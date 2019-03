Dha Yurt Bülteni-18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardadır, yükselen milli iradedir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığı tarafından Isparta'da düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Karayoluyla gelen Bahçeli'yi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında kalabalık bir topluluk karşıladı. Bahçeli ilk olarak Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyeye girişte, bina önünde hazır bulunan nostaljik otomobilleri inceleyen Bahçeli, daha sonra makamda partisinin adayı mevcut Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Burada hizmet ve projeleri dinleyen Devlet Bahçeli, Başkan Günaydın, eşi Dilek Günaydın ve torunlarıyla fotoğraf çektirdi. Devlet Bahçeli'ye, belediyenin Ahşap Sanat Atölyesi'nde yapılan el işlemesi ayna ve sandık hediye edildi. Belediyeden ayrılan Devlet Bahçeli, yaklaşık 500 metre ilerideki miting alanına kadar makam aracıyla gitti. Makam aracının hemen önünde Türk bayrağı ile MHP bayrakları taşıyan 6 atlı eşlik etti.



'AK PARTİLİ KARDEŞLERİMİZLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ'



15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda alanı dolduranlara seslenen Devlet Bahçeli, Isparta'nın Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan iller arasında olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "Bu kentimiz Cumhur İttifakı kapsamında değilse de siyasi üslubumuz söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına birebir uygun olacaktır. Çünkü beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız yok, gayrımız, ihtilafımız yok. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı 2023 lider ülke Türkiye'nin güvencesidir. Isparta'da zillete yer yoktur. İcazet ve itibar da asla olmayacaktır. Soruyorum sizlere bir miyiz, beraber miyiz, birlikte yürüyecek miyiz? Isparta'ya sahip çıkıp, MHP'ye kucağınızı açacak mısınız?" diye konuştu.



'KANDİL TALİMATINI VERMİŞ, CHP UYGULAMAYA GEÇMİŞ'



31 Mart seçimlerinin hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden oldukça farklı olduğuna işaret eden Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



"11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Aynı zamanda milli bekamıza da destek olacaksınız. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP bir olmuş cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türkiye ve Türk milletiyle hesaplaşmanın alçak niyetine sabitlenmişlerdir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar harekete geçmişlerdir. Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri sözde Kürdistan'da kazanıp, batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybettirmektir. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz ve PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını iş başına getirmektir. Kandil ihanet şebekesi işbirlikçileri kanalıyla başkentimizi kontrol altına almayı amaçlamıştır. PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya, cumhurun iradesine göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme hevesine kapılmıştır. Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfus etmiştir. HDP aşkı CHP'yi, İP'i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG, PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'ta zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendekle, çukurla sindiremeyenler 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir."



'TAVİZE ASLA YANAŞMAYIZ'



Türkiye'nin ekonomik ambargo uygulamakla tehdit edildiğini, sınır dışı operasyonlarının sekteye uğratılmaya çalışıldığını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. Tüm bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etti. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. Sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi. CHP, HDP ve İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdı. Hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar. Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Bunlara baksak zalimlere boyun eğerdik. Bunlara bıraksak PYD, YPG, PKK'ya göz yumardık. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek milli bekamıza göz dikenlere sessiz kalırdık. Ancak cumhura karşı sorumluluklarımız, tarihe karşı görevlerimiz var. Teslimiyete göz yummayız. Tavize asla yanaşmayız. ya istiklal ya ölüm diyerek kurduğumuz cumhuriyeti ya patates ya soğan diyerek tartışmaya açtırmayız" dedi.



'BU CHP, ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ DEĞİLDİR'



CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkında olduklarını ve milli bekaya sahip çıkmak için güçbirliği yaptıklarını anlatan Devlet Bahçeli, "Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri listelerinde belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz. Ezanın ıslıklanmasını, CHP'nin adaylarının Fatiha suresiyle dalga geçmesini, milli ve manevi değerlerimize ihanet olarak değerlendiriyoruz. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Zillet ittifakına gelin tavır koyun. Parti yönetimlerinin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP, iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin birlikte yürüyelim. İP'e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Partili kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık. Gelin buna siz de katılın. Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım" diye konuştu.



'CUMHUR İTTİFAKI HEPİMİZE YETER'



Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birinin aday yapıldığını vurgulayan Devlet Bahçeli, şöyle dedi:



"Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım. PKK'nın siyasi uzantılarının meşrebine uygun bir ismi İzmir'de aday gösterenleri milli iradenin gücüyle titretelim. Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP'nin peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim. Cumhur İttifakı hepimize yeter. Gelin güçlü Türkiye'ye hep birlikte koşalım. PKK'nın siyasi avaneleriyle aynı yolun yolcusu olmayın. Zillette umut yoktur. Zilletin sonu hüsrandır. Zilletin ardı karanlıktır. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen teröristlere müsaade yoktur."



'ANKET ŞİRKETLERİ DURMADAN ATIP TUTUYOR'



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın 10 yıldır başkan seçildiğini hatırlatan Devlet Bahçeli, "Sizlerin takdiri bizlere onur veriyor, muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için en 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp, durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardadır, yükselen milli iradedir. Bizim anketlerimiz konvoylarımızı selamlayanlar, dua eden tertemiz yürekler, Isparta'nın ta kendisidir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitingdeki konuşmasının ardından Antalya'ya hareket etti.



THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: 6 NİSAN'DAN SONRA BÜTÜN SEFERLER YENİ HAVALİMANINDAN YAPILACAK



TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan tarihinden itibaren bütün seferleri yeni havalimanından yapacaklarını açıkladı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Gelişen Yüzü, THY" konulu konferansa katıldı.



2003 yılına kadar Türk Hava Yollarının iç hatlarda tek tabanca olduğunu ifade eden Ekşi, "Diğer oyuncular da devreye girdiler. 65 uçağımız vardı. Şu anda dünyada en çok bilinen havayolu, en çok ülkeye uçan ve sürekli müşteri memnuniyeti açısından birinciliğe ulaşan bir havayolu unvanına elde ettik. Bu 2003 yılında başladı." dedi.



'SADECE 2016'DA ZARAR ETTİK'



THY'nin, 2003 yılına kadar zarar eden bir havayolu olduğunu ifade eden Ekşi, "2003 yılından 2018 yılının sonuna kadar bir yıl hariç sürekli kar eden bir Türk Hava Yolları var. Zarar ettiği yıl ise 15 Temmuz darbesi yılı.O yıl Türkiye'nin üzerine bir kumpas kurulmuştu. Türk Hava Yolları sadece 2016 yılında zarar etti. Onun dışında diğer yıllarda kar eden bir hava yolu oldu." diye konuştu.



"EN ÇOK ÜLKEYE UÇAN HAVAYOLUYUZ'



Türk Hava Yolları'nın dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanına sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, şunları dedi:



"Büyükelçiliklerimizin olmadığı yerlerde bile Türk Hava Yolları'nın seferleri var. Afrika'da 34 ülkeye uçuyoruz. Biz Afrika'yı İstanbul üzerinden dünyanın diğer bütün ülkelerine bağlıyoruz. Somali'ye bizden başka uçan uluslararası bir havayolu yok. Şimdi Katar başlayacak. Biz Somali'yi dünyanın 124 ülkesine bağlıyoruz. Her koyduğumuz seferden Türkiye'nin turizmine ilave katkıda bulunuyoruz. Biz Türk Hava Yolları olarak sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda kültür, turizm taşıyoruz ve iş insanlarıyla işi geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en kuvvetli yumuşak güçlerinden birisidir."



'170 UÇAK DAHA GELECEK'



2017 yılını çok güzel geçirdiklerini ifade eden Ekşi,"Yaklaşık bir milyar dolar kar, yüzde 10 civarında yolcu sayısında büyüme olmuştu. 2018 yılında çok güzel bir yıl geçirdik. Bir milyar 200 bin dolar civarında kar ettik. 75,2 milyon yolcu taşıdık. Yolcu sayımızda yüzde 8-9 civarında artırdık. Filo sayımızı 330'a çıkardık. 2003 yılında ise 65'di. Uçak filosu açısından 5 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Uçak filosunda dünyada 10'uncu büyük hava yoluyuz. 2018 yılında ilk defa yeni nesil geniş gövde uçağı sipariş ettik. 220 civarında uçak siparişi vermiştik. Bazıları geldi, 170 tane daha gelecek. Bunlar 2019 yılının Temmuz ayında gelecek. Biz daha uzak noktalara uçabilecek durumdayız. 2018 yılında biz hem yolcumuzu memnun ettik hem de karlı havayolu unvanımızı sürdürdük. 2019 yılında da başarılı bir yıl olmasını bekliyoruz."



Sosyal medyada bazı karanlık ellerin Türk Hava Yolları ile ilgili tezviratta bulunduğunu kaydeden Ekşi, "Zarar etti, yok bu olacak diye. Sosyal medya bir bilgi kaynağı değildir. Sosyal medyayı iyi kullanırsanız iyi ama özellikle ben buradan bilgi toplayayım buradakiler benim bilgi kaynağım olsun derseniz çok doğru olmaz. Çünkü yazanın kimliği belli değil, bilginin hangi kaynaktan aldığı belli değil. Çok fazla algı yönetimine açık bir sosyal medya uygulaması var. Türkiye'nin milli gururu olan markalarımızın sosyal medya kanalıyla karalamalarına müsaade etmemek lazım. Onlara inanmamak lazım. Resmi kanallara itibar etmek lazım." ifadelerini kullandı.



'14 MİLYAR DOLAR GELİRİMİZ VAR'



Turkish Cargo'da şuan 20 tane uçak olduğunu belirten Ekşi, "Avrupa'da ikinciyiz. Oldukça geniş bir kargo ağımız var. 80 ülkeye kargo uçaklarımızla gidiyoruz. Diğer 330 noktaya da yolcu uçaklarımızla kargo taşıyoruz. Hedefimiz ise dünyanın ilk ikisine girmek. Bu şekilde gayretlerimiz devam ediyor. kargo hem Türkiye'nin ihracatına destek açısından önemli hem de dünyadaki uluslararası ticaretin geçiş noktasının Türkiye'nin üzerinden yapma açısından son derece önemli. Bizim 14 milyar dolar civarında bir gelirimiz var. Bunun bir buçuk milyar doları kargo işinden oluşuyor." diye konuştu.



'6 NİSAN'DAN SONRA TÜM SEFERLER YENİ HAVALİMANINDAN YAPILACAK'



İstanbul'daki yeni havalimanının iki pist ve 5 tane paralel, bir tanede doğu-batı ekseninde olan pisti olduğunu ifade eden Ekşi, "Saatte 74 uçak iniş-kalkış kapasitesinden 200 iniş-kalkış kapasitesine ulaşacak bir havalimanından bahsediyoruz. Havalimanının bu kadar büyük yapılmasının amacı İstanbul'un son derece değerli olan aktarma kabiliyetini taçlandırmak içindir. Bu proje ile birlikte inşallah İstanbul Avrupa, Asya ve Afrika'nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. İstanbul havalimanı ile sadece Türk Hava Yolları değil Türk Sivil Havacılığı da şaha kalkacaktır. 6 Nisan tarihinden itibaren bütün seferlerimiz oradan yapılmaya başlanacaktır. Türkiye hem tarihi geçmişiyle hem insanının DNA'sında bulunan misafirperverliğiyle hem de iş yapabilme gücüne sahip Türk müteşebbis ve çalışanı ile havacılıkta inşallah bugün geldiği rekorları da kırarak çok daha büyük yerlere gelecektir" diye konuştu.



THY'nin n 333 uçağı olduğunu hatırlatan Ekşi, "Türk Hava Yolları 2023 yılında 500 uçak kapasitesine ulaşacak. Dünyada filo sayısı itibariyle bugün 10'uncu sırada olan Türk Hava Yolları'nın 5'inci sıraya çıkarmayı umut ediyoruz. Bunun ev sahipliğini yapacak olan yerde İstanbul havalimanıdır" ifadelerini kullandı.



DRONE DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 16 GÖZALTI



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik drone destekli operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid ve silah ele geçirildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Günler süren fiziki ve teknik takibin ardından dün (salı) şafak vakti harekete geçen polis ekipleri, önceden belirledikleri 10 adrese drone destekli eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapıları kırarak içeri giren polis, adreslerde 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticari yapmak' suçlarından kayıtları bulunan 16 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalananlar arasında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Abdullah Karademir'in de bulunduğu belirtildi. Adreslerdeki şüphelilerin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından polis ekipleri, evlerde de arama yaptı. Ekiplerin hassas burunlu narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda 80 gram bonzai, 220 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, bir miktar metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silahlara el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



MALKOÇ: TARİHİMİZİ UNUTMAYALIM, BİZ UNUTSAK BİLE ELİN ADAMI BİZE HATIRLATIYOR



KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" dedi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık Topluluğu tarafından 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konferansı düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, STK temsilcileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.



'HER TOPLANTIDA YÜZLERİNE SÖYLEYECEĞİZ'



Yeni Zelanda'da cuma günü iki camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslüman'ın yaşamını yitirdiği katliamla ilgili konuşan Şeref Malkoç, "Bu katliam dünyadan, insan hakları savunucularından, Türkiye'de en küçük şey olduğunda kıyameti koparanlardan yeterince tepki görmedi. Tabii ki bunu sorgulayacağız, soracağız özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittiğimiz her toplantıda yüzlerine söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz, bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız" dedi.



'DEDELERİ DENEDİLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR'



Bu katliamda dikkat çeken bir şey olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, "Silahın üzerine enteresan şeyler yazılmış. 1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki '1683 Türklerin Viyana'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız.' Biz bile unutmuşuz bu tarihi. ya da silahın üzerine 'Miloş' yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova Meydan Savaşı'nda Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, özellikle Ayasofya olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bazı şeyleri unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım, biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor" diye konuştu.



Konferans plaketlerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.



OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ: 6 YARALI



DİYARBAKIR'da başka bir otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman Kavşağı'nda önünde ilerleyen 34 KHJ 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 KHJ 23 plakalı otomobil, üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobillerden çıkarılıp, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi altınan alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazada üst geçitten düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yapıldı.



6 KOYUNU ÇALAN 4 KİŞİ YAKALANDI



KARAMAN'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö.(31), B.A.(29) ve A.Ç.'yi (19), Konya'daki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlarda sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.



12 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI



KONYA'da 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde bulunan bir tarladan köpek sesleri geldiğini fark eden çobanlar, durumu iftaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 12 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yavru köpek, kuyuya salınan halatla düştüğü yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından su verilen köpeğin çok korktuğu görüldü. Yavru köpeğin, tedavisi için barınağa gönderileceği öğrenildi.



