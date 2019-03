Dha Yurt Bülteni -18

Kırklareli'de öldürülen Zeynep Esin'in cenazesi Devlet Hastanesi'nden alınarak helalik alınması için evine getirildi.

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)



ZEYNEP'İ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



Kırklareli'de öldürülen Zeynep Esin'in cenazesi Devlet Hastanesi'nden alınarak helalik alınması için evine getirildi. Burada okunan dualarla komşularından helallik alındı. Daha sonra talihsiz kız, aynı mahallede bulunan Sultan Reyhani Camisi'ne cenaze aracıyla götürüldü. Cenazeye Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ailenin yakınları, kurum müdürleri siyasi parti temsilcileri ile 10 bine yakın kalabalık katıldı.



'ZEYNEP ŞEHİTTİR'



Kırklareli İl Müftüsü Hüzeyin Demirtaş, vahşice katledilen Zeynep'in Allah katında şehit sayıldığına söyleyerek, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Çok hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Hayatının baharında 11 yaşında pırıl, pırıl bir kardeşimiz katledildi. Yani şehit oldu. Tabi en fazla acıyı annesi, babası yakın dostları çeker, ama görüyorum bizim halkımız milletimiz çok kadir şinas. Bu yavrumuzun acısını derinden hissettiler. Bugünlerde siyasi partilerimizin seçimleri var, projelerini anlatıyorlar. Ama bu cenazemiz vesilesiyle bu propagandayı bırakmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum, işte Kırklareli'nin farkı bu" dedi.



VALİ BİLGİN: EVLADIMLA AYNI YAŞTA



Cenaze namazı öncesi konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyleyerek yaptığı duygusal konuşmasında, "Güzel şehrimizin böyle bir olayla anılması üzücü. Kendi evladımı düşünüyorum. Kendi evladımda aynı yaşta. Hakikatten bizleri çok üzdü. Tahsilatları yoktu zaten, inşallah şehittir. Allah bizimde şahadetimiz kabul eylesin. Yüce Allah başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkına sabır versin. Bu kalabalığı burada görmekten Kırklareli Valisi olarak ok mutlu oldum. Keşke böyle bir acıyla burada olmasaydık"dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep'in tabutunun başına tuvak konularak götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Zeynep'in annesi Elif Esin ile babası Sezer Esin, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında oldukları için cenazeye katılamadı.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,



=============



KILIÇDAROĞLU: BOĞAZIMIZDAN HARAM LOKMA İNMEDİKÇE KİMSEDEN KORKMAYIZ







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting öncesi Turgutlu ilçesinde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun, her evde huzur olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi olsun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le Manisa'da düzenleyeceği ortak miting için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, burada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra kara yoluyla halka seslenmek üzere Turgutlu ilçesine geçti. Kırmızı- siyah Turgutluspor atkısı takarak, Kozapazarı Meydanı'ndaki mitingde, seçim otobüsü üzerinden, belediye başkanı adayı Çetin Akın ile birlikte partililere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"İnsanın kanı kaynar. Baharda, bütün ağaçlar çiçek açar. Biz de siyasette baharı getirmek istiyoruz. Bir kavga ortamıdır gidiyoruz. Sürekli iftira. Ben hayatım boyunca böyle bir siyaset anlayışı görmedim. Siyasette vatandaşa nasıl hizmet edeceksin onu anlatırsın. 'Ben gelince şunu bunu yaparım' dersin. Vatandaş da hangisini beğenirse gidip oraya oyunu verir. Bakın bizim belediye başkan adaylarımız ne yapacaklarını anlattılar. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Neleri yapacaklarını söylemiyorlar. 'Nasıl olur da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi belediye başkan adayı çıkarır. Yok yakalarım. Yok şunu yaparım, yok bunu yaparım'. Yapmazsan namertsin. Ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? Allah aşkına boğazımızdan aşağı haram lokma inmediği sürece kimseden korkmayız. Biz istiyoruz ki barış olsun. Her evde huzur olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi olsun."



'KİM BAYRAĞINI SEVİYORSA O VATANSEVERDİR'



Belediye başkanlarının halka hizmet edeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bir şey önemli ama belediye başkanlarımız hizmet ederken para harcar. Sizin paranızı harcar. Belediye başkanları yapacakları her harcamanın hesabını sizlere verecekler. Bu hepsinin onur meselesidir. Sizlere hesap veriyorsa benim başımın üzerinde yeri vardır. Bu ne demektir? Kul hakkı yemiyor demektir. 'Çiftçi perişan halde' diyoruz. Kalktılar o kadar insanları suçlayıcı dil kullandılar ki uzun yıllar siyasette bulunmama rağmen çok üzüldüm. Hal esnafını, vatandaşı 'terörist' ilan ettiler. Memleketin sanki yarısı terörist. Bu memlekette kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. 'Ben vatanseverim o değil' öyle bir ayrım yok. Kim bayrağını seviyorsa o vatanseverdir. Sana ne insanların yaşam tarzlarından. Onun çocuğu işsiz iş bulacaksın, onun evinde yangın var, yangını söndüreceksin. Kalkmış başka işlerle uğraşıyor. Kimin daha fazla Müslüman olup olmadığını tartacak terazi kimin elinde? Bütün bunları tartışma konusu yapmıyoruz. Bunlar siyasetin konusu değil. 'Çiftçim niye ekmiyor', siyaset bunu çözmek zorunda. 2018 yılında sadece Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Niye? Türkiye'de pamuk ekecek yer yok mu? İnsan yok mu? Su yok mu? Niye ithal ediyoruz? 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. 'Düşük fiyata satacaksın' diyorlar. Sen ilacın, mazotun fiyatını indir; bak bakalım, çiftçi kaça üretecek. O nedenle hepinize görev düşüyor."



'SEÇİMDEN SONRA ÇÖZECEĞİZ, DİYOR'



AK Parti'li seçmenlere seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hepsinin başımın üzerinde yeri var. 17 yıldır iktidara taşıdılar. 17 yılın sonunda vergi istediler, verdiler. Hep beraber verdik. Dışarıdan ülkeye 500 milyarlık yük getirdiler. 17 yıldır AK Parti'ye oy verenler, vicdanına şu soruyu soracak; '17 yılın sonunda beni soğan kuyruğuna mahkum ettin. 17 yılda ne yaptın? Çiftçinin, esnafın derdini mi çözdün? Sanayicinin sorununu mu çözdün?' Son bir yılda 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. Yani 1 milyon hanede bereket, huzur yok. Peki bunların derdi ne? Bunları düşünmüyorlar. 'Bu sorunu nasıl çözeceğiz?' demiyorlar. Diyor ki beyefendi, 'Seçimden sonra çözeceğiz'"



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "EYT'liler diyorlar ki 'Hak istiyoruz. Beni de emekli et' diyor. Onlara dönüp, diyor ki 'Bu türediler'. Biriniz ama biriniz gidip, AK Parti'ye oyunuzu verirseniz benim iki elim yakanızda olur. 17 yıldır bunları iktidara taşıyan AK Partili kardeşlerim; akrabalarına, komşularına, hal esnafına, pazarcıya sorsunlar sonra oyunu kullansınlar" dedi.



BAŞKAN ADAYINDAN SÖZ İSTEDİ



Konuşmasının sonunda Turgutlu Belediye Başkanı adayı Çetin Akın'ı yanına çağıran Kılıçdaroğlu, "İki söz istiyorum. Seçildiğin andan itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Biz hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Olabilir, işçilerin içinde değişik partililer olabilir. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. 'Bu bana oy vermedi' diye kimsenin kılına dokunmayacaksın. Buna da söz istiyorum" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Manisa'ya geçti ve otak miting öncesi otelde bir süre dinlendi.



==========================



İZMİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



İZMİR'de, zaman zaman saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolcu vapuru seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren durduruldu.



İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren esen şiddetli rüzgar akşam saatlerinde hızını arttırdı ve hayatı olumsuz etkiledi. Bahar aylarının gelmesiyle kalabalıklaşmaya başlayan Kordon Boyu'ndaki banklarda, fırtınayla beraber oluşan dalgalar nedeniyle kimse oturamadı. Zaman zaman saatteki hızı 45 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ'den yapılan açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren iptal edildiği bildirildi.



============



AMBULANSLA, OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, hasta Hatice Sarısakal (70) ile birlikte 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan Özdemir (64), yönetimindeki 68 KU 305 plakalı 122 Acil Servis'e ait ambulansla Hatice Sarısakal'ı, diyaliz merkezinden alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Mesut Özel (34) idaresindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada sürücüler Özel ve Özdemir, diyaliz hastası Hatice Sarısakal, yakını Hörü Dilek ve sağlık görevlisi Adem Ateş (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.



AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN SON GÜNÜYMÜŞ



Kazada yaralanan ambulans şoförü Ramazan Özdemir'in ise emekli olduğu ve bugün son çalışma gününün olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



==================================



KAMYONUN ÇARPTIĞI MUHAMMED YASİN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR



DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalıp ağır yaralanan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut'un yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi sürüyor. Vücudunda kırıklar, akciğerinde ve kolunda ise hasar meydana gelen Muhammed Yasin'in hayati tehlikesi sürerken, yaşadığı şoku anlatan anne Necla Barut, kamyon şoförü hakkında şikayetçi oldu.



Kaza, Çarşamba günü akşam saatlerinde Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Necla Barut, Seyrantepe kavşağında elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kamyonun altından çıkarılan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Mobese kameralarına da yansıyan korkunç kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.



'ŞOFÖR AŞAĞI İNMEDİ, BANA BAĞIRDI'



Olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Necla Barut, 4 çocuğundan üçüncüsü olan Muhammed Yasin'in vücudunda ciddi kırıklar olduğunu belirtti. Kaza sonrası şoför İ.Y.'nin aşağı inmediğini ve kendisine bağırdığını ileri süren Necla Barut, "Küçük bebeğim vardı hastaydı, Diyarbakır'a sevk ettiler acile geldim. Seyrantepe'de indim. Arabalar durmuştu. Bir iki arabadan geçtim. Kamyon da durmuştu. Ben kamyonu geçtim elimde çanta ve bebek vardı. Ana kucağıma da kamyon çarptı. Arkama döndüm çocuk arabanın altında kaldı. Orada ben bebeğin ana kucağını yere attım. Arabanın altında onu çektim. Sonra döndüm bebeği kaldırmaya çalıştım. Yine ikinci defa çarptı. Ne kapı açtı, ne de çıktı. Artık ben yolun üstüne gittim 'Sen çarpmışsın, çıkmıyorsun, bakmıyorsun, bir çık bakayım' dedim. Şoför aşağı inmedi, bana bağırdı. Bana kızdı, artık ne dediğini bilmiyorum. Oradaki millet benim yanımdaydı. Gençler falan geldiler oraya. O gençler de ona kızdılar. Hiç inmedi ve sormadı. Ben artık orada düştüm. Milletten Allah razı olsun. Bizi götürdüler. Ben orada yarım saat kaldım. Hiç 'Geçmiş olsun' da demedi. Ben adamı görmedim. Yanımda ailem veya başka hiç kimse yoktu" dedi.



'DAVACIYIM'



Baba Halis Barut ise Muhammed Yasin'in ikinci ameliyatını olduğunu, akciğer ve vücudunda ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Ben Erzurum'daydım ve saat 17.25 sıralarındaydı. Aradım 'Ben arabadan neredeyse ineceğim.' Ondan sonra bir beş on dakika aradan geçti aradım tekrar. Başka bir adam açtı. Baktım ağlama sesi geliyor. Diğer çocuklara bir şey olmuş dedi. 'Çocuğa araba çarpmış.' Ondan sonra adam hiç bakmadan ondan sonra arabadan inmeden götürüp, başka minibüsle hastaneye ondan sonra aradım dayımı. Erzurum'dan arabaya bindim geldim. Oğlumun akciğerinde hasar var ve göğsünde birkaç kemik kırılmış. Kolunda hasar çok var. İkinci ameliyatı oluyor. Doktor her an oğlumun kolunun kesilebileceğini söyledi. Şu anda ameliyat olmasını bekliyoruz. Davacıyım ben. Bütün görüntüler var. Başka bir minibüs çocuğu hastaneye götürmüş. İnsanlık böyleyse eğer demek ki bizim halimiz daha kötü."



=============



5 AYLIK BEBEĞİ ECZANEYE BIRAKIP KAÇTI



KAYSERİ'de kimliği belirsiz kadın, ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede, kucağında battaniyeye sarılı 5 aylık erkek bebeği bırakarak ayrıldı. Bebek koruma altına alınırken, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.



Kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kadın, saat 16.50'de merkez Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'taki eczaneye girdi. Kadın, eczane çalışanlarından ağrı kesici ilaç istedi. Daha sonra kucağında battaniyeye sarılı bebeği sandalyeye koyan kadın, çalışanlara, "Ben arabadan para almaya gidiyorum. Bebek ağlarsa biberonu yanında" diyerek dışarıya çıktı. Kadının dönmemesi üzerine çalışanlar, polise haber verdi.



Polis, güvenlik kamerasını inceledikten sonra bebeği Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü. Bebek koruma altına alınırken, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.



=========================



ESNAF VE ÇOCUKLARDAN, TEMİZLİK GÖREVLİSİNE ŞAKA







BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oylat Kaplıcaları bölgesinde belediye temizlik görevlisi Kasım Gencer'e (61), esnaf ve çocuklar tarafından yapılan şaka, sosyal medyada ilgi gördü.



İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcaları bölgesinde görev yapan ve yöre sakinleri tarafından sevilen belediye temizlik işçisi Kasım Gencer'e esnaf ve çocuklar şaka yaptı. Meydanda temizlik yapan Gencer köşede bulunan siyah çöp torbasını açtı. Önceden torbaya saklanan bir çocuk aniden çıkınca Kasım Gencer, büyük korku yaşadı. Olayın şokunu atlatan Gencer, süpürgesini eline alarak bir süre kendisini korkutan çocuğu kovaladı. Bu sırada çevredeki esnaf da bu şakayı görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.



============================

