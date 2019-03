Dha Yurt Bülteni -18

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu adliyede (2)



TUTUKLANDI



Bursa'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı İbrahim T., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



Koca dehşetini yaşayan Sakine: Hayatımı havaya ateş eden kadına borçluyum (2)



SAKİNE'YE KADIN MECLİSİ'NDEN DESTEK



Çorum Kadın Meclisi, kentte sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B.'nin bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B.' yle ilgili açıklamada bulundu, olayın hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Kadın Meclisi adına konuşan Eylem Aka Kaya, "Olayın olduğu gün Sakine, eşi tarafından vücudunun büyük bir bölümünden defalarca bıçaklanmış. Olaya tanık olan bir başka kadın elindeki tabancayla havaya ateş açarak Sakine kurtardı. Biz Kadın Meclisi olarak hep Sakine'nin yanında olacağız. Onun mahkemelerini takip edeceğiz. Sakine şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. 2 çocuğuna bakmaya çalışacak. Biz de ona her türlü desteği vereceğizö dedi.



Görüntü Dökümü:



Kadın Meclisi adına açıklama yapan Eylem Aka Kaya



-Detaylar



(SÜRE: 1.35 Dk ) (BOYUT 15MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ/ÇORUM,



Bakan Pakdemirli: Taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek" dedi.



Bakan Bekir Pakdemirli, Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında Enstitü Müdürü Uğur Pırlak'tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patates cipslerinin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada patates hasadı yaptı. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu ifade ederek, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibarıyla imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir" diye konuştu.



Enstitüde renkli patates cipsi üretildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Bugün aynı zamanda renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek. Çeşitli renklerde patateslerimizi gördük. Türkiye patateste tabii ki önemli bir ülke. 4- 4,5 milyon ton üretimi ve tüketimiyle dünyada birçok zamanda ilk 10'a giren bir ülke. Dünyada ortalama 35 kilogram patates tüketilirken Türkiye'de aşağı yukarı 50 kilogram patates tüketiliyor. Bu anlamda da patates tüketen bir ülke olarak kendi tohumumuza sahip olursak, yurt dışına tohumla ilgili paraları da göndermemiş olacağız. Katma değer, yerli ve milli olarak cebimizde kalmış olacak."



Görüntü Dökümü



------------------------



-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Patates Araştırma Enstitüsü'nde karşılanması



-Bakan Pakdemirli'ye cips ikram edilmesi



-Renkli cipslerden görüntü



-Bakan Pakdemirli'nin milli patatesleri incelemesi



-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması



-Milli patates hasadı yapması



-Detay görüntüler



SÜRE: 03'58" BOYUT: 263 MB



Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,



Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



VAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda meydana geldi. Hüseyin Çavaş yönetimindeki 65 DS 842 plakalı minibüs, seyir halinde olan Rıdvan Artan yönetimindeki 65 DD 244 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdulmacit Artan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan Artan, yolcular Hatice Ulum ve Erdem Ulum yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, minibüs şöförü Hüseyin Çavaş'ı gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-Olay yeri



-Kazada yapan araçlardan genel ve detaylar



-Olayda hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi cenaze aracına alınması



-Göşyaşı döken yakınları



-Detaylar



Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),



Duvarları çatlayan evlerinde nöbetleşe uyuyorlar



TRABZON'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde, bir süre önce ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle evlerinde derin çatlaklar, arazilerinde de yarıklar görülen yöre sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşıyor. İmkanları olmadığı için evlerinden çıkamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz, "Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. Uyku haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz" dedi.



Akçaabat'a bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde bir süre önce bazı evlerin duvarlarında ve zeminlerinde derin çatlaklar oluşurken, tarım arazilerinde de yarıklar görüldü. Mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine bölgede çalışma yapan AFAD ekipleri, evinin duvarlarında derin çatlaklar bulunan Hakkı Yılmaz'a ait 3 katlı bina için ön rapor hazırladı. Raporda; betonarme evin duvarlarında ağır hasar, tarım arazilerinde de çökmeler olduğu yönünde tespitlere yer verildi, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.



Büyük endişe yaşayan mahalle sakinleri, heyelan riski nedeniyle evlerinde nöbetleşe uyuyor. Yer altı suları nedeniyle yer yer kayma ve çökmelerin yanı sıra, bazı binalarda da eğilmenin görüldüğü bölgede, yöre sakinleri, geceleri duvarlardan sesler geldiğini söyledi. Mahalleli, tahliye uyarılarına rağmen, gidecekleri yerleri olmadığından, evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Gökhan Yılmaz'a ait evde yaşayanlar ise uyarıları dikkate alıp, duvarlarında çatlak oluşan evlerini boşalttı.



'GECELERİ NÖBET TUTUYORUM'



Evinde her geçen gün yeni yeni çatlakların oluştuğunu belirten Fadime Yılmaz, korku içinde her gece nöbet tuttuklarını anlattı. Yılmaz, "Evlerimiz son yıllarda yıkılmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde evlerde yamulmalar mevcut. Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. 'Çıkmamız gerektiği' bize söylendi ama gidecek yerimiz yok. Uyku zaten artık haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor gibi. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz. Her çatlama sesinden sonra duvarlardaki yarıkları kontrol ediyorum. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.



'SÜREKLİ GECELERİ SES GELİYOR'



Her geçen gün evlerinde çatlakların arttığını ve duvarlardan her gece sesler duyduklarını dile getiren Hakkı Yılmaz da "Evlerimizden sürekli geceleri ses geliyor. Sanki deprem oluyor gibi. AFAD görevlileri de geldiler. Buralarda inceleme yaptılar. Fakat 'Burada sel, deprem, felaket olmadığı için buranın afet bölgesi olduğunu söyleyemeyiz' dediler. Evleri can güvenliğimiz için boşaltmamızı söylediler. Yer altı suları yüzünden toprakta kayma oluyormuş. Taşınacak maddi gücümüz yok. Evler gün geçtikçe daha da yamulmaya ve çatlamaya başladı. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.



'EV YAN YATMIŞ DURUMDA'



Bahçede oturup evlerinin yıkılmasını bekledikleri söyleyen Yeter Yılmaz ise "Oğlum burada yeni yaptı evini. Ev yıkılıyor. Zaten ev yan yatmış durumda. 3 senelik bir ev ama binada sürekli çatlaklar ve çökmeler oluyor. Evi boşaltmak zorunda kaldık. Çocuklarım torunlarımla geliyorlar, eve giremiyorlar. Kapıda oturup, eve bakıp ağlıyorlar. Oturuyoruz bahçede, evin yıkılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Duvarları çatlayan evlerinde nöbetleşe uyuyorlar



Drone ile araziden ve binalardan görüntü



Evin içindeki çatlak ve yarıktan detaylar



Genel detaylar



Röpler



HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON- DHA



Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı



BATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık görevlilerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Gerkin, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gergin'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatttı.



Görüntü Dökümü



----------------



Olay yeri



Tarafların kavga etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BATMAN,



Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi telef edenler yakalandı



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek, telef eden 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Siverek'e 60 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaören Mahallesi'nde yaşayan ve akraba olan H.D., A.D. ile E.D., kırsal alanda, nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi fark etti. Koruma altındaki oklu kirpiyi köpekle korkutan 3 kişi, gizlendiği yuvasından çıkardı. Başına sopalarla vurulan oklu kirpinin üzerine, kaçmaya çalışınca köpek salındı. Saldıran köpeği oklarını fırlatarak, yaralayan kirpi, daha sonra bıçakla boğazı kesilerek, telef edildi. Oklu kirpiye işkence yaparken, cep telefonu kamerasıyla da görüntü çeken 3 kişi, bu anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüyü izleyenlerin tepki gösterdiği video üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti. Kimlikleri belirlenen H.D., A.D. ve E.D., Viranşehir'deki akrabalarının evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Adliyeye sevk edilen zanlılar



-Jandarma eşliğinde adliye götürülmeleri



-Adliye binası ve tabela



Kirpiye yapılan işkence



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



Artvinli iş insanından kimsesiz çocuklara sürpriz etkinlik



ARTVİNLİ iş insanı Nedim Koyuncu, 45'inci doğum gününü çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı. Yaşları 12 ila 18 arasında değişen 35 çocuk Çamlıhemşin'de bulundan Ayder Yaylası'nda düzenlenen 2 günlük gezi etkinliğinde eğlendi.



Artvinli iş insanı Nedim Koyuncu, 45'inci doğum gününü kutlamak için, Artvin Valiliği'nin izniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan yaşları 12 ila 18 arasında değişen 35 çocuk ve 14 kurum çalışanıyla birlikte Ayder Yaylası'na 2 günlük gezi etkinliği düzenledi. 35 kimsesiz çocuğa önce kıyafet alan ve birlikte yemek yiyen Koyuncu, daha sonra çocuklarla birlikte Rize Çamlıhemşin ilçesine hareket etti. Burada bulunan bir otelde konaklayan iş insanı ve çocuklar, yöresel sanatçıların tulum eşliğinde çaldığı birbirinden güzel şarkı ve türkülerle eğlendi. Daha sonra Ayder Yaylası'na çıkan grup, karda kayarak kış mevsiminin de tadını çıkardı.



'HOŞ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK'



Eşiyle birlikte doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutlama kararı aldığını ifade eden Nedim Koyuncu, geçtiğimiz yıl da kimsesiz çocuklarla Gürcistan'ın Batum şehrinde doğum gününü kutladığını söyledi. Koyuncu, "Geçen yıl eşimle aldığım kararla doğum günümü kimsesiz çocuklarla kutlama kararı almıştım. Geçen yıl Artvin Valiliği'nin izinleriyle yine 36 çocuğumuza Gürcistan'ın Batum şehrine iki gün süren bir gezi programı düzenledik. Çocukların çok mutlu olduklarını görünce bu yıl da doğum günümü yine bu özel çocuklarla kutlamak istedim. Artvin Valiliğimizin izinleriyle 35 çocuğumuzu otobüslerle Artvin'den alarak iki gün günlük Rize'nin ünlü Çamlıhemşin ilçesine gezi programı düzenledik. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçirdiklerine inanıyorum. Onlara konserler ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek hoş vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık" dedi.



'ÇOCUKLAR MUTLU OLDUKÇA BEN DE MUTLU OLDUM'



Nedim Koyuncu bir farkındalık yaratmak istediğini söyleyerek, devletin ve hükümetin çocuklara sahip çıktığını ve en iyi şekilde hayata hazırladığını belirten Koyuncu, "Bizlerin de vatandaş olarak, birey olarak üzerimize düşen görevler var. Farkındalık yaratmak istedim. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlara çok değer veriyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Hayatımda ikinci kez doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım" diye konuştu



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Çocukların kıyafet alış verişi



Ayder'de kayak yapmaları



Röp ve detaylar



HABER KAMERA: ARTVİN,

