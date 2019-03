Dha Yurt Bülteni -18

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İsrail'e de Filistin üzerinden tepki gösteren Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırganın yayınladığı bildiride Türkiye ve şahsını hedef alan bölüme değinerek, "Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. İstanbul'a da ne diyor bu ahlaksız; 'Konstantinopol.' Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Havalimanında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara ara otobüsü durdurup kent sakinleriyle sohbet edip, çocuklara hediyeler verdi.



Miting alanındaki platforma boynunda üzerinde ay- yıldız ve 'Gaziantep' yazılı atkıyla çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep Müdafaa Türküsü'nün sözlerini okudu. Kentin düşman işgalinden kurtarılışında önemli rol oynayan Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan ile birlikte 6 bin 317 şehidi rahmetle anan Erdoğan, Gaziantep'ten övgüyle bahsetti. Gaziantep'e son 1 yılda 4'üncü kez önce geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda yapılan yatırımları anlatarak, şunları söyledi:



"Fabrikalarının üretimiyle insanlarının çalışkanlığıyla örnek olan Gaziantep. Hemen yanı başındaki Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire ensarlık yapan kadirşinas Antep. Emeğin, kazancın şehri Antep. Sen ne güzel şehirsin Gaziantep. Göbeklitepe, Şanlıurfa'yla beraber aynı zamanda Gaziantep'in de turizmine ekonomisine katkı sunacaktır. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır. Biz Antep'i sadece aşkla sevmekle kalmıyoruz, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala hazırlıyoruz. Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Bu üniversite var ya öyle sıradan bir üniversite değil. Bölgenin merkezi bir üniversitesi. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içerisinde 2 tane Gaziantep'te, 1 tane Nizip'te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açıyoruz. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. İnşallah 'millet bahçesi'ni kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kıraathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin olduğu, Hasan Celal Güzel Millet Bahçemiz, ayrıca Gaziantep'e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak."



'KIŞLANIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ VE MEDENİYET ŞEHRİ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl vefat eden eski bakanlardan Gaziantepli Hasan Celal Güzel için alandakilerden Fatiha isteyip, okudu. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu kışlanın kent merkezinden taşınarak yerine millet bahçesi ile taş evlerle inşa edilecek 'Medeniyet Şehri' kurulacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şahin Bey'in şehit edildiği ve adına anıtının bulunduğu yere Milli Mücadele Tabiat Merkezi'ni kuruyoruz. Bu parkta özellikle genç kuşaklara Gaziantep Savunması'ndaki bütün olaylar görsel olarak anlatılacak. Gaziantepli ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam yaklaşık 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta şehrimize son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de şehrimize inşallah önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz Ankara Bilkent'te 3 bin 700 yataklı şehir hastanesini açtık. Şimdi bir benzerini de inşallah 1875 yataklı olarak Gaziantep'te açacağız. Ayrıca 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin proje çalışmaları da devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanemizi de 300 yataklı ek bir binayla büyütüyoruz. Gaziantep'te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'ni başlattık. İlk etabındaki 2 bin 795 konutun inşasının sürdüğü Kuzey Şehir'in ulaşımı için yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca şehrimizin güney bölgesinde de yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar Barışı'yla 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük."



'ŞİMDİ GELİYORUM MÜJDEMİZE'



"Şimdi geliyorum müjdemize" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, "Biliyorsunuz Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliğin artık şehir içinde kalmanın bir anlamanın kalmadığını gördük. Dülük Baba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu işte bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymıh taşıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle inşa dilecek bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer 'Antepevi' şeklinde yapacak. Tabii buna herhalde Konukoğlu'nun da hazırlanması lazım. Böylece şehrimizin adeta çehresine değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak millet bahçesi ve 'Medeniyet Şehri'nin görüntülerini dev ekrandan izlettiği alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" diye sorduktan sonra "Oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi.



GAZİANTEP DOĞU VE BATIYA HIZLI TRENLE BAĞLANACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araban ve Karkamış ilçelerine de doğal gaz verileceğini ifade ederek, kente ulaştırmada 6 katrilyon liralık yatırımda bulunduklarını belirtti. Gaziantep'i, batı ve doğuya hızlı tren hatlarıyla bağlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Gaziantep- Osmaniye- Adana- Mersin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları da etap etap devam ediyor. Gaziantep'i, İstanbul, Ankara ve Konya'dan Karaman'a hızlı trenle bağlayacak hattı, Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Şanlıurfa- Gaziantep hızlı tren projemizi de tamamladığımızda Gaziantep hem doğusuna hem de batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Hem metro standartlarında kent içi ulaşımına hem de hızlı tren bağlantısıyla şehirler arası ulaşıma hizmet verecek Gaziray'ın yapımı da sürüyor. Bu konuda belediyemizden yükü inşallah alacağız. Gaziantep'e 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 2 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Bay Kemal diyor ya 'Çiftçiler battı, bitti'; Bay Kemal sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Bak ben resmi rakam açıklıyorum resmi rakam. 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik çiftçilerimize. Gaziantep'e son 17 yılda 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk" diye konuştu.



'VER YİYELİM ÖP YATAYIM, DEMEDİK'



İstihdam rakamları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantepli yatırımcılarımızı 24 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 69 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 87 bin iş yerimize toplam 2 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki verdik. Bugün gazetelerde okudum, Bay Kemal diyor ki 'İstihdam için üretim gerekli üretim.' Üretimden önce yatırım gerekli yatırım. Yahu yatırım olmayınca üretim olur mu? Adamın haberi yok. Önce yatırım, ha yatırımdan sonra da üretim. Garip, anlamaz, bir koyun ver kaybeder gelir. SSK'yı böyle batırdı. Gaziantep'te 49 tarihi eserimizin restorasyonunu yaptık. Gaziantep'te İstinaf Mahkemesi'ni faaliyete geçirdik. Adalet Bakanı buradan ya. Gördüğünüz gibi biz, CHP gibi, diğerleri gibi 'Ver yiyelim, öp yatayım' demedik. Gece gündüz çalıştık. Şehrimizi eserlerle, hizmetlerle donattık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız" dedi.



'CHP'NİN LİSTESİNDE HDP, FETÖ ADAYLARI CİRİT ATIYOR'



Erdoğan, Millet İttifakı'nı da eleştirerek, CHP'nin listesinde HDP'li belediye meclis adayları ve FETÖ'nün belediye başkan adaylarının cirit attığını kaydetti. Milletin neyin ne olduğunu iyi görebildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Seçimlerde bir 'Cumhur İttifakı' var, bir de CHP'nın etrafında kurulan, görünüşte, yanında adı 'iyi' kendi bir hayli karışık olan bir partiyle, isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan Saadet'in olduğu bir ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını gizlemeye çalıştılar. Çünkü parti sabıkalı. Bu partinin ipi terör örgütünün elinde. Bu partiyi Ankara'daki genel merkezi değil, Kandil yönetiyor. Gaziantep'te işler daha da karışık, sırtını Kandil'e dayayan ve oradan gücünü alan. CHP aslında bunu destekliyor. Ama gerçekte bir başka adayın yanında gibi gözüküyor. Sizlerin 'Et diye kaptım, balcan börkü çıktı'; böyle güzel bir sözünüz var sizin. 'Şu partinin adayı' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz aslında başka partinin adayı. 'Şu parti, şunu destekliyor' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz kimin kimin desteklediği belli bile değil. Türk siyasetinin bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkıp delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor, söyleyin. CHP'nin listesinde HDP belediye meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkan adayları cirit atıyor. Ötekilere bakıyorsunuz hakeza aynı şekilde. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor. Kurulan tezgah ele veriyor da milletimiz neyin ne olduğunu daha iyi görebiliyor."



'EZAN OKUNURKEN DÜDÜK ÖTTÜRMEYE MECBUR MUSUNUZ?'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'lilerin açıklamaları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2011'de Hakkari'deki mitingini ve Gezi olayları sırasında çekilen görüntüleri de alandakilere dev ekrandan izletti. Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:



"Görüyor musunuz? İşte bunlar yönetiyor CHP'yi. Şimdi kardeşlerim ne diyor bu adam; 'Kürdistan'da oylar HDP'ye' diyor. Bu adam Kürt değil ha. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Şu anda biz neredeyiz, burası neresi? Bizim 7 tane siyasi bölgemiz var. Şimdi bu zat 'Kürdistan'dan bahsediyor. Çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var. Defol oraya git, oraya git. Ama ülkemizi, bu toprakları bölemezsiniz. Topraklarımızı böldürtmeyiz. Ama bunlar bayrak düşmanı. Bunlar ezan düşmanı. İşte Taksim'de yaptılar, milletimiz ne dedi biliyorsunuz? Bunlar bizim bayraklarımızı yakan değil mi? Bay Kemal Hakkari'de, bir tane Türk bayrağı yok. Sana kimse mecbursun demedi ama elinde düdüklerle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelmişler. Sen Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken acaba Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu bilmiyor musun? Bunun için ne yapacaksın; en azından valiliğe müracaat edeceksin. Aradım Valimizi, 'Müracaatları var mı?' dedim. 'Yok' dedi. Bu ülke, yol geçen hanı mı ya? Bu ülkeyi, eski Türkiye mi zannediyorsunuz? Yazını yazacaksın, haberi vereceksin ve sana valilik nereyi uygun görürse toplantını orada yapacaksın, yürüyüşünü de orada yapacaksın. Ben öyle yapıyorum da sana ne oluyor sen istediğin gibi hareket ediyorsun? Yok böyle bir şey. Onun için de gereği yapıldı ve o akşam onlar oradan dağıtıldı. Bakıyorsunuz yurt dışında benim bayrağımı yakıyor. Kim bu? Güya bunlar Türk. Ne Türk'ü ya bunlar ahlaksız, bunlar vatan haini ve dikkat edin Gezi'de, işte Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağıyla onların paçavraları yan yana. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu? Olmadı. Öyle bir derdi yok ki Bay Kemal'in. Onun derdi başka. İşte bu gerçekler ortadayken CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın. Gerçi o da açık vermiyor ama zaman zaman yakalıyoruz. Kendi başına atıp tuttuğu kürsülerde değilse bile sorulara muhatap olduğu televizyon programlarında asıl niyetini ifşa ediyor. Çıkıp diyor ki 'YPG Türkiye'ye saldırmaz.' Madem öyle, biz tepelerine binene kadar Afrin'den Gaziantep'e, Hatay'a düşen bombalar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden geliyordu? Bunları YPG atmıyor muydu? Hala Tel Rıfat'tan, Mümbiç'ten, Fırat'ın doğusundaki yerlerden fırsat buldukça ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Çukur eylemleriyle şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi?



Ankara'da, İstanbul'da bombaları patlatanlar bunlar değil miydi? Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezi'nin önünde bombalı araç saldırısında 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlar değil miydi? YPG ile PKK'nın farkı var mı? Tabii Amerikalılar işlerine geldiği için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu'na ne oluyor, aynı teraneleri tekrarlıyor. Hadi onlar çıkarları olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu niçin YPG'nin avukatlığına soyunuyor? İşte bu zihniyet. Biz diyoruz ki '31 Mart beka seçimidir' ve ona gereken dersi sandıkta bir Osmanlı tokadıyla verelim. Çünkü ülkemiz bu kafanın eline düşürse var ya vay halimize. Terör örgütleri başımıza çıkar. Sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki teröristlere de güçlü bir mesaj iletmemiz gerekiyor."



'ARTIK GİZLEYECEKLERİ HİÇBİR YERLERİ KALMADI'



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:



"İşte bakın Ankara'da belediye başkan adayı. Düşünün ya 600 bin dolar, bir müvekkilini güya dolandırıyor. ve adam dava açıyor. Sahte senet düzenlenmiş. Yargıda kazanıyor. Şimdi bunu Ankara'daki adayları inkar ediyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecekleri hiçbir yerleri kalmadı. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur demek. CHP demek aynı zamanda yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demek. İşte kardeşlerim bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır."



'TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, ADİ, ALÇAK SEN KOLAYI SEÇTİN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert dille tepki gösterdi. Saldırılarda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda görüştüğünü anlatan Erdoğan, İsrail'e de tepki göstererek, şunları kaydetti:



"İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp, cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Saldırının görüntüleri de canlı olarak yayınlandı. 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 de Türk var. Onlar da yaralı. Ben birine ulaştım, kendisiyle görüştüm. Başbakanla da görüştüm. Bir de o alçak, bu katil bildiri yayınlamış. Bu bildiride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz, yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş; İstanbul'a gelip, hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürermiş. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böyle sıkı sıkı sarılıyoruz. Be hey gafil önce şunu bil; Ben niye içeri girdim biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri var, kitaplara girmişti. Sen hangi milletle konuşuyorsun ya, neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinde silahlarla gittin onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede? Türkiye'de. Ama siz ne yaptınız? 'Muhtar bile olamaz' dediklerinde aldığınız bu evladınızı hem Başbakan yaptınız, hem de Cumhurbaşkanı yaptınız. Şimdi İstanbul'a da ne diyor bu ahlaksız; 'Konstantinopol.' Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Evelallah çıkmış, İsrail'in başında bir tane şu anda soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da tweet atıyor. Bu tweet'te ne diyor; 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir. Türk işgaliyle karşı karşıyadır.' Be ahlaksız siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar, onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söylüyoruz, söyleyeceğiz. Burada Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Müslümanlara başsağlığı diliyorum. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."



25 ARALIK PANORAMA MÜZESİ'Nİ GEZDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere kenevir torbasında çay ikram edip, alana yakın mesafede bulunan 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Antep Kalesi yakınlarında inşa edilen ve içerisinde Antep Savunması'na katılan kahramanlara ait eserler ile kentin düşman işgalinden kurtarılışının yağlı boya çalışmasıyla anlatıldığı müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bilgi aldı.



AK Parti Genel Başkanı Çelik: Bunların, tek İslam değil tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da camide yaşanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Avrupalı aşırı sağcıları ve siyasileri "İslam düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı kötü noktaya götürecek" diye hep uyardıklarını söyledi. Çelik, "Bunların, tek İslam değil tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın kırsal Çamlı Mahallesi'nde seçim ofisini açılışına katıldı. Ardından ilçe merkezindeki Kordon Caddesi'ne geçen Çelik, buradaki seçim tırında belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'dan projeleri hakkında bilgi aldı. Turizm bölgelerinde projelerin turistlere göre yapıldığını ve yöre halkına yönelik olmadığını öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Bu projeler kısa sürede hayata geçirilecek ve Marmaris halkının uzun yıllar çözülmemiş temel sorunları ortadan kaldıracak eserler olacaktır. Yöre halkını ve vatandaşımızı kapsayan projeler önem arz ediyor" dedi. Çelik, Yazıcı'nın projelerinin genel merkezde örnek olarak gösterildiğini de söyledi.



'TEK İSLAM DEĞİL TÜM İNSANLIĞA KARŞI DÜŞMANLIKLARI VAR'



Yeni Zelanda'da camide yaşanan terör saldırısına da değinen Çelik, Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığı dönemlerde aşırı sağcıları ve Avrupalı siyasileri hep uyardıklarını hatırlatarak, şöyle dedi:



"'İslam düşmanlığı ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı kötü noktaya götürecek' dedik. Avrupa Birliği Bakanlığı yaptığım dönemden beri söylediğim bir şey var. Siyasi matruşka bebeklerinde olduğu gibi en üstünde Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı ortaya çıkıyor. O matruşka bebeklerinde olduğu gibi Türkiye düşmanlığı altından İslam ve sakladıkları antisemitizm ve ırkçılık var. Bu atmosferi sağlayan siyasiler ve destek veren medya var. Medya sessiz kalıyor. Esas olarak katliamlara teşvik ettiriyorlar. Bu siyasilerden destek alıyorlar. Bugün, Avusturyalı senatör çıktı. 'Burada Müslümanlar kurban olsalar bile suçlu olduklarını örtbas etmeye yetmiyor" diyerek İslam düşmanlığını resmen gösterdiler. Avrupa'da tarihsel düşmanlığı körükleyen bir yapı var. Biliyorsunuz o katliamı yapan kişinin silahında Miloş Obiliç ismi var. Osmanlı İmparatoru Sultan 1. Murat'ı Kosava Savaşı'nda sırtından bıçaklayan Sırp katilin ismi. O cani silahına, 'Türk yiyici' diye yazmış. Viyana kuşatması ve Endülüs Müslümanlar'ının geri çekilmesini anımsatan bir takım tarihler koymuş. Türkiye'yi değerlendirerek 'Geliriz, minareleri yıkarız. Doğu'da yaşayın, Batı'ya geçmeyin' diyor. 'Türkiye durdurulmalı ve Erdoğan öldürülmeli' gibi ahlaksızca caniye yakışan ifadeler var. Bu yazılar, Türkiye'nin güçlenmesinin dünyada canileri korkuttuğunu gösteriyor. Türkiye büyürken ve mazlumlara umut olurken caniler için korku oluyor. Dünyada dinler arası çatışma istemiyoruz. İslam ile terör kelimesini yan yana anmayın. Müslüman olduğunda, 'İslami terör' diyorsunuz. Hıristiyan bir kişi terör eylemi gerçekleştirdiğinde, 'Ya deli diyorsunuz ya da bireysel eylem' diye açıklama yapıyorsunuz. Ama bir kişi, canice bir katliam yaptığında üzerindeki kimlikte İslam yazınca 'terör' diyorlar. Bizler, kiliseye de, havraya ve sinagoga yapılan saldırılara geçmişte olduğu gibi bugünde yarın da karşı çıkarız. Bunların, tek İslam değil tüm insanlığa karşı düşmanlıkları var. Bizler, hiçbir zaman dini inançlardan yola çıkarak suçlama yapmayacağız. Bizler, teröristin dinine ve coğrafyasına bakmayız, bakılmamalıdır. Oynanan oyunların hepsine karşı millet olarak dik ve diri duracağız."



Açıklamalarının ardından Çelik, beraberindekilerle Marmaris'te yaşayan Çukurovalılar Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada Adanalılar ile bir araya gelen Çelik, Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı için destek sözü istedi. Ziyaret ardından partililerle vedalaşan Ömer Çelik, Bodrum'a geçti.



Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı



ORDU'nun Ünye ilçesinde öğrenci servis minübüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.



Kaza bugün Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkiinde meydana geldi. Ünye-Akkuş karayolunda seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisi minibüsü karşı yönden gelen Cemalettin Çöp idaresindeki 52 LB 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir (65) ile Seçil Demir (16), öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) da yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansı ile Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kazada ölen üniversiteli İrem, Soma'da toprağa verildi



BURDUR'da trafik kazasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede ölen üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19), memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille, Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. Ağır yaralanan MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kaldırıldığı hastanede öldü. Akkaya'nın, 6 Mart Çarşamba günü sosyal medya hesabından "Ölüm şakalarını yapmaya bayılırdım. Ama işin ciddiyetini kavradığımdan beri ironisi bile tüylerimi diken diken ediyor. Ölmeyi cidden istemiyorsanız bunu dile getirmeyi kesin ya da bir köşede geberin kurtulalım. Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın" paylaşımı dikkat çekti.



Akkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı, memleketleri Manisa'nın Soma ilçesindeki 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak numara 40'ta bulunan evlerinin önüne getirildi. Burada helalik alındı. Annesi Leyla Akkaya, kızının tabutuna duvak örttü. Helallik alınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, 100 Evler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine; İrem Su Akkaya'nın babası Halil Akyaya, annesi Leyla Akkaya, kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen arkadaşı Beyza Din, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aynı kazada yaralı olarak kurtulan Beyza Din, kendisinin aracın arka koltuğunda oturduğunu belirtti. Baba Halil Akkaya, kızının arkadaşı Din'e sarılarak gözyaşı döktü. Din, babayı teselli etmeye çalıştı. İkindide kılınan cenaze namazı sonrası İrem Su Akkaya, Soma Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bakan Albayrak: Cumhur İttifakı noktasında Nazilli'de müthiş bir enerji var (2)



'GEREĞİNİ YAPIN BİZ ARKANIZDAYIZ'



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazı sonrasında Nazilli Uzun Çarşı'daki esnafları ziyaret etti. Albayrak burada da esnaftan ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinin ardından Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı bir süre önce tamamlanan Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün açılış törenine geçti. Burada çiçeklerde karşılanan Bakan Albayrak, kürsiye çıkarak kalabalığa seslendi. Bakan Albayrak, "Aydın'a geldikten sonra ekonomi ve istihdam konusunda bir çok şey konuştuk. İstişare ettiğimiz konular arasında çok önemli bir konu vardı. Aydın, jeotermal anlamında çok önemli bir ilimiz. Ancak, gelin görün ki, özellikle çevre odaklı yapılan enerji yatırımları yaklaşımına bazen uzak reaksiyon gösteren bazı firmalar varmış. Bunu duyunca Sayın Valimize dedim ki, devlet olarak bizim en ufak bir tavizimiz yok. Bizim amacımız, devlet olarak yatırımcıya destek vererek ülke ekonomisinin önünü açmaktır. Gerek çevre, gerek tabiat, gerek insan odaklı yaklaşıma aykırı bulunan firmalar olursa, Valimle bize göstersin. Kendisine devlet olarak gerekeni sonuna kadar yapması için yetki veriyoruz. Bunların gereğini yapın, biz arkanızdayız. Çünkü, Aydın'ımızın istekleri ve talepleri var. Aydın'ın çok büyük bir potansiyeli var. Bugün buradaydım ve bu potansiyeli fazlasıyla gördüm. Yeni hizmete açılan vergi dairesi de Nazilli'ye hayırlı olsun" dedi.



'VATANDAŞ KONFORLU HİZMET ALACAK'



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de açılışı yapılan Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü hakkında bilgi vererek, "8 milyon 620 TL'ye mal oldu. Zemin ile birlikte 5 katlı bir bina. Vatandaşlarımız daha konforlu bir hizmet alacaklar" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Albayrak, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte, edilen dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesip, Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nü hizmete açtı. Bakan Albayrak, açılışın ardından Aydın Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na geçti.



Bursa'da PTT şubesini oyuncak silahla soymuştu, tutuklandı



Bursa'da PTT şubesini oyuncak silah ile soyan M.D., adliyeye sevk edilirken basın mensupların sorularını cevplayarak, pişmanım bankaya borcum vardı, onu ödemek için yaptım" dedi. M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saat 10: 00 sıralarında yüzünü üzerindeki montun kapüşonuyla gizleyen bir kişi, elindeki silahla PTT şubesine girerek, çalışanlardan silah zoruyla kasadaki 3 bin 300 lirayı alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, 43 kamera kaydını izleyerek önce soyguncunun arabasının plakasını ardından da gizlenebileceği yerlerin adreslerine ulaştı. Konuyla ilgili yaklaşık 43 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit ederek, şüphelinin 24 yaşındaki M.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edildikten sonra saklanabileceği yerleri kontrol altına alan gasp büro amirliği ekipleri, M.D'yi yaya olarak geldiği ikametine girmek üzereyken yakaladı.Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilrken basın mensuplarının sorularına pişmanım bankaya borcum vardı onu ödemek için yaptım"dedi. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili "Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan bunu yapanları lanetliyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorumö dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'a geldi Bakan Kasapoğlu, Samsun programı kapsamında ilk olarak kent merkezindeki Yabancılar Pazarı'na giderek esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu ziyaret sonunda açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Maalesef canice, alçakça bir saldırı sonucu 50'ye yakın kardeşimizi şu anki rakamlara göre Yeni Zelanda'da şehit verdik. Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan bunu yapanları lanetliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyanın bu nefret diline, ayrılıkçı yaklaşımlara, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara bir olma zamanı geldiğini düşünüyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum. İslam'ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez bunu da özellikle belirtmek istiyorumö şeklinde konuştu.



Kayseri'de TOKİ'den 709 kişiye ev



KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 709 konut, noter huzurunda çekilen kurayla sahiplerini buldu.



TOKİ tarafından Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde talep uygulaması kapsamında yapılan 709 dairenin kura çekilişi, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kurada, ev sahibi olmak için bekleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı. İlk 10 kişinin kura çekimini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ile Kayseri Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övünç yaptı. Protokol üyeleri kura çekimi sırasında ismi kurada çıkan bazı aileleri sahneye davet etti. Çocuklarıyla birlikte sahneye gelen aileler büyük sevinç yaşadı.



'DUYGULU VE SEVİNÇLİYİM'



İlk kez ev sahibi olan ev kadını Rabia Budak (69) gözyaşlarını tutamadı. 6 yıl önce eşini kaybeden ve evli olan kızıyla aynı evde kirada oturduklarını söyleyen Rabia Budak, "Hep kiracıyım, evim hiç olmadı. İlk evim olacak. Şuan duygulu ve sevinçliyim. Kızım yazılmıştı. İkimiz birlikte oturacağız. Eşim 6 yıl önce vefat etti. İlk kez ev sahibi olacağım için sevinçliyim. Allah herkese versin, kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.



Rabia Budak'ın kızı 1 çocuk annesi Ayşe Budak (40) ise, "Annem ev sahibi olsun diye çabalıyoruz. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Herkesin gönlüne göre versin. Annem 69 yaşında ben 40 yaşındayım, hep kirada oturduk. Hala kiradayız. Rabbim yar ve yardımcımız olur, dairemizin içine girmeyi nasip eder. Babam vefat etti. Tek başına iki kadın için kirada oturmak zor. Öğrenci okutuyoruz. Bir emekli maaşı ile geçiniyoruz. Babamın emekli maaşı ile ev sahibi olacağız" şeklinde konuştu.



709 AİLE EV SAHİBİ OLDU



Yapılan kura çekilişi sonrası 709 kişi ev sahibi oldu. Aileler, TOKİ yetkililerine teşekkür ederek salondan ayrıldı. Aylık ödemeleri 150-400 lira arasında değişen dairelerden 371'nin 2+1, 298'inin 3+1, 40'ınında 4+1 olduğu belirtildi.



