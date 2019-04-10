Dha Yurt Bülteni-18

MUNZUR ÇAYI TAŞTI, OVACIK YOLU GÖLE DÖNDÜTUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

MUNZUR ÇAYI TAŞTI, OVACIK YOLU GÖLE DÖNDÜ



TUNCELİ'de aşırı yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, göle dönen Ovacık karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Tunceli'de dün geceden itibaren etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde yağmurların etkisiyle karların erimesi sonucu Munzur Çayı normal debisinin üç katına çıkarak taştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı kenarında geçen Tunceli- Ovacık karayolu sular altında kalmasıyla trafikte aksamalar yaşandı. Birçok bölgede yolda kalan araçların yardımına karayolları ekipleri yetişti. Karayolunda trafiğin kontrollü bir şekilde yapıldığı, bölgeye sevk edilen Karayolları 87'inci Şube Şefliği'ne ait iş makineleri yolda çalışma yaparak araçların da geçmesini sağladı.



Görüntü dökümü



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Tunceli-Ovacık karayolundan görüntüler



Yolda mahsur kalan araçlar



İş makinelerinin yol açma çalışması



Vatandaş röportajları



Munzur çayından görüntüler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



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MALATYA'DA KAÇAK SİLAH OPERASYONU: 10 GÖZALTI



Malatya'da, polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik yapılan soruşturma kapsamında isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 10 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Silahların bulunması



Operasyon



Tabanca mermileri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



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NEVŞEHİR'DE OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)







Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde oğlu Engin Karakollu'yu (34), 15 ay önce tüfeğiyle vurarak öldürüp cesedini bahçeye gömen, cinayeti de dün katıldığı televizyon programında itiraf eden Arif Karakollu (59), sevkedildiği mahkemece tutuklandı.



Derinkuyu'ya bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya giderek, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğunu söyledi. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, dün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için katıldığı Müge Anlı'nın televizyon programında cinayeti itiraf etti. Arif Karakollu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlunu tüfekle ateş ederek öldürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü söyledi.



Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, bahçede saman balyalarının altında toprağa gömülü halde bulundu. Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Televizyon programının ardından gözaltına alınan Arif Karakollu, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadesi alınan Arif Karakollu, sağlık kontrolünden geçirilerek, sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlının adliyeye giriş ve çıkışı



Süre: 1.15 Boyut: 90 MB



Haber-Kamera: NEVŞEHİR,



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TOKİ'NİN MERKEZEFENDİ'DE YAPTIĞI KONUTLAR İÇİN KURA HEYECANI YAŞANDI



BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan ve yapımında son aşamaya gelinen 1083 konutun kuraları çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olduğunu duyanlar, gözyaşlarını tutamadı, sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı.TOKİ tarafından Merkezefendi ilçesinde yaptırılan 1083 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine, konut sahibi olmak için başvuran vatandaşlar katıldı. Kayaköy Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 1083 konut için 5 bin 540 kişi başvuruda bulundu. 1083 konuta sahip olmayı hak kazananlar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kurada adı çıkanlar, ev sahibi olmanın sevincini gözyaşı dökerek, bazıları ise sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdi.



YANINDA TAŞIDIĞI YAPAY KALBİYLE EV SAHİBİ OLMAYI BEKLEDİ



TOKİ'nin kura çekimine başvuran kalp hastası 54 yaşındaki Elbettin Yıldız, salona yanında taşıdığı çanta içindeki yapay kalp cihazıyla geldi. Hayatta tek isteğinin ev sahibi olmak ve ardından kalp nakli olduğunu ifade eden Yıldız, "2014 yılında kalp rahatsızlığı geçirdim. Ardından kalp yetmezliği başlayınca yapay kalp cihazı takıldı. Yapay kalp cihazını 24 saat yanımda taşıyorum. Sırtıma astığım çanta içinde taşıyorum. Çok yakın bir arkadaşım gibi, ondan ayrılmam mümkün değil. Daha önce çantanın üzerinde 'Dikkat Yapay Kalp' yazısı yoktu. Bir yerde otururken, çantayı biri çekip çalmaya çalıştı. Son anda fark ettim. Üzerine yapay kalp olduğunu belirten yazı yazdım. Şimdi ev sahibi olmayı bekliyoruz. Çıkarsa çok sevineceğim. Çıkmazsa bir dahakine bakacağız" diye konuştu.



'SEVİNÇTEN ELLERİM AYAKLARIM TİTRİYOR'



Diyaliz hastası olduğu için konutlara engelli statüsünden başvuran ve kurada ev sahibi olduğunu öğrenen emekli 50 yaşındaki Adem Nemutlu, sevincini çalıştığı için yanında olamayan eşi Nazan Nemutlu'yu telefonla arayarak paylaştı. Nemutlu, "Sevincimi ilk olarak eşimi arayarak ev sahibi olduğumuzu söyleyip, paylaştım. Ben kura çekilen salonda, O da çalıştığı işyerinde çok sevindi. Sevinçten ellerim ayaklarım titriyor çünkü ev sahibi olduk. 10 yıldır kirada oturuyorduk" dedi.



Saat 18.00'e kadar sürecek kura çekiminde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kalp hastası Elbettin Yıldız da kuranın sonuçlanmasını bekleyenler arasında bulunuyor.



Görüntü Dökümü



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Salondan ve kura çekiminden detay görüntüler



Kurada adı çıkanların sevinmelerinden görüntüler



Sevincin gözyaşı dökenlerden görüntüler



Ev sahibi olan Adem Nemutlu'nun konuşması



Ev sahibi olmayı bekleyen Elbettin Yıldız'ın konuşması



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,



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KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kreşin idarecileri ve öğrencileri Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kreşte hazırlık yapan yöneticiler, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından kreşin önüne gelen polis ekipleri hiçbir olay olmadığını fark etti. Bu sırada kreşten çıkan öğrenci ve öğretmenler, içeriye davet ettikleri polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama amacıyla ihbar yaptıklarını söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan kreş yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



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-Polis ekiplerinin kreş önüne gelmesi



-İçeri giren polisler



-Yöneticiler ve çocuklar



-Pastanın kesilmesi



Polis ve kreş sahibinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 468 MB



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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