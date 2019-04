Dha Yurt Bülteni -18

Kayıp oğlunu öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, katıldığı televizyon programında, 15 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu oğlu Engin Karakollu'yu (34) tüfekle öldürüp, cesedini evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu gözaltına alınırken, oğlunun cesedi bahçede bulunarak, Ankara Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.Köyde oturan Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya başvurup, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, bugün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için Müge Anlı 'nın programına katıldı. Arif Karakollu, programda eşi ve kızının salondan çıkarılmasından sonra oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu, oğlunu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle ateş ederek ölürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü, üzerine de saman balyaları koyduğunu söyledi. Arif Karakollu, programdaki itirafları ardından gözaltına alındı.CESET BULUNDUDerinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Engin Karakollu'nun cesedini bulmak için köyde çalışma başlattı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen özel eğitimli köpeğin de yer aldığı arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, saman balyalarının altında toprağa gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı şekilde bulunan Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Çevrede yapılan incelemede, olayda kullanılan tüfeğin metal kısmı evin çatısında, ahşap kısmı da kısmen yanmış şekilde bahçede bulundu. Yapılan incelemeden sonra ev mühürlendi. Engin Karakollu'nun, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evin yanındaki kulübede yalnız kaldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir , görevi devraldı Adana 'nın Yüreğir ilçe Belediye Başkanı AK Partili Fatih Kocaispir, görevi önceki başkan Mahmut Çelikcan 'dan devraldı.Yüreğir Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer katıldı. Yüreğir Belediyesi önceki dönem Başkanı Mahmut Çelikcan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yüreğir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Fatih Kocaispir'e görevini ve belediye mührünü devretti.Törende konuşan Çelikcan, 2 dönem boyunca Yüreğir ve Adana'ya hizmet etmenin mutluluğunu taşıdığını belirterek, "Ayrı bir mutluluğu bugün bu görevi yine arkadaşımız, partilime devretmekten de onur duyuyorum. Yüreğir 10 yılda gerek idari gerek mali açıdan belli noktaya geldi. İnşallah bu bayrağı milletimizin teveccühüyle devrediyorum. İnşallah Fatih kardeşimiz bu bayrağı alıp daha yukarıya götürecek ve kendisi de kendisinden sonra gelen arkadaşlarımıza güzel bir şekilde devredecek ve ülkemize, Yüreğirimiz'e hizmet edecek" dedi.BENİM İÇİN ŞEREF VE SORUMLULUKTURYüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ise bir demokrasi şölenine şahitlik edildiğini belirterek şunları söyledi:"Büyük bir olgunluk içerisinde 10 yıldır Yüreğir'e hizmet eden Mahmut Çelikcan'ın dediği gibi bu bir bayrak yarışıdır. Bir kardeşi olarak bayrağı bana devrediyor. Bu benim için büyük bir onurdur. Mahmut Çelikcan artık Yüreğir'de bir markadır. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonraki süreçte de kendisinin tecrübelerinden daima istifade edeceğiz ve inşallah bundan sonraki süreçte memleketimize çeşitli kademelerde hizmet etmeye inşallah devam edecek. Bizler de Cumhur İttifakı'nın adayı olarka yola çıkmıştık. Hakikaten milletimizin ortaya koyduğu tercih başımızın tacıdır. Artık bundan sonra sadece Cumhur ittifakının değil tüm Yüreğir'in belediye başkanı olduğumu ifade ettim. Bundan sonra 430 bin Yüreğirli'nin Yüreğir Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Bu benim için büyük bir şeref ve sorumluluktur." Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, mazbatasını aldı Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP 'li Ahmet Sarıkurt , mazbatasını alarak görevine başladı.Çorlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Sarıkurt, beraberinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve meclis üyeleriyle Çorlu Adliye Sarayı'na giderek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Serhat Avcı'dan aldı. Avcı, seçimlerin Çorlu'da dostane bir şekilde geçtiğini belirterek, başkanlığa seçilen Ahmet Sarıkurt ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.Mazbatasını aldıktan sonra gittiği Çorlu Belediyesi önünde personel tarafından çiçeklerle karşılanan Sarıkurt, tüm Çorlu halkına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Sarıkurt, "Bugün Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en önemli kazanımlarından biri olan seçimler tamamladı. Sandık başına giderek Çorlu'muzu yönetecek kadroları belirleyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Memleketimizin imkanları ile okumuş genç bir adam olarak bize inanan, güvenen vatandaşlarımızı mahcup etmemek adına aile fertlerimize nasıl davranıyorsak, daha üstün bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Biz başarılı olunca hiç kimse kaybetmeyecek demiştim. Her görüşten vatandaşlarımız ile şehrimize hizmet edeceğiz. Bize inanan, güvenen, oy vererek bizlere temsil etme imkanı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir önceki dönem Çorlu Belediye Başkanı olan Ünal Baysan 'dan ilçenin sembolik anahtarını teslim alarak görevine başladı. Eşi Emel Şahpaz Sarıkurt'un da eşlik ettiği Başkan Sarıkurt, vatandaşların ve belediye personelinin tebriklerini kabul etti. Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)ASOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJI Denizli 'deki Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. (14) adlı erkek öğrencinin, okula gelmeden önce, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. K.B.Ö.'nün 'Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam' paylaşımında bulunduğu görüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.