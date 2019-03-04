Dha Yurt Bülteni - 18

Bakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı terörist teslim oldu (3)SOYLU, BEYPAZARI'NDA PROJE VE ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı terörist teslim oldu (3)



SOYLU, BEYPAZARI'NDA PROJE VE ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhur ittifakı Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan belediyeye ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bir aydan az bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.



'BAŞKANLIĞI AL MECLİS ÜYELİĞİNİ VER PAZARLIĞI'



HDP'nin bir yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu 'başkanlığı al-meclis üyeliğini ver' pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla bu ittifaka destek olduğunu söyledi. Soylu, "Bütçe görüşmelerinde Meclis'te, çukur eylemlerine müdahale eden benim jandarmam için, polisim için 'işgal askeri' diyen adamlar, bugün seçim ortamında 'Kürdistan'ı biz alacağız, Batı'da da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dediği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz." diye konuştu.



Bakan Soylu, toplantı sırasında önemli bir gelişme yaşandığını, bir vilayette HDP'nin kendi partileri içinde açlık grevi yapacakları bilgisini aldığını belirterek, "Emniyet güçlerine yarım saat içerisinde onları alın dedim. Demin telefon geldi aldılar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Bakan Soylu konuşması



Genel ve detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı







AKSARAY'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23), iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.



Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden detay



-Polisin inceleme yapması



Polisin kent merkezi girişi ve otogarda arama yapması



Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Misafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındı







KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, köy misafirhanesinde içkiyle birlikte oksijenli su içen Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol (43) hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov (36) ise görme yetisini tamamen kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı. Dün akşam, içki ile birlikte oksijenli su içen 2 arkadaş fenalaştı. Bugün akşam saatlerinde misafirhaneye gelen mahalle sakinleri, Yusupol ve Gurbonov'u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gurbonov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit eden sağlık ekibi, Gurbonov'u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sahyt Gurbonov'un görme yetisini tamamen kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Yusupol'un cansız bedeni ise olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntü



-Camiden görüntü



-Hastaneden görüntü



-Ölen şahsın fotoğrafı



-Yaralı şahsın fotoğrafı



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER - Dinçer AKBİR/ GÖLCÜK(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Kontrolden çıkan kamyon, kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı







MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 33 NCV 54 plakalı kamyon, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Şahin ile yanındaki Yasin Arık yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücü Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Arık'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kazaya karışan kamyonun görüntüsü



Kamyonun şöfor mahallinden görüntü



Kaza yerinden genel ve detay görüntü



Yoldan görüntü



Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Sakaryasporlu futbolculardan Amedsporlu bazı futbolcular hakkında suç duyurusu







TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amedspor ile Sakaryaspor mücadelesinin oynandığı sırada yeşil siyahlı bazı futbolcular, Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradığı öne sürdüler. Karşılaşmanın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedsporlu Çağlar ile bazı futbolcular tarafından kesici alet ile yaralandıklarını belirterek şikayetçi oldular, ayrıca maç içerisinde uyarmalarına rağmen hakemin ikazlarını dikkate almadığını söylediler. Konu ile ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine Amedspor Kulübünden yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "por sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz" denildi.



Dün, Diyarbakır'da Amedspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadelenin oynandığı sırada iddiaya göre Sakaryasporlu bazı futbolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Karşılaşmanın 1-1'lik sonuç ile tamamlanmasının ardından Sakaryaspor'lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirttiler. Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında Amedspor kaptanı Mansur Çalar'ın Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.



Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi. Küfür ederek, hakarette bulundu. Akabinde elindeki sivri bir cisimle yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerlerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Amedsporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhat Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.



Ferhat Yazgan ise, "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çağlar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek 'Hepinizi çizecem' dedi. Bunun üzerine cisim olduğunu hakem Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize buran Amedsporlu 21 numaralı oyuncu Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçitim" diye konuştu.



Dilaver Güçlü penaltıyı kullanacağı sırasında Mansur Çalar'ın saldırısına uğradığını öne sürerek, şöyle konuştu:



"Maç oynandığı sırada ilk yarıda 10. dakikalarda penaltı oldu. Penaltıyı ben kullanacaktım. Penaltı kullanmaya geçerken yanımdan geçen amedsporlu 72 numaralı Mansur Çalar isimli futbolcu elinde bir cisimle karın bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Ayrıca elinde cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim."



Tevfik Köse ise "Maç esnasında aynı takımda oynadığımız futbolcu arkadaşım Dilaver Güçlü'nün, Mansur Çalar tarafından karın bölgesinden sert bir cisimle yaralandığını öğrendim. Devre arasında soyunma odasında sol kolumda sert bir cisimle oluşabilecek yaralar gördüm. Kolumdaki yaraların Mansur Çalar tarafından yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.



AMEDSPOR KULUBÜNDEN AÇIKLAMA



Sosyal medyada konu ile ilgili yer alan paylaşımlar üzerine Amedspor Kulubü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Sakaryasporlu Dilaver Güçlü'nün karşılaşmada gerginliğe neden olduğu belirtilerek hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. Amedspor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Sakaryaspor maçının ardında rakip takım sporcu ve yayıncı kuruluşunun sporcularımız hakkında medyada asılsız haberleri üzerine açıklama yapmamız gerekli olmuştur. Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir. Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlamışlardır. Tv264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte ve kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Maçtan görüntüler



-Gerginlik anları



-Genel ve detaylar



Haber: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Yağış toprak kayması ve hortuma neden oldu



MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşanan yağmur yağışı nedeniyle toprak kayması ve hortum meydana geldi.



Tarsus ilçesinden yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak nedeniyle Kulak Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Sera naylonlarını uçuran hortum çiftçiler arasında büyük panik yaşanmasına nedeni olurken, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Öte yandan, yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 5'nci kilometresinde toprak kayması yaşandı. Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı. Trafik işaretleri ile sürücüler uyarılırken, olay yerine gelen yetkililer trafiğin alkışını kontrollü olarak sağladı.



Görüntü Dökümü:



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Hortumun görüntüsü



Havada uçuşan sera naylonları



Çevrede yaşanan panik sesleri



Genel ve detay görüntüler



Toprak kaymasından görüntü



Toprağın kaydığı yolun görüntüsü



Trafik levhaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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