sakinlerini merdivenli araç ile tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen 6 kişi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Daha sonra olay yerine gelen ambulanslar ile Karamürsel Devlet Hastanesi'ne dumandan etkilenen 3 kişi daha kaldırılırken, 1 kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.



İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Yangın yerinden görüntüler



-Yanan dairenin içeriden görüntüsü



-İtfaiyenin çalışması



-Detay



HABER-KAMERA: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),



=======================



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KENDİ YAZILIMINI KENDİ KODLAMASINI KENDİ SİSTEMLERİNİ KURAN BİR TÜRKİYE İSTEDİK







CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.



Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Batı Gişeleri'nde AK Parti'liler ve halk tarafından karşılandı. Ardından Oktay, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Oktay'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit karşıladı. Polis tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçen Oktay, Vali Ümit'ten kentle ilgili bilgiler aldı. Fuat Oktay, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak düzenlenen Genç Kürsü programında partili gençlerle sohbet eden Oktay, daha sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Çorumlular Derneği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada dernek üyelerine hitap ederek, "Kendi yazılımını kendi kodlamasını kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik. Kendi sistemini kurandan savaş uçağı alıyorsunuz. Aldığınız savaş uçağının kimi dost kim düşman kabul edeceğine siz karar veremiyorsunuz. Eğer sistem sizin değilse. Eğer sistem sizin düşmanınıza dost diyorsa ateş etmiyor. Yani kendi geleceğinizle ilgili kendiniz karar veremiyorsunuz. Sistem dediğimiz şey bu kadar önemli" dedi.



'FETÖ'NÜN DE PKK'NIN DA İNİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Fuat Oktay, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın inlerine girdiklerini ve teröristlerin kaçacak delik aradıklarını belirterek, "İstikbalimize ve istiklalimize yönelen terör tehdidiyle de mücadele ettik ve ediyoruz. Biz onlara 'inlerinize gireceğiz' dedik. Girdi mi? Girdik. FETÖ'nün de inine girdik. PKK'nın da inine girdik. Adını ne verirlerse versinler alfabeden hangi harfi koyarlarsa koysunlar hepsinin inine de gireceğiz ve girmeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin ne sınır içinde ne de sınırın ötesinden Türkiye'ye meydan okumasına fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya kaçtılar. Kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bu da devam edecek. Kaçacakları yer kalmayana kadar bu devam edecek. Arkalarında kim olursa olsun. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerde de Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız. Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız" diye konuştu.



BİLGİSAYAR DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI



Oktay son olarak Bolu Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen 'Eğitime yüzde yüz destek' projesi kapsamında üniversite ve yüksek lisans kazanan öğrenciler ile hafızlık sertifikası alan bin kişiye bilgisayar dağıtım törenine katıldı. Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkarak konuşma yapan Fuat Oktay, "Burada bizim size verdiğimiz belediyenin size sunduğu sadece ve sadece bir araçtır. Aracı almak hedefe ulaşmak anlamına gelmiyor. Bilgisayarı alırsınız evin bir köşesinde de tutabilirsiniz, oyun da oynayabilirsiniz. Bilgisayarı alırsınız başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ama aynı bilgisayarı geleceği inşa etme adına da değerlendirebilirsiniz. Ben yürekten inanıyorum ki siz kendi geleceğinizi inşa etme adına bunu vesile bulacaksınız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



-Valilik ziyareti



-AK Parti ziyareti



-Çorumlular Derneği ziyareti



-Fuat Oktay'ın dernekteki konuşması



-Bilgisayar dağıtım törenine gelişi



-Fuat Oktay'ın törendeki konuşması



-Öğrencilere bilgisayar verilmesi



-Fuat Oktay'ın engelli vatandaşla sohbet etmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=======================



Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden önemlidir (2)



'KİMSE TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİN ARASINA GİREMEZ'



Çeşitli temaslarda bulunmak için Şırnak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne geçerek dün İdil ilçesinde kayalıklardan düşerek omurgası kırılan 22 yaşındaki çoban Aziz Akut'u ziyaret ederek, sağlık durumu ile ilgili y0etkililerden bilgi aldı. Buradan Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Pakdemirli, valilik makamında Vali Mehmet Aktaş'la basına kapalı görüştükten sonra çıkışta halka fidan dağıttı.



Bakan Pakdemirli, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda partilerlerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Pakdemirli, Şırnak'ın terör saldırılarında büyük travmalar yaşadığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın 1980'li yıllardan bugüne kadar ülkeyi istikrarsızlaştırmak için çaba harçayarak bölmeye çalıştığını anlatan Bakan Pakdemirli, "Gelirken uçakla baktım gerçekten çok güzel bir coğrafya burası. Buraları güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Terör örgütünün saldırıları bu bölgenin gelişmesinde hep engel oldu. Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla, kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Bu Kürt-Türk ayırımını yapanlar bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baksınlar, Meclis'in yarısından çoğu Kürt kökenlidir. Siz daha neyin kavgasını yapıyorsunuz. Kimse Türk-Kürt kardeşliğinin arasına giremez ve terör örgütü kesinlikle Türk-Kürt kardeşliğinin girmesine müsaade etmememiz gerekiyor" dedi.



'TÜRKİYE'NİN TÜRK KÜRT MESELESİ DİYE BİR ŞEYİ YOK'



AK Parti ziyaretinin ardından Bakan Pekdemirli, bir otelde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Pakdemirli, AK Parti dönemlerinden önceki devlet yöneticilerinin bölge halkına özür borcu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Devlet bugüne kadar yapacağını yapmış. Devletin bizim dönemimiz için demiyorum ama bizden önceki dönemler için bir özür borcu olabilir. Doğuya bir özür borcumuz olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca belli kesimler tek bir ulus devleti yaratmak uğruna ötekileştirilmiş veya varsayılmamış. Aleviler, Kürtler, şu bu, Sünni diye ciddi ciddi ayrımcılık yapmışız. ve herkesin etnik kimliğini istediği gibi yaşamasına da cumhuriyetin yeni yönetimi razı olmamış. O günde böyle bir ulus devletçi akımı varmış. Tek tip, tek tornadan çıkma toplum yaratmaya vesile kötü bir niyetle değil ama bazı kesimler yok sayılmış. Devletin bu konuda belki bir özre ihtiyacımız vardır. Ama zaten bunlar AK Parti döneminde olmamış. Şu an herkes istediği şekilde etnik kimliğini yaşayabilir. İstediğini yapabiliyor. Türkiye'nin Türk, Kürt meselesi diye bir şeyi yok. Kürt kökenli cumhurbaşkanımız oldu. Meclis başkanımız, yöneticilerimiz, bakan yardımcılarımız oldu. Bakanlığımızın teşkilatımızın belki yüzde 80'i doğu kökenli. Hepsi ile iyi anlaşıyoruz. Aslında Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden beri vardır. ve sonsuza kadarda olacaktır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------------



Bakan Pakdemirli'nin hastane ziyareti



-Valilik ziyareti



-Ak Parti İl binasında Bakan Pakdemirli'nin konuşması,



Bakan Pakdemirli'nin konuşması



-Genel ve Detay Görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



============================



TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (6)



'TERÖRLE MÜCADELEMİZE GÖLE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ereğli ilçesinde şehit aileleri, maden şehidi aileleri, gaziler, engeliler ve aileleriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, bazı kesimlerin teröristleri etkisiz hale getirdikçe siyasi manipülasyonlarla terörle mücadeleye gölge düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Her zaman tek millet, tek bayrak ve tek devlet dediklerini ifade eden bakan Selçuk, "Dün olduğu gibi bugün de Anadolu'yu barış ve adaletin hüküm sürdüğü kardeşlik coğrafyası halinde sürdürmeye önem arz ediyor. Biz böylesi bir kutsal dava içinde mücadele ederken birileri şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılmayı yeğliyorlar. Ama inanıyoruz ki aziz milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda da kahraman güvenlik güçlerimiz hiç tereddüt etmeden gerekeni yapmaya devam ediyorlar. Şehitlerimiz bizlere iki emanet bıraktı. Birincisi hepimizin can borcu olan vatanımız, ikincisi ise şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız. Devlet ve millet olarak bizler şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza minnet borcumuzu hiçbir zaman asla ödeyemeyiz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.



Ardından Ereğli Demir Çelik Fabrikasında çalışan işçileri ile bir araya gelen Selçuk, Ereğli ve Zonguldak'ın gerçekleştirdikleri sanayi hamlelerinin, kalkınmanın en önemli üssü olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, ardından ilçeye bağlı Gülüç beldesinde belediye başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Ardından iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelen bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Bir çok ülkede ağır etkileri olan küresel krizlere rağmen, ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik manipülasyonlara rağmen, Zonguldak maden sektöründe ki üretim gücü istihdama verdiği destek ile gurur kaynağımız oldu her zaman. Elimizde ki kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek daha çok çalışarak, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösteren illerimizden oldu. Ereğli' de bu gücü bizlere veren ilçelerimizden oldu. İş insanlarımızın azmi ile, sivil toplum gücü ile kanaat önderlerimizin feraseti ile birlik ve beraberliğimizin, sosyal dayanışmanın, kardeşliğimizin teminatı oldunuz. Bu anlamda her birinize teşekkür ederiz"



Bakan Selçuk, toplantının ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un ailelerle buluşması



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un toplantıda konuşması



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un ERDEMİR işçileri ile buluşması



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un işçilere hitaben konuşması



-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İş adamları ile buluşması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



=============================



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAKAYA: ANKET FİRMALARI BİZİ KANDIRIYOR







MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, anket şirketlerinin açıkladığı verilerin kamuoyunu yanılttığını belirterek, "Yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin Çerikli Belde Teşkilatı'nın aday tanıtım toplantısına ve MHP Kırıkkale İl Başkanlığı'nca organize edilen seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Karakaya'ya ziyaretinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu eşlik etti. Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anket şirketlerine güvenmiyorum" şeklindeki ifadesine hak verdiğini belirtti.



'ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİNE KATILMIYORUM'



Anket sonuçlarının kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu aktaran Karakaya, "Vermiş olduğumuz kanun teklifi, şu anda komisyonda. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Şimdi bir anket yayınlanıyor bir adayı yüzde 60 gösteriyor. Ama başka bir anket yayınlanıyor, aynı adayı yüzde 30 gösteriyor, yani bu kadar farklılığın olması şunu gösteriyor, demek ki burada bir güvensizlik var. Anketlerle ilgili künyeyi soruyorsunuz, bu anketi kime yaptınız bugün en basit bir anketin bilimsel esas ve kurallara uyarak maliyeti 30-40 bin lira. Türkiye genelinde çok daha fazla sadece bir ilden bahsediyorum" dedi.



'ANKET YAPMADIĞI HALDE YAPMIŞ GİBİ YAYINLAYANLAR, KENDİLERİ SÖYLÜYORLAR'



Anket sonuçları açıklanmadan önce kim tarafından, kaç liraya yaptırıldığı gibi hususların açıklanması gerektiğini aktaran Karakaya, şunları söyledi:



"Şimdi adam 3 güne bir anket yayınlıyor. Kim veriyor bunun parasını, söylemiyor. Sorulduğu zaman ise 'sır' diyor. Oysa kamuoyuna açıklanan anketlerin kim tarafından yaptırıldığı, kaç liraya yaptırıldığı, anket açıklanmadan önce burada bizim teknik olarak örneklimi dediğimiz anketin esasların bunların seçiminin hangi bilimsel esaslara göre yapıldığı, verilerin nasıl analiz edildiği mutlaka anket sonucu açıklanmadan söylenmesi gerekir. Hatta bunu açıklamadan yayınlayan yayın kuruluşlarına dahi cezalar vardır. Anket yapmadığı halde yapmış gibi yayınlayanlar kendileri söylüyorlar, bunu televizyonlarda itiraf ediyorlar. İstanbul borsasında bir şirketin hisse senedinin manipüle etmenin hapis cezası var. Bu yasa çıksın bu düzenleme yapılsın, herkes bilimsel esaslara göre araştırmalarını yapsın. Biz de o araştırmanın güvenlik derecesinin ne olduğunu bilerek evlerin nasıl tespit edildiğini, örneklemenin nasıl seçildiğini hangi bilimsel esaslar kullanıldığını bilelim. Dönüp, 'Bu ankete şu oranda güvenebiliriz, bu oranda güvenemeyiz' diyebilelim. Şu anda böyle bir şey yok, tamamen manipülasyon. Bu yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Mevlüt Karakaya'nın konuşması



Karakaya'nın vatandaşla selamlaşması



Seçim irtibat bürosunun açılışı



Genel ve detay



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



====================



GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 2 YARALI



GAZİANTEP'te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde İbrahimli Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baz, kullandığı damacana su yüklü 27 AB 261 plakalı kamyonu yakıtı bittiği için emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Organize Sanayi Bölgesi yönüne giden Hakan Toydaş yönetimindeki 06 BGY 467 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonun yolcu koltuğunda oturan Necmettin Durmaz ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakan Toydaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Mehmet Baz'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Polis ekipleri



Alkol kontrolü



Kaza yapan araçlar.



Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



================================



TİPİDEN MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU







BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde hafif ticari aracın kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan 7 kişi kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açarak kurtuldu.



Olay, Kiğı ilçesine bağlı Sancak beldesi Karababa Tepesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Akbaş yönetimindeki hafif ticari araç Bingöl merkeze gelirken kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan 7 kişi, kendi imkanlarıyla kürekle yolu 2 saatlik süren çalışmayla açarak aracın saplandığı yerden çıkartarak kurtuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yolda mahsur kalan vatandaşların kürekle yol açması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,



================

