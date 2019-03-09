Dha Yurt Bülteni - 18

Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (3)MARMARİS'TEN BODRUM'A GEÇTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te miting yaptıktan sonra Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı.

Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (3)



MARMARİS'TEN BODRUM'A GEÇTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te miting yaptıktan sonra Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yolu Muğla kent merkezi çıkışı ile Yatağan ve Milas ilçelerinde partililer tarafından kesildi. Buralarda partililerden seçimler için çalışmalarını ve desteklerini isteyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Bodrum Otogarı inşaatının temel atma töreni için Torba Mahallesi'ne gitti.



BAŞKAN ADAYININ KÜRSÜ HEYECANI



Törende Muğla'daki yatırımların tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından ilk olarak konuşan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın kürsüdeki heyecanı dikkat çekti. İlçe sakinlerinden, sözlerini yerine getirmemesi durumunda ilginç bir istekte bulunan Ahmet Aras, "Kardeşliğin teminatı olarak rantın değil, halkın belediyeciliğini yapacağız. Üretimi artıracağız. Garanti alımlı ürün yetiştiriciliği yapacağız. Bodrum, kültür ve sanatın başkenti olacak. 5 bin yıllık tarihi olan Bodrum'u, dünyanın kültür ve sanat merkezi haline getireceğiz. Biz ekmeğimizi aşımızı eskiden sadece turizmden alıyorduk. Bodrum'u, beklenen, özlenen turizm merkezi haline getireceğiz. Turizmi sadece 2 aya yaymayacağız. Bütün yıla yayacağız, çeşitlendireceğiz. Hiçbir kesimin, rantın değil Bodrum'un belediye başkanı olacağız. Bodrum'dan almaya değil, vermeye geliyoruz. Ben bunları yapamazsam kirli çamaşırlarınızı alıp belediyenin önüne gelin ki ben de yapamadığımın farkında olayım ve utanayım, yüzüm yukarı kalkmasın" dedi.



CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Osman Gürün de, "Burası Bodrum'un otogar ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak kalitede olacak. Kendi elektrik giderini çatıdaki güneş panellerinden karşılayacak. Sürücülerin dinlenmesi, yatmaları için başka yerde tesis yapacağız. İlçe içindeki trafiği azaltmamız lazım. Ne yapılırsa yapılsın trafiğin azaltılamadığı bir durum yaşıyoruz. Otogarın şehir içinden çıkmasıyla önemli bir rahatlama sağlanacak. İlgili kurumlarla Bodrum'un trafik sorununu çözecek başka alternatif yollar olur mu, beraberce bunları tartışacağız. 1,5 yıl içinde burası açılacak" diye konuştu. Osman Gürün ayrıca Bodrum'un sorunları ve bunlara karşı yapacakları projeleri de konuşmasında anlattı. Konuşmalar sırasında, kürsünün yanında işitme engelliler için de bir görevli bulundu, işaret diliyle konuşmaların çevirisini yaptı.



DSİ'NİN YAPTIRDIĞI SU İSALE HATTI ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ



Adayların konuşmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye geldi. "Biz martın sonu bahar dedik ama siz baharı getirmişsiniz" diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın kürsüdeki heyecanını da değinip, "Ahmet Başkan oldukça heyecanlı. Neden heyecanlı olmasın, heyecanı dolayısıyla yeni belediye başkanını kutluyorum. Heyecan güzel, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, özveriyle yapmak istiyorsunuz, rahat koltuklarında oturmayacaksanız. O genç birisi, Bodrum'a ve Bodrumlulara hizmet etmek istiyor. Onu bir alkışlayalım" dedi.



Bodrum'un suyunun öteden beri tartışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kim getirir suyu? DSİ. Öyle bir getirdi ki bin kez patlıyor. Başkan onu nasıl teslim alsın. 'Bırakın bizi yapalım' diyor. Ona da izin vermiyorlar. E doğru dürüst yap o zaman. Kime yaptırmış bu isale hattını? Malı götürenlere yaptırmış. Yazık günah değil mi? Biz bir şeyi yaptığımız zaman oturur doğru dürüst yaparız. İşi ehline yaptırırız. Vatandaşın paralarını birilerine tahsis edip, birilerine bir şeyler verirseniz bu doğru değil. Belediye başkanlarından iki şey istiyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bulunduğunuz beldenin, büyükşehrin belediye başkanısınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Nokta. Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğer belediye başkanlarının uygulamaları bizim ahlakımızda, inancımızda yok. 'Fakir mahallelere ayrıcalıklı hizmet götürün' diyorum. Başkan planlanan yatırımlarını anlattı, '2 milyar 400 milyon TL yatırım yapacağım' dedi. Harcanan para kimin parası? Sizin parasınız. Bunun hesabının kime verilmesi lazım? Size. Harcadığı her kuruşun hesabını veriyorsa başkanımız o zaman görevini yapmış demektir" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK SORUNU VAR'



Bodrum'a 80 ilden vatandaşın geldiği de vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki pankartlardan örnekler okuduktan sonra, "Türkiye'de pek çok sorun yaşanıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Tanzim satış kuyruğuyla, işsizlik kuyruğu. Geçimini sağlayamayan insanların oluşturduğu işsizlik kuyruğu. Bütün bunların hepsi aşılır. Önümüze sorun koyuyorlar, 'Beka sorunu var' diyorlar. Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Çalışıyorsa herkesin işi gücü aşı varsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülkede üniversiteler bilgi üretiyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülke bütün komşularıyla sorun yaşamaz, Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış' diyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bugün 'beka sorunu' diyorlar. 17 yıl önce niye yoktu? Neden beka sorununu önümüze koyuyorlar. Milleti tehdit ediyorlar. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi. Nasıl oldu da 'Türkiye'de beka sorunu var' dendi? Kendilerinin beka sorunu var. Gidecekler, evet martın sonu bahar. Koltuğa yapışmanın bir alemi var mı? Milleti tehdit etmenin bir alemi var mı? Her sorunu çözeriz. Neyle? Akılla, bilimle, dayanışmayla, sevgiyle, çözeriz. Çözmenin birinci yolu herkesi kucaklamak, çözmenin ikinci yolu toplanan verginin herkese hesabını vermek" ifadelerini kullandı.



Osman Gürün'e yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan, gökdelenler dikseydin, Erdoğan seni elinin üzerinde taşırdı. 'İşte istediğimiz belediye başkanı' derdi. Başkanımız, 'Şehirleri, denizleri, koyları koruyalım' diyor. Düşman oluyor. Olursun. Niçin? Ranta teslim etmiyor. Bir kent varsa, o kentlerde yaşayan insanlar varsa, orada rant da vardır, rant alanları yaratırsınız. Soru şu; Ranttan kim yararlanacak, ranttan 5 kişi mi yararlanacak yoksa o kentte yaşayanlar mı yararlanacak? Yani rantın kentin tamamına verilmesi lazım. Biz bunu arzu ediyoruz ve bunu yapacağız" dedi.



CHP'YE ELEŞTİRİLERE YANIT



"Bir şeyi unutmayın; bu ülke kolay kurulmadı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Asla unutmayın; Tarihinde, coğrafyasında, toprağında, denizlerinde binlerce şehit kanı var. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Uzun mücadeleler sonrasında kuruldu. Cumhuriyet'i kuran kadro Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının kurduğu ilk siyasi partinin adı CHP'dir. Biz CHP olarak Kuvayı Milliye'nin, Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedefleri 21'inci yüzyılda da aynen takip ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladık. 'Vatanımız, bayrağımız bir' diyorsak herkesi kucaklayacağız. Her siyasi partiye saygı duydum. Ama yeter ki ülke güzel yönetilsin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmiyorsa bir şey yok."



Ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Ayın 31'inde sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek isterim. Şimdi bir ittifak yapıyorlar, adına 'Cumhur İttifakı' demişler. Suriye'deki kendi topraklarını, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprakları düşmana bırakıp kaçanlara biz milliyetçi diyebilir miyiz? Onların yanında duranlara milliyetçi diyebilir miyiz? Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın yüzde 49,9'unu Katar ordusuna satanlara milliyetçi, Ülkücü diyebilir miyiz? Onların yanında duranlara milliyetçi diyebilir miyiz? Bana bir örnek gösterin dünyada. Kendi silah fabrikasını yabancı ordulara satanlar, burası bez ayakkabı fabrikası değil. Cam, televizyon fabrikası değil, silah fabrikası. Sonra da kalkacaksınız CHP'yi suçlayacaksınız. CHP'yi suçlamanız için ya da ağzınıza almanız için önce ağzınızı bir temiz yıkayacaksınız. Sonra ağzınıza alacaksınız. Bizim milliyetçilik anlayışımız, vatanını sevendir. Elinizi vicdanına koyun, vicdanınız 'evet' diyorsa 6 okun altına mührünüzü basın. Bunu istiyorum" diye konuştu.



MEHMET KOCADON'U İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ



Bodrum'da CHP'den istifa edip Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'u isim vermeden eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman belediye başkanlığı, bir kişi için ömür boyu yoktur. Bir dönem, iki dönem, üç dönem yaparsın. Takdir edilir, genel merkez der ki, sen çekil, başkası olsun, der. Yanlış mı yaptık? 'Ben de isitifa ediyorum.' Ne demek bu? Ömür boyu mu yapacak? Hizmet yarışıdır bu. Ömür boyu bir kişiye tahsis edilmiş bir şey değildir. Belediye başkanımız laf aramızda yakışıklı, heyecanlı. Bodrum'a Bodrumlulara hizmet etmek istiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Osman Gürün'ün de hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin adaylarına destek verilmesini isteyerek konuşmasına son verdi.



Konuşmasından sonra çeşitli hediyeler verilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındakilerle butona basıp otogarın temelini attı. Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Alandan görüntü.



Konuşmalardan görüntü.



Genel ve detay görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet Can MERAL, kamera: Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),



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Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu (2)



MİLLET BAHÇESİNDE ESKİŞEHİRSPOR ANISI OLACAK



Eskişehir'de il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eylem planları içerisinde her kente millet bahçesi yapmak istediklerini söyledi. 2023 yılında kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istediklerini anlatan Bakan Kurum, "Bu doğrultuda sadece illerimizde değil, ilçelerimizde de millet bahçesi uygulamaları yapıyoruz. Eskişehir'de eski stadının olduğu yerde gerçekten hem Eskişehir'e hem de Eskişehirlilere yakışacak 55 bin metrekarelik alanda örnek bir millet bahçesini ihalesini yaptık ve bugünde yer teslimi yaptık. 2019 yılı içerisinde bitirmeyi planladığımız bu alanda yaklaşık 2 bin metrekarelik gölet, içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanları, altında da yaklaşık 600 araçlıkta otoparkı var. Bu tamamen yerin altında, üstünde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın gezip dolanacağı dinlenme alanlarının dışında hiçbir yapı yok. Sadece millet kıraathanemiz var. Şehrin merkezinde çok önemli bir lokasyonda millet bahçesini kazandırmış olacağız. Bu projemiz içerisine Eskişehirsporumuzun hatıralarını yaşatmamız gerekiyor. O anlamda da o santra çizgisinin bir örneğini de o millet bahçesinde koruyacağız" dedi.



'BAHÇENİN ADI ALPARSLAN TÜRKEŞ OLACAK'



Eskişehir'de ikinci millet bahçesinin Karapınar vadisinde yapılacağını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bahçeye MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş adının verildiğini söyleyerek şöyle devam etti:



"Projeleri başlatıyoruz, yaklaşık 60 bin metrekarelik alan içerisinde Alparslan Türkeş millet bahçesi yapımı için Odunpazarı Belediyesi'ne destek olmak suretiyle bu projeyi yapacağız ve 2 millet bahçesi Eskişehir'de olacak. Türk dünyasının başkenti olduğunu o hatıraları da yaşatacak öğelerde yer alacak. Bu bölgemizde Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i kapsayan Frigya vadisi projemiz var. Afyon da başladık diğer illerde yapımına ilişkin süreçleri birlikte yönetiyoruz. Eskişehir bu proje de önemli bir ilimiz. Binlerce yıllık yerleşimlerin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması amacıyla Frigya vadisi projesini de valiliklerimizle birlikte yürütüyoruz. Aslında bu millet bahçelerinin de ötesinde çok güzel bir rekreasyon ve gezinti alanı olacak. Orada tarihin ve kültürün ön plana çıktığı önemli bir proje olacak"



'5 YILDA 1.5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'



Bakan Kurum, açıklamalarının ardından partisinin Odunpazarı ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'ne geçti. Buradaki toplanan partililere seslenen Bakan Murat Kurum, Kartal'da çöken binayı hatırlatarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini söyledi. Kurum, "Bir ay önce Kartal'da bir binamız çöktü ve altında 21 canımız gitti. Bir çok annemiz ağladı, bir çok ocağa ateş düştü. Biz istiyoruz ki artık hiçbir ocağa ateş düşmesin, hiçbir anamız ağlamasın. 72 saat sonra o göçük altından bir anneyi kucağında yavrusuyla çıkardık. Cenazelerini aldık, annesinin o göçük altında yavrusunu koruyabilmek için üstüne kapaklanmış. İkisinin de ancak cenazesini alabildik. İstiyoruz ki başka acılar bu ülkede yaşanmasın. Bugüne kadar 82 bin canımız gitti. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde bizim bu dönüşümü el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. Bu dönüşümü sizin rızanız çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz. 20 yıl içerisinde ise değerli kardeşlerim sizlerin de desteğiyle inşallah o kentsel dönüşüm sürecinin tamamını bitirerek 6.7 milyon konutu dönüştürmek istiyoruzö diye konuştu.



'KÜRDİSTAN'A OY VERECEĞİZ' SÖZLERİNE TEPKİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Edremit Belediye Başkan adayı CHP'li Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin ve bir iş adamı arasında geçtiği öne sürülen 'Kürdistan'a oy vereceğiz' sözlerini televizyonda izlediğini belirterek tepki gösterdi. CHP'nin seçim sloganı olan 'Mart'ın sonu bahar' sözlerini de eleştiren Bakan Kurum, "Biz bu projeleri yaparken, diğer taraftan illet ve zillet ittifakı kuruluyor. Bu ittifak terör örgütünün uzantısıyla birlikte hareket ediyor. Daha az önce televizyonda dinledim. Diyorlar ki 'Biz Kürdistan'a destek vereceğiz'. ya bu millet sana izin verir mi? Bu millet 15 Temmuz sana izin vermedi ki şimdi versin. Bu teröre vermedik, PKK'ya vermedi, FETÖ'ye destek vermedi sana verir mi? Bu zillet ittifakı diyor ki 'Mart'ın sonu bahar'. Bende buradan Gündoğdu'dan diyorum CHP döneminde bu ilçe, bu şehirler, köyler ne zaman bahar ki bu Martta görsün değerli kardeşlerim. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin belediyeciliğiniz çöp, çamur, çukur olarak milletin hafızalarına kazınmıştır" dedi.



Bakan Kurum, beraberindeki Eskişehirli milletvekili ve belediye başkan adaylarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne geçerek sanayi esnafıyla bir araya geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Gündoğdu Mahllesi açık hava toplantısı



-Bakan Kurum'un konuşması



-Partililer ve kalabalık



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-



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CHP'Lİ GÖKHAN: KENDİMİ EN GÜÇLÜ HİSSETTİĞİM DÖNEMDEYİM







ÇANAKKALE'de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tekrar Belediye Başkan adayı olan mevcut Başkan Ülgür Gökhan, partililerin katılımıyla yeni döneme dair projeler ve CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarını tanıttı. Başkan Gökhan, "Bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı. Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim" dedi.



CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, bir otelde partililerin katıldığı toplantıda yeni döneme dair projeler ve CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarını tanıttı. Toplantı salonuna partililerin büyük bir sevgi gösterisi arasında gelen Gökhan, eşi Hale Gökhan ile partilileri selamladı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, İlçe Belediye Başkan adayları ve partililer katıldı.



'KENDİMİ EN GÜÇLÜ HİSSETTİĞİM DÖNEMDEYİM'



Partililere, Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan'ın 5 yıl boyunca kentte yaptığı hizmetler slayt gösterisiyle izletildi. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde sürekli artan bir başarıyla partinin bayrağını hep yukarılara taşıdığını belirterek, "Ama belediyenin kapısından girince asla partizanlık yapmadım. Sizler bana güvendiniz. Şehrinizi bana emanet ettiniz. Beni güzel Çanakkale'yi temsil etme onuruna layık gördünüz. Bende sizlerin desteğiyle yeni dönemde de Çanakkale'de tarihinden iyi tanıdığım sosyal demokrat belediyeciliğin meşalesini gururla ve onurla taşımak için tekrar yola çıktım. Şunu belirtmek isterim ki, bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı. Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim. Çünkü her geçen gün artan deneyimime ek olarak bu dönem ön seçimde sizler tarafından bu göreve seçilen aday olarak yoluma devam ediyorum. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine kenti sizlerle birlikte yönetmek için özgülüğün, eşitliğin, farklılıkları barış içinde yaşamanın hazzını sürdürmek için, barış ve özgürlüklerin kentinden geleceğe umutla bakmak için, sizlerle birlikte yeniden varım diyorum" dedi.



Gökhan konuşmasının ardından tekrar Belediye Başkanı seçildiği takdirde 5 yıl boyunca yapacağı projeleri slayt gösterisiyle anlattı. Toplantı, CHP Çanakkale Belediye Başkanı ve adayı Ülgür Gökhan'ın tek tek sahneye CHP'nin Belediye Meclis ile İl Genel Meclis adaylarını çağırarak, tanıtmasıyla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Ülgür Gökhan'ın salonda partililer tarafından karşılanmasından görüntü.



-Toplantıdan görüntü.



-Ülgür Gökhan'ın konuşma görüntüsü.



-Ülgür Gökhan'ın projelerini anlatmasından görüntü.



-Ülgür Gökhan'ın Belediye Meclis ve İl Genel Meclis adaylarını tanıtmasından görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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ŞANLIURFA'DA ESNAFIN MARUL KAVGASI: 1 YARALI, 1 GÖZALTI







ŞANLIURFA'da, halde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Ticaret Merkezi Pazarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbarla gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.



Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İşyerinde çıkan kavga



Birbirlerine saldıran esnaflar



Kavga eden esnafları ayırmaya çalışanlar



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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