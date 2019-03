Dha Yurt Bülteni-18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta halka seslendiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi geldiği Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda miting yapıp, vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların doldurduğu miting alanın çevresine, büyük boyutlarda Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Ayrıca alanda yine üzerinde, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi', 'Önce millet, önce memleket', 'Halkımızın yüksektir feraseti. Bitirir gördüğü her vesayeti. Lideriyle aşar her felaketi. Sandıklara bize milletin emaneti' yazılı pankartlar yer aldı. Mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, birer konuşma yaptı. Mehmet Çakın, alandakilere projelerini anlattı. Bu arada helikopterle Uşak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting alanına geçti.



Miting alanında bulunanlar tarafından Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' adlı şarkıyla karşılanan ve "Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Recep Tayyip Erdoğan. Haktan, hakikatten milletten yana olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkıya eşlik etti, alandakilerle birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Uşak kalbim hasretle dolu, sana geldim Uşak. Efeler diyarı, yiğitler diyarı, aşıklar diyarı Uşak" sözleriyle başladı. Uşak'ın ilçelerini tek tek sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol boyunca cadde tıklım tıklım, meydan tıklım tıklım. Uşak aşıklar demektir. Bizler de sizlere aşığız. Bizler de sizlere sevdalıyız. Aşıklar, sevdiği için her şeyin en güzelini isterler. Bizler de sizler için ülkemiz ve milletimiz için hep en güzelini istiyoruz. 17 yıldır dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi.



'DAHA AZİMLİ VE KARARLIYIZ'



Hükümet oldukları sürece hep karşılarına sorunlar çıkartılmak istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayet güçleriyle çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı içerisindeki hainlerle el koymaya kalktılar. Her seçimi milletimizin karşısına bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Hiçbirisi olmayınca doğrudan doğruya tankla topla silahla milletimizin canına kast ettiler. Yine başaramayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak ülkemizi tecrit etmeye çalıştılar. Biz doğrudan sahaya girip bu oyunu da bozunca ekonomimize saldırarak milletimizin işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz bugün 2023 hedeflerimize çok daha büyük bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün Suriye'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya çok daha kesin kararlı bir şekilde azmettik. Biz bugün ülkemizin ve milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya hiç olmadığı kadar çok güçlü bir şekilde kararlıyız" diye konuştu.



'BU MİLLETİN RUH KÖKÜNDEN GELİYORUZ'



Alandaki vatandaşlara "Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz, F-16'larıyla, tanklarıyla evelallah yürüdük, yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, aynen FETÖ'cüler de kaçacak biz kovalayacağız. Şu anda 10 binlerce FETÖ'cü içeride mi, içeride. Şimdi orada yasalar içerisinde yargılanıyorlar. Onlar da bedelini ödeyecekler. Bizim 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler, 2 bin 193 gazimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit, ödeyecekler. Pensilvanya, hani ne oldu, sesin niye çıkmıyor? Öyle oradan bu işi yönetmekle bu bir yere gitmez. Biz milletimizle yürüdük. Ne Bay Kemal senin işine yarar ne de senin işlerine bir tane hanım var, O yarar. Yaramazlar bunlar. Niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor, biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz."



'TÜM UMUTLARINI 31 MART'TA BAĞLADILAR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırma, gönlünü bulandırma, umudunu kırma taktiğidir. Sahada normal şartlarda yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın görünen bir ortağı olan, bir de görünen ama ismi pek anılmak istenmeyen gizli ortakları var. Gerçi gizli ortakları her gün yeni bir açıklamayla tehditle ittifakı açıkladılar. Kandilde terör baronları bunlara destek açıklaması yapıyor. Persilvanya'nın kaçakları bunlara destek açıklaması yapıyor. Birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza kast eden kim varsa bunları destekliyor. Hatta işi daha da ileri götürüp '31 Mart intikam seçimi olacak' diyenler bile var. Eğer birisi gelip bu seçimlerle 'AK Parti'ye, Cumhur İttifakına oy verecekseniz sandığa gitmeyin' diyorsa o sizin kırgınlığınızı paylaşmak için değildir. Yapmak istemeyeceğiniz size dayatılıyorsa, onun amacı size yol göstermek değildir. Bunu söyleyen karşımızdaki ittifakın başarısı için çalışmaktadır. Sizin iradenize ipotek koymanın çabasındadır. Milletimiz kırgınlığında haklı mıdır? Elbette haklıdır. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi idareyle bunları giderme, düzeltme, hataların üzerine samimiyetle gidebilmektir."



'KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANMASIN'



"Yanlışıyla, kibriyle milletimizi üzen kim varsa onları da biz üzeceğiz" diyen ve partiden ayrılanları kast eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın. Öyle mi? Türkiye'nin en güçlü partisi olan AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur. Gençlerimiz bizim kadromuzdur, aday potansiyelidir. Bu partiyi milletimiz kurmuştur. Siz kurdunuz, tabelasını da milletimiz asmıştır. Bu güne kadar milletimiz getirmiştir, milletimiz ayakta tutacaktır. Şahsım dahil herkes, milletimize hizmetle mükellefiz. Bugüne kadar kimler geldi kimler geçti. Ah bu meydanın dili olsa da konuşsa, burada az mı konuştuk. Nereden nereye. Önümüzdeki dönemde bayrak yarışı kesintisiz devam edecektir. Seçimlerden sonra 4.5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi vardır. 4.5 yıl Cumhurbaşkanınız, hizmetkarınız olarak yola devam edeceğiz. Seçim filan yok. Bu dönem partimizin derlenip toparlanmasında ülkemiz için yeniden atılacak adımları belirlemeye kadar en verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeter ki pazar günü irademize sahip çıkalım. Hanım kardeşlerim mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri götürelim. Gençler, beyler muhakkak sandığa gidelim. Gitmeyenleri de alıp sandığı götürelim, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Bugüne kadar oynanan oyunların hiçbiri bu ülkeye diz çöktürmeye yetmedi. Bundan sonra çok daha güçlü, kararlı şekilde hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz" dedi.



UŞAK'A YATIRIMLARI ANLATTI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ



Uşak'a yaptıkları yatırımları dev ekrandan kısa film halinde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uşak'ı sadece ismi gibi sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görmediği hizmetlerle tanıştırdık. Biliyorsunuz CHP'nin başında bir zat var. Sürekli bize '17 yılda ne yaptınız' diye soruyor. Şimdi sizlere Türkiye'yi bir kenara bırakıyorum sadece Uşak'a 17 yılda neler yaptığımızı bir görüntüyle anlatmak istiyorum. Belki bu görüntüleri ne yaptınız diye soran zat da seyreder, hiç sanmıyorum ama ne yaptığımızı anlar. Bay Kemal 17 yılda ne yaptınız diyor. Bak Bay Kemal sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenlerde Hatay'a gittim. Burada 6 baraj, üç tane gölet yaptık dedim. Burada 18 baraj 14 gölet var ama bay Kemal barajla göleti anlamaz ha. Öyle bir kabiliyeti yok. 18 baraj 14 göleti gördünüz. İsterseniz Hatay'ı bir daha izleyelim mi? Güzel oluyor. Ama bay Kemal anlamaz. Ziya Paşa ne diyor 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal sen kılavuzu değiştir. Kılavuzu karga olanın akibeti kötü olur. Bundan 20 yıl önce size birisi 32 bin öğrencili kendi üniversitesi olacak dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi yapan kim? Ey Bay Kemal" dedi. Sulamaya açılan arazilerle ilgili bilgiler verdi.



ALANDAKİLERLE CEZAEVİNE GİRDİĞİ ŞİİRİ OKUDU



Kendisinin belediyeci olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir belediyeciyim. Cezaevine girdim. Şiirden dolayı. Çıktım, 16 ay sonra başbakan oldum. Sizler yaptınız. Hemen göreve getirdiniz. Başbakan, ardından cumhurbaşkanı ve hükümet sistemini değiştirdik" dedi. Bu sırada alandaki gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cezaevine girmesine neden olan şiiri okumasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, alandakilerle o şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.



Kampüste yarış kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde iddiaya yarış halindeki iki otomobilden birinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kız öğrenci yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim Coşkun'un (20) kullandığı 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışa tutuştu. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra güçlükle durdu. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan otomobil sürücüsü Coşkun ile birlikte araçtaki bulunan Emin Duha Özkaynakçı(20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Esma Kılıç'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yapan araçla yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)



ADLİ KONTROLLER SERBEST KALDI



Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri S.A. (16) adlı kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarda döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.



Adıyaman'da 50 öğrenci zehirlenme belirtisi ile hastaneye götürüldü







ADIYAMAN'da, okul dışındaki seyyar satıcıdan meyve alıp yiyen 50 öğrenci zehirlenme belirtileri ile hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Olay öğleden sonra İmamağa Mahallesi'nde ki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okuldaki 4'üncü sınıf öğrencileri iddiaya göre, dışarıdaki seyyar satıcıdan meyve alarak yedi. Bir süre sonra öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi ise sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 50 öğrenci acil serviste tedaviye alındı. Çocuklarının rahatsızlandıklarını duyan aileleri ise hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Oltu'da hortum ahır ve samanlık çatısını uçurdu



ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan hortum Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.



Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında aniden hortum çıktı. Tek bir noktada çıkan hortum nedeniyle Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu. Çok korktuklarını söyleyen Düzgün, "Ahırda büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptığım sırada hortum çıktı. Bir anda kendimi kapıya attım. Yaklaşık beş dakika sürdü. Çok korkunçtu, hayvanlarda çok huzursuz oldu. Ahır içerisinde bulunan hayvanların üzerine toprak döküldü. Hem çok korktum hem de çok şaşırdım. Şükürler olsun can kaybı olmadı. Çatılar tamamen uçtu. Hortum tek bir noktadaydı. Sadece benim ahırım ve samanlığım zarar gördü" dedi.



Konukoğlu ailesinden İslahiye'ye cami



SANKO Holding ve Konukoğu ailesi tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaptırılan Abdülkadir Konukoğlu Camisi'in temeli atıldı.



İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yaptırılacak caminin temel atma törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Müftüsü Ahmet Çelik, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, aile olarak sağlık, eğitim ve cami yaptırmaktan büyük mutluluk duyduklaranı söyledi.



Vali Gül ise Konukoğlu ailesine gerek kent merkezinde gerekse ilçelerinde sağlık, eğitim ve cami yaptırdıkları için teşekkür etti.



Konuşmaların ardından bin 353 metrekare alan üzerine yaptırılan ve bin 500 kişinin ibadet edebileceği Abdülkadir Konukoğlu Camisinin temeli atıldı.



