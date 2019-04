Dha Yurt Bülteni - 18

Boşanma aşamasındaki eşini, baldızını ve kayın biraderini öldürdü, kayınvalidesini yaraladıADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün kaldığı eve gelen Mehmet Ö., çıkan kavgada eşini, bazldızını ve kayın biraderini öldürdü, kayın validesi Hacer İ.'yi de yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Eşi Mehmet Ö. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ.'nin evine yerleşti. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Ayla İ. ile konuşmak için akşam saatlerinde kayın validesinin evine geldi. Konuşma sırasında evdekilerle Mehmet Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkartan öfkeli koca, eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Mehmet Ö.'nün tabancasından çıkan kurşunlar Ayla Ö. ile kayın biraderi İzzet Bahri İ., kayınvalidesi Hacer i. ve Reyhan İ.'ye isabet etti. Yarılalar, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve kardeşi İzzet Bahri İ., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kayın valide Hacer İ. ile Reyhan İ.'nin ise tedavilerine devam ediliyor.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evin içinde 10'un üzerinde boş kovan buldu.



UZAKLAŞTIRMASI VARMIŞ



Bu arada Mehmet Ö.'nün ayrılma aşamasındaki eşi Ayla Ö.'nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Adana'da dehşetin yaşandığı evde tamam terörü sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Eşi ile konuşma bahanesiyle kayın validesinin evini basarak tabanca ile katliam yapan damat Mehmet Ö.'nün tabancayla yaraladığı baldızı Reyhan İ. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, soruşturmaya devam ediyor.



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



KARABÜK'te, bir otomobilin yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada, araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi su deposunun bulunduğu tepede meydana geldi. 112 Acil ekipleri, bir otomobilin tepeden aşağı uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında Recep Sevinç'i (20) yaralı olarak buldu. Sevinç'in arkadaşının otomobilde olduğunu söylemesi üzerine ekipler uçurumdan aşağıya indi. 78 AN 495 plakalı otomobilden fırlayan araç sürücüsü Eyüphan Kızılay (19)'ın araçtan fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sevinç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eyüphan Kızılay'ın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kazadan sonra olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, hayatını kaybeden Eyüphan Kızılay'ın çalan cep telefonunu aradı. Çalmaya devam eden cep telefonu bir süre sonra otların arasında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,



Kontrolden çıkan otomobil takla attı



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı, sonra da takla attı. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Alabey Tersanesi yakınında meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka yönüne giden, sürücüsü öğrenilemeyen ve hızlı olduğu iddia edilen 35 EB 9371 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Gülgün Çolakoğlu'nun idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan 35 EB 9371 plakalı otomobil takla attı. Kaza sonrası kimliği öğrenilemeyen sürücü, otomobilden çıkarak kayıplara karıştı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini ayağından vurdu







KAHRAMANMARAŞ'ta, Serkan Y. (30), tartıştığı kardeşi Erkan Y.'yi (24) av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.



Olay, akşam saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y. ile kardeşi Erkan Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Y., av tüfeğiyle kardeşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Erkan Y.'nin tedavisi ambulansta yapıldı. Av tüfeğini olay yerinde bulan polis Serkan Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



Çelik: Sonuç değişmezse 'Milli irade böyle tecelli etti' diyeceğiz







AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sonucu değişecek bir tablo ortaya çıkarsa başarımızın tecil edildiğini düşüneceğiz. Sonucun değişmeyeceği şekilde bir tablo ortada çıkarsa da, 'Aldığımız oyu tam olarak gördük, milli irade böyle tecelli etti' diyeceğiz. Süreç konusunda yasal imkanlarımızı, kanuni yolları, seçim sisteminin parçası olan bu süreci sonuna karar sürdüreceğiz. Sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da göstereceğimizi tüm dünya görecektirö dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini ilhak edeceğini yönündeki sözlerini hatırlatan Çelik, "Bu ilhak kararı dünyanın başka yerlerindeki unsurları tetikleyecektir. Netanyanu'nun zihniyetini cesaretlendirenler bundan sorumludurlar. Saldırmadığı bir hukuk ilkesi yok Netanyahu'nun burada şunu sormak gerekiyor, 'BM ne işe yarıyor BMGK ne işe yarıyor?' Uluslararası toplum diye bir kavramın varlığından bahsedebilecek miyiz? Bu şahıs uluslararası hukukun bütün unsurlarını ihlal ediyor. Terörü devlet politikası haline getirmiş bu kişinin, başbakan olarak dünya tarafından, yüzüne herhangi bir şey söylenmemesi, kararların sadece 'kınıyoruz' şeklinde söylem düzeyinde kalması maalesef dünyanın görmediği bir saldırganlığın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İsrail Başbakanını yaptığı dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, geri dönüşümü olmayan gelişmelere yol açacak bir olaydır. Bütün dünyanın hukuka saygılı, adalete saygılı devlet adamlarını ve devletlerini bunu kınamaya, kınamak da yetmez, bu konuda güçlü adımlar atmaya davet ediyoruzö diye konuştu.



'ÇARPIK ZİHNİYET YÜRÜRLÜKTE KALMAYA DEVAM EDİYOR'



31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itirazlara değinen AK Parti sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:



"CHP sözcülerinin, adaylarının yaptığı açıklamalardaki, kasten vatandaş iradesinin ortaya çıkmasını engellemeye dönük unsurları yakın bir şekilde takip ediyoruz. CHP'nin İstanbul adayı, en başta yasal ve meşru olan itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya, hatta illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı. Zaman içinde bu çabanın aslında milli iradeyi, heba olmuş oyların sandıkta yer bulmasını itibarsızlaştırma olduğunu anlayınca bu meseleyi küçümsemeye çalışıyorlar. 'Sonuçlar değişmeyecek' diyerek hukuki sürecin akamete uğramasını talep ediyorlar. Bütün bu söyledikleri binlerce oyun, heba olmuş oyların kayıtlara geçmesiyle anlamsızlaşmıştır. Bunların içinde 10 binlere varan AK Parti'nin oyları bizim kaydımıza geçtiği gibi, diğer partilerin de kaybolmuş oyları kayıtlara geçmektedir. Sonuç olarak yüzde 85'lik katılıma imza atmış vatandaşlarımızın hakkını, hukukun oyunu koruyan süreç, kamuoyunun önünde, bütün siyasi partilerin, kameraların önünde, yargı denetimi altında yürümektedir. Son derece şeffaf bir süreçtir bu. Demokrasinin kutsalı olan sandığa sahip çıkma iradesinden neden rahatsızlık duyuluyor? Hukuk ve demokrasi ilişkisinde temel bir eksiklik var. Sonucun ortaya çıkmasını engelleme hususunda bu çarpık zihniyet halen yürürlükte kalmaya devam ediyor. Anlayamadığımız husus şudur; 'Biz kazandık' diyorlar. Bu kadar rahatsanız, oy sayımı hususunda bu telaşınız niyedir? Kendinizden eminseniz, bırakacaksınız vatandaşımızın talimatını net görebileceğimiz şekilde yargı denetimi çerçevesinde sayılacak ve sonuçlar ortaya çıkacak.ö



'SONUCA SAYGI GÖSTEREBİLMENİZ İÇİN ÖNCE SÜRECE SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ'



Bütün siyasi partilerin hukuk sayesinde var olduğunun altını çizen Çelik, "Burada da sürecin patronu YSK'dır. Dolayısıyla siyasal varlığımızı borçlu olduğumuz hukuk zemini burada süreci tamamen idare etmektedir. Sonuca da onlar karar verecektir. Burada bir siyasetçi sürece saygı göstermiyorsa, sonuca da saygı göstermiyordur. Sonucu kendi lehine ya da aleyhine olmasına göre değerlendiriyordur. Halbuki, sonuca saygı gösterebilmeniz için önce sürece saygı göstereceksiniz. Sürece gösterdiğiniz saygı, sonuçlara gösterdiğiniz saygının en temel göstergesidirö diye konuştu.



'HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ AYNAYA BAKMIYORLAR'



CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Vatandaş iktidar partisini uyardıö şeklindeki açıklamasını ele alan Çelik şöyle konuştu:



"'İktidara yürürken, seçime giderken ne kadar vatandaşı dinliyorsak, seçimden sonra da bunu yapacağız' prensibiyle hareket ettik, o sebeple de 15 seçimdir vatandaşımız partimizi birinci parti yapmıştır. Biz vatandaşın talimatını almak için seçimlere gidiyoruz. Enteresan olan şu; hem merkezi yönetim seçimlerinde, hem yerel yönetim seçimlerinde vatandaşın hiçbir şekilde birinci parti yapmadığı CHP, sadece AK Parti'nin uyarı aldığından bahsediyor. Yine her zaman olduğu gibi aynaya bakmıyorlar. Burada da Cumhur İttifakı'yla yüzde 52, AK Parti olarak yüzde 45'e yakın oy almış partimizin ittifakın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda CHP yöneticilerinin dönüp kendilerine bakması ve kendilerine verilen mesajla uğraşması gerekir.ö



'HESAP MAKİNESİYLE GEZECEĞİNİZE ANAYASAYLA GEZİN'



Pek çok yerde AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazların reddedildiğini de sözlerine ekleyen Çelik, "Biz eleştirebiliriz, siz de eleştirebilirsiniz ama sonuçta, YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan hukukla kavga etmiş oluyorsunuz. Millet iradesiyle kavga etmiş oluyorsunuz. Bu zincirleme kaza, maalesef bir kez daha CHP'nin dilinde görülmüştür. Açık bir şekilde söylüyorum kendilerine ve adaylarına, hesap makinesiyle gezeceğinize, anayasayla gezin. Elinizde hesap makinesi, yanılmayalım diye hesap makinesiyle çıkıyorsunuz ama tipik bir şekilde eksik zihniyetinizi devam ettirerek, toplayacağınız yerde çıkarıyorsunuz, böleceğiniz yerde çarpıyorsunuz. Dolayısıyla o kürsüye anayasayla çıkmanızda, konuşurken de anayasanın 138'inci maddesinin önünüzde bulunmasında fayda varö diye konuştu.



'BU SÜRECİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ'



Çelik, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki itiraz sürecinin ne durumda olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:



"YSK'ya başvurularımızı yapıyoruz, delillerimizi sunuyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda olduğu gibi, olmayanlar da çıkıyor. Arkadaşlarımız il seçim kurullarının verdiği kararları YSK'ya taşıyacaklardır. Sonuç olarak kazanan bu şekilde ortaya çıkacaktır. Kazanan kim olursa tebrik edeceğiz. Sonucun ne olacağını ben bilemem. YSK'nın ne karar vereceğini de bilemem. Onlar yargı mantığı içinde, hukuki prensiplere uygun olarak bu kararı verecekler. Biz, sonucu değişecek bir tablo ortaya çıkarsa başarımızın tecil edildiğini düşüneceğiz. Sonucun değişmeyeceği şekilde bir tablo ortada çıkarsa da, 'Aldığımız oyu tam olarak gördük, milli irade böyle tecelli etti' diyeceğiz. Süreç konusunda yasal imkanlarımızı, kanuni yolları, seçim sisteminin parçası olan bu süreci sonuna karar sürdüreceğiz. Sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da göstereceğimizi tüm dünya görecektir.ö



Ömer Çelik'in açıklaması



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Caner ÜNVER/ ANKARA,



Fatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz







YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa 1'inci Olağan kongresinde yaptığı konuşmada, "Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." dedi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ülkenin yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını ve Türkiye'nin temel meselesine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, 82 milyon kişiyi kucaklamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Mevcut iktidarın yıllardır ülkeye birçok faydalı iş yaptığını belirten Erbakan, "Biz, 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. 'Mevcut iktidar yıpransın, yaralansın, buradan bize oy çıksın' anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." diye konuştu.



Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede,Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı'na Naim Öztürk seçildi.







Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,



