Dha Yurt Bülteni-18

ACIPAYAM'DA KORKUTAN DEPREMDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonucu bazı evlerin duvarları ve bacalarında hasar oluştu.



Bugün saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı ilçede korku yarattı. Sarsıntı nedeniyle, Apa, Karahüyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bacaları hasar gördü.



"DAHA ÖNCELERİ BAŞIMIZA GELMEYEN DEPREME ARTIK ALIŞTIK"



20 Mart tarihinde meydana gelen depremde evi kullanılamaz hale gelen ve çadırda yaşayan İsmet Tekin, meydana gelen depremde korku yaşadığını ifade ederek, "Daha önceki deprem nedeniyle evime giremiyorum. Duvarlarda büyük çatlaklar var. Çadırlarda uyuyoruz. Bugünkü sarsıntı da çok şiddetli oldu. Çadırın içinde bile sallandık. Daha önceleri başımıza gelmeyen depreme artık alıştık" dedi. Çadırda yaşayan depremzedelerden Hasibe Yıldırım ise, depreme çadırda yakalandığını, sarsıntıyla birlikte bir gürültü oluştuğunu belirterek, yine bir evin yıkıldığını sanıp korktuğunu söyledi.



TORBALI'DA CHP'Lİ UYGUR, MAZBATA ALMADAN BELEDİYEYE GİTTİ (2)



** 'KANDİL'DEN Mİ CESARET ALIYORSUN?'



İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen CHP'li İsmail Uygur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül tepki gösterdi. Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"Sen, hangi çap ve boyla böyle konuşuyorsun? Sen git, ilçene nasıl hizmet edeceğinin derdine düş. Senin beynin ve kapasiten Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya yetmez. İki kelimeyi bir araya getirmekten acizsin, bir de Cumhurbaşkanımız hakkında haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Bunlar senin kurabileceğin cümleler değil. Sana bunları hangi hainlerin söylettiğini çok iyi biliyoruz. Senin arkanda duran Kandil'den mi cesaret alıyorsun? Sen de birileri gibi sırtını terör örgütlerine mi dayadın? Sen ve seni besleyenlerin hepsi de gelse, Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz."



'BAŞKAN ADAYINI VE MİLLETVEKİLİNİ İMA ETTİM'



İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur, yazılı açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ben konuşmamda bir isim vermedim. Orada bir tane bile cümlede, Sayın Cumhurbaşkanının ismi geçmiyor. Cumhurbaşkanının muhatabı ben değil, Sayın Genel Başkanımızdır. Biz belediye başkanlığı yapıyoruz. Ayrıca bu görevleri yeni yapmış, ilk kez seçim kazanmış biri de değilim. Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim. Çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler. Televizyon programlarına çıktılar. Buradaki belediyeyi örnek gösterdiler. Vatandaşı kandırdılar. Benim sözlerimin hedefindeki isim doğrudan belediye başkan adayının kendisidir. O da ilçemizde 5 yıldır belediyeyi yöneten Adnan Yaşar Görmez'in kendisidir. Yine seçim çalışmalarında kendisine destek veren milletvekilini de ima ederek genel bir konuşma yaptım."



İZMİR



EDREMİT'TE CHP'Lİ BAŞKAN SELMAN HASAN ARSLAN MAZBATASINI ALDI







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selman Hasan Arslan ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.



Millet İttifakı'nın CHP'li adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Edremit Belediye Başkanı seçilen Selman Hasan Arslan ve meclis üyesileri, Edremit Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Edremit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aydın Polat, göreve yeni seçilen başkan ve meclis üyelerine başarılar diledi.



Mazbata töreni nedeniyle adliye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, "Değerli Edremitliler, gönüllerden aldığımız güç ve heyecanla zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra önümüzde aydınlık ve güzel 5 yıl var. Sorumluluğumuz arttı, bunun bilinci içerisindeyiz. Ekibimizle beraber bu süreci en iyi şekilde yöneteciğimizden ve kimseyi ötekileştirmeden herkesin belediyesi ve başkanı olacağımızdan şüpheniz olmasın. Ben bugün burada, Edremit'e hizmet etmiş tüm yöneticilere de teşekkür etmek istiyorum. Edremit için taş taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın tacıdır. Herkes bizim için değerlidir, kıymetlidir. Bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.



MARDİN'DE ARTUKLU VE YEŞİLLİ BAŞKANLARI GÖREVE BAŞLADI



MARDİN'in merkez Artuklu ile Yeşilli ilçe belediye başkanlıklarına seçilen AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak göreve başladı.



Artuklu Belediye Başkanlığına seçilen Abdulkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı olan Hayrettin Demir, seçim kurullarında mazbatalarını teslim aldı. AK Parti'li başkanlar, birbirilerini tebrik edip, görevlerine başladı.



Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı; Yeşilli Belediye Başkanı Demir ile 40 yılı aşkındır arkadaş olduklarını ifade ederek, "Üçüncü defadır mazbatayı aynı anda birlikte alıyoruz. Çok güzel bir birlikteliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Hayrettin kardeşimi 40- 50 yıldan beri tanımaktan çok mutluyum. 40 yıllık bir hukukumuz var. Askerlik, eğitim enstitüsü, siyaset, dostluk, akrabalık hep birlikte sürdü, hep de sürecek Allah'ın izniyle. Daha önce babalarımız birlikte siyaset yapıyordu, dosttular. Bu dostluğu biz devam ettiriyoruz" dedi.



Tutaşı ile kader birlikteliklerinin olduğunu anlatan Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini anlatarak, "Aynı duygudan, aynı çizgiden, aynı heyecandan geliyoruz. Ben ve Tutaşı abimin bu memlekete, bu bölgeye aşkımız aynıdır, sevdamız aynıdır, davamız aynıdır. Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir" diye konuştu.



BİRECİK BELEDİYE BAŞKANI MAZBATASINI ALDI



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde belediye başkanı olan Mahmut Mirkelam, davul zurnalı kortejle mazbatasını alarak, belediyede göreve başladı.



Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Birecik'te AK Parti adayı Mahmut Mirkelam, yüzde 44,40'lük oranla belediye başkanı seçildi. Mirkelam bugün kalabalık partili grupla mazbatasını aldı. Davul ve zurna eşliğinde ilçe merkezinde kortej yürüyüşüyle belediye binasına geçen Mirkelam için bina girişinde bir dana ile 5 koyun kurban edildi. Kurban kesimi sonrası belediye binasına geçen Mirkelam, kesilen kurbanların yoksullara yemek ve et olarak dagıtılmasının talimatını verdi. Mirkelam, eski başkan Faruk Pınarbaşı'ndan görevini devir aldı. Vatandaşlar tarafından çoşkuyla karşılanan Mirkelam el birliğiyle Birecikte güzel himetler yapacaklarını ifade ederek, "Belediye eski başkanımızdan görevi teslim aldık. Yarın tebrikleri kültür merkezimizde kabul edeceğiz. Allah bize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.



HALFETİ BELEDİYE BAŞKANI MAZBATASINI ALDI



ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen eski kaymakam Şeref Albayrak mazbatasını aldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 54.92 oranla Halfeti Belediye Başkanı şeçilen Şeref Albayrak'a, partililerle geldiği hükümet konağında mazbatasını Halfeti İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Aktaş'tan aldı. Şeref Albayrak, demokratik ortamda geçen seçimde halkın büyük desteğiyle belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.Halfeti'nin hizmete aç bir ilçe olduğunu anlatan Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm Halfeti'nin belediye başkanıyım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ilçemize hizmet edeceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var" dedi.



Mazbatasını alarak görevine başlayan Albayrak, makamında kutlamaları kabul etti.



BİRECİK'TE YAĞIŞ NEDENİYLE DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLA SAVRULDU



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda ulaşım tek şeritten sağlandı.



Olay, akşam saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İlçede hafta içerisinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 50 metre yüksekliğindeki dağdan kopan tonlarca dev kaya parçaları araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehri'nin kıyısındaki yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yol kenarında bulunan bir kafede hasara yol açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları çektikten sonra kaya parçalarını iş makinesiyle kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.



