Dha Yurt Bülteni-18

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü (4)OCAK SAHİBİ GÖZALTINDAKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

OCAK SAHİBİ GÖZALTINDA



Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, ocak sahibi olduğu iddia edilen N.K.'yı gözaltına aldı. N.K. ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ZONGULDAK



Devlet Bahçeli: Milli beka şaka değildir



MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin en önemli meselesinin beka olduğunu belirterek, "Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığı tarafından Tokat'ta düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Karayoluyla kente gelen Bahçeli'yi Tokat Havalimanı kavşağında partililer karşıladı. Bahçeli, kentte bulunan özel bir otele geçerek burada bir süre dinlendikten sonra mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanındaki miting alanına gelerek partililere hitap etti.



Tokat'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını ifade eden Bahçeli, "Ak Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz Türkiye'nin parlak geleceğiyiz. Çünkü biz Tokat'ın umuduyuz. Siyasi polemiklerle, gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz.Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki, CHP'ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip Tokat'ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Tokat'ı Allah için çok seviyoruz" dedi.



'NEVRUZ'DA PROVOKASYONA YELTENENLER ZİLLETE DÜŞENLERDİR'



21 Mart'ın Türk'ün Bahar Bayramı olduğunu kaydeden Bahçeli şöyle konuştu:



"Nevruz, büyük Türk coğrafyasında birliği, dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Aynı maziden gelen ve geleceği beraberce tasavvur ederek kardeşçe yaşayan aziz milletimizin fertleri arasına kin ve nifak tohumlarını ekmeye çalışan mihrakların, bu müstesna günü sabote teşebbüsleri her zaman ters tepmiştir. Yine tepmeye mahkumdur. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır. Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın; atalet, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdesidir. Güzel günlerin habercisi kabul edilen, anlam ve önemine uygun olarak coşkuyla karşıladığımız nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, Tokatlı kardeşlerimin, Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nevruzda provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruzu kundaklamayı hedefleyenler zehirli niyetlerin failleridir. Nevruzda kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Açık açık diyorum ki, nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız."



'MİLLİ BEKA ŞAKA DEĞİLDİR'



Bahçeli, ülkenin bekasının her şeyden önce geldiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:



"Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız. Gazi Osman Paşa tam 142 yıl önce Plevne'de zalim kuşatmaya 145 gün direnmişti. Niye, çünkü kahramandı, çünkü düşman tasallutuna, düşman ablukasına tahammül edemezdi. Askerleriyle açlığa dayandı, yokluğa katlandı, imkansızlıklarla boğuştu. Teslim olmadılar, huruç hareketiyle kuşatmayı yarmayı denediler. Biliyorlardı ki Plevne, Balkanlardaki en stratejik savunma mevzilerden birisiydi. Milli bekamızın müdafaası için her şeyi göze aldılar. Belki patates yiyemediler, belki soğana ulaşamadılar, belki de zaman oldu içecek su bile bulamadılar.Gene de taviz vermediler, kuşkusuz vatanın istikbali, milletin istiklali için şehadeti göze aldılar. Bu sayede tarihe geçtiler. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir."



'MESAJ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE VERİLDİ'



Yeni Zelanda'da katliama ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şöyle dedi:



"Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar. Hala Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler. Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar. Ama biz de bu zalimleri unutmadık, biz de bu haçlı kafilesini asla hafızalarımızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar. Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar. FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türk'e diş bilemeleri tesadüfi değil. Şeyh Edebali'nin damadı Dursun Fakih'e atfedilen ve Orhan Gazi'ye hitaben söylediği ifade edilen şu ibretlik sözlere dikkatinizi çekmek isterim. 'Öyle insanlar göreceksin ki, kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar'. Biliniz ki, Zillet İttifakı aynısıyla budur. Bunlar ne Yesevi'yi bilirler, ne yüksek Türk irfanını. Ne tarihi bilirler, ne coğrafyanın ruhunu. Bunlar ne Edebali'nin sözünden haberdardır, ne de Dursun Fakih'in özünden. İşleri güçleri yalandır, dolandır, aldatmadır, kandırmadır, kriz severliktir. Kaos denildi mi, yüzleri güler. Ekonomik sorunları duydular mı, bayram ederler. Sosyal çalkantı, siyasal istikrarsızlık, ihtilaf ve derin anlaşmazlıklar bunların geçim kapısıdır. Zillet İttifakı, Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor. Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor."



'CHP'YE OY VEREN KARDEŞİM, OYUNU GÖRMELİDİR'



Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunarak,"CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor. Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. Kızışan pazarlıklar zilletin foyasını ortaya çıkarıyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor. HDP'nin çürümüş bir eşbaşkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Sorarım sizlere; bu acıklı tablo zillet değil midir? Evet bu olan bitenler hezimet değil midir? Evet Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepazeliğe onay veremez. CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. İP'e oy veren kardeşim, şirret hesapları fark etmelidir. Bu zillete öyle bir tokat atın ki, yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar" dedi.



'TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANLARI BOŞ DURMUYORLAR'



Türk ve Türkiye düşmanlarının boş durmadığını ifade eden Bahçeli, "Hıyanet yine fazla mesai yapıyor, hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. Hepsi karşımızda saf saf toplanmışlar, bunların karşısında biz de Cumhur İttifakı diyoruz. İşbirlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Devşirmelere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Cumhurun iradesinden feyiz alıyor, cumhurun istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetimlerinin tercihi ve seçimi milli huzur ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluktur. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar. Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yolumuza devam edeceğiz. Yardımcımız Allah'tır, hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Destekçimiz Tokat'tır, büyük Türk milletidir. Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir. PKK'ya bel bağlayanlara dersini verelim. FETÖ'yle yan yana yürüyenlere hadlerini bildirelim. Emperyalistlerin ağzının içine bakanlara Tokat'ın kim olduğunu gösterelim" diye konuştu.



Bahçeli, Tokat mitinginin ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.



Bakan Pakdemirli: Destekleme primlerini yarın akşam ödüyoruz



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın akşam 156,7 milyon lira destekleme primlerinin çiftçilere ödeneceğini söyledi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, daha sonra Ziraat Odası'nda çiftçiler ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, üreticilere destekleme primlerinin yarın akşam itibariyle ödeneceğini ifade ederek, şöyle dedi:



"2018 yılı 3'üncü dönem besi desteğini ödüyoruz. 34 bin 835 yetiştirici için 196 bin büyük baş hayvanı için 49 milyon lira besi desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18'den sonra tek seferde ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı süt analiz desteğini veriyoruz. 8217 işletmemize 310 bin 832 baş hayvan için 46,7 milyon lira süt analiz desteğini tekrar 22 Mart Cuma akşamı saat 18'den sonra bunu da tek seferde ödüyor olacağız. 2018 anaç manda desteğini 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 hayvan için 18 milyon lira anaç manda desteğini tekrar 22 Mart Cuma günü 18 itibariyle ödüyoruz. 2018 yılı büyük baş desteklerini ödüyoruz 8 bin 569 yetiştiricimizin 32 bin 207 baş mala için 8 milyon lira desteğini 22 Mart Cuma günü tekrar tek seferde 18'de ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı sürü yöneticisi istisnamı kamuoyunda bilinen çoban desteğini 7 bin 23 işletmeye 35 milyon lira çoban desteğini de tekrar 22 Mart Cuma akşamı hepsini ödüyor olacağız. Yani 22 Mart akşam saatleri itibariyle de toplam 156,7 milyon lira yetiştiricilerimizin hesabına yatırmış olacağız."



'KENEVİR İLE İLGİLİ BİR TALEP VAR'



Kenevir yetiştiriciliğinin Adıyaman'da yapılması istendiğini belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kenevir ile ilgili bir talep var. Bu konuyla ilgili Adıyamanlılar tabi bize ulaştırdılar bu konuyla ilgili bakanlığımızın olumlu bir görüşü olmakla beraber bu işin pazarının ve sanayisinde birlikte geliştirilmesi konusunda bir fikir birliğine vardır. Hayvancılık alanında Adıyaman gelişmiş bir ilimiz ama daha da iyi noktada olabiliriz. Besi Organize Sanayiye hatta Kahta'da da besi organize sanayi kurulması konusunda gündüzden bu yana yaptığımız görüşmelerde bölgenin hem sorunlarını hem de çözüm önerilerini çok verimli toplantılar yaptık. Adıyaman'ımızın inşallah ileride zaten tarım ve hayvancılık olan kentimizin bu üstünlüğü tekrar tasdik edecek bir vaziyete gelecek konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."



Özel: CHP, siyasi idamların karşısında oldu



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "CHP, tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Tunceli'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan seçim bürosu önünde toplanan partililere seslenen Özgür Özel, partisinin, geçmişten bugüne darbelerin ve siyasi idamların mağduru olduğunu ve siyasi idamların karşısında durduğunu belirtti.



Türkiye'de ekonominin kötüye gittiğini savunan Özel, "Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor, bu gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Yüzde 45'lik enflasyonu pinpon topunu hesaba kattırıp yüzde 20 gösterip, yüzde 10.7 verdiği memura, yüzde 10.4 verdiği emekliye dönüp de ne diyecek hükümet? Diyecek bir şey kalmayınca dönüp korku siyaseti yapmaya başlıyor. Diyor ki; 'Memleketin beka sorunu var. Yani benim adayımı seçmezsen memleket karışır, memleket çöker, sen yok olursun' diyor. Tunceliler ve bütün Türkiye, bir Cumhurbaşkanı'na kulak veriyor ve karar verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder ne demişti; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.'



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusundaki özgüvene bakın, bir taraftaki korkuya bakın. Biri milli mücadelenin muzaffer kahramanı, karşı taraf da evlat ve yandaş için hesap yapanlar, 31 Mart'ta kaybedersek beka sorunu olacak diyorlar. Eğer bir beka sorunu olacaksa, başta hırsız müteahhitlerin ve sizin bizim vergilerimizle gezip tozan yandaş müteahhitlerin beka sorunu var" dedi.



Özel, Akit TV muhabirinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesi gerektiği yönündeki sözlerine de tepki gösterdi. Adnan Menderes'in idamında CHP'lilerin sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:



"İsmet Paşa koşturdu, Menderes'i asmasınlar, diye. Bazı utanmazlar Menderes'in idamından CHP'yi sorumlu tutacak yalanı, 17 yıldır söylüyorlar. CHP tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu. Darbeciler bizim evlatlarımızın yaşını büyüttü idam ettiler. Bizim evlatlarımız darağacına giderken 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' dediler. Bizim evlatlarımız işkence ve darağaçlarında can verdi. Tuncelili bir Alevi çocuğu sadece siyasette doğruları söylüyor diye, sarayın koltuk değneği ve patlak lastiklerine yedek lastik olmadığı için Akit TV denilen alçaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir darağacına bakarak, burada asacaklarını söylüyorlar. Dersim topraklarında onu bağrına basmış, 81 bir il 82 milyon millet, bu terbiyesizliğe karşı pabuç bırakmaz. Utanmadan bu durumu kınamadılar, kaç gün geçmesine karşı. Haddinizi bileceksiniz."



Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)



DİLOVASI'NDA STK TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dilovası'nda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara hitap eden Bakan Kurum, "Gölcük'te, Körfez'de, Kandıra'da, Çayırova'da, bütün ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık ve devam ediyoruz. Yeri geldi şehir merkezindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkardık. Yeri geldi yerinde dönüşüm yaptık. Ama bu dönüşümü yaparken vatandaşlarımızın rızası olmadan hiçbir projeye imza atmıyoruz, atmayacağız. Bütün bu projelerin içerisinde sizlerin rızası, sizlerin talebi olacak. Sizlerle beraber yapacağız. Yaklaşık 2 milyona yaklaşan Kocaelimiz, Türkiyemizin sanayisinin yıldızı, İstanbul'dan sonra en büyük sanayi merkezimiz. Kimya, otomotiv ve demir-çelik sektörünün kalbi durumunda."dedi.



DİLOVASI'NA 500 KONUT MÜJDESİ



TOKİ'nin 2019 yılında yapılmasını planladığı 50 bin konut içerisindeki 500 konutun Dilovası'na yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "TOKİ ile tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar tam 250 bin sosyal konut projelendiriyoruz. İlk etapta 2019 içerisinde 50 bin sosyal konutu projelendirdik. Şu anda başvuru sayımız 350 bini aştı. Şu anda bütün yapılarımız az katlı, cami merkezli, medeniyetimizin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışıyla üretiyoruz. 50 bin konutluk projemizin 800 tanesini de Kocaelimize yapıyoruz. Bunun 300'ünü Kirazpınar'a 500'ünü de Dilovası'na inşa ediyoruz. Dilovası'ndaki kardeşlerimiz 583 liradan başlayan taksitlerle, kiradan bile az bir taksitle, ev sahibi olabilecekler." diye konuştu.



KÖMÜRCÜLER OSB TAŞINACAK



Dilovası'nın en büyük sorunlarından biri olan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ne de değinen Kurum, şöyle konuştu:



"İnşallah Dilovası'nda yeniden kentsel dönüşüm sürecini başlatıp, sizlerin rızası çerçevesinde bu kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Dilovası'ndaki vatandaşlarımızın hava kirliliğine dair uzun süredir yaşadığı problemler vardı. Bu problemleri tüm detaylarıyla birlikte biliyoruz. Bununla ilgili uzun zamandır istişarelerimizi yapıyoruz. Bilhassa o yeni Dilovası'na dair birçok görüşmemiz oldu. Her şeyden önce biz sizlerin partisiyiz, milletimizin partisiyiz. Burada hava kirliliğine sebep olan bir çok ünite var. En önemlisi de Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi. Bununla ilgili uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna geldik. Şimdi burada sizlerin huzurunuzda sözümüzü veriyoruz. Kömürcüler OSB'yi Dilovası'nın dışına taşıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı bir Dilovası'nı sizlere armağan ediyoruz."



Gaziantep'te Nevruz kutlamaları



GAZİANTEP'te, HDP'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.



Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi alarak alana gelenler üst aramasından geçirdi. Havadan da drone ile görüntü alınan kutlamalarda alanı dolduran vatandaşlar sahneye çıkan grupların çaldığı müzikler eşliğinde halay çekerek söylenen şarkılara eşlik etti.



