Dha Yurt Bülteni -18

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEDEKİ 15 KİŞİ KURTARILDIÖğlen saatlerinde, Van- Hakkari karayolunun 90'ncı kilometresinde, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok...

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kutarıldı (2)



ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEDEKİ 15 KİŞİ KURTARILDI



Öğlen saatlerinde, Van- Hakkari karayolunun 90'ncı kilometresinde, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, araçların ilerleyebildiği noktaya kadar geldikten sonra, ekipmanlarıyla birlikte, irili ufaklı birçok çığın düştüğü bölgeye yürüyerek ulaştı.



Ekipler önce çığ düşen bölgede mahsur kalan araçlardaki kişileri kurtardı. Soğuktan etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kişiler, hemen ambulansa alınıp, Van'a sevk edildi. Ekipler, ardından 1'i otomobil, diğeri minibüs, 2 aracın düşen çığla birlikte, şarampole savrulduğunu belirledi. Yaklaşık 50 metre savrularak devrilen 2 araçtakiler de ekipler tarafından kurtarıldı. Soğuktan etkilenen ve bazıları yaralanan bu kişiler de araçların bulunduğu bölgedeki ambulanslara alındıktan sonra, Van'daki hastanelere sevk edildi.



Ekipler yaptıkları araştırmada bölgede başka kimsenin kalmadığını belirledi.



Yetkililer toplam 15 kişinin sağ salim Van'a ulaştırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.



Bölgedeki kar yağışı ve tipi devam ederken, ekiplerin irili ufaklı çığların düştüğü bölgedeki yolu açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. 60'ıncı kilometrede trafiğe kapatılan karayolundan araç geçişlerine ise izin verilmiyor.



VAN



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Restoranda yangın paniği



ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Çarşı'sındaki iki katlı restoranın bacasında başlayarak alt katlara sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki esnafın çatıya tırmanarak hortumla su tuttuğu, söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki iki katlı restoranın bacasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın terasındaki çatı izolasyonun alev almasıyla yangın kısa sürede yayıldı. Restoran çalışanları ve çevredeki esnaf hortumla su tutup, söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Dumanın restoranı sarmasıyla müşteriler panikle dışarı çıktı.



Bacadan alt katlardaki bazı bölümlere de yayılan yangına, haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Bacadan duman ve alevlerin çıkması



-Çalışanların söndürmeye çalışması



-Müşterilerin dışarıya çıkması



-İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalışması



-Detaylar



'418 MB// 3 DK 39 SN/



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,



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Fuat Oktay: PKK ve FETÖ ile iş tutanlarla birlikte olmanın nesi iyi? (2)



'İLACINI, AŞISINI KENDİSİ ÜRETEN TÜRKİYE OLACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Kadışehri ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Oktay, artık tankını, tüfeğini, insansız hava aracını dışarıdan alan bir Türkiye olmadığını söyledi.



Oktay, savunma sanayinde çok güçlenildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Sağın, solun, şu ülkenin, bu ülkenin senatosuyla, meclisiyle uğraşan, onların izinlerini almaya çalışan bir ülke yok. Dimdik ayakta kendi mücadelesini kendi veren, terörle dimdik mücadele yapan, bununla ilgili silahlarını üreten bir Türkiye. Şimdi bunu, sağlık sektöründe yapmak istiyoruz. Yani ilacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR, ekibini, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz. Bu da geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek, Kadışehri'ne, Yozgat'a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız, yeter ki siz liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında, etrafında onu sarmalamaya, onunla birlikte dimdik durmaya devam edin."



'OKYANUS ÖTELERİNE KAÇANLARA DA RAHAT VERMEDİK'



Fuat Oktay, daha sonra Sarıkaya ilçesine geçti. Burada düzenlenen mitingde konuşan Oktay, millete hizmet için yürüdükleri sırada, önlerine terör örgütlerinin çıktığını söyledi. Oktay, şunları söyledi:



"Dün dimdik durduk, bugün de dimdik duracağız, yarın da dimdik duracağız. 'İnlerine gireceğiz' dedik girdik, 'nereye giderlerse gitsin kovalayacağız' dedik, kovaladık. 'Onları açtıkları çukurlara biz gömeceğiz' dedik, gömdük. 'Arkalarında kim olursa olsun sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacağız', 'size rahat vermeyeceğiz' dedik, rahat vermedik. Türkiye'de rahat vermedik, sınır ötesinde rahat vermedik. Okyanus ötelerine kaçanlara da rahat vermedik, vermeyeceğiz de. Vatanımızın ve milletimizin birliği için mücadele ettik. Bizden önceki iktidarlar dönemine yapılanlardan katbekat fazla hizmeti ülkemize, milletimize kazandırmaya çalıştık ve bunu da başardık. 'Yeterli değil' diyoruz, daha ileri gideceğiz. Sarıkaya'nın desteği ile 31 Mart'ta daha güzel günlere bir adım daha yaklaşacağız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Fuat Oktay'ın konuşması



-Meydandan görüntü



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



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Meslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andı



KAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.



Kentte görev yapan basın mensupları, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulundu. Gazeteciler, İsmail Güneş ve aynı yerde mezarları bulunan Eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.



Gazeteci Aydın Deliktaş, İsmail Güneş'in helikopterin düşmesinin ardından 112 acil servisiyle yaptığı görüşmenin halen kulaklarında olduğunu ifade ederek "10 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesiyle şehit olan arkadaşımız İsmail Güneş'i anmak için 10 yıl sonra yine, yeniden mezarı başındayız. 10 yıldır onun helikopterin düşmesinin ardından 112 acil servisle yaptığı konuşmalar, yardım çığlıkları kulaklarımızdan hiç gitmedi ve çınlamaya devam ediyor. Katillerin biran önce bulunması, yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için dua ediyoruz. Rahmetli arkadaşımız İhlas Haber Ajansı'nın Sivas muhabiri İsmail Güneş'e ve onunla birlikte şehit olan başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere diğer arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. İnanıyoruz ki bu, son acı içerisindeki anma programı olacak. Bundan sonra ki anma programlarında katillerin bulunmuş, cezalarını almış, bizlerin de gönül ferahlığı içerisinde yine bu mezar başında İsmail Güneş arkadaşımıza bu müjdeyi getirerek dua edeceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Mezarlık ziyareti



-Mezara karanfil bırakılıp dua edilmesi



-Gazeteci Aydın Deliktaş'ın konuşması



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



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Yarışmada kazandığı bisikleti arkadaşına hediye etti



ISPARTA'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal, ödülünü arkadaşına hediye etti. Uysal, "Bisikletim var. Bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" diyerek örnek oldu.



Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen hafta düzenlenen 'Orman' konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödülleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Yarışmada birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan Hızırbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ın, "Bisikletim var. Ödül olarak aldığım bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" demesi, programa katılanlardan alkış aldı. Kendi bisikleti olan Zeynep Nur Uysal, yarışmadan kazandığı bisikleti ise aynı gün adını açıklamadığı arkadaşına hediye etti.



MÜDÜR OKULDA ZİYARET ETTİ



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, ödül töreni sonrasında Hızırbey Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Zeynep Nur Uysal'ı, öğretmenlerini, okul idaresini ve ailesini tebrik eden Yıldırım, Uysal'ı ödüllendirdi. Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar da hediye olarak aldığı bisikleti ihtiyacı olan arkadaşına hediye eden öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ı tebrik etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Vali Ömer Seymenoğlu resim yarışmasında dereceye giren Zeynep Nur Uysal'a ödülünü verirken



Detaylar



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Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA-DHA)

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