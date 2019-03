Dha Yurt Bülteni-18

Kurtulmuş: Türkiye eski Türkiye değilAK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi...

Kurtulmuş: Türkiye eski Türkiye değil



AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanıp, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil" dedi.



Sinop'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boyabat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'dan ilçe hakkında bilgiler aldı, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, insansız hava araçları için kapıda bekleyen bir Türkiye istendiğini belirterek, "Şimdi biz kendi insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Allah'a çok şükürler olsun yaptık. Teröre karşı başarılı olmamızın ana sebeplerinden birisi budur. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. İçerisinde bulunduğumuz çevre Türkiye topraklarının dışarıdan gelecek füze saldırılarına karşı korunmasını zaruri kılıyor. ABD'ye diyoruz 'Bize patriot verin', 'Vermem' Neden olmaz, 'Siz PKK ve YPG ile savaşıyorsunuz' aslında dilinin altındaki bakla bu. 'Sen onlarla savaştığın için ben sana vermem. Ben bunu Ruslardan alacağım' alamazsın. Yok böyle bir şey" dedi.



'KİMSEYLE KAVGA ETMEZ, SORUN ÇIKARMAYIZ'



Türkiye'nin bu seçimlerde de bir kez daha istikrardan yana oy kullanacağını kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi sandıklardan çıkardıktan sonra ülkemiz önemli hamleler yapmaya devam edecek ve kendi savunma sistemlerini kuracaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Nasıl ki her darbede 'höt' deyip kaçacak bir siyasi irade yok ise herhangi bir ambargo tehdidinden korkup, tırsacak bir siyasi kadro da yok. Biz ABD ile de Rusya ile de eşit olarak konuşuruz. Sen ABD isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben Türkiye'yim. Dostluk, ittifaklar başımız üstüne. Kimseyle kavga etmez, kimseyle sorun çıkarmayız. Ancak sorun çıkaranlar da sorun çıkaracaklar diye tehditlerinden yılmayız. Türkiye asla bir daha IMF'nin karşısına gitmeyecek. Bu millet, nasıl antidemokratik yollarla, meydanlarda, sokaklarda Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmesine müsaade etmediyse Erdoğan karşıtı ittifakların sandıklarda da başarılı olmasına müsaade etmeyecek. Yani oylarıyla, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak, Türkiye'nin önünü açacaktır."



Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirerek binada incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü:



-Numan Kurtuluş Belediye Ziyareti



-Numan Kurtuluş Açıklamaları



-Kültür Merkezi Açılışı



-İncelemeler



-Detay



(SÜRE: 04: 15 Dk) (BOYUT: 472 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



===========



Bakan Kasapoğlu: İnşa edeceklerine yıkmakla meşgul oldular



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölge insanının duygularını istismar ederek oy alıp, belediye başkanı seçilenlerin inşa etmek yerine yıkmakla meşgul olduklarını söyledi.



Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki esnafla düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Esnaf buluşmasının ardından Bakan Kasaploğlu, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partilere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzda bölge insanımızın iyi niyetini, o samimi duygularını, temiz kalpliliğini istismar ederek onların oyu ile belediyelere yönetici seçilenler maalesef hizmet üretmek yerine buralarda kötülük ürettiler. İnşa yapacaklarına yıkmakla, yakmakla meşgul oldular" dedi.



Konuşmasında Şırnak'ın medeniyet şehri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Şırnak bizim için çok önemli. Zira burası medeniyetin başkenti. Ahmedi Hani'nin, El Cezeri'nin şehri, evliyalar şehri. Şırnaklı kardeşlerim hamdolsun ki yiğitlikleri ile cesaretleri duruşları ile her zaman yanımızda yer aldılar. Allah için sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Bölgemizde, ülkemizde pek çok odaklar çeşit çeşit oyunlar tezgahladılar. Kumpaslar kurdular. Ama hamdolsun ki ezeli kardeşliğimiz ebediyen devam edecek inşallah. Bizim bin yıllık kardeşliğimizi hiçbir nifak girişimi bozamayacak, aramıza hiç kimse giremeyecek. Daha güçlü olacağız. Omuz omuza duracağız beraberce ileriye, yarınlarımıza bu değerli gençlerimiz için, çocuklarımız için hep birlikte kutlu bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.



'AYRILIKÇI YAKLAŞIMLARA MEYDAN OKUYORUZ'



Şırnak Belediyesi'nin kayyum tarafından yönetilmesiyle önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Bakan Kasapoğlu, terör örgütü PKK'nın kentte yaptığı hendek olaylarına değinerek, şunları söyledi:



"Sadece yüreklerimizi ciğerlerimizi yakmakla kalmadılar. Yollarımızı yaktılar, çukur kazdılar. O çukurları patlayıcı maddelerle döşediler. ve inşallah tüm halkımız bu şer odaklarına en güçlü cevabı 31 Mart'ta verecekler. Ben buna inanıyorum. Çünkü biz AK Parti belediyeciliği olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok ciddi dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza kadınlarımıza dokunan pek çok yatırım yaptık. Son 2 yılda da sizler bunu kayyum belediye başkanlarımızdan tecrübe ettiniz. İnşallah 31 Mart itibari ile Mehmet Yarka başkanımıza vereceğiniz oylarla biz Şırnak olarak bu oyunu bozuyoruz. Kin söylemlerine, nefret söylemlerine, ayrılıkçı yaklaşımlara meydan okuyoruz. İnadına sevgi diyoruz, inadına kardeşlik diyoruz, inadına merhamet diyoruz. Yıkma mantığı ile hareketlere karşı da inadına inşa diyoruz, inşa. Biz inşallah gönüller inşa edeceğiz. Birbirimizin gönlüne gireceğiz. ve inşallah bu toplumu bur coğrafyayı hak ettiği, laik olduğu yere tekrar elbirliği ile getireceğiz."



'BİR DAHA BİZİM ARAMIZA GİRMEYE KALKIŞMASINLAR'



Bakan Kasapoğlu, bölgede güçlü bir gençlik potansiyelinin olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Şırnaklı gençlere imkanların sunulacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu coğrafyanın insanı gerçekten çok güçlül karaktere sahip. Çok güçlü potansiyele sahip gençlerimiz var. Biz de inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarla Şırnak'ımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın yarınlarda daha müreffeh olmaları için, daha güçlü olmaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu coğrafyada maalesef halen o emellerinden vazgeçmemiş kişilere, o yapılara gereken dersi verelim. Bir daha bizim aramıza girmeye kalkışmasınlar. Biz sevgiyi, adaleti, merhameti artırmanın taahhüdünü veriyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------



Bakan Kasapoğlunun gelişi



Esnaf ziyareti



Bakanın seçim irtibat bürosunda konuşması



Genel ve Detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



===============================



Yenişehir Havalimanı'nda Bursa-Gaziantep direkt uçuşları başladı



Bursa'da AnadoluJet tarafından Bursa ile Gaziantep arasında direkt uçuşlara başlandı.İlk sefer bu gün Gaziantepten Bursa'ya gercekleştirildi.



Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Muş, Trabzon, Diyarbakır, Ankara ve Erzurum'a direkt uçuş yapan Anadolujet, bugünden itibaren Gaziantep'i de Bursa'dan direkt uçtuğu şehirler arasına ekledi.Gaziantep Havalimanı'ndan saat 13.40'ta havalanan AnadoluJet uçağı, 130 yolcusuyla 15.05'te Yenişehir Havalimanı'na indi. Uçak, iniş esnasında itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Davul zurna ile karşılanan yolculara baklava ikram edildi. Karşılama törenine, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur, Bursa Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile vatandaşlar katıldı.



BURSA İLE GAZİANTEP ARASINDAKİ MESAFE KISALDI



Davul ve zurna eşliğinde karşılanan yolculara baklava ikram edildi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, AnadoluJet'in karşılıklı uçuşlarıyla Bursa ile Gaziantep arasındaki mesafenin kısaldığını söyledi. Uçuşlar sayesinde iki şehrin birleşmesinin sağlanacağını vurgulayan Erdem, "Bizim için bir hayaldi, gerçeğe dönüştü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreç uzun yıllara dayanıyor, bugün gerçekleşti. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Hem Bursalı hem de Gaziantepli hemşehrilerimizin bu uçuşlara sahip çıkmalarını bekliyoruz" dedi. Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu ise seferlerin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



71 LİRADAN BAŞLIYOR



Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve sanayi şehri olmakla ön plana çıkan Bursa ile Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kenti olan Gaziantep arasındaki tarifeli hattın açılışına özel biletler, 71 liradan başlayan ücretlerle satışa sunacak. Kampanya dahilinde, 71 liradan başlayan bilet fiyatlarının 28 Şubat-23 Ekim'de satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim'de gerçekleştirilecek Bursa-Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-Uçağın gelişinden görüntüler



-Davul zurna ile karşılama



-Açıklamalar



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,



==============================



Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı



MERSİN'in Anamur ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.



Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, tefecilik yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları saptanan 9 şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen 8 ev ile 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapan güvenlik güçleri, 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin TL değerinde 62 senet, 27 adet 750 bin TL değerinde çek, 7 bin 910 TL nakit para, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Jandarma araçlarının çıkışı



Senet ve silahların görüntüsü



Evrakların kontrol edilmesi



Yazıcıda gizli silahın görüntüsü



Ele geçirilen çek, senet ve silahların görüntüsü



SÜRE: 01'10" BOYUT: 134 MB



Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR,(Mersin),



==============================



Atık materyallerden biyonik el yaptı



DENİZLİ'de 12'nci sınıf lise öğrencisi Murat Duman, bir arkadaşının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kolunu kaybetmesinden etkilenerek, atık materyallerden biyonik el tasarladı.



Pamukkale Kaymakamlığı, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda '13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü' için bireylerin teknolojik cihazlara karşı oluşan bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin çeşitli tasarımları, alana kurulan stantlarda sergilendi. Ayrıca teknoloji bağımlılığı ve bilinçli kullanımı anlatan gösteriler de sergiledi. Etkinlikte konuşan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, 13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Pamukkale'de boş durmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sonucunda her zaman başarı geliyor" dedi.



GENÇ MUCİTLER DİKKAT ÇEKTİ



Etkinlikte, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teknoloji standı, katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Bilişim Teknolojileri Bölümü son sınıf öğrencileri Doğukan Orakcı, Emre Orhan, Murat Duman, Mahmut Topdemir ve Furkan Demir'den oluşan ekip, hazırladıkları stantta, ürettikleri görüntü sabitleyici, hareket sensörlü robotları ve biyonik eli tanıttı. Akıllı telefonla bağlantı yapabildikleri hareket sensörlü robotlarıyla minyatür futbol maçı yapan teknoloji ekibi, izleyenlerin beğenisini kazandı.



ARKADAŞININ RAHATSIZLIĞINDAN ETKİLENDİ, BİYONUK EL TASARLADI



Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atık materyallerden ürettiği biyonik el de dikkat çekti. Projenin fikir babası Murat Duman, bir arkadaşının küçük yaşta kolundaki sivilce nedeniyle kolunu kaybettiğini, bu durumdan çok etkilenerek biyonik el yapımına karar verdiğini söyledi. Teknolojinin faydalı kullanılması gerektiğini savunan Duman, "Teknolojiye karşı hep bir ilgim vardı. Bu ilgiyi olumlu yönde kullanmaya başladım. Cep harçlıklarımı bu yönde harcadım. Arkadaşımın yaşadığı rahatsızlıktan çok etkilendim. Böyle insanlara yardım edebilmek için bir proje hazırladım. Arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Projemizde atık materyaller kullandık. Sokaktan bulduğum kontrplak ile zemin hazırladık. Strafor köpükten parmaklar yaptım. Eski hoparlörlerden aldığımız telleri kullandık. Hayalim daha büyük robotlar yapabilmek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Teknoloji standından görüntü



Biyonik elden görüntü



Öğrencilerden görüntü



Hareket sensörlü robotlardan detaylar



Vatandaşlardan görüntü



Lise öğrencisi Murat Duman ile röp.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi

İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı

BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi