Dha Yurt Bülteni -18

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşen 5 yaşındaki Yağmur Aydın hayatını kaybetti.

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti







BURSA'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşen 5 yaşındaki Yağmur Aydın hayatını kaybetti.



Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Akıncılar Mahallesinde oturan Muhsin ve Garipşah Aydın beraberlerinde çocukları Yağmur ile halı yıkamak üzere dere kenarına gittiler. Aydın çifti halı yıkarken derenin içine giren yağmur, dengesini kaybedip düşerek sürüklenmeye başladı. Dereye düşen çocuğunun peşinden koşan Muhsin Aydın, yaklaşık 500 metre derede sürüklenen Yağmur'u çalılara takılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin sudan çıkardığı küçük kıza, sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yağmur Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü



------------------------------



-Ambulansın hastaneye gelişi



-Minik kızın sedyeyle ambulanstan indirilmesi



-Dereden detay



-Jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlardan detay



-Detay



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ BURSA



==================



Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız (3)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKKARİ'DE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın ardından miting için Hakkari'ye geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Kışlası'ndan mitingin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik binası önüne geçti. Hakkarililer yol boyunca Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki platforma çıktıktan sonra bir süre AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlanan 'Nereden Nereye' isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Türküleri çiçeklerinden, çiçekleri türkülerinden güzel Hakkari. Medreseleri ile yüzyıllarca Anadolu coğrafyasını doyuran Hakkari. Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı gönderiyorum" diyerek başladı.



'HAKKARİ AYDINLIĞI DA GÖRDÜ, TERÖR KARANLIĞINI DA'



Yoğun bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikbali için çok kritik bir seçimin arifesinde yine Hakkari'nin huzurunda olduklarını belirterek, "Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasınız, bambaşkasınız. 20 gün var. El ele vereceğiz. Kalkınma yolunda çok büyük mesafe almış olan Hakkari'yi çok daha ileriye taşıyacağız. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler verdiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği bu güzel kente güzel hizmetler verdiler. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında ne kadar güzel hizmetlerin geldiğini gördünüz mü? Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmak için çalıştığını görünce hangi güzelliklerin geldiğini gördünüz mü? Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da. Emniyet ve huzuru da gördü, sokak çetelerinin baskısını da. İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kayyumlar aracılığı ile zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu inşallah 31 Mart'tan sonra da devam ettireceğiz" dedi.



'EZAN, BAYRAK DÜŞMANLIĞI YAPAN EDEPSİZLER'



İstanbul'un göbeğinde ezan, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' diyor; Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere. Bakın İstanbul'un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini bekliyoruz. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesi ile bastırmaya çalışan, edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasından kim var; CHP var, HDP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da göstermeyiz, fırsat da vermeyiz."



'ETLE TIRNAK GİBİYİZ, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'yi gelişini de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi, örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar; biz ise bayrağımızla yürüdük, yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Ezana düşmanlık eden, bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz. Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele birlikte geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Teröristler rahatsız olsa da bölücüler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz" ifadelerini kullandı.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş Başkan Sezai Temelli oraya nasıl olduysa gelmiş, Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor, 'Kürdistan' diyor. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Güneydoğu var, Doğu Anadolu var. 'Kürdistan' nerede var; Irak'ın kuzeyinde. Sezai efendi eğer 'Kürdistan'a gitmek istiyorsan buyur git ama sen kalkıp da ülkemi asla bölemezsin. Sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz" dedi.



Kentteki yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik. Terör yasaklardan, cahillikten, imkansızlıktan, çatışmadan beslenir. Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. Şehrimize 10 bin kapasiteli stadyum yapıyoruz. Bu yıl içinde inşaası için adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz. Plan proje ve ihale çalışmaları devam eden 10 sağlık projemiz var. İmar Barışı ile 15 bin 777 Hakkarili kardeşimizin sorununu çözdük. Havalimanının yolcu trafiği geçen yıl 191 bine ulaştı. Daha da artması lazım. Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmak için yer seçimine başladık. Organize sanayi olmayan tek bir ilimiz bile kalmayacak. 2 yıla kadar Yüksekova'ya da doğal gaz arzını sağlayacağız" dedi.



Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisini dinlemeye gelenlere bez torbalarda çay dağıttı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



HAKKARİ



=================



Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)



ARTVİN'DE HALKA SESLENDİ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Artvin'de Çayağzı Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün şişirdiğini ve ipinin Kandil'de olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye bir seçime daha giderken, bir tarafta Cumhur İttifakı ile bu milletin bekası için, birliği, beraberliği, kardeşliği için 15 Temmuz günü kurulmuş ve pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş olan bir ittifak var. Bir tarafta bu memleketi, Artvin'i, güzel ülkemizi nasıl büyütürüz, nasıl projelerle daha fazla iş imkanlarıyla daha ileriye götürürüz diye düşünen bir Cumhur İttifakı var. Bir diğer tarafta da adına Millet İttifakı dedikleri ama benzemezlerin bir araya gelerek kurdukları bir ittifak var. Projeleri ne? Vaatleri ne? Artvin'e bir şey mi vaat ediyorlar, Türkiye'ye bir şey mi vaat ediyorlar. Hayır, sadece AK Parti gitsin, huzur, istikrar, 17 yıldır süren hizmetler yapan bu iktidar gitsin. Ne olacak, olursa olsun. FETÖ'nün şişirdiği, balonun ipini kandilin tuttuğu bu ittifakı, bu balon ittifakını, 31 Mart'ta sandıkta patlatmaya hazır mıyız? Türkiye, Türk milleti ne zaman başı dik ileriye yürümek istese, hep tuzak kurmak istediler. Hep senaryolarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Sokak olayları yaparak, Gezi Parkı eylemleri ile ülkeyi karıştırmak istediler. Yetmedi yargı darbesiyle bu ülkeyi ele geçirmek istediler. Yetmedi Kobani olaylarıyla bu ülkeyi, bu sokakları karıştırmak istediler. Hiçbirinde başaramadılar, 15 Temmuz'da, F-16'larla geldiler, tanklarla geldiler ama bu millet 'Türkiye bölünmez, vatan geçilmez' dedi."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışından görüntüler



Bakan Abdülhamit Gül'ün konuşması



Detaylar



Boyut: 407 MB



Haber Kamera: Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR/ARTVİN,



=======================



Öğrencilerin tahliye edildiği servis minibüsü, alev alev yandı



SAMSUN'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü aniden alev aldı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.



Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Hüseyin K. idaresindeki 55 C 0309 plakalı servis, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücüsü, öğrencileri servisin dışına çıkararak yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------



Servis sürücüsünün yangına müdahale etmek istemesi



Yangının büyümesi



İtfaiyenin olay yerine gelmesi



Yangının söndürülmesi



Yanan servisten detaylar



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



===================



Datça'da piknikte kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor (2)



İZ KÖPEKLERİ 'MERAK' VE 'CEVHER' TARAFINDAN BULUNDU



Muğla'nın Datça ilçesinde, yakınları ile dün gittiği piknikte ormanlık alanda ortadan kaybolan 69 yaşındaki Emine Özer, bugün saat 19.00 sıralarında kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Domuzçukuru mevkiindeki, jandarmanın iz takip köpekleri 'Merak' ve 'Cevher' ile yaptığı aramada bulundu. Sahilde bitkin halde bulunan Özer'in, Sahil Güvenlik botu devreye girdi. Bot ile bulunduğu yerden alınacak olan Özer'in, önce Datça Limanı'na getirilecek, buradanda ambulansla tedavisi için Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı bildirildi.



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



=========================



Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük (2)



TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Proje Bazlı Teşvik Paketi'nden yararlanarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından yaptırılan 'Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.



Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi. Hedeflere koşar adım yürünülen her dönemde, farklı engeller çıkarılarak milli iradeye darbe vurulmaya çalışıldığını, bugün de farklı ekonomik spekülasyonlarla Türkiye'nin yıldırılmaya çalışıldığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:



"Bugünün Türkiye'si artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla ile 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz. Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları' modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe katettik. Bunun sonucunda, 2019 Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik."



"Lisansız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık" diye sözlerini sürdüren Bakan Fatih Dönmez, şöyle dedi:



"Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavat yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı. Bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getireceğiz. Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak istiyoruz.Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yerine 'Made in Turkey' damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde merkez ülke konumuna gelecek."



Bakan Dönmez, enerji teknolojilerinin bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacağını, yapay zekaların, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyılda teknolojiyi geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Dönmez, yenilenebilir enerjinin bu alanda ciddi potansiyeli olduğunu, güneşten jeotermale, rüzgara kadar her alanda potansiyelin çok yüksek olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmanın kendi ellerinde olduğunu dile getirdi. Dönmez, şunları dedi:



"Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak, benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak hayata geçmesine cesaret verecektir. Bugün ilk adımı atacağımız bu yatırım 1500 kişiye istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecektir. Yıllık 1000 megavat üretim kapasitesine sahip. 621 bin metrekare arazi üzerine 125 bin metrekare kapalı alana sahip bu büyük yatırım üretimimize önemli bir katkı sağlayacak. Bu yola, bu ülkenin insanına, kaynağına, enerjisine güvenerek yola çıktığımızı söylemiştik. İnsan gücü, yatırımcısı ve milletimizin desteği bizleri mahcup etmedi, biz de bu yolculukta taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz ve bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan, her türlü engele rağmen bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."



Temel atma töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Bakan Dönmez, Halisdemir'in ailesine başsağlığı diledi.



Şehitlik ziyaretinin ardından Bakan Dönmez, Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Temel atma alanı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklaması



Bakana plaket verilmesi



Temelin atılması



Haber-Kamera: Ali Kadı/NİĞDE,



================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyaca Ünlü Cerrah Uyarıyor, Mide Botoksu Yaptırmayın

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık

Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi